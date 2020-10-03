iPad 8 – обзор Айпэда 8-ого поколения

Что представляет из себя новинка?

Несколько недель назад компания Apple выпустила новый iPad 8-ого поколения с системой Neural Engine – нейронным чипом, впервые применимым на базе этого устройства. По словам разработчиков, новый планшет стал еще мощнее и быстрее. Мы решили сделать обзор на яблочную новинку, чтобы разобраться в преимуществах и недостатках этого гаджета.

Внешний вид

Внешне новый iPad идентичен своему предшественнику 7-ого поколения – цветовая палитра устройства осталась аналогичной, тоже самое касается корпуса и тактильных ощущений. Кнопка “Домой”, которую производители не стали менять, осталась одним из главных преимуществ в использовании гаджета – в особенности, для пожилых людей.

Процессор

Производительность является главной фишкой нового iPad – он оснащен процессором А12 Bionic. Благодаря новой технологии производительность устройства возросла на 40%, поэтому теперь его скорость в два раза выше чем у любого популярного ПК. По словам пользователей, приложения загружаются намного быстрее, а производительного многозначности выросла. Однако стоит отметить, что до уровня производительности iPad Pro или предстоящего Air ему еще далеко.

Что касается графики, то она на высоком уровне. И даже отсутствие ProMotion не помешает комфортной игре на планшете. Единственна особенность, которая может омрачить этот процесс – тот факт, что не игровые приложения полностью поддерживают частоту обновления iPad Pro 120 Гц.

Дисплей

iPad 8 оснащен тем же 10,2-дюймовым дисплеем Retina и разрешение 1620 x 2160, что и iPad 7. Четкость нового устройства соответствует четкости модели Pro и отлично подходит для повседневного использования.

Нельзя не сказать об улучшенной работе Apple Pencil. Функция работает без особых задержек, в отличие от предыдущей модели iPad. Эта новость порадует тех, кто пользуется Apple Pencil на регулярной основе для создания проектов или для игры.

И, конечно же, новые функции iPadOS 14 – пользователь может делать рукописные заметки в любом текстовом поле, которые мгновенно форматируются в печатный текст.

Камера

У устройства 8-мегапиксельная камера на задней панели устройства, которая может снимать видео 1080p или 720p со скоростью 30 кадров в секунду, что сложно назвать впечатляющим. Более того, качество видеосвязи у гаджета так и осталось на низком уровне -1,2 МП. Это устройство вряд ли подойдет тем, кто часто использует FaceTime или другие мессенджеры для видеоконференций. Пожалуй, камера – главный недочет нового iPad.

Производительность

Благодаря процессору А12 Bionic улучшилась общая эффективность батареи. По словам Apple, пользователь может зарядить устройство один раз и использовать его беспрерывно на протяжении 10 часов. И многие из тех, кто уже успел воспользоваться устройством, подтверждают этот факт.

Итог

И пусть, iPad 8 не задумывался как инновационная новинка от Apple, в нем есть куча преимуществ: высокий уровень производительности и графики, улучшенная функция Apple Pencil и длительное время автономной работы. На мой взгляд, это хорошее решение для тех, кому нужен планшет для повседневного использования или для решения рабочих вопросов.

Стоимость устройства iPad 2020 10″2 на 32 GB в России составляет 27 290 рублей. Версия на 128 GB – 50 990 рублей.

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