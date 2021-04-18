iPhone 13 Pro: цена, дата выхода и характеристики

Все подробности о Pro-шке из 2021.



Всем привет, анонс новых Айфонов состоится в сентябре 2021. Точная дата выхода iPhone 13 Pro ещё не названа, но ждать уже осталось не очень много. Моделей будет несколько, но мы поговорим про улучшенную модель с приставкой Pro. Они делают очень неплохую кассу для Apple. А всё потому, что Про-шки более дорогие и более навороченные, чем середняк линейки. Мы собрали всю информацию про улучшенную тринадцатую модель. Поехали!

Дизайн

Ни для кого не секрет, что Айфоны 2021 будут приемниками 12-го поколения смартфонов в части дизайна. Причина – это срок жизни дизайн-кода в Apple. Всё делается из расчёта трёхлетнего цикла. То есть облик будет узнаваемым ещё и в 14-ой линейке. А если вспомнить, что современный стиль – это переосмысление культовых 5/5S, то цикл дизайнерского обновления уже немного затянулся. Верно, это я ещё про SE 1-го поколения ничего не сказал. Но об этом вы и сами всё знаете.

То есть изменений не будет совсем? Без изменений никуда, ведь мы говорим про новое поколение. Первое, о чём стоит сказать, так это про новый цвет. Уже известно, что это будет чёрный матовый. Ну, такая мода сейчас, ничего не поделаешь. Ещё обновление подготовили для блока камер и «чёлки», но об этом ниже.

Размеры и вес

Исходя из ситуации с дизайном, вы и без меня понимаете, что размеры будут точно такими же: 146.7 х 71.5 х 7.4. А вес немного вырастет. Почему? Читайте далее. Маленький спойлер: батарея.

Чёлка

Пришло время поговорить и о ней. Сразу скажу, что она никуда не исчезнет. В поколении из 2021 – точно. Но изменится этот вырез весьма существенно, а именно сузится и укоротится. Это становится возможным благодаря переносу разговорного динамика «на этаж выше». Максимально высоко, то есть на границу с рамкой. А сами инфракрасные датчики, ради которых и была придумана такая чёлка получают более скоромные размеры. Новое поколение подоспело как-никак.

Что это означает для нас? Больше полезного пространства без ущерба для безопасности. Я FaceID имею в виду. То есть смотреть YouTube будет удобнее, потому обрезать экран нужно меньше. А значков в верхней части может быть больше. Неужели, снова можно будет узнать о зарядке без свайпа? Было бы здорово…

Экран

Начнём с того, что не поменяется совсем: диагональ будет той же, то есть 6,1″. Плохо ли это? Вовсе нет, это же очень комфортный размер для контента и для руки любого размера. А вот в самом дисплее обновится многое. Самое крутое – новая частота обновления. Пиковое значение будет на отметке в 120Гц. Но и это ещё не всё, ведь оно будет динамическим. То есть сможет подстраиваться под ваши задачи и обновлять картинку чаще или наоборот – медленнее. Детали: читаете книгу – экран почти не обновляется, а если запустили игру или прокручиваете ленту в инстаграме, то и картинка меняется шустрее. Если в цифрах, то обновление 1-120Гц. Ранее было стандартное неизменяемое значение – 60Гц. И это очень верное решение. Тем более, что оно уже внедрено главным конкурентом из Южной Кореи. А те ребята тоже знают, что делают.

Для нас это хорошо или плохо? Со всех сторон хорошо. Это даёт меньшую нагрузку на глаза и неплохо экономит заряд. Как этого смогли добиться? Всё благодаря новому технологичному дисплею и новому процессору (но о нём ниже). Дисплеи будут произведены по технологии LTPO. Это будет OLED, но более современный. Он потребляет энергии на 15-20% меньше, при этом качество картинки остаётся на невероятном уровне. Ещё не забываем про 120Гц. Одни плюсы!

Защитное стекло

Оно тоже обновится до нового 2-го поколения. Ceramic Shield 2 будет прочнее прошлогодней 1-й генерации. Защита от царапин и прямых ударов поднимется ещё на ступень выше. При этом стекло останется очень тонким, а олеофобное покрытие – по-прежнему превосходным. Кстати, эти закалённые стёкла разработаны совместно с лидером рынка – Горилла Гласс. А им точно можно доверять.

Камеры

Я уже обещал вам здесь какое-то количество изменений. Начну с не самого важного: блок камер будет теперь полностью чёрным. И, скорее всего, полностью прикрыт этим тёмным стеклом. Блок и так немало выпирает, ну будет выпирать ещё немного больше. Это лишь дизайнерский ход? Здесь дело не только в дизайне. Сами объективы вырастут в размерах. Потому и блок камер изменят, прикрыв большим общим стеклом.

Если от дизайна камер перейти к их возможностям, то и здесь нам есть, о чём рассказать. Тренд современной мобильной фотографии – это ночная съёмка и зум. И если приближение рекорды бить не будет, а просто станет немного лучше. По секрету скажу: для этого неплохо подготовят 13 Про Макс, но вы держите это в тайне, как и я.

То ночная съёмка с iPhone 13 Pro выйдет на совершенно новый уровень. Так что красивые фото ночного города или праздничного салюта вам обеспечены. Вот теперь становится понятно увеличения размеров объективов. Хотим улучшить ночные снимки – увеличиваем объектив, чтобы на него попадало больше света. Ах да, я ведь не сказал, что камер будет по-прежнему 3.

LiDar

Останется на месте и в iPhone 13 Pro. Тем более, что он доступен как раз только в Про-шках. Зачем он нужен? Помогает оценить расстояние до объекта. Где используется? Если вы не занимаетесь дизайном или созданием макетов, то для вас польза – отличные фото. Именно этот датчик помогает сделать отличные портреты и выделить каждую прядь волос на ветру. Это просто пример, качество фото с LiDAR вырастает не только в режиме «Портрет». Да и вообще уже появляются приложения, которые используют Лидар по-полной. Например: создание карты помещения и точное измерение расстояния до объекта. Пока не раскрыт весь потенциал этого датчика. Но он очень перспективный, то есть сейчас он больше «на будущее», потому и ставят его только в топовые Айфоны.

Звук

Стереозвук будет громким и качественным. Иного мы от Apple и не ждём. Второй динамик по-прежнему будет заменять слуховой. Но для нас от этого снова только польза, ведь качество голоса при обыкновенном разговоре будет на отличном уровне в части громкости и слышимости всех деталей. А стерео будет отлично слышится, когда вы играете или смотрите фильм. Ведь звук идёт прямо на вас, а не в бок или назад. 3.5мм ждать уже не приходится, сами понимаете. А беспроводной звук снова будет на отличном уровне.

TouchID

Дождались! Очень многие фанаты яблочной продукции ждали возвращения этой замечательной функции. Тем более, что в некоторые модели iPad отпечаток пальца уже вернулся в кнопку питания. А масочные режимы и некоторые другие обстоятельства всё ещё придают актуальности такому виду разблокировки.

Олдскульным его, конечно, не назовёшь, как и прорывным. В iPhone 13 Pro датчик отпечатка будет непростым и новым для Apple – подэкранным. Да, рынок этим уже не удивить. Но скорость распознавания, отсутствие ошибок и грамотный маркетинг смогут продать вам что-то не самое новое. Но зато сильно доработанное. Я не устаю говорить, что присутствие выбора – всегда хорошо. Каждый сможет выбрать для себя любимый способ: FaceID или TouchID. А поклонники обоих вариантов точно найдутся.

Процессор

В iPhone 13 Pro, как и во всей линейке яблочных смартфонов из 2021, внутри будет самый современный чип. Да, A15 Bionic будет ого-го. Безусловно, он будет превосходить своего товарища их 2020 – A14 Bionic. Он заработает ещё больше баллов в синтетических тестах. А вы и не поймёте всего совершенства, потому что эта мощь видна в супериграх и видеомонтаже. Простому человеку (как я), что A14, что A15… Оба крутые, что тут ещё говорить. Если вы хотите немного деталей: техпроцесс останется 5Нм, ядер будет по-прежнему 6. И это очень логично, переходить на 4Нм или даже на 3Нм слишком рано. Ведь 5Нм только-только внедрили. А в чём тогда его преимущество? В потреблении энергии. А это крайне необходимо для 120-герцового экрана, ведь он зарядку жалеть не будет. Хотя и выполнен по новой технологии, не особо питающей любви к зарядке, но всё же. В итоге мы получаем больше мощности и больше энергии в запасе. Ну чем не идеал?

Энергия

Про энергию я уже немало рассказал по ходу всего повествования. Напомню, что новые экран и процессор лишнего не возьмут. От одного этого уже стало немного теплее. А как насчёт возросшей ёмкости АКБ? Да, она не увеличится в разы, но любой прирост – отличный результат. Как увеличат батарею, не меняя размеры самого телефона? Инженеры не сидят без дела и всё время пытаются уменьшить разные компоненты в гаджетах. Именно благодаря таким изменениям места внутри iPhone 13 Pro станет немного больше. По сравнению с iPhone 12 Pro, конечно. Но есть и побочный эффект – слегка возросший вес. Но я уверен, что такой порядок вещей вас полностью устраивает. Это очень полезные перевес, правда? Кроме того увеличится и скорость зарядки (до 30Вт). А вот беспроводная подпитка будет той же – до 15Вт.

Раз уж заговорили про беспроводную подпитку, то стоит сказать и о MagSafe. Эта магнитная зарядка будет поддерживаться и в 13-й линейке смартфонов Apple.

Комплектация

Чуда не произойдёт и в комплекте будет только кабель Type-C – Lightning. Вопрос с наушниками уже давно витал в воздухе, потому что ими почти не пользовались (по общей статистике). А борьба за экологию, путём исключения зарядок из коробки, помогла Apple продать невероятное количество адаптеров в 2020. Эту кассу никто закрывать не станет. Экология же, сами понимаете.

Кстати, ситуация с похудевшими коробочками возникла не на всех рынках. В Бразилии комплект должен включать сетевой адаптер, а во Франции – адаптер и наушники. О других примерах мы пока не знаем. Но это вопрос местного законодательства. При большом желании российские законотворцы тоже могут встать на сторону покупателей. И принять необходимый закон о минимальной комплектации.

Но пока этого не произошло, мы можем посоветовать вам купить Айфон, привезённый из Франции или Бразилии. Плюсов сразу несколько: комплектация богаче, цена ниже Ростеста, а условия гарантии те же.

Вибрация

Идеальная вибрация останется с нами. Это уже замечательная новость. Выше я написал, что места внутри Айфона станет больше. Один из уменьшенных компонентов – вибромоторчик. Станет он менее информативным или нет, нам пока не известно. Надеемся, что нет. Но небольшие изменения могут быть. Кстати, самым большим Таптик Энжен был в 6S, с которым и был анонсирован. И с тех пор он уменьшался не один раз. Это легко объяснимо экономией места, о которой мы и говорим.

Память

У нас появится новый вариант хранилища – целый терабайт. Это будет очень полезно блогерам, фотографам, любителям крутых мобильных игр и другим активным пользователям. Так уж повелось, что памяти на все современные увлечения требуется очень много. Это требование рынка Apple не в силах обойти стороной. Очевидно, что эта версия будет стоять ещё дороже.

Кстати, если вам нужно много памяти, то вы можете поступить иначе: докупить хранилище в iCloud. Это будет заметно дешевле, чем покупать максимальную версию самого Айфона. Выгода станет ещё существеннее, если купить базовую версию на 128ГБ и оплатить нужный объём в облачном хранилище.

Связь

В iPhone 13 Pro прокачали Вай-Фай и Блютуз. В новой Про-шке будут новые версии: 6E и 5.2 соответственно. Что это нам даёт? Wi-Fi 6 работает на 6ГГц и очень высоких скоростях, но ведь литера «E» добавлена не просто так. Она неплохо экономит энергию и позволяет ещё увеличить скорость и количество потоков для передачи. А Bluetooth 5.2 увеличивает дальность и стабильность соединений, при этом качество передаваемого звука становится выше, а энергии потребляется меньше. Во всей этой истории только один минус – почти полное отсутствие гаджетов, готовых к новым стандартам. Но Apple создаёт свою технику с большим запасам по мощности и актуальности технологий. Именно по этой причине новейшие процессоры производителя такие мощные и выдерживают любые нагрузки ещё много лет после анонса. Как видите, остальные технологические решения – тоже.

5G/4G будет ловиться. И если с 4-м поколением всё ясно, то 5-е пока в России недоступно. Да, в некоторых городах уже запущены тестовые 5G-сети. Но речь не идёт о полноценном покрытии. Пока всё в режиме тестирования и агрессивной рекламы.

eSIM остаётся с нами, а физическую сим-ку вы сможете поставить только одну. Здесь изменений нет. Но не стоит забывать, что виртуальных Сим-карт вы можете добавить сразу несколько. И переключаться между ними при необходимости: путешествия, рабочий номер и тд. Все российские операторы связи уже готовы «выдать» вам eSIM.

iOS 15

Новинка будет поставляться с новой iOS 15. Уже 7 июня 2021 будет представлена эта новейшая прошивка. Но поставить её сразу будет невозможно. То есть возможно, но только бета-тестерам. Нового в iOS 15 будет немало, самое главное: обновлённые Пункт Управления и дизайн некоторых иконок, новая анимация, повышение стабильности и защищённости данных.

Вы тоже хотите увидеть полностью переработанный дизайн? Видимо, и в этот раз такого не произойдёт. Из-за начала визуального сближения iOS с macOS и общей ситуацией с дизайном в Эппл. От них ушёл главный дизайнер – Джони Айв. Замены ему пока нет, прорывных идей – тоже.

Когда выйдет

Дата выхода iPhone 13 Pro назначена на первую половину сентября 2021. Скорее всего на 13-ое число. Будет большая презентация новых устройств Apple. Вот тогда вы узнаете много интересного про новые Макбуки, умные устройства и, конечно, Айфоны. Вся 13-я линейка будет включать 4 устройства. Они будет такими же, как и в 12-м поколении смартов от Эппл: Мини, основная версия, Про и Про Макс.

Начало продаж

Новые красивые коробочки окажутся на полках примерно через месяц-полтора после анонса. То есть раньше первой половины октября деньги нести будет некуда. Но вы сможете купить новый Айфон 13 Про и до старта официальных российских продаж. На сером рынке и втридорого.

Цена

Стоимость базовой версии на 128ГБ не вырастет и останется на отметке 99 990 руб за коробочку. Более дорогие модификации скорее всего подрастут в цене по сравнению с 12-й Про-шкой. За более крутые версии iPhone 12 Pro просили 109 990/129 990 за 256/512ГБ. Мы допускаем рост на 5-10% из-за нестабильности курса рубля к доллару и других экономических факторов. Но ведь появится ещё одна нишевая модификация на 1ТБ. На неё ценник будет ещё выше – 139 990 руб. Дорого? Но ведь Эппл всегда высоко ценили свою продукцию, в терабайтник – вообще модель не для всех. Здесь суть простая: кому нужно столько памяти, те и на цену закроют глаза.

Будьте в курсе всех новости вместе с Блохой. А тема про iPhone 13 Pro будет постоянно обновляться. Вы точно не пропустите ничего важного.

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