Huawei P40 Lite — обзор облегчённого флагмана, который умеет удивлять

Честный обзор с плюсами и минусами.

Всем привет, к нам в руки попал отличный смартфон – Huawei P40 Lite. Смарт вполне актуальный, ведь в продаже появился в марте 2020. В этом обзоре вы узнаете: что в нём хорошего, какие минусы и так же ли хорошо P40 Lite снимает фото и видео, как старший брат. Поехали!

Комплектация неплохая: очень быстрый адаптер на 40W, Type-C кабель и даже наушники. Наушники положили просто для галочки. А чехла и вовсе нет, хотя китайские производители обычно не жадные до силикона.

Внешний вид ничем не выделяется из многообразия смартфонов 2020. Перед занят экраном (83,5%), рамки сверху и по бокам можно назвать даже тонкими, а вот подбородок очень существенный. Боковины под цвет задней крышки и тоже из пластика, а сам задник глянцевый и имеет выступ с четырьмя камерами.

Вообще задняя крышка выглядит точно как стекло. Как раз сейчас китайцы начали использовать очень тонкие стёкла сзади, но у P40 Lite используется всё-таки пластик. Он, кстати, хорошего качества и даже немного холодит, как настоящее стекло. Боковая рамка из добротного и крепкого пластика. Без задиров или стыков формовки, ещё имеет шершавую поверхность. Так что на ощупь и не скажешь, что это девайс из недорогих.

Цвета корпуса: чёрный, зелёный и розово–голубой градиент.

Размеры и вес: 159,2 х 76,3 х 8,7 мм и 183 г. Вообще в руке лежит нормально. По мне немного широковат, а высота, толщина и вес – нормальные. По размерам ощущается как iPhone XR/11, но немного легче, бОльшая длина в глаза не бросается. Для сравнения размеры 11-го Айфона: 150,9 x 75,7 x 8,3 мм и 194 г.

Важно: влагозащиты нет совсем, будьте аккуратнее.

Экран с отверстием для селфи-камеры очень хорош для своего бюджета. Используется LTPS-матрица (это конкурент IPS, не удешевлённая, а просто другая технология). Эти 6,4” умеют показывать сочную (охват sRGNB 98,8%) и достаточно яркую картинку (523 нит). Плотность пикселей – 398 ppi, обновление в 60Гц. Есть и минусы: отсутствие HDR и использование неназванного закалённого стекла. Название нам, конечно, и не нужно, просто хотелось бы заранее знать, что может выдержать этот защитник дисплея. Но рассчитывать на стойкость к падениям точно не стоит – рамка же пластиковая и вряд ли спасёт экран при падении. Но картинка и углы обзора правда хорошие. А вот пробуждение двойным тапом отключили, а жаль.

Звук. Вот здесь сомнений в нетоповости уже не нет: плоско и явно на пределе своих возможностей. Достаточно громко играет из единственного нижнего динамика (слуховой динамик не участвует). На максимальной громкость слышны искажения, думаю, что со временем появятся и хрипы. Но для игр и видео – годится, а вот музыкой лучше наслаждаться через наушники. Тем более, что играют они неплохо, хотя из без AptX, если говорить о беспроводном звучании. Ещё из хорошего: наличие 3,5 мм входа.

Камеры заключены в квадратный блок с медной окантовкой: основной на 48МП, сверхширокий на 8МП, макро и датчик глубины на 2МП. Селфи-камера на 16МП имеет собственный вырез в экране. Селфи делает очень хорошо: много деталей, автофокус отлично справляется даже с контрсветом. А примеры фото и видео на фронтальные камеры сможете сами оценить ниже.

Забегая немного вперёд: основная камера снимает действительно хорошо. Для меня это было неожиданным, ширик – справляется неплохо.

Макро работает странно. На экране написано, что оптимальное расстояние – 4 см. И это похоже на правду. Но вот фокус у макро вообще отсутствует: очень хорошо выделяет то, что в кадре находится сверху, а не посередине видоискателя. Но приноровиться для неплохих фото всё-таки можно.

Ночная видеосъёмка очень хорошая. А вот ночное фото делается хорошо на ширик и основную камеру без зума. Хороший 2х ночью возможен только на штативе или с десятой попытки. На фото ниже как раз смазанный кадр. Я бы мог добиться и идеального, но в жизни редко создаются идеальные условия. Поэтому и кадр из просто жизни.

Ещё о селфи: в настройках доступна функция, при которой снимок делается автоматически. Для этого нужно помахать рукой перед камерой. Идея неплохая, а воплощение не очень. У меня срабатывало 1 раз из 5, пробовал по-разному и 100-процентного способа так и не нашёл.

Процессор «домашнего» производства – Kirin 810. Это 8 ядер до 2,27 Гц, сделанные по 7Нм процессу, что звучит неплохо. За графику отвечает Mali G52 MP6. Этот чип не самый производительны в линейке Kirin, но справляется со своими задачами нормально. Асфальт 9 идёт на настройках выше среднего, не сильно греется. Но вот баги при выходе из таких энергоёмких игр присутствуют. На видео: после выхода из игры на главный экран музыка не прекратилась, а при повторном открытии Асфальта появился лишь чёрный экран. В итоге: музыка так и играла, прекратилось всё только при перезагрузке. Но ещё раз повторюсь: игра шла хорошо и без багов. А то, что я описал, у меня не повторилось.

Другая важная начинка:

6/128 памяти хватает большинству из нас.

памяти хватает большинству из нас. Wi-Fi и Bluetooth 5 -х поколений обеспечат отличные соединения.

-х поколений обеспечат отличные соединения. 4G и NFC для бесконтактных платежей (но об этом ниже).

для бесконтактных платежей (но об этом ниже). 2 Сим в гибридном слоте, eSim отсутсвует.

в гибридном слоте, eSim отсутсвует. Можно поставить флешку до 256ГБ, но не MicroSD, а тоже собственную – Nano Memory. Стоит дорого, найти непросто.

Энергия. Большой аккумулятор на 4200 мАч заряжается до 100% чуть более часа, а до 70% вообще всего за полчаса. Разряжается Huawei P40 Lite неспешно – день-полтора вам обеспечены. Беспроводной зарядки нет, но она всё равно медленная. Так что в плане батарейки всё в порядке.

Безопасность. Попасть в телефон можно при помощи отпечатка пальца, расположенном в кнопке включения. Работает шустро, нажимать на кнопку не нужно – приложили палец и уже внутри. Сама кнопка расположена удобно (немного выше середины), палец сам попадает на нужное место. Ещё доступна разблокировка по лицу, но через селфи-камеру, так что этот вариант годится мало. В старших моделях есть настоящий инфракрасный датчик для распознавания лица – аналог Face ID от Эппл.

Прошивка. Из коробки вы получаете EMUI 10 на Андроид 10. Но лучше обновиться до EMUI 11, она тоже на Android 10, но обзавелась обновлённым дизайном и новыми фишками.

Гугл. Сервисы этого гиганта отсутствуют, вы об этом знаете и без меня. Поставить их можно, но Google регулярно блокирует такие способы. Но что бы вы не сделали G-pay, работать не будет. Повторюсь, что нормально существовать можно и без большой G: приложения устанавливаются из фирменного магазина приложений AppGallery, других сервисов и даже напрямую из интернета (apk-файлы).

Платежи. Выше я написал, что бесконтактная оплата от Гугл работать не будет. Из коробки имеется собственная платёжка от Huawei, ищите приложение «Кошелёк». Но только российские карты добавить не выйдет. Я смог воспользоваться только SberPay. Отдельная программа не требуется, обычного Онлайн хватает. Там в настройках карточки выбираем соответствующую функцию и следуем инструкции.

Телефонные функции отрабатываются на отлично – все всё слышат. Слуховой динамик хорошего качества и достаточно громкий. Для набора текста предусмотрены две предустановленные клавиатуры: от Яндекс и Майкрософт (Swiftkey). Вторая перегружена значками на каждой клавише, но зато имеет очень приятные и необычные звуки при нажатии. Клава от Я слишком сильно смахивает на вариант из iOS, но зато очень лаконична.

Вибрация не очень – обычный жужжащий, но весьма сильный вибрик.

Общее впечатление. Самое главное: в руках телефон не кажется дешёвым. Да, рамки и задник из пластика, но всё хорошего качества и не вызывает дискомфорта. На экране приятно что-то смотреть, камеры только радуют. Минус в отсутствии нормальной платёжной системы на борту. Я писал про Сбер, но ведь он работает только со своими картами.

С этим телефоном вы получите больше, чем ожидаете за эту сумму. По большому счёту экономия прослеживается только в пластиковой рамке и дешёвом вибрике. Но это не кажется слишком важным, правда?

Кстати, вот наш обзор на Huawei P40. Тоже очень любопытный аппарат.

Цена в январе-феврале 2021. Официалы просят 17990 руб, на Я.Маркете хотят от 16500 руб. А вот б/у стоит ещё более адекватно – от 10000 руб. Почему я вообще говорю про б/у? Потому что очень многие аппараты до сих пор на гарантии. Напомню, что в продаже Huawei P40 Lite появился только в марте 2020.

Вывод. Huawei P40 Lite действительно отличный аппарат за свои деньги. У него полно плюсов: современный внешний вид с отверстием под селфи-камеру, хорошие экран и камеры, достойная начинка и очень хороший АКБ. Но есть и минусы: старый вибрик, звук из динамика не очень и отсутствие полноценных бесконтактных платежей. Отсутствие Гугла в Huawei, конечно, тоже минус, но с ним можно и смириться. Вообще от этого телефона я ожидал меньшего, а получил кучу положительных эмоций. Я ведь понимал, что за бюджет у Huawei P40 Lite. С обычным P40 у меня всё было наоборот: я ждал большего, зная цену. Стоит ли покупать этот телефон? Стоит, если вас не смущают минусы, которые уже написаны выше. Это хороший телефон за хорошие деньги. Всем лайк!

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