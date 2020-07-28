iPhone — как отличить подделку
Проверенные способы.
Чем популярнее становятся устройства от Apple, тем чаще можно увидеть дешевые китайские подделки на оригинальные смартфоны. И если несколько лет назад фальшивку можно было определить по характерному треску корпуса или некачественной картинке на дисплее, то сейчас умельцы штампуют практически идеальные копии iPhone. Так как же не попасться на удочку мошенников и не купить «левак»?
Самый простой выход — купить iPhone у официального дилера. Способ очевидный, но подходит далеко не всем, ведь иногда хочется купить гаджет, а денег хватает только на б/у модель. Но в любом случае, если ситуация терпит, то лучше подкопить и взять оригинальный и юридически «чистый» (напоминать про частое воровство телефонов, думаю, не нужно) iPhone в специализированном магазине – вот список официальный реселлеров Apple в России.
Однако если вы присмотрели себе модель на сайте объявление, а-ля Авито, и серьезно решились приобрести модель с рук, то нужно знать несколько отличительных особенностей.
Совет! Проверяйте при покупке iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone Xr, iPhone Х, 8/8+, 7/7+, SE, 6s/6s+, 6/6+, 5s/5 и iPhone 4s!
Проверяем серийный номер
Поедете ли вы покупать iPhone один или с другом, обязательно вооружитесь смартфоном или планшетом (можно даже под управлением Android) с возможностью выхода в интернет. Это необходимо для абсолютно точной проверки на оригинальность покупаемого устройства. Что же нужно делать?
Шаг 1. Зайдите на iPhone в меню «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве» и найдите пункт «Серийный номер».
Шаг 2. Перейдите со своего устройства по эт
ой ссылке. Ссылка ведет на официальный сайт Apple в раздел проверки серийных номеров.
Шаг 3. В окошке под надписью «Введите серийный номер аппаратного оборудования» укажите серийный номер проверяемого устройства и нажмите «Продолжить».
Шаг 4. Если iPhone не китайский, вы увидите его модель и прочую информацию, например, возможность получения поддержки от Apple по телефону. В ином случае, вы увидите сообщение «К сожалению, этот серийный номер не является верным. Проверьте имеющиеся данные и повторите попытку», а значит что лучше обойти этого горе-продавца стороной.
Будьте внимательны при вводе серийного номера устройства, потому что из-за ошибки в одном символе вы можете и плохо подумать о человеке, и остаться без новенького (или б/у) iPhone.
Открываем глаза пошире
Какой бы качественной ни была бы реплика iPhone, сделать все совершенно как у Apple создатели клонов технически не могут. Поэтому даже беглым взглядом, не прибегая к проверке серийного номера устройства, выявить подделку можно. Обращать внимание нужно на следующие детали:
- Никаких иероглифов, ошибок в написании слов и прочих каллиграфических ошибок в системе быть не должно.
- На задней крышке устройства должны быть надписи: iPhone, Designed by Apple in California, Assembled in China, номер модели, знаки сертификации (как на картинке).
- У iPhone не может быть антенны.
- У iPhone также не может быть двух симок, встраиваемой карты памяти и зарядки от usb и mini-usb.
- Задняя крышка у iPhone любой модели не снимается пока не открутить закрепляющие винты.
Еще один быстрый способ определения подделки
Очень простой и легкий метод — взяв iPhone в руки перейдите в стандартное приложение App Store. Любой, даже самый крутой китайский iPhone будет вынужден перекинуть вас в Google Play, магазин приложений для Android-устройств.
Вот как должен выглядеть App Store:
Вот как выглядит Google Play:
Кроме этого, в Google Play вы не сможете найти большинство фирменных приложений Apple. Попытайтесь найти через поиск такие приложения как Keynote, iMovie, Pages, Numbers, Apple Store — если их в магазине не окажется, значит перед вами подделка, а не оригинальный iPhone.
Еще один верный способ определения китайского iPhone
Ну и завершить эту статью хочется на еще одном верном способе, который даже самых отпетых китайских гениев выявит с потрохами. Для этого вам понадобится ноутбук или персональный компьютер (если продавец приехал продавать iPhone прямо к вам домой) с установленным iTunes. Скачать iTunes можно с официального сайта Apple.
Все дело в том, что при подключении iPhone к компьютеру и включении iTunes, программа должна определить устройство и попытаться его синхронизировать. Если iTunes молчит как партизан, скорее всего вам пытаются подсунуть подделку, будьте осторожны.
Более подробно про то, как отличить настоящий iPhone от подделки читайте на нашем форуме в теме:
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А Номер модели на задней крышке телефона и Серийный номер в Настройках – это должен быть один и тот же номер, который можно сверить на сайте Apple?
На задней крышке указан IMEI/MEID. Серийный номер на задней крышке указан только у iPhone 2G.
Можете подсказать? Почему на айфоне объём памяти 12,5 гб. Все проверила- оригинал. А память не стандартная какая то
Часть памяти занимает мобильная операционная система iOS.
На Айфонах встречаются два варианта изображения яблока – одно- и двухцветные. Какое это имеет значение?
Обычно яблоко в Айфонах белого цвета, а где вы нашли другого?
На айфонах с дисплеем белого цвета загорается черное яблоко с белым фоном, на айфонах с черным дисплеем загорается яблоко белого цвета на черном фоне.
ebay com itm/BNIB-32GB-APPLE-IPHONE-5S-GOLD-FACTORY-UNLOCKED-LTE-4G-3G-2G-GSM-A1457-NEW-/291005378265?hash=item43c145aed9:g:lqEAAOSwyQtVr6Ba
это не двухцветное яблоко, а вроде как тень. на всех картинках 5S такое, вне зависимости от цвета телефона. Apple так нарисовали
На айфонах с дисплеем белого цвета загорается черное яблоко с белым фоном, на айфонах с черным дисплеем загорается яблоко белого цвета на черном фоне.
На задней крышке написано все иероглифами, при загрузке телефона яблоко черное фон белый, и в App Store прокрутка приложений горизонтальная других отличий от айфона не нашел по сирийному номеру на оффициальном сайте небыло возможности проверить. Так что это был за зверь такой
На любом iPhone для любого рынка на задней крышке есть англоязычная надпись:
Designed by Apple in Califormia. Assembled in China. Model …
Если у вас этого нет, то скорее всего левак.
у меня вообще серийный номер не правильно
Я проверила свой iPhone 6. У меня оригинал. Но почему тогда у меня девайс по цвету из серии 6s? Крышка золотистая. Если я не ошибаюсь, то у просто шестёрки всего лишь 2 цвета
Нет, iPhone 6 тоже выпускается в корпусе золотого цвета
хочу купить новый айфон 5s, но на нем нет сканера отпечатка пальца или он не работает? телефон новый в упаковке
Если телефон новый, то сканер на 5s должен работать. Проверьте номер модели. У 5s на задней крышке должен быть один из таких: A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533.
его продают дешевле чем в магазине, в чем подвох?
Возможно подделка или это не iPhone 5s, а iPhone 5. Нужно убедиться в том, что это оригинал (проверить по серийному номеру), в том, что это действительно 5s (по номеру модели) и проверить работоспособность всех функций.
Такой вопрос знаю что iPhone 5s китайский ,но по всем вашим проверкам он идет как оригинал
У меня 6-ой iphon проверил серийный номер совподает но когда нажимаю и удерживаю клавишу домой то пишит ироглифы почему это?
Вчера на парковке цыганенок пытался впарить китайский айфон 5s почти все сходится, но в настройках камеры вместо режима 1:1 было написано квадрат
Китайцы могут написать серийник настоящего айфона, при чем один и тот же серийник на всю партию
Здравствуйте !А если у меня при включении белый фон и чёрное яблоко,это не оригинал айфона?
Обычно показывает белое надкушенное яблоко лого Apple на черном фоне, проверьте еще на сайте Apple по серийному номеру
Здравствуйте!
А если у меня на задней крышке написано ещё на китайском. Это подделка ?
Скорее всего да
Добрый день! Подскажите, купил iPhone 6 – уже не первый мой айфон! Знаю что оригинал (и к тунцу подключается, и из резервной копии 5s все восстановил). но сильно смущает то, что на сайте: https://checkcoverage.apple.com/ru/ru после ввода серийника и капчи появляется надпись: К сожалению, в данный момент выполнение запроса невозможно. Повторите попытку позднее. Не знаете, в чем может быть подвох?
У меня та же самая запись выходит на Iphone 6 – телефон сестры, проверила свой 5s – все вышло : модель моего телефона прочая инфа и возможность поддержки Apple. И вот теперь что-то стали сомневаться в подлинности шестерки, хотя надпись выходит не совсем такая как описана в этой статье. Кто может ответить что это значит?
Здравствуйте,где-то читал,что при нажатии на оригинальный дисплей нет никаких цветастых пятен.так ли это?
Да. Если только через чур сильно начинать давить, то появляются, как вы выразились “цветастые пятна”
На 6s уже скорее всего такого нет, так как там стоит 3D Touch, а он подразумевает собой силу нажатия на экран.
На “чёрных” айфонах показывает белый фон с чёрным Яблоком, на “белых” айфонах соотвественно чёрный фон с белым яблоком.
Обычно так, а если замечаете, что наоборот, то скорее всего корпус на вашем айфоне был заменен ранее.
У меня 6. Если всё совпадает (и через сайт проверяла ) и задняя крышка норм и цифры совпадают с настройками и коробкой , и Апп стор работает , и айтюнц , но фон белый , яблоко чёрное , как это понимать ?
Это нормально, переживать не о чем. Цвета могут отличаться в зависимости от версии iOS и от цвета самого аппарата.
Подарили айфон 6с, куплен в связном, коробка немного мятая и сам иелефон ре первой свежести по виду (скорее всего из-за того что подарок шел по почте)
Серийный номер совпадает, визуально очень похож на оригинал и приложения все работают на первый взгляд как надо, но постоянно ищет сд карту и на нем установлено радио.
В статье представлен способ, который поможет вам. Просто убедитесь в том, что на iPhone доступен именно App Store. Найдите приложения Keynote, GarageBand и другие, которые созданы именно Apple, они доступны исключительно на iOS-устройствах. Хотя поиск сд карты намекает на подделку.
Приветствую , предлагают купить 6s , серийник не пробивается , в настройках есть слово “ауто” как я понял должно быть слово “авто ” , пиксели видны на экране ( может так и должно быть , я не видел айфонов до этого ), . Это подделка ? Или есть шанс что оригинал?
Проверьте смартфон способами, которые представлены в этой статье. Последними двумя легче всего.
Слова “ауто” не должно быть в настройках, но убедиться стоит дополнительно.
Скажите лежат в магазине рядом два айфоны se один белый а второй спейс грей, у одного логотип яблока на задней крышке немного утоплен в корпус, а у второго немного выпирает из корпуса как будто надклеен на него. Почему так?
Странная ситуация. Логотип в iPhone SE должен слегка выпирать. Лучше всего различать не по этому признаку, а проверить на по серийному номеру на сайте Apple.
У меня как раз у нового немного выступает из корпуса, по серийнику проверил на сайте эпл всё в порядке.
Значит все отлично 🙂 А в магазине один из айфонов может быть переделанным 5s. Конечно, смотря про какой магазин идет речь. Если про крупный, то тогда это действительно странно.
Да вряд ли переделанный, они рядом лежат и цена одинаковая 19490. Я даже много обзоров пересмотрел на ютюбе, и у всех по разному. Вот теперь и думай то ли какие то подделки, то ли на разных заводах. Было бы не плохо найти ответ.
Сегодня на Ютюбе один обзорщик этого телефона ответил мне сказав что с выступающим яблоком это подделка. Вот и думай.
Может быть он имел в виду чрезмерно выступающее яблоко. Либо ошибся. А вообще для того, чтобы проверить достаточно банально прийти в Связной или МТС какой-нибудь и пощупать различные iPhone SE своими руками. Но я лично всегда видел, что яблоко выступает из корпуса, очень аккуратно, в стиле Apple.
Может быть. Так просто в салонах пощупать не получится, они все запакованные стоят. У моей дочери 6s у нее тоже выступает но это практически не заметно даже на ощупь еле-еле, у меня чуть больше выступает.
На Ютюбе попалось одно видео где девушка делает обзор SЕ купленный за границей не посредственно в самом магазине Эпл, и она прямо таки делает акцент на том что логотип именно выступает из корпуса.
Если в камере вместо 1:1 у меня квадрат, то это не оригинал? Или обновление такое?
Обновление такое. Теперь написано “Квадрат” у всех
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: может ли быть такое, что на айфоне xs нет сзади надписей? Ему уже 3 месяца, а я только сейчас обратила на это внимание, ибо все время в чехле. Серийный номер в порядке, апстор работает, никаких лагов/глюков/несоответствий не находила (до этого 6 айфон был). К айтюнс подключить и проверить не могу, так как на одном компе виндоус xp, который его уже не поддерживает, а на ноуте линукс. Есть какие-то советы или идеи как проверить? Или такое все же бывает, чтобы не было надписей сзади? (покупался кстати в Украине, сама из Беларуси)
Еще: серийные номера в настройках и на коробке совпадают, и мой 6 айфон, до того, как я его форматнула, в эпл айди XS видел.
А все, сама нашла. Это он стран зависит. Видимо у меня американского производства, так сказать. Что логично, если вспомнить, что зарядка в комплекте была не европейская)
Для того чтоб точно убедится на какой рынок делалось ваше устройство нужно зайти в настройки-основные-об этом устройстве и в Номер модели вы увидите к примеру: MKVG2LL/A
Так вот буквы LL это значит что устройство для американского рынка. Описание других букв можно найти в интернете.
У меня VC. Облазила интернет, на одном-единственном форуме кто-то написал, что это Канада. но для Канады другие номера. Может вы встречали и знаете?
Хммм, за такие буквы даже не скажу какой это регион, тоже не нашел в интернете подобных. Но ваш самый первый вопрос по поводу знаков на задней крышке , могу сказать одно что не нужно что то надумывать ) У вас оригинал, просто те значки то знаки сертификации которые нужны в разных странах ..Тоесть если телефон сертифицирован под какой то регион , на него наносят знаки сертификации какие он прошел в соответствии с законами сертификации той или инной страны.
Спасибо) и я нашла сайт, где можно ввести номер модели и выдаст про телефон инфу (цвет, память, для какой страны и даже про залоченность). Написано, что мой таки для Канады.
Вообще главное, что разобралась. И вы правы – не надо надумывать ничего. Спасибо за ваши ответы)
Всем привет. У меня чёрный экран и яблоко белое, так то телефон выставлен на продажу но мне сказали что у меня китайская копия , короче не оригинал. Зашёл проверил сам и там написано. К сожалению этот продукт был заменён. Кто нибудь может это обьяснить?
Это не китайская копия. Айфон был сдан прежним владельцем на ремонт. Ремонт сделали на заводе. Далее продали как новый. Что пытаетесь с ним сделать?
здравствуй. вот вы пишете что по серийному номеру можно узнать оригинальный Телефон или нет.
Я покупала восстановленный телефон. По всем проверкам он оригинал.
Но я же знаю что он восстановленный- он чинился в китае и был возвращён на продажу. Не в специализированный эпл магазин. А магазин продажи чинённых телефонов.
Тут в чем подвох?
Значит он чинился не на заводе Apple. Когда айфон поступает в продажу, у него меняется серийный номер.