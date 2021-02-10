Honor Hunter V700: что умеет игровой ноутбук от Хонор за 160 тыс руб

Хотя и первый, но сразу крутой.



Всем привет, в клане игровых ноутбуков прибавление. Honor выпустили свой первый игровой ноут – Hunter V700. В нашем обзоре вы узнаете: хорош ли этот охотник, стоит ли своих денег и годится ли он для мощных игр или даже майнинга. Поехали!

Первые впечатления. Сначала вы обращаете внимание на внушительный вес коробки – более 4 кг. А вот потом замечаете её строгий вид. Чёрный матовый прямоугольник с красивым тёмным градиентом. Им нанесены название и логотип игровой линейки – Honor Hunter. Кроме этого, на коробке присутствует лишь логотип Интел. Моё мнение: строго, красиво, дорого.

На этом впечатления от знакомства с упаковкой не заканчиваются. Отклеив язычок, вы попадаете внутрь. При открытии коробки, ноутбук приподнимается на микролифте. Никакой магии, просто крышка коробки сообщается с поверхностью, на которой лежит Honor Hunter v700. Чёрный строгий прямоугольник будто преподносит вам то, что в нём спрятано. Ненавязчиво и весьма эффектно. Но этот момент немного портит транспортировочный чехол (пакет), в котором содержится ноут. В такие упаковывают сумки или обувь при продаже. Я не веду речь о комплектном чехле, ведь для V700 требуется сумка, а не чехольчик. Просто выглядит это не слишком презентабельно. А денег этот ноутбук стоит немалых. Думаю, что этот момент можно было бы обыграть лучше.

Комплектация включает в себя лишь самое необходимое, а именно: только зарядку. Но простой её не назовёшь. Блок чёрного цвета по размеру больше похож на повербанк с 20000 мАч внутри. Вес зарядки, кстати, тоже немалый: 530 г без проводов, а с ними – почти на 200 г тяжелее. Такой вес зарядки легко объясним – выдаёт целых 200W.

Размеры и вес: 369,7 х 253 х 19,9 мм и 2,45 кг соответственно. Да, лёгким его не назовёшь, но Hunter V700 был разработан не для излишней портативности. А вот размеры вполне обыкновенные – визуально просто ноутбук. Причём он мог быть шире и длиннее. Но тонкие рамки экрана позволили сделать этот игровой ноутбук по размеру вполне обыкновенным или даже компактным.

Дизайн выполнен в гранёном стиле. Это является общей тенденцией для игровых серий. Как и цвет – доступен только чёрный. Другого цвета на корпусе только сопла вентиляции. Точнее, их части – продольные полосы фирменного голубого цвета. Но необычного в Honor Hunter V700 хватает: корпус, клавиатура, подсветка и даже крепление экрана к корпусу. А теперь всё по порядку.

Экран примыкает к корпусу не слева и справа, как у всех, а по центру. Я вижу в этом сразу несколько плюсов: более надёжный шарнир (он ведь крупнее) и вентиляторы не нагоняют горячий воздух на сам дисплей. Ещё это выглядит необычно и интересно. Кстати, шарнир и правда отличный: усилия для наклона нужны умеренные, а крышка держится крепко и надёжно.

Корпус из прочного матового пластика. Не забывайте время от времени протирать спиртовыми салфетками места, до которых вы чаще всего дотрагиваетесь. Так у вас не появятся неприятные неоттирающиеся пятна на пластике. Сам корпус собран качественно: все стыки ровные, никаких зазоров или скрипов. Очень интересное решение: приподнимание корпуса при открытии ноутбука. Нижняя часть раскрывается и создаёт свободное пространство внутри. Край приподнимается миллиметров на 8. Что не создаёт дискомфорта и даже несёт преимущества.

Плюсов от такого решения:

Приподнимается дальняя от вас часть, создавая удобный угол. Руки так будут уставать меньше.

Это полезно для более качественного охлаждения ноутбука. Даже если вы используете компьютер на диване с пледом, корпус будет немного выше и сможет качественно охлаждаться.

В этом “подполе” спрятана RGB-подсветка корпуса.

А вот сверху вас ждёт алюминий. Его прохладу вы точно не перепутаете. Но верхняя крышка интересна не этим. А подсветкой логотипа серии Hunter. Причём она настраивается! Можно выбрать абсолютно любой цвет: из предложенных или любой другой на цветовом поле. Кроме этого можно выбрать варианты подсветки: постоянное, пульсация (“Дыхание”) и мерцание с постоянной сменой цвета. Красиво!

Вы уже знаете, что дальняя от вас часть корпуса скрывает подсветку – “Подсветка грани”. Она тоже имеет возможность настройки цвета и режима работы. Доступные режимы свечения: постоянный, “дыхание”, “волна”, мерцание и индивидуальный настраиваемый режим.

Раз уж мы говорим про RGB-подсветку, то расскажу и про свечение клавиатуры. Цвет тоже можно выбрать любой, причём на каждую группу клавиш – свой (возможны 4 группы). Плюс к этому можно выбрать ещё и мерцание. Зачем? Я тоже не знаю. Если только на время, пока ноут просто красиво стоит на столе. Доступны те же режимы, что и у подсветки грани. Выбор всегда хорошо, даже если вам эта возможность и не кажется полезной.

Как в итоге выглядит подсветка? Всё красиво и качественно. Мои замечания: при всех возможностях настройки подсветки, её яркость изменить нельзя. Конечно, выбрать яркость клавиатуры можно, но выбор небольшой – градации всего 2. Яркость подсветки логотипа и грани выбрать нельзя.

Экран очень хороший, но не идеальный. Начну с характеристик, а потом расскажу о плюсах и минусах. Это 16,1″ IPS-матрица с разрешением 1920х1080 (137ppi), обновлением картинки в 144Гц, охватом sRGB в 100% и матовым покрытием. В характеристиках, кроме частоты обновления, ничего интересного, согласны? В цифрах – да, в работе этот дисплей вас будет приятно удивлять. Например: я сначала увидел экран и протестировал его, а уже потом изучил характеристики. И был приятно удивлён цветопередачей и сочностью. Но и низкая плотность пикселей тоже была заметна сразу.

Что в итоге я могу сказать про экран Honor Hunter V700:

Обновление в 144Гц показывает себя отлично не только в играх, но и при пролистывании меню или страницы в интернете. Это действительно здорово. После таких дисплеев уже очень трудно вернуться к обычным 50/60 Гц.

в 144Гц показывает себя отлично не только в играх, но и при пролистывании меню или страницы в интернете. Это действительно здорово. После таких дисплеев уже очень трудно вернуться к обычным 50/60 Гц. Картинка сочная – на то и охват sRGB такой широкий. Чёрный цвет очень хороший – градаций полно. Чернит как нужно.

сочная – на то и охват sRGB такой широкий. Чёрный цвет очень хороший – градаций полно. Чернит как нужно. Яркость очень высокая. Тест дисплея показал 270 нит. Да, экраны смартфонов могут показать результат и в 4 раза выше, но у них гораздо меньше диагональ. Так что этой яркости будет достаточно для работы/игры в помещении, даже в очень солнечную погоду. Вы ведь вряд ли будете использовать этот игровой ноутбук на улице. Собственно, под такие задачи его и не готовили.

очень высокая. Тест дисплея показал 270 нит. Да, экраны смартфонов могут показать результат и в 4 раза выше, но у них гораздо меньше диагональ. Так что этой яркости будет достаточно для работы/игры в помещении, даже в очень солнечную погоду. Вы ведь вряд ли будете использовать этот игровой ноутбук на улице. Собственно, под такие задачи его и не готовили. Подсветка дисплея распределена равномерно – нет слишком светлых или недостаточно освещённых участков.

дисплея распределена равномерно – нет слишком светлых или недостаточно освещённых участков. Покрытие экрана матовое. Это значит, что блики отвлекать вас не будут, а ещё и глазам комфортнее с таким покрытием.

экрана матовое. Это значит, что блики отвлекать вас не будут, а ещё и глазам комфортнее с таким покрытием. Углы обзора отличные. По мне, так вообще – идеальные.

отличные. По мне, так вообще – идеальные. На обыкновенном расстоянии работы (игры) за ноутбуком зёрна не мешают. А видны при работе с интерфейсом, в играх и другом контенте их не увидишь.

Моя оценка дисплея Honor Hunter V700: 5 с минусом. Оценка немного снижена за плотность пикселей. Лично у меня от этого экрана только положительные эмоции. Ребята из Хонор определённо смогли сделать хорошо.

Начинка:

Процессор i7 от Интел (10750H). Его нормальная частота – 2,6ГГц, но при необходимости разгонится до 5ГГц .

от Интел (10750H). Его нормальная частота – 2,6ГГц, но при необходимости разгонится . Видеокарта RTX2060 от Nvidia c 6ГБ собственной памяти.

от Nvidia c 6ГБ собственной памяти. Оперативки – 16ГБ (DDR4).

(DDR4). Накопитель – 512ГБ .

. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1.

Производительность на очень хорошем уровне. Все игры идут на самых высоких настройках, в том числе с трассировкой лучей. Cinebench я прогонял 3 раза, результат: 7142 pts в многоядерном тесте и 1212 pts – в одноядерном. Во внутреннем рейтинге были заняты 7 и 4 места соответственно.

В бенчмарке от Ворлд Оф Тэнкс было проведено по два прогона – с трассировкой лучей и без неё: 15525 и 23013 очков соответственно. Никаких просадок в графике не было.

Вентиляторы работают частенько. Но имеют приятный гул, а не свист. Ребята из Honor говорят, что вентиляторы были разработаны ими с нуля и созданы специально для этой серии ноутбуков. Что ж, я склонен им поверить. Жужжат они ненавязчиво, звук из динамиков не перебивают. В специальной программе Honor Hunter Gaming Center можно настроить интенсивность обдува: имеется 3 градации. Но при необходимости система самостоятельно примет решение и включит более активный режим. Кстати, именно в этой программе настраивается и RGB-подсветка.

Нагрев происходит в дальней от вас части компьютера. Слева и справа от тачпада пластик тёплый, но не горячий. Температура на эту часть корпуса больше передаётся вами, чем процессором. А вот клавиатура нагревается. Существенно – сверху и по центру. Но левая и правая трети не нагреваются, так что играть будете без дискомфорта.

Порты:

USB 3.0 x2.

USB 2.0 x1.

Type-C x1.

HDMI x1.

Ethernet x1.

3,5 мм x1.

Звук очень громкий. С небольшой басистостью, но зато слышны только верхи. Середины слышна только до 60% громкости. Чем громче 60%, тем с большим надрывом и дисбалансом начинает звучать. Так что громкости куча, а вот использовать такой запас не хочется.

Клавиатура неплохая. Хотя и не задумывалась для написания курсовых, но печатать на ней удобно. Кстати, именно на ней был написан этот обзор. Ход клавиш отличный – не короткий и не длинный. Отклик приятный и не слишком пустотелый. Уверен, что Honor смогли бы сделать её лучше, но задача у игровых клавиатур другая – удобство и надёжность. Этим требованиям Hunter V700 удовлетворяет полностью. И не забываем про крутую RGB- подсветку. Напомню, что её можно настраивать как угодно: любой цвет и комбинация из любых четырёх цветов, а ещё и разные пульсации. Если кратко: клавиатура удалась, вам понравится.

Тачпад очень чувствительный и отзывчивый. Тоже выполнен из пластика (не забывайте протирать от разводов). Ложных срабатываний не было, что уже очень хорошо. Чувствительность и скорость курсора настраивается в «Параметры» => «Устройства» => «Сенсорная панель». Тачпад даже знает несколько жестов: свернуть все, переключиться на другое приложение и показать все запущенные. Настраивается там же, где и скорость курсора.

Майнинг. Поскольку внутри Honor Hunter V700 установлен мощный процессор (RTX2060), то вам доступна возможность добычи криптовалюты. Но будьте готовы к постоянной работе вентиляторов, да и заработок не особо вас обогатит. Ведь постоянная работа вентиляторов не только будет вам мешать, но ещё и постоянно требуют энергии. Сама видеокарта тоже зарядку не щадит. Не просто же так этот ноут укомплектован адаптером на 200Вт. Но всё же майнить можно, процессор и охлаждение не подведут.

Автономность. От встроенного аккумулятора в 56 Вт/ч ноутбук продержится часа 3-3,5. Производитель считает, что автономки хватит почти на 5 часов, я такого результата достичь не сумел. Полностью заряжается очень быстро, но и теряет заряд уверенно. Так что рассчитывайте на игры около розетки. А в путешествиях выбирайте места с доплатой. Опять же ради доступа к электричеству.

Безопасность. Внутрь системы можно попасть при помощи сканера отпечатка пальцев. Он расположен в кнопке включения. Срабатывает быстро и точно, скорость немного ниже, чем в хороших смартфонах. Но при запуске ноутбука сотые доли секунд можно и подождать. Работает отлично, не придраться. Ещё хочу сказать про встроенный антивирус. Он хорош и справляется как нужно. Я перестал покупать антивирусы уже давно. Встроенная система их не подпускает, но я и не захожу на опасные сайты. Выбор всегда за вами, но я хотел сказать об этом.

Камера для видеоконференций имеет разрешением в 720p, но качеством не блещет. Для видеосвязи хватит, а селфи вам с её помощью и не делать. Если решите записывать видео, то и всё равно пойдёте покупать нормальное оборудование. Здесь камера, считайте, для скайпа.

Windows 10 работает стабильно. Кстати, на этом компьютере не было ни одного вылета. Я даже не обращал на это внимания, пока не начал писать обзор. На моей памяти это первый компьютер на Винде, который не вылетал бы из приложений. Уж не знаю, кого благодарить: последнее актуальное обновление операционки или ребят из Honor. Но самое главное – это отличный результат.

Первое включение. У меня оно прошло не очень гладко. Верхний ряд функциональных клавиш вообще не реагировал на нажатия. а всё дело в том, что нужно было сперва запустить утилиту «HW Hotkeys». Ищите её в списке приложений, запустить нужно всего раз. Опять же не минус, но нюанс. Хотя это и нелогично. Ещё: с самого начала подсветка клавиатуры имеет синий цвет. Но после запуска программы Honor Hunter Gaming Center клава сама меняет свой цвет на 4 базовых. Напомню, что всё настраивается в той самой программе.

Удобно: после запуска Гейминг Центра правая верхняя клавиша с логотипов Huner отвечает за работу вентиляторов.

Важно: при открытии ноутбука система не запускается сама. Всегда приходится нажимать на кнопку включения. Не минус, но нюанс.

На столе ноутбук не катается, а стоит как вкопанный. Собственно, именно так и должно быть. При наклоне экрана сам ноут остаётся неподвижным – спасибо грамотному распределению веса. А цепкость к столу обеспечивается отличными ножками: угловыми (ближе к вам) и во всю длину дальней от вас стороны. Суммарная продолжительность мягких резиновых ножек – 58 см, при ширине в 5 мм. Honor Hunter V700 очень уверенно стоит на своих ногах.

Общее удобство. Пользоваться Honor Hunter V700 очень удобно. Экран, клавиатура и производительность не могут не понравиться. Ещё и размеры отличные. Вообще ноутбук не кажется громоздким или даже просто большим. По толщине он не сильно крупнее обыкновенных (неигровых) компьютеров с аналогичной или даже меньшей диагональю. Брать V700 с собой не очень комфортно, но это из-за веса самого компьютера и штатной зарядки к нему. Беспроводные соединения не отваливаются и не вызывают вообще никаких вопросов. Всё работает так, как должно.

Цены в феврале 2021 гуманными не назовёшь. Официальный магазин Honor рассчитывает на 159990 руб. На момент написания статьи Озон делал неплохую скидку на эту модель и просил 146 тыс руб. В официальном магазине Хонор на Али по акции цена зафиксировалась на отметке в 143890 руб. Для внутреннего рынка Китая цена и вообще составляет около 90 тыс руб (при пересчёте на нашу валюту). На Авито уже можно найти V700 за более-менее адекватную цену (от 115 тыс руб), но предложений всего 2 или 3.

Вывод. Honor Hunter V700 очень хороший ноутбук, который сможет выполнять не только игровые функции. В обычной жизни он вас тоже не разочарует: удобная клавиатура для работы и учёбы, хороший экран и неплохой звук (не на максималке) для просмотра фильмов и игр, да вы даже майнить с этим ноутбуков сможете. К минусу могу отнести только цену для российского рынка, это немного обидно. Поэтому себе бы я покупал именно китайскую версию. Но общие впечатления очень хорошие. Глядя на такие устройства, не устаёшь удивляться успеху китайских компаний. Ведь они очень быстро выровнялись с более взрослыми и опытными компаниями. Всем лайк!

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