Honor Watch GS Pro: обзор умных часов с идеальным экраном и почти месяцем без подзарядки

Очень большой и честный обзор.

Всем привет, умные часы крайне популярны, а предложений от разных брендов полно. Если вы ищите часы с круглым Амоледом, долгим временем работы и отличным дизайном, то Honor Watch GS Pro точно достойны вашего внимания. А если вы подумали, что других плюсов нет, то ошибаетесь. Более того, есть даже минусы. Но обо всём по порядку. Поехали!

Комплектация. Часы поставляются в большой чёрной коробке с интересной фактурой, которая перекликается с фактурой корпуса и браслета. Внутри вас ждут: часы, магнитная зарядка и Type-C кабель к ней. Ещё есть документация, но вряд ли вас это интересует.

Первые впечатления. Они немного разные по своей направленности: экран кажется отличным, интерфейс плавным, но зато сами часы кажутся слишком большими и тяжёлыми. Принято говорить, что первое впечатление обманчиво. Но никаких спойлеров, читаем дальше.

Корпус выполнен сразу из четырёх материалов: стекло прикрывает экран, безель из стали (он правда декоративный и не крутится), корпус пластиковый, а ремешок силиконовый. Теперь по порядку. Стекло с отличным олеофобным покрытием, в выключенном состоянии полностью чёрное, что выглядит дорого и солидно. Безель декоративный и придаёт более спортивный вид этим часам. Корпус выполнен из твёрдого пластика, на ощупь кажется, что его вообще невозможно повредить (но мы не пробовали). Силиконовый браслет по тону и фактуре точно совпадает с корпусом, при этом мягкий и приятный, натереть не сможет.

На обратной стороне часов находятся датчики измерения пульса и уровня кислорода, а также коннекторы магнитной зарядки.

Размеры и вес: 48 х 48 х 13,6 мм и 45,5 г. Всё это без ремешка, с ним вес составляет уже 78 г. А я говорил, что они большие и тяжёлые. Даже на моей мужской руке они кажутся громоздкими, так что Honor Watch GS Pro рассчитаны прежде всего на мужскую аудиторию.

Цвета: наш бежевый меланж, чёрные и серо–голубые с плетённым ремешком под камуфляж. Чёрная версия, на мой взгляд, простовата. Наш меланж выглядит гораздо наряднее. А последнюю камуфляжную вариацию я прям вижу у кого-нибудь на руке в походе. Вот такие у меня ассоциации.

Амолед-экран имеет полностью круглую форму, никаких вырезов под датчиков нет. Цифры: 1,39″, разрешение 454х454 (326 ppi). Что касается картинки, то она очень и очень хороша: цвета насыщенный, чёрный – настоящий чёрный, а яркости хватает в любую погоду. Автояркость работает так, как нужно: подсветка снижается и повышается, не вызывая нареканий или желания «докрутить».

Первое включение. Honor Watch GS Pro просят скачать приложение «Huawei Здоровье». Сделать это можно для Айфона и смартов с Андроидом на борту. Внутри нужно пройти регистрацию, внести немного данных о себе (рост, вес и тд) и пройти стресс-тест.

Для чего этот стресс-тест? Для определения вашего нормального состояния пульса и моментов нервной напряжённости. Вопросы из обычного психологического теста: боитесь ли одиночества, грустите ли без причины и другие.

Управление происходит через сенсорный экран и две кнопки справой стороны. Верхняя кнопка отвечает за вызов меню и пока главного экрана, то есть «закрыть все». Нижняя клавиша заменяет кнопки ОК/Пуск и запускает меню «Тренировки» на главном экране.

Нижней кнопкой можно вообще не пользоваться и выбирать/запускать функции через экран. А вот без верхней кнопки никак, ведь «крестика» для закрытия окна не предусмотрено. Хотя можно использовать свайпы, но об этом ниже.

Теперь я расскажу о главном экране Honor Watch GS Pro и его особенностях.

Начну с того, что предустановленных циферблатов уже немало – 13 штук. А в приложении «Huawei Здоровье» их сотни. Как найти: «Huawei Здоровье» => «Устройства» => «Циферблаты».

Навигация на центральном экране:

Свайп вниз – шторка быстрых функций. Для такого экранчика их достаточно: Настройки, Убрать воду, Поиск телефона, Не беспокоить, Будильник, Экран горит в течение 5 минут. Убрать воду : позволяет удалить влагу из отверстия динамика. Никакой магии: на экране написано, в какую сторону стряхивать, при этом вы слышите сигнал. Если звук идёт плохо – трясите ещё.

– шторка быстрых функций. Для такого экранчика их достаточно: Настройки, Убрать воду, Поиск телефона, Не беспокоить, Будильник, Экран горит в течение 5 минут. : позволяет удалить влагу из отверстия динамика. Никакой магии: на экране написано, в какую сторону стряхивать, при этом вы слышите сигнал. Если звук идёт плохо – трясите ещё. Свайп снизу вверх – страница уведомлений.

– страница уведомлений. Пролистывание налево или направо циклично показывает: Табло активностей, Музыку, Погоду, Стресс, Пульс. Порядок можно настроить, также можно удалить ненужное: «Настройки» => «Экран» => «Избранное».

циклично показывает: Табло активностей, Музыку, Погоду, Стресс, Пульс. Порядок можно настроить, также можно удалить ненужное: В любом меню можно свайпнуть от левого края, это замена кнопки назад.

Что мы имеем в главном меню:

1. Тренировки. Honor говорит, что GS Pro умеет распознавать более 100 тренировок. В списке вы увидите: Курсы бега (это куча виртуальных помощников для каждого вида бега/ходьбы), Бег на улице, Беговая дорожка, Ходьба, Ходьба на улице, Езда на велосипеде, Велотренажёр, Плавание в бассейне, Плавание в водоёме, Подъём в гору, Подъём на возвышенность, Кроссовый бег, Лыжи, Сноуборд, Ходьба на коньках, Триатлон, Эллипс, Гребной тренажёр, Другое (просто физкультура/фитнесс). Порядок отображения тренировок можно настроить через соответствующую строчку в самом конце этого списка.

2. Записи – данные из календаря и напоминания.

3. Статус тренировок – это аналитика вашей физ.активности за неделю: Нагрузка, Затраченная энергия и даже счётчик времени, необходимого на отдых (восстановление).

4. Пульс. Ну здесь вы всё и так понимаете, но Honor смог удивить. Ведь ваш пульс анализируется в зависимости от нагрузок. А измеряется он постоянно.

5. SpO2. Измерения уровня кислорода в крови. Интересно, что после этого анализа начинается замер пульса и он будет идти до тех пор, пока вы сами его не завершите.

6. Активность. Оформление очень похоже на аналогичное у Apple – круги активности. Показателей море: калории, расстояние, подъём на возвышенность, шаги, общая активность в день и разминки.

7. Сон. Здесь записывается количество часов/минут сна и соотносится с нормой отдыха, также присутствует мониторинг сна (автоматический/по заданному времени). Кстати, часы уверены, что нормальный отдых – это 8 часов сна. Но лично я о таком могу только мечтать. А как у вас дело обстоит с этим показателем?

8. Стресс. Меряется относительно пройденного теста, о котором я писал выше. Ведёт статистику, аналитику и записи «острых» моментов.

9. Дыхательные упражнения. Бывают на 1-3 минуты и могут иметь 3 степени интенсивности. Интересно придумано и действительно помогают сконцентрироваться и успокоиться.

10. Вызовы. Здесь вы увидите список вызовов, отсюда же можно и перезвонить. Для этого нужно тапнуть на строчку с нужным уже совершённым звонком. Сами разговоры могут идти и непосредственно через Honor Watch GS Pro, для этого есть и микрофон, и динамик.

11. Контакты. Список избранных пополняется только через приложение: «Huawei Здоровье» => «Устройства» => «Строка с вашими часами» => «Избранные контакты».

12. Музыка. Начну с того, что требуется Андроид. Музыки в связке с iOS не будет. А так к музыке путь тот же, что и к контактам, просто выберите нужную вкладку. Там же можно добавить композиции в сами часы, но не более, чем на 2079 МБ. Это нужно чтобы не брать телефон на пробежку. Соответственно, беспроводные наушники подключаются к часам напрямую. Звук будет не идеального качества, но для тренировок сгодится.

13. Удалённая съёмка. Тоже доступна только с Android. А вообще функция полезная: можно использовать часы как видоискатель и делать снимки. Я даже воспользовался этой функцией, когда у меня появилась протечка в общем стояке. Поместил телефон внутрь, а управлял съёмкой через Honor Watch GS Pro.

14. Барометр и Альтиметр, то есть давление воздуха и высота. Эти данные подгружаются из телефона и соотносятся с вашей GPS-позицией.

15. Компас. Он работает и указывает в нужную сторону. Что здесь ещё скажешь.

16. Сообщения. Здесь показывается только тест, но зато из всех мессенджеров. Если видите «*Фото» или«*Видео», то понимаете, кто и что прислал, но просмотреть не получится.

17. Погода. Ну здесь всё ясно. Из интересного: показывает погоду с учётом вашего района (по данным GPS), подробно на день/неделю, восход/закат Солнце, восход/заход Луны, фазы Луны и даже приливы/отливы.

Кстати, погода не обновляется сама. Даже если ваши часы всё время подключены к телефону. Раз в сутки требуется открыть приложение на телефоне для загрузки данных.

18. Секундомер с приятной анимацией, стартом/паузой и отсечками.

19. Таймер тоже имеет красивую анимацию. Позволяет выбрать любую длительность отсчёта: предложенную (30 сек, 1 мин и тд) или свою.

20. Будильник. Их может быть до 5. Для каждого можете настроить имя и повторы по дням недели.

21. Фонарик включает полностью белый экран на максимальную яркость. При нажатии на белый экран всё почернеет и вам будет показано время и кнопка для дальнейшего свечения. А при свайпе от левого края фонарик погаснет. Ну или просто нажмите верхнюю кнопку на корпусе.

22. Поиск телефона. При активации этой функции ваш телефон начинает кричать «Я здесь», правда на английском языке. Причём громкость этого сообщения будет всегда максимальной, даже если вы на беззучном.

23. Настройки. Здесь вы можете:

Привязать наушники .

. Настроить экран : циферблат, подсветку, постоянно горящий дисплей и другое.

: циферблат, подсветку, постоянно горящий дисплей и другое. Звуки : громкость уведомлений или беззучный режим.

: громкость уведомлений или беззучный режим. Вибрацию : сильно, слабо, без неё.

: сильно, слабо, без неё. Режим «Не беспокоить» .

. Переназначить нижнюю кнопку.

нижнюю кнопку. Добавить Пин-код для входа в меню часов.

для входа в меню часов. Настройки тренировок : подсказки, всегда горящий дисплей, автоопределение активности.

: подсказки, всегда горящий дисплей, автоопределение активности. Система : перезагрузить, выключить, отвязать, сбросить.

: перезагрузить, выключить, отвязать, сбросить. Сведения о системе.

Тренировки определяются автоматически или с вашей помощью. Автоопределение работает неплохо, но не идеально. А вот голосовые подсказки и голосовые уведомления помощника звучат на английском языке. А это, конечно, не гуд. В России всё-таки живём, а русскую речь из официально купленного устройства не слышим.

Начинка: оперативки 32МБ, хранилище на 4ГБ, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 2.4Hz. А про все датчики вы уже и так поняли из функций, описанных выше. Они есть просто все, какие только можно было поставить. Работают с Android 5 и новее, а также с iOS 9 и свежее.

Анимация. Система работает плавно и вообще не задумывается. Я был приятно удивлён. Даже все свайпы отрабатываются без фризов.

Защита от воды и пыли по военному стандарту MIL-STD-810G позволит вам идти с этими часами хоть на фронт. Ключевое: песок, давление, ледяной дождь, высокие/ низкие температуры и так далее. Honor Watch GS Pro просто не имеют возможности вас подвести.

Энергия поступает через магнитную зарядку с логотипом Huawei, к ней требуется подключить кабель Type-C. Что я могу сказать о самой конструкции: ненадёжно и неудобно. Легко можно сместить контакты и зарядки не будет. Из хорошего: часы работают от встроенного аккумулятора на 790 мАч до 25 дней дней от одной зарядки. Это, видимо, без постоянно приходящих уведомлений от мессенджеров. С нашей эксплуатацией Honor Watch GS Pro выдержали 16 дней без постоянно горящего экрана, а с ним – 9. Просто отличные показатели работы от одного заряда. Причём заряжаются часы очень быстро – чуть более получаса.

Анимация подпитки стандартная для Honor/Huawei – круг в который поднимаются каплю. Цвета изменяются в зависимости от накопленной энергии.

Вибрация сильная, но и жужжит она тоже прилично. Мне не понравилась.

Цены в феврале 2021. Официальный магазин Honor просит 16990 руб за любую из трёх расцветок. Я.Маркет даёт вам возможность приобрести Honor Watch GS Pro от 12290 руб. На Али может доставить примерно по той же цене (около 12500), что и Я.Маркет. На Авито тоже можно найти несколько объявлений, но оно того не стоит, лучше купить на Али или в Я.М.

Вывод. Honor Watch GS Pro – это очень интересные часы за умеренные деньги (на Али и у серых продавцов). Но даже за полную стоимость (16990) – это отличный вариант. Функций столько, что устанете рассказывать о них друзьям. А время работы и экран будут радовать ежедневно. Главные плюсы: отличный экран, плавная и красивая анимация системы, долгое время работы, очень быстрая зарядка, бесконечное количество функций и аналитики, военный стандарт защиты от брызг, пыли и другого. Минусы тоже есть: часы очень большие и тяжёлые, голосовые подсказки без русского языка, хлипкая магнитная зарядка. Но и на эти минусы можно закрыть глаза, учитывая гигантское количество достоинств Honor Watch GS Pro. Стоит ли покупать эти часы в 2021? Конечно! Только лучше предварительно померить их во флагманском магазине, чтобы часы не оказались для вас слишком крупными. Всем лайк!

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