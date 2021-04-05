iOS 15: что нового? Факты, слухи и аналитика

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Всем привет, анонс новейшей iOS 15 всё ближе. Уже известна точная дата онлайн-презентации – 7 июня 2021. Мы собрали всю самую свежую и актуальную информацию о грядущей 15-й прошивки от Apple. Поехали!

Дизайн-код

iOS 15 будет выдержана в стилистике 14-й прошивки. Нововведения, конечно, будут и их количество будет немалым. Но кардинальных изменений ждать не приходится. Почему? В iOS 14 было внесено очень много нового, что можно ещё, так скажем, допилить. К тому же macOS 11 Big Sur стала очень сильно походить на прошивку Айфона. Этот путь объединения для ещё более бесшовного использования прерывать точно не станут.

Что за бесшовное использование? Вы пользуетесь своим iPhone и привыкли к его функционалу, дизайну и фишкам. Затем вы начинаете работать на Мак и даже не замечаете, что пользуетесь уже другим устройством яблочной экосистемы. Для вас всё это – единое целое. Вот за что любят Apple. И купертиновцы пытается развить это ещё сильнее.

Всем нам, конечно, уже очень хочется чего-то новенького в оформлении iOS. Нынешний «плоский» дизайн вышел ещё в 2014 с iOS 7 и с тех пор крупных изменений не претерпел. Почему? Всё из-за одного человека, его зовет Джони Айв. На нём держался весь дизайн в Apple, но в 2019 году он покинул свой пост и ушёл в свободное плавание. Дизайнеров у яблочников хватает, но такого, как Айв, в запасе у них нет. Как думаете, не поэтому ли в iPhone 12 возродили дизайн-код 5-ого Айфона?

А теперь поговорим про нововведения:

Виджеты

Это самое заметное из всех новинок iOS 14. Но использован пока не весь функционал этих удобных плиточек. И я не планирую говорить вам про новый дизайн виджетов. Как раз с ним всё в порядке. А вот функционал не используется в полной мере. Виджеты встроенных приложений не умеют выполнять какое-то дополнительное действие при нажатии, как раз это будет добавлено в iOS 15.

О чём речь: сейчас при нажатии на фирменный виджет вы просто попадаете в само приложение. Но скоро всё будет иначе. При нажатии на конкретную область виджета или значок, будет выполняться какое-то действие.

Пример: Телеграм запустил новый виджет, в нём вы видите список своих самых частых собеседников. При нажатии на иконку вы сразу оказываетесь в нужном чате. Подобным образом будут работать и фирменные виджеты в iOS 15.

Кроме того, многие пользователи с нетерпением ждут виджета «Избранные контакты». И я их прекрасно понимаю, было бы действительно удобно. В этом виджете можно было бы нажать строчку/иконку нужного человека и уже слушать гудки. Надеемся, что Apple прислушается к мнению фанатов.

Автономность

В iOS 15 подтянут режим потребления и распределения энергии. Это позволит нам немного реже вспоминать о зарядке. Особенно актуально это для неновых Айфонов. Каждому из нас не помешал бы лишний часок без проводов.

Стабильность

Вы только представьте себе: Apple выпустила новую 15-ю прошивку и ничего в ней латать не нужно. Не требуются срочные патчи безопасности или исправления ошибок. Мечта! К сожалению здесь мы вам ничего обещать не можем, так что просто надеемся на лучшее вместе с вами.

Откуда вообще берутся эти проблемы? Это связано с тем, что ПО нужно писать под очень разные модели телефонов: разное железо; бескнопочные модели и iPhone с кнопкой под экраном; с одной/двумя Симками и тд. Именно это усложняет работу. За всем сразу уследить не так просто, сами знаете. А ещё сроки горят, начальник отвлекает и так далее. Но зато мы точно уверены, что все поддерживаемые модели iPhone будут работать как нужно, а все баги или ошибки будут устранены (пусть и со временем).

Библиотека приложений

Согласитесь, решение собрать всё в одном месте неплохое. Но идеальным его тоже не назовёшь. Ведь настроить мы в этой библиотеке ничего не можем. А было бы неплохо: создать свои быстрые папки, назвать их по-своему и тд. В iOS 15 ждите подобных возможностей. Всё сразу изменить вам вряд ли разрешат, но небольшие коррективы будут доступны. Хотя я, если уже честно, хотел бы иметь возможность полностью эту библиотеку отключить. Я в неё попадаю только по ошибке. Но моему желанию не сбыться: выключить Библиотеку точно будет нельзя.

Пункт управления

В шторке быстрых функций тоже найдётся место для изменений. Причём их будет много – ожидается полностью новый дизайн Пункта управления. Так и хочется сказать про Пункт управления всеми управлениями. Помните, были популярны такие рамки для автомобильных номеров.

Так вот дизайн настроек будет иным: более современным и с цветастым эффектом. Да и правда, изменений здесь не было давно.

Анимация

Ждём обновлённые визуальные эффекты и они будут. А всё потому, что грядущий iPhone 13 будет иметь дисплей с повышенной частотой обновления картинки. Потому и анимация требует к себе повышенного внимания: уж больно хорошо всё будет видно и потому красоту навести просто необходимо.

Иконки приложений тоже будут анимированными. Не все, но некоторые будут. Сейчас вы можете видеть только анимацию часов. В iOS 15 добавят анимашки миниатюр приложений при открытии/закрытии программ. Что-то подобное реализовано в MIUI от Xiaomi. Например: там живые камера и авиарежим. У камеры сужается объектив (при закрытии приложения), а в авиарежиме – самолёт парит, а не просто замирает в своём окошке.

Музыка

Ожидается поддержка музыки без потерь качества (Lossless). Почему так решили? Недавно Spotify анонсировал такую возможность в своём сервисе, а Apple просто не может проиграть эту гонку своему главному конкуренту. Что это означает для нас? А простому пользователя от такой конкуренции только лучше – быстрее вредрят отличную возможность. Но за повышенное качество будут брать и повышенную плату, но к этой части прогресса мы уже привыкли.

Выбор приложений по умолчанию

Список штатных приложений, которые можно заменить на сторонние, будет расти. Это неоспоримый факт. В iOS 14 вместо собственных можно использовать Гугл Фото и Календарь (от всё той же Гугл). Скорее всего и музыкальные сервисы по умолчанию можно будет выбирать. То есть вы сможете выбрать какой-то иной сервис, кроме Apple Music, для автоматического воспроизведении медиа. Я бы выбрал музыку от Яндекса.

Эмодзи

Ну куда без новых смайликов, да? В iOS 15 тоже что-нибудь добавят. И скорее всего что-то очень странное и очень политкорректное. Ах да, новые анимированные эмодзи тоже ожидаются.

Обои

Мы-то с вами знаем, что дизайнеры у Apple – что надо. Поэтому ждём новые красивые обои и обновляем внешний вид. Вы можете сказать, что это малозначительный факт. Но очень многие (и я) с удовольствием устанавливают новые картинки на экран вместе с новой ОС.

Разделение экрана (Split View)

Разделение экрана для использования сразу двух приложений уже доступно в ipadOS, но до Айфонов пока не добралось. Это было бы очень удобно. А я уверен, что такую возможность предоставят только MAX-версиям. И сразу по двум причинам: размер экрана и маркетинг.

Пауза в съёмке видео

Пока можно только прекратить видеозапись и начать новую, а ведь нередко нам нужно просто поставить паузу на секундочку. Ну что ж, продолжаем надеяться на яблочных программистов.

ФейсТайм

Видеозвонкам тоже должны уделить внимание в 15-й прошивке. А всё потому, что удалёнка никуда не делась. А конкуренцию всяким Скайпам и Зумам нужно составлять. Тем более, что первый шаг был сделан в iOS 14.2: качество видео выросло до 720p. Не у всех моделей, но, начиная с iPhone 8, качество видеосвязи значительно улучшилось. Осталось расширить количество собеседников и всё. Так что ждём новых улучшений в этой части экосистемы.

Список желаний в App Store

А ведь это было действительно удобно: добавили в избранное и ждём скидку. Или даже не ждём скидку, но составляем список на будущее. Ждём скорейшего возвращения полезного вишлиста.

Переводчик

Встроенный помощник научится понимать бОльшее количество языков. А это значит, что вы сможете удалить одно стороннее приложение. Ведь гораздо удобнее, когда всё в одном месте. Тем более, что Apple умеет делать удобно и красиво.

Безопасность

Вы и без меня знаете, что Apple уделяет этому очень много внимания. Например: заставляет приложения уведомлять вас обо всей собираемой информации. Да и вообще постоянно мониторит и удаляет приложения из App Store (хотя туда вообще не так просто попасть). В общем, с iOS 15 вы будете ещё немного спокойнее.

На какие Айфоны можно будет поставить

Со списком актуальных моделей всё ясно. И секретов нет вообще: все модели, начиная с iPhone 7/7 Plus. И более новые, естественно. Что изменилось по сравнению с iOS 14? Исключили iPhone 6/6S, их Plus-версии и SE 1- го поколения. А всё из-за уже немолодых процессоров в моделях 6S/6S Plus и более взрослых. Ничего не поделаешь – возраст.

Когда выйдет

Анонс прошивки запланирован на 7 июня 2021. Это будет онлайн-презентация. Да-да, мир никак не придёт в норму. Так что презентацию на экране монитора посмотрят даже сами американцы.

Но сразу поставить iOS 15 вы не сможете. Вскоре после презентации начнут выходить бета-прошивки для разработчиков и публичных тестеров. А стабильную iOS 15 «для всех» можно будет установить сразу после анонса Айфона под номером 13, то есть в начале сентября 2021.

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