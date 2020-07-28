iPhone — как отличить подделку

Проверенные способы.

Чем популярнее становятся устройства от Apple, тем чаще можно увидеть дешевые китайские подделки на оригинальные смартфоны. И если несколько лет назад фальшивку можно было определить по характерному треску корпуса или некачественной картинке на дисплее, то сейчас умельцы штампуют практически идеальные копии iPhone. Так как же не попасться на удочку мошенников и не купить «левак»?

Самый простой выход — купить iPhone у официального дилера. Способ очевидный, но подходит далеко не всем, ведь иногда хочется купить гаджет, а денег хватает только на б/у модель. Но в любом случае, если ситуация терпит, то лучше подкопить и взять оригинальный и юридически «чистый» (напоминать про частое воровство телефонов, думаю, не нужно) iPhone в специализированном магазине – вот список официальный реселлеров Apple в России.

Однако если вы присмотрели себе модель на сайте объявление, а-ля Авито, и серьезно решились приобрести модель с рук, то нужно знать несколько отличительных особенностей.

Проверяем серийный номер

Поедете ли вы покупать iPhone один или с другом, обязательно вооружитесь смартфоном или планшетом (можно даже под управлением Android) с возможностью выхода в интернет. Это необходимо для абсолютно точной проверки на оригинальность покупаемого устройства. Что же нужно делать?

Шаг 1. Зайдите на iPhone в меню «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве» и найдите пункт «Серийный номер».

Шаг 2. Перейдите со своего устройства по эт ой ссылке. Ссылка ведет на официальный сайт Apple в раздел проверки серийных номеров.

Шаг 3. В окошке под надписью «Введите серийный номер аппаратного оборудования» укажите серийный номер проверяемого устройства и нажмите «Продолжить».

Шаг 4. Если iPhone не китайский, вы увидите его модель и прочую информацию, например, возможность получения поддержки от Apple по телефону. В ином случае, вы увидите сообщение «К сожалению, этот серийный номер не является верным. Проверьте имеющиеся данные и повторите попытку», а значит что лучше обойти этого горе-продавца стороной.

Будьте внимательны при вводе серийного номера устройства, потому что из-за ошибки в одном символе вы можете и плохо подумать о человеке, и остаться без новенького (или б/у) iPhone.

Открываем глаза пошире

Какой бы качественной ни была бы реплика iPhone, сделать все совершенно как у Apple создатели клонов технически не могут. Поэтому даже беглым взглядом, не прибегая к проверке серийного номера устройства, выявить подделку можно. Обращать внимание нужно на следующие детали:

Никаких иероглифов, ошибок в написании слов и прочих каллиграфических ошибок в системе быть не должно.

На задней крышке устройства должны быть надписи: iPhone, Designed by Apple in California, Assembled in China, номер модели, знаки сертификации (как на картинке).

У iPhone не может быть антенны.

У iPhone также не может быть двух симок, встраиваемой карты памяти и зарядки от usb и mini-usb.

Задняя крышка у iPhone любой модели не снимается пока не открутить закрепляющие винты.

Еще один быстрый способ определения подделки

Очень простой и легкий метод — взяв iPhone в руки перейдите в стандартное приложение App Store. Любой, даже самый крутой китайский iPhone будет вынужден перекинуть вас в Google Play, магазин приложений для Android-устройств.

Вот как должен выглядеть App Store:

Вот как выглядит Google Play:

Кроме этого, в Google Play вы не сможете найти большинство фирменных приложений Apple. Попытайтесь найти через поиск такие приложения как Keynote, iMovie, Pages, Numbers, Apple Store — если их в магазине не окажется, значит перед вами подделка, а не оригинальный iPhone.

Еще один верный способ определения китайского iPhone

Ну и завершить эту статью хочется на еще одном верном способе, который даже самых отпетых китайских гениев выявит с потрохами. Для этого вам понадобится ноутбук или персональный компьютер (если продавец приехал продавать iPhone прямо к вам домой) с установленным iTunes. Скачать iTunes можно с официального сайта Apple.

Все дело в том, что при подключении iPhone к компьютеру и включении iTunes, программа должна определить устройство и попытаться его синхронизировать. Если iTunes молчит как партизан, скорее всего вам пытаются подсунуть подделку, будьте осторожны.

Более подробно про то, как отличить настоящий iPhone от подделки читайте на нашем форуме в теме:

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