iOS 14: презентация, дата выхода, что нового, поддерживаемые устройства

Все, что вы хотели знать про iOS 14.

До презентации долгожданной и многообещающей прошивки iOS 14 для iPhone месяц, до выхода — примерно четыре месяца. Несмотря на это, уже сейчас про iOS 14 известно многое, причем информацию раскрыли проверенные годами источники. В этой статье собрали все, что известно про iOS 14. Хоть прошивка и обещает быть «технической», но нововведений в ней будет реально много.

Примечание: мы будем регулярно обновлять эту статью вплоть до выхода финальной версии iOS 14.

iOS 14: что нового

😎 Главное: iOS 14 будет быстрой и без багов (почти)

В ноябре 2019 года стало известно, что Apple изменит подход к разработке iOS 14. Как выяснили источники авторитетного издания Bloomberg, руководители Apple оказались недовольны ситуацией с iOS 13. В операционной системе было достаточно много недоработок, на которые активно жаловались пользователи. Число жалоб не было повальным, как в случае с куда более провальной прошивкой iOS 11, но, тем не менее, Apple собрала немало негативных отзывов.

В связи с этим Apple провела собрание ведущих разработчиков и руководителей. На нем компания определила путь развития iOS и утвердила новую схему разработку прошивки.

Apple решила применить совершенно новую методику разработки iOS. Разработчики компании создали специальное инженерное меню, которое позволяет быстро отцеплять нестабильные нововведения операционной системы. Это позволит руководству Apple следить за ходом выпуска новых версий iOS и делать программное обеспечение более гибким. Функции, которые будут не готовы к релизу, смогут быть легко и просто удалены из выпускаемой сборки для пользователей.

Таким образом Apple намерена бороться с ошибками iOS, повышать оптимизацию и увеличивать стабильность. По словам инсайдеров, iOS 14 станет большим техническим обновлением по аналогии с iOS 12, вышедшей после ужасной в техническом плане iOS 11. Пользователи iPhone могут рассчитывать на повышение производительности, минимальное количество ошибок (впрочем, они точно останутся — нет ПО без багов) и, вероятно, увеличение автономности.

В Bloomberg подчеркнули, что из-за технической направленности iOS 14 в обновлении будет не очень много нововведений, часть из которых Apple отложит до iOS 15. Однако уже сейчас, за несколько месяцев до выхода iOS 14, известно, что изменений в прошивке окажется вполне достаточно.

Новый дизайн? Нет, его не будет

Авторитетный инсайдер Макс Вайнбах подтвердил, что в iOS 14 не будет выполнена большая переработка дизайна операционной системы. Apple незначительно изменит интерфейс, в том числе в некоторых стандартных приложениях, но общий дизайн iOS останется без изменений.

Новый экран вызова

Еще в декабре прошлого года инсайдеры выяснили, что в iOS 14 появится обновленный экран звонка. Apple давно просили реализовать это нововведение, в связи с тем, что актуальный экран входящего вызова безнадежно устарел.

Новый экран звонка будет отображаться в виде небольшого окошка вверху дисплея iPhone при условии, что владелец пользуется смартфоном. Благодаря этому входящий вызов не будет закрывать все происходящее на экране. Если же вызов будет поступать, когда iPhone заблокирован, то окно звонка, как и прежде, будет располагаться на всем экране.

Это нововведение iOS 14 косвенно подтвердил вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги. Он пообещал о появлении нового экрана вызова в следующем крупном обновлении iOS, отвечая на письмо одного из пользователей.

В феврале 2020 года нововведение подтвердил известный инсайдер Макс Вайнбах.

Выбор приложений по умолчанию

В iOS 14 появится долгожданная возможность выбора приложений по умолчанию. Согласно данным источников издания Bloomberg, в Apple обсуждали возможность предоставления пользователям выбора стандартного веб-браузера, почтового и музыкального приложений.

Источники отметили, что Apple задумалась о предоставлении такой возможности пользователям после слушаний антимонопольного совета Палаты представителей США. На нем американские чиновники задались вопросом о том, могут ли пользоваться iPhone выбирать приложения по умолчанию вместо приложений Apple.

Переработанная многозадачность

В феврале 2020 года произошла большая утечка — в руки инсайдеров попал iPhone 11 Pro Max с установленной ранней версией iOS 14 (его продали за два биткоина). На эксклюзивно опубликованном видео с этого iPhone была показана переработанная многозадачность, которая появится в iOS 14. Новое меню переключения между приложениями будет реализовано в стиле iPadOS, с большими прямоугольными миниатюрами приложений.

Меню с приложениями

В марте зарубежный ресурс 9to5Mac получил доступ к части кода iOS 14, которая утекла в интернет. Из него стало известно о ряде нововведений iOS 14.

Одним из таких нововведений станет совершенно новое для iOS меню со всеми установленными на iPhone приложениями. Оно будет доступно пользователям на отдельной странице на главном экране. Нововведение будет призвано упростить доступ к приложениям, в том числе используемым относительно редко. Пользователям будет доступна сортировка по различным категориям, в том числе по необычным: частоте запуска или по популярным для текущего времени суток приложениям.

Как отметили журналисты, это нововведение iOS 14 некоторым образом вдохновлено операционной системой Android, в которой подобное меню существует с первых версий.

Большое обновление обоев

iOS 14 станет очень приятным обновлением для поклонников обоев. В первую очередь, с приходом прошивки Apple предоставит пользователям возможность добавлять в раздел обоев в приложении «Настройки» изображения из сторонних приложений. Это позволит сохранить все обои в одном месте, а также использовать сторонние динамические обои, меняющиеся при активации светлой или темной темы.

Раздел «Обои» в приложении «Настройки» будет переработан. Все изображения в нем будут распределены по категориям для удобной организации и поиска. В утекшем в интернет коде iOS 14 были найдены упоминания категорий «Земля и Луна», «Цветы» и других.

Режим разделенного экрана

В iOS 14 может появиться режим разделенного экрана для работы с двумя приложениями одновременно, о чем сообщили китайские инсайдеры. Сообщается, что режим будет работать по аналогии с режимом Split View для iPad. На каких iPhone будет поддерживаться нововведение неизвестно. Не исключено, что режим станет доступен только на крупногабаритных моделях iPhone с большими дисплеями.

Поддержка стилуса Apple Pencil

В коде iOS 14 было обнаружено упоминание фреймворка PencilKit, отвечающего за поддержку стилуса Apple Pencil на iPhone. В приложениях с поддержкой PencilKit будет доступен ввод рукописного текста с автоматическим распознаванием в реальном времени.

Новое фитнес-приложение Seymour

Из большой утечки кода iOS 14 в марте стало известно, что в новой прошивке для iPhone появится новое приложение с кодовым названием Seymour. Это будет фитнес-приложение, в котором пользователи смогут контролировать выполнение различных активностей. Приложение предоставит доступ к обучающим видео, показывающим, как нужно правильно выполнять различные упражнения.

Приложение Seymour также выйдет на Apple Watch. Утечка из кода намекнула на то, что отслеживание многих активностей в приложении будет выполняться через смарт-часы.

Расширенная поддержка мыши

В iOS 14 и iPadOS 14 появится расширенная поддержка Bluetooth-мышей. В прошивках будет добавлена поддержка дополнительных действий при работе с мышкой по аналогии с macOS. Курсор мыши будет изменяться при наведении на различные объекты, а также будет исчезать при бездействии пользователя в течение нескольких секунд. Кроме этого, с приходом iOS 14 у пользователей появится доступ к использованию новых жестов мыши, среди которых клик правой кнопкой, усиленное зажатие на трекпаде и другие.

Восстановление iPhone по Wi-Fi

В выпущенной в конце февраля прошивке iOS 13.4 beta 3 было обнаружено упоминание новой функции iOS 14 — возможности восстановления iPhone по Wi-Fi без необходимости подключать устройство к компьютеру. Функция называется OS Recovery и, как указали намеки в коде прошивки, она появится на iPhone именно с приходом iOS 14.

Новые эмодзи

В новой iOS никак без новых эмодзи. В конце января консорциум Unicode анонсировал новые эмодзи из коллекции Emoji 13, которые появятся в том числе и в iOS 14. В коллекцию Emoji 13 входят 62 новых эмодзи, некоторые из которых представлены в различных вариациях. Общее число новых смайликов, запланированных к добавлению в стандарт Unicode 13 составляет 117 штук.

Специальные возможности

В очередной операционной системе Apple не забудет о людях с ограниченными возможностями. В iOS 14 компания добавит обнаружение определенных звуков при помощи iPhone или iPad. Например, iPhone сможет определять дверной звонок, стук в дверь, детский плач, пожарную сигнализацию и прочие звуки и автоматически выполнять заранее установленные действия. Кроме этого, в iOS 14 появится функция распознавания жестов.

iOS 14: какие устройства будет поддерживать

Официальный список устройств с поддержкой iOS 14 будет опубликован компанией Apple после презентации операционной системы. Сейчас же у нас есть только догадки и утечки от инсайдеров.

Одна из таких утечек, опубликованная изданием iPhonesoft в январе 2020 года, озвучила следующий список моделей iPhone с поддержкой iOS 14 и iPadOS 14:

iOS 14

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7-го поколения)

iPadOS 14

12,9-дюймовый iPad Pro

11-дюймовый iPad Pro

10,5-дюймовый iPad Pro

9,7-дюймовый iPad Pro

iPad (7-го поколения)

iPad (6-го поколения)

iPad (5-го поколения)

iPad mini (5-го поколения)

iPad Air (3-го поколения)

Согласно утечке, iOS 14 будет поддерживать все устройства, которые имели поддержку iOS 13. Подобный прогноз звучит вполне логично, учитывая направленность iOS 14 на устранение багов и повышение общей стабильности работы iPhone. Например, аналогичное «техническое» обновление iOS 12 тоже поддерживало все модели iPhone с поддержкой iOS 11.

✍️ Дата презентации iOS 14

Дата презентации iOS 14 — июнь 2020 года.

Каждый год Apple презентует новую версию iOS в рамках конференции разработчиков WWDC, которая проходит в июне. В 2020 году конференция может не пройти в обычном режиме из-за угрозы коронавируса COVID-19 по требованию властей. В округе Санта-Клара, где располагаются штаб-квартира и кампус Apple, введено ограничение на массовые мероприятия. Из-за него Apple не сможет (да и вряд ли сама захочет) проводить конференцию разработчиков на несколько тысяч человек в привычном режиме.

Тем не менее, презентация новых прошивок, включая iOS 14, ожидаются именно в июне. По словам экспертов, Apple может провести анонс новинок в онлайн-режиме.

✍️ Дата выхода бета-версии iOS 14

Первая бета-версия iOS 14 выйдет в начале июня, после презентации операционной системы. Первоначально прошивка станет доступна для зарегистрированных разработчиков. Примерно через месяц Apple выпустит общедоступную бета-версию iOS 14 для участников программы тестирования (фактически — для всех желающих).

Вероятнее всего, при желании пользователи смогут установить и предназначенную для разработчиков бета-версию iOS 14. Возможность подобной установки была в случае с iOS 12 и предыдущими прошивками с использованием бета-профиля разработчика.

Исключение произошло в случае с iOS 13 в 2019 году. Тогда установить первые бета-версии iOS 13 для разработчиков можно было только при условии наличия зарегистрированной учетной записи разработчика. Как отмечали представители Apple, такое ограничение было введено, чтобы оградить обычных пользователей от нестабильных первых бета-версий iOS 13.

✍️ Дата выхода iOS 14

Дата выхода iOS 14 — сентябрь 2020 года.

Apple традиционно выпускает новую операционную систему для iPhone во второй половине сентября. На текущий момент нет серьезных предпосылок о том, что компания изменит себе и выпустит прошивку в другой месяц. У специалистов существуют опасения о том, что Apple может перенести выпуск iPhone 12 на октябрь из-за вспышки коронавируса COVID-19 в мире. Однако про перенос даты запуска iOS 14 пока подобных прогнозов нет.

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