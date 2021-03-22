Huawei P40 Pro vs iPhone 12 Pro: битва камер

Сравниваем фото, видео и звук.

Huawei P40 Pro начал сотрудничать с компанией Leica, и не просто так. Он хочет обогнать iPhone в качестве фото и видео. В этом обзоре-сравнении мы узнаем, удалось ли ему это сделать. Мы увидим, помогает ли современная оптика и технологии Leica в борьбе с Айфоном, который на данный момент является эталоном мобильной фотографии.

На днях мне удалось протестировать Huawei P40 Pro. Это мощный смартфон, который вышел в марте 2020 года. Главной его особенностью является крутейший комплекс Leica из четырёх объективов. В него входят широкоугольник Ultra Vision 50 Мп, ультраширокоугольный кинообъектив 40 Мп, сверхчувствительный телеобъектив 12 Мп и 3D-объектив для измерения глубины резкости. Звучит прикольно, а выглядит ещё прикольнее.

Примечательно, что телевик даёт возможность приблизить объекты в 50 раз! Основная камера Ultra Vision и AI-алгоритмы помогают распознавать людей в кадре (случайных прохожих потом можно стереть благодаря технологии Huawei Golden Snap). Также есть возможность при обработке убрать блики с фото. Благодаря широкоугольной камере в смартфоне есть такие фишки, как ультразамедленная съёмка и ускоренный режим. Ну и самый маленький объектив – с 3D-датчиком – отвечает за эффект размытия плана.

В Huawei P40 Pro встроен чип HUAWEI XD Fusion Engine. В его составе обновлённый цифровой процессор ISP и нейропроцессор. Это значит, что большие объёмы информации обрабатываются быстрее, а фото получаются чётче.

Звучит интригующе! А что насчёт камер в Айфоне 12 Про?

У последней про-модели Айфона система из трёх 12Мп камер: сверхширокоугольной, широкоугольной линзы и телефотообъектива. Максимальное увеличение – в 12 раз. Кроме того, в ночной съёмке портретов теперь участвует сканер LiDAR. Подробнее об этом дальномере можно прочитать здесь.

Благодаря технологии Deep Fusion можно получить хороший результат при низком и среднем уровне освещения. Система Neural Engine изучает пиксели на нескольких фото с разной экспозицией. Благодаря этому происходит максимальная детализация кадров.

Автоматически корректировать светлые и тёмные участки фото и контуры предметов помогает Smart HDR 3,

Кроме того, на iPhone 12 Pro появилась возможность съёмки в Dolby Vision – чтобы качество соответствовало стандартам кино.

В общем, оба кандидата на звание лучшего камерофона действительно хороши. Что ж, пришло время их сравнить.

Начнём с фотографий, сделанных при дневном свете. Слева фотографии снеговиков, сделанные на Айфон 12 Про; справа – на Хуавей П40 Про.

На фото от Huawei P40 Pro (справа): чётче виден фон и немного насыщеннее выглядят яркие цвета. Однако белый цвет, лично мне, кажется более красивым на левых фото, то есть от iPhone 12 Pro. Так что пока счёт 1:1.

А вот примеры ночной съёмки. Тут уже разница очевидна. Фото на P40 Pro (справа) гораздо ярче и чётче. Плюс 1 балл команде Huawei!

А вот и примеры фото с 5-кратным увеличением. Шрифт, по моему мнению, гораздо лучше виден на Huawei. Да и приятнее смотреть всё же на правое фото. Снова плюс балл про-модели от Хуавей!

С одной стороны, левое фото (на Айфон 12 Про) получилось светлее. На нём можно детальнее рассмотреть окна здания. Однако ближе к реальности всё же фото на Хуавей П40 Про. Так что всё зависит от цели, которую вы преследуете, делая снимок. По 1 баллу каждой команде!

То же самое и с детализацией фото: на 12 Pro – она лучше. Однако более мягкие и реалистичные краски на фотографии, сделанной на P40 Pro. Снова и той, и другой команде по одному очку.

А в испытаниях макросъёмкой всё же побеждает Айфон (слева), ему плюс 1 балл. Цифры и мелкие детали видны чётче, чем при фотографировании на Huawei P40 Pro. На правом снимке всё же есть эффект некой замыленности.

И на сладкое – конечно же, видео. Одна и та же локация – Успенский Собор – видео на Huawei:

И на iPhone 12 Pro:

Радикальных различий между видео нет. И звук, и изображение переданы превосходно для ночной съёмки. Можно лишь упрекнуть Айфон 12 Про в том, что он делает небо желтоватым. По одному баллу iPhone 12 Pro и Huawei P40 Pro.

И всё же, кто победил – iPhone 12 Pro или Huawei P40 Pro?

По баллам выиграл Хуавей со счётом 6:5. Однако стоит отметить, что у камеры Айфона также немало крутых фишек.

Что выбрать? Если вы любители качественной макросъёмки, стоит обратить внимание на Айфон. Однако, если вам важен очень большой зум, ваш выбор – Хуавей. Разглядеть детали в потёмках? Это к iPhone 12 Pro. Получить наиболее реалистичное ночное фото? Берите Huawei P40 Pro.

Я являюсь многолетним пользователем телефонов от Apple. Несмотря на это, я объективно признаю, что во многом качество съёмки фото и видео побеждает именно у Huawei P40 Pro. Если бы я выбирала камерофон, я бы рассматривала его наравне с iPhone 12 Pro.

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