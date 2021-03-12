Беспроводные наушники Ugreen HiTune: 27 часов, AptX и влагозащита

Обзор наушников по отличной цене.

Всем привет! Музыка по беспроводу – это удобно, согласитесь. Но за хорошее качество звука частенько приходиться немало заплатить. Это ситуация устраивает не всех, потому ребята из Ugreen решили создать свои очень перспективные наушники – HiTune. Если вы тоже гонитесь за качественным звуком и долгим временем работы, но не готовы переплачивать, то именно для вас мы подготовили этот обзор. Поехали!

Первые впечатления. Они появляются, как только вы видите коробку и берёте её в руки. А ребята из Ugreen своё дело знают: коробочка очень симпатичная и качественная. Белый цвет и золотое теснение сразу создают приятную ассоциацию с качественным и недешёвым устройством. Молодцы!

Внутри нас ожидают: сами наушники, Type-C кабель для подзарядки (0,5 м), дополнительные амбушуры и инструкция. Сразу начну с очень примечательного: инструкция на русском языке (!) и очень подробная. Честно говоря, у техники из Поднебесной это встречается не так уж часто. Так что здесь сразу ставлю лайк. Амбушуры в комплекте трёх размеров, средние уже установлены на наушники.

Дизайн приятный и не вызывает никаких вопросов: чёрный матовый кейс скромных размеров, а сами наушники-затычки вполне обычной формы и тоже чёрные. Так что вы не будете чувствовать себя неловко из-за нестандартного или неприятного внешнего вида.

Кейс компактный и весит 35 г. Верхняя часть с названием бренда легко откидывается и фиксируется шарниром. А закрытие происходит с приятным примагничиванием. Что ещё мне понравилось в зарядном кейсе: выемки под наушники в крышке «обиты» мягким материалом. Так что из своих мест они не смогут выпрыгнуть. Даже если вы уроните кейс. Тем более, что наушники уверенно держатся магнитами, но лишняя безопасность ещё никому не вредила.

Ни одной кнопки на корпусе не предусмотрено. А как тогда включить сопряжение или спросить пару? Об этом ниже.

Индикация.

У кейса предусмотрено 3 белых огонька, они:

Расскажут о заряде кейса: 100%, 66% и 33%.

о заряде кейса: 100%, 66% и 33%. Напомнят поставить кейс на зарядку: постоянная пульсация одного светодиода.

поставить кейс на зарядку: постоянная пульсация одного светодиода. Покажут , что наушники заряжаются: горят левый и правый огоньки. Или какой-то однин, если второй наушник уже заряжен на все 100.

, что наушники заряжаются: горят левый и правый огоньки. Или какой-то однин, если второй наушник уже заряжен на все 100. Сигнализируют о статусе подзарядки кейса: моргают из расчёта 33%, 66% и 100% заряда. Когда ничего не пульсирует, а непрерывно горит – всё, заряжено.

У каждого наушника тоже есть по одному светодиоду: они умеют быть белыми или синими. Светятся белым – заряжаются и готовы к работе, моргают сине-белым – пытаются подключиться.

Первое включение. Вы уже знаете, что особой кнопки не предусмотрено. Поэтому: просто достаём левый наушник, в блютуз-настройках телефона ищем строчку «UGREEN HiTune» и уверенно тапаем по ней для подключения. Почему начинаем с левого наушника? Он главный в этом вопросе, а второй – его правая рука.

Кстати, у правого даже название своё «UGREEN HiTune-R». Именно к этой строчке и нужно подключиться, если рассчитываете пользоваться только правым ухом. Почему так? Левый наушник подключается к телефону напрямую, а правый – подключается к левому. Поэтому всё именно так.

Управление наушниками. Вот здесь всё очень и очень интересно! Во-первых, физических кнопок у наушников нет, зато присутствует сенсорное управление. Во-вторых, команд для такого управления полно. В-третьих, команды работают у каждого наушника.

Сенсорное управление:

Плей/пауза – один тап.

– один тап. Следующий трек – два тапа.

трек – два тапа. Предыдущий трек – три тапа.

трек – три тапа. Выбор режима звучания (стандарт/СуперБас) – четыре тапа.

звучания (стандарт/СуперБас) – четыре тапа. Ответ/завершение вызова – один тап.

вызова – один тап. Сброс вызова – удерживаем палец 2 секунды.

вызова – удерживаем палец 2 секунды. Вызов голосового помощника – тоже удерживаем палец в течение 2-х секунд.

– тоже удерживаем палец в течение 2-х секунд. Сброс текущей пары/перезагрузка наушников – одновременно зажимаем сенсорные панели у обоих наушников на 8 секунд. При этом доставать их из кейса не нужно. Они моргнут, когда пройдёт нужное количество секунд и соединение сбросится. Теперь, если достанете их из кейса, то бесперывно будут пульсировать сине -белым свечением. То есть снова готовы к новым девайсам.

Выбора режима: стандартное звучание и СуперБас. Басов действительно становится больше, но при этом сам звук становится менее чистым. Вы же сами хотели сменить настойки эквалайзера ради баса, так что ничего неожиданного не произошло. Чтобы вернуть всё назад: снова тапаем по любому наушнику 4 раза.

Звук. Я могу назвать его средним, но плохим назвать не могу. Что именно я хочу сказать:

AptX от Qualcomm умеет делать хорошо. Этот кодек позволяет слушать музыку по беспроводу с меньшими потерями, чем через стандартный SBC-кодек. Но AptX есть не во всех телефонах. А всё потому, что его нужно лицензировать, если используется процессор не от Qualcomm. Кроме этих двух кодеков присутствует ещё и AAC. Вот он есть почти везде, в том числе в iPhone, которые играют без AptX. С последним (AAC) качество звука тоже хорошее, не переживайте.

от Qualcomm умеет делать хорошо. Этот кодек позволяет слушать музыку по беспроводу с меньшими потерями, чем через стандартный SBC-кодек. Но AptX есть не во всех телефонах. А всё потому, что его нужно лицензировать, если используется процессор не от Qualcomm. Кроме этих двух кодеков присутствует ещё и AAC. Вот он есть почти везде, в том числе в iPhone, которые играют без AptX. С последним (AAC) качество звука тоже хорошее, не переживайте. Чистота умеренная, но всё же слышится немного тумана в композициях. Не в вату играют, конечно, не ноунейм какой-нибудь. Вообще это вполне себе норма для среднего сегмента. Так что не думайте, что я чем-то недоволен, просто говорю, как есть.

умеренная, но всё же слышится немного тумана в композициях. Не в вату играют, конечно, не ноунейм какой-нибудь. это вполне себе норма для среднего сегмента. Так что не думайте, что я чем-то недоволен, просто говорю, как есть. Баланс звука: середины больше, чем верха. Но зато и близко нет резких звуков. Звучит приятно и взвешенно. Такое равномерное среднее звучание без завалов к верху или к низу.

звука: середины больше, чем верха. Но зато и близко нет резких звуков. Звучит приятно и взвешенно. Такое равномерное среднее звучание без завалов к верху или к низу. Бас есть, но не очень насыщенный. Не очень глубокий, но при этом его ещё и не слишком много. Это тоже взвешенное решение. А то, знаете, могло бы получиться как куча басов в дешёвой автомобильной акустике. В Ugreen HiTune такого нет.

есть, но не очень насыщенный. Не очень глубокий, но при этом его ещё и не слишком много. Это тоже взвешенное решение. А то, знаете, могло бы получиться как куча басов в дешёвой автомобильной акустике. В Ugreen HiTune такого нет. Искажения. Их встретить можно лишь в некоторых композициях, но они есть. На определённых частотах слышатся посторонние звуки. Помните, как вам хуже слышно собеседника, когда он разговаривает с вами в ветреную погоду? Вот искажения похожи на что-то подобное. Но (!) это встречается редко, к тому же: это может быть нюансом только нашей пары наушников.

Телефонные разговоры. Микрофон присутствует в каждом наушнике, так что вас будет слышно очень хорошо. Одинаково хорошо, даже если вы используете только один наушник.

Дальность работы. Ребята из Ugreen заявляют 10 метров. Но они немного недооценивают свои HiTune. Я уходил от телефона метров на 13. В пределах квартиры всё тоже ОК, хотя бетонные стены плохо проводят сигнал. Вы это и сами знаете. Вообще за такую дальность и стойкость подключения нужно благодарить Bluetooth5.

Зарядка является сильной стороной Ugreen HiTune:

Наушники могут играть до 9 часов .

. Кейс подарит ещё 2 полных заряда, то есть в сумме выходит 27 часов . Это вообще законно?

. Это вообще законно? Подзарядка кейса происходит через Type-C .

. Аккумуляторы: наушники – по 60 мАч, кейс – 300 мАч. Неплохо, да?

Влагозащита. Ugreen HiTune имеют маркировку IPX5. Что это означает для нас: активные виды спорта, даже под дождём. Но вот в водоём наушники с собой лучше не брать. Они могут выдержать краткосрочное «заныревание», но гарантий никаких.

Общее удобство. Ugreen HiTune сидят удобно и подходят для долгого прослушивания музыки. Длительные разговоры тоже проходят отлично. Но идеальное звучание вашего голоса возможно только в помещении, в шумных местах (возле шоссе) – ваш голос будет мешаться с окружающими звуками. Вас всё равно будет слышно, но уже не так идеально. Размер амбушур: обычно я использую средние, но из комплекта к этим наушникам я выбрал те, что побольше. Вам тоже советую примерить остальные размеры.

Цены в марте 2021. Официальный магазин Ugreen на Али готов бесплатно доставить HiTune всего за 2498 руб. Да-да, я тоже думаю, что цена более чем.

Кстати, Ugreen делает кучу разных крутых аксессуаров, кроме наушников: зарядки, повербанки, переходники, кабели и не только. На официальном сайте представлено много интересного.

Вывод. Ugreen HiTune – качественные наушники с AptX, которые не замолкают целых 27 часов. Главные плюсы: приятный и качественный кейс, дальность работы более 10 метров, долгое время без подзарядки, сбалансированный звук и влагозащита. Минус: искажения на определённой частоте, но это могло проявиться только в нашем экземпляре и может пропасть со временем. Ведь наушникам тоже нужно «прогреться» для лучшего звучания.

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