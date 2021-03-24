Huawei P40 Pro – полный обзор фотофлагмана

Полноценный конкурент Айфона 12 Pro?

Всем привет! Недавно ко мне в руки попал Huawei P40 Pro, который изменил моё мнение об андроидах раз и навсегда. Вот уже 8 лет я бессменно выбираю Айфон, однако этот гигант от Хуавей заставил меня серьезно задуматься о своём выборе. Хотите узнать, почему? Сейчас всё расскажу!

Дизайн

Цвета. Смартфон представлен в трёх лаконичных цветах: мерцающем серебристом, чёрном и насыщенном синем. Если хочется цвета поярче, можно подобрать на смартфон красивый чехол.

Корпус. Сзади на большом блоке камер расположена вспышка и четыре объектива. Забегая вперёд, скажу, что для меня качество фото и видео было бы основной причиной выбрать именно этот смартфон вместо Айфона.

Параметры. Телефон тяжёлый – около 226 г. Однако это не чувствуется, так как он довольно тонкий – 8,95 мм. Диагональ экрана в 6,58 дюйма достаточно комфортна для глаз.

Снизу расположен динамик, порт USB Type-C, слот для двух сим-карт и нано-карты памяти до 256 ГБ. Nano-memory – это стандарт памяти от Хуавей. Она быстрее, чем microSD, но из-за аутентичной формы не подходит к другим смартфонам. Помимо этого, она стоит недёшево и продаётся не везде.

Технические характеристики

Дисплей. У Huawei P40 Pro экран изогнутый и прикрыт закалённым стеклом. Рамки есть, но они ультратонкие. На смартфоне установлен OLED-дисплей на 6,58 дюймов с обновлением экрана 90 Гц (но можете выбрать и стандартное – 60ГЦ). Разрешение экрана 2640 x 1200 пикселей (FHD+) позволяет насладиться картинкой в наилучшем качестве. Вы можете выбрать и более низкое разрешение, чтобы P40 Pro дольше протянул без зарядки. Количество пикселей – 441 точка на дюйм. Максимальная яркость – 495 нит. Цветовой охват sRGB 99.4% – это круто!

Защита от воды и пыли. Смартфон защищён по стандарту IP68. Это означает, что P40 Pro выдержит как футбол под дождём, так и прогулку в пустыне. Однако не стоит злоупотреблять этим достоинством P40 Pro. Если вы только что делали снимки в жёстких погодных условиях, просушите телефон перед зарядкой.

Процессор. В П40 Про установлен современный 7-нм процессор от Хуавей – HUAWEI Kirin 990 5G, чип с хорошей производительностью и поддержкой 5G. Он поддерживает любые игры на ультранастройках! Kirin 990 5G – один из самых классных процессоров на данный момент. Графический процессор также неплохой – 16-ядерный Mali-G76. Благодаря ему и Кирину 990 гораздо удобнее работать в фотошопе и видеоредакторах.

Связь. При подключении к Wi-Fi не возникает проблем, причём как на частоте 2,4 ГГц, так и на 5ГГц. Есть поддержка Wi-Fi 6+, но этот стандарт встретить пока сложно, так что это больше задел на будущее. Благодаря современному стандарту Bluetooth 5.1. Хуавей П40 Про коннектится быстро, энергии тратит мало и можно подключить сразу несколько устройств. Например, если одновременно коннектиться и с часами, и с колонкой, и с наушниками – проблем не возникает, всё работает замечательно.

Звук. Стереодинамиков у Huawei P40 Pro нет. Несмотря на это, звучание у этого смартфона отличное: громко, чисто и сбалансированно. А наушники подключаются через Type-C (3,5мм отсутствует). Устройство поддерживает кодек AptX, а это значит, что звук без проводов будет отличным!

Вибрация. Она очень качественная, приятная и не жужжит, как и в топовых телефонах других марок. Приятный тактильный отклик вам обеспечен.

Прошивка. Операционная система EMUI 11. Подробнее об этом ПО можно прочитать здесь.

Память. У Huawei P40 Pro 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной (и не забываем про нано-карту памяти).

Аккумулятор. Батарея на 4 200 мА*ч. При не очень активном использовании телефон выдержит даже сутки. Если вы любите поиграть, то, конечно, разрядится быстрее. Супербыстрый адаптер от Хуавей выдаёт 40 Вт. За час он может полностью зарядить P40 Pro. Также вы можете приобрести фирменную зарядку без проводов на 27 Вт. А это в 3 раза больше, чем у большинства беспроводных зарядок.

Сканер отпечатков пальцев встроен в нижнюю часть экрана. Им удобно пользоваться, держа телефон в руке. Также сканер подсвечивается при функции постоянного отображения дисплея. Срабатывает идентификация отпечатка быстро.

Разблокировка по лицу за всё время пользования Huawei P40 Pro ещё ни разу меня не подводила. В условиях и хорошего, и плохого освещения смартфон быстро разблокируется – ничуть не хуже Айфона.

Темы. У Хуавей П40 Про потрясающая коллекция тем. Они все распределены по категориям. Есть и модные сейчас живые обои. Каждый найдёт что-то по душе!

Если хочется, можно изменить отдельно значки, заставку экрана или экран блокировки.

Google. Сервисы Гугла отсутствуют в этом (и многих других смартфонах Хуавей), поэтому вы не сможете пользоваться некоторыми фишками от Google. Нет многих приложений (также не работает Google Pay). Однако вы можете воспользоваться сторонними приложениями из AppGallery, полностью повторяющими функционал оригинальных программ. К примеру, ютуб работает абсолютно так же.

Бесконтактная оплата. Поскольку здесь есть датчик NFC, есть возможность совершать бесконтактные покупки. При бесконтактной оплате с Хуавей необходимо учитывать некоторые нюансы. В Huawei P40 Pro есть два приложения, которые связаны с финансами. Первое – Wallet – помогает вести учёт финансов (даже наличных).

Второе – Кошелёк – отвечает непосредственно за банковские и дисконтные карты. Проблем с добавлением карты от Сбера у меня не возникло. Однако воспользоваться ей через «Кошелёк» пока нельзя. Так что для оплаты картой Сбера с Huawei P40 Pro необходимо скачивать «Сбербанк Онлайн» и пользоваться SberPay.

AppGallery. Отсутствует в Huawei P40 Pro и Play Market. На помощь приходит уже упомянутый AppGallery. Это фирменный магазин приложений, который вы найдёте в своём телефоне. Если вам не удастся найти какую-то программу, можете воспользоваться сторонними магазинами приложений или скачать файл напрямую из интернета (APK-файл). Но мы вам не рекомендуем так делать – можно заполучить вирус, если пользоваться сомнительными сайтами.

Камера

Итак, приступим к изучению главной фишки этого телефона – к камерам.

На задней панели смартфона, как вы прочитали выше, находятся 4 камеры. Это объектив с широким углом на 50 Мп, ультраширик на 40 Мп, сверхчувствительный объектив 12 Мп и 3D-объектив.

Режим Pro позволяет настроить камеры, как в зеркалке, и почувствовать себя настоящим фотографом без громоздкой аппаратуры.

Итак, первая задача проста: дневная съёмка фото с хорошим освещением. И с ней он справляется на отлично – смотрите сами!

Режиму «Портрет» на заднюю камеру ставлю 5 баллов! На фото были элементы, усложняющие размытие – капюшон, помпон на шапке – но Хуавей П40 Про всё равно справился!

А что насчёт фото в тёмное время суток? По-моему, смартфон справляется великолепно! Его преимущество перед тем же Айфоном 12 Про в натуральности. Изображение, полученное при съёмке на Хуавей П40 Про, блестяще передаёт все цвета реальных объектов.

Однако есть и более сложное задание для нашего камерофона – съёмка видео. С дневным видео смартфон справляется хорошо.

Но на видео выше стоит ясная погода. А что если условия съёмки далеки от идеальных?

Хорошо, с этой задачей тоже справились. Но как же себя покажет суперзум? Если мы снимем действие, происходящее на отдалении, будут ли хорошо видны все детали? Увидим ли мы лица людей, совершающих действие?

Великолепно! Всё отлично видно. Последний уровень сложности – ночная съёмка. Обратите внимание, что видео снято в движущейся машине, и стабилизация работает хорошо.

Видео просто выше всяких похвал! А теперь настало время оценить переднюю камеру.

Селфи-камера на 32 Мп не одинока – ей помогает датчик глубины. Благодаря этому тандему в режиме «Портрета» фотографии выходят отличные. Есть AI-улучшение.



Мы на Блохе сделали большое сравнение камер этого флагмана от Хуавей и Айфона 12 Про. Рекомендуем.

Кстати, это же не единственный смартфон из последний линейки Huawei, который мы протестировали. Читайте наши свежие обзоры на Huawei P40 и Huawei P40 Lite.

Кому я рекомендую купить Huawei P40 Pro?

В первую очередь, конечно, смартфон придётся по вкусу ценителям качественной мобильной фотографии. Как вы сами могли убедиться, и качество, и звук, и зум на П40 Про отличные.

Кроме того, смартфоном очень удобно пользоваться. Держать в руках P40 Pro быстро привыкаешь, несмотря на вес и достаточно большую диагональ экрана. У него быстрый чип и хорошая графика. Хуавей П40 Про – это телефон, стильный – снаружи и мощный – внутри. Он способен удивлять и радовать своим присутствием в ваших руках. Так что советую я его абсолютно всем, даже любителям Айфонов!

Huawei P40 Pro сейчас можно купить на официальном сайте за 65000 руб (вместо 74000 на старте). На Яндекс.Маркете смартфон можно найти по цене от 55500 руб. На Авито П40 Про можно приобрести от 43000 руб.

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