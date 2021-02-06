iPhone 11 в 2021: камеры, экран, удобство, батарея

Реальный обзор хорошего смартфона.

Всем привет, iPhone 11 кажется неплохой покупкой для 2021. Но так ли это на самом деле? А что с экраном, камерами и размерами? Ищите ответы на эти и другие вопросы в нашем обзоре. Поехали!

Комплектация у 11-го ещё очень богатая: проводные наушники, кабель и адаптер. Зарядник на 1А раньше не казался нормальным комплектом, но теперь (в iPhone 12) и этого вам не увидеть.

Внешний вид относительно XR почти не изменился: обновили блок камер да и всё. Переднюю часть занимает экран, но всего 79%. Рамки толстые, но хотя бы равномерные – без китайских «подбородков». Фирменная «чёлка» на месте, так что по виду это просто Айфон. Корпус тонким и лёгким не назовёшь. Да и вообще смартфон очень массивный, по ощущениям экран должен быть побольше. Ну а сами материалы: рамки из алюминия, сзади – стекло.

Размеры и вес: 150,9 х 75,7 х 8,3 и 194 г. Моё мнение: тяжёлый, а ещё хотелось сузить рамки. Но если привыкнуть к весу, то всё нормально. Дискомфорта не будет.

Цвета корпуса. Помните времена, когда Айфоны были только чёрными и белыми? А потом Apple начала добавлять по одному цвету в год. Причём очень осторожно: в 6-ом добавили золото, а через год (6S) – розовое золото. У iPhone 11 расцветок масса: красный, жёлтый, зелёный, фиолетовый, белый и чёрный.

Экран. Это 6,1″ IPS-матрица со странным разрешением в 1792х828 без HDR. Плотность пикселей всего 326 ppi, в цифрах это провал, но в жизни дискомфорта не вызывает. Хотя экран самый слабый по характеристикам, пользоваться им удобно: сочный (охват sRGB в 99,8%) и весьма яркий (635 нит). Мой выход: более яркий фон. В этом случае смотрится нарядно и красиво. Прикрывает дисплей закалённое стекло, многочисленные тесты на прочность показали, что iPhone 11 очень крепкий и выдерживает падения с немалой высоты.

Поддерживаются тёмная тема (и её активация по часам – «Настройки» => «Экран и яркость») и True Tone. Последнее – защита ваших глаз, путём пожелтения экрана. Включается там же или зажмите ползунок яркости в Пункте управления.

Полезно: активация экрана происходит по двойному тапу или при поднятии телефона. Отключить/включить последнее – «Настройки» => «Экран и яркость».

Кстати, вот полезное сравнение IPS и Amoled экранов. Никакой ненужной информации – только полезные сведения.

Начинка:

Процессор A13 – это 6 ядер по 7Нм процессу, а разгоняются до 2,66 Ггц.

– это 6 ядер по 7Нм процессу, а разгоняются до 2,66 Ггц. Оперативки положили 4 ГБ .

. Хранилище: 64, 128 или 256 ГБ . Флешку, естественно, поставить нельзя.

. Флешку, естественно, поставить нельзя. 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC.

1 физическая сим-ка и одна eSIM.

Общая производительность. A13 будет актуальным ещё очень долго, ведь Apple создаёт свои чипы с большим запасом по мощности. Система летает и не лагает, игры идут на максималках. Никаких разочарований и быть не может.

Камеры. В iPhone 11 сзади расположили 2 камеры: основной и сверхширокий объективы по 12МП. Качество снимков как всегда на отличном уровне и очень выросло по сравнению с XR. Оптическая стабилизация тоже на месте. Селфи-камера имеет те же 12МП и делает просто отличные снимки: много деталей, хорошо фокусируется и отлично работает с контрсветом. Ниже представлены фото и видео при дневном и ночном освещениях.

Энергия. Батарейка не блещет цифрами – всего 3110 мАч. Поддерживает зарядку до 18Вт и беспроводную – до 7,5Вт, реверсивная зарядка отсутствует. От родного адаптера заряжается целый год, так что берите ускоренную. С последней: 50% за полчаса, а полная зарядка – менее, чем за 2 часа. Держит заряд по-настоящему долго. И я говорю не про время ожидания, а про время нормальной работы (экранное время) – мне хватает и на сутки, а я использую iPhone 11 как полагается.

Звук. Здесь всё неоднозначно: достаточно громко и чётко, даже есть намёк на басистость. Но не хватает чистоты, играет приглушённо. Не как в вату, конечно, всё всё равно не топ. У многих конкурентов звук и получше. Но это если слушать музыку через встроенные динамики. В остальном: звонок громкий, смотреть фильмы и играть – супер. У iPhone 11 звук идёт через основной динамик и через слуховой над экраном. Я оцениваю звук на 4.

Влагозащита имеется и неплохая – IP68. Apple считает, что с такой защитой можно снимать на глубине до 2-х метров и целых полчаса. Хочу сказать, что нередко с купертиновцами судятся простые пользователи, которые приносили затопленные телефоны и получали отказ в ремонте. Ко всему подходите с головой, ведь расчёты глубины проводятся в идеальных условиях, а не в илистой или морской воде.

Face ID – то, за что так любят Айфоны. Эта система и правда очень хороша. Совет: чтобы было меньше ошибок при ношении очков и головных уборов, настройте «Альтернативный внешний вид» («Настройки» => «Face ID и код-пароль»).

iOS поддерживается самых последних версий. Пока это iOS 14, iOS 15 тоже будет поддерживаться, как и 16, 17, 18, 19.

Телефонные функции. Традиционно это сильная сторона iPhone. Всё удобно и логично: iMessage, общий список звонков и вызов через любой мессенджер из этого списка и так далее. А что касается самих разговоров: вы всех слышите громко и очень чётко, вас тоже расслышит каждый.

Общее удобство. Пользоваться любым Айфоном всегда удобно, за это они и пользуются такой популярностью. iPhone 11 удобно держать в руке, если не можете дотянуться верхней части экрана, то просто свайпните по самому нижнему ряду приложений и рабочий стол опустится ниже. Да и вообще жесты удобно реализованы: они поддерживаются не только в штатных приложения, другие разработчики их тоже используют. Оплата через Эппл Пэй – одно удовольствие. Я счиатаю, что у них получился самый удобный вариант. Например, у Самсунга тоже неплохо, но нужно сначала активировать Pay, а потом подносить к терминалу.

Цены. В феврале 2021 официалы просят 54990/59990/69990 руб за 64/128/256 ГБ соответственно. Неофициалы хотят от 49000/54000/63000 руб за 64/128/256 ГБ. Б/у стартует от 39000 руб, а там как повезёт, сами понимаете.

Кстати, вот другие актуальные обзоры на iPhone 6, 8/SE 2, X, XR, XS.

Вывод. Я считаю iPhone 11 удачной покупкой. Это далеко неидеальный смартфон: не лучший экран с толстыми рамками, да ещё и тяжёлый. Но зато он делает отличные фото и видео, долго и очень быстро работает, а выглядит современно. Стоит ли его покупать в 2021? Я считаю, что iPhone стоит своих денег и вашего внимания. Безусловно он уступает 11 Pro и всем 12-м, но зато он дешевле. И сэкономит вам прилично денег. Всем лайк!

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