[…] Как правильно подготовить iPhone к продаже? […]

Ничего сложного.

Вот и пришло время прощаться со старым iPhone, передавая его в руки радостного покупателя. Но как правильно передать устройство в чужие руки, чтобы никто не мог воспользоваться вашими данными? Об этом сегодня и пойдет речь, мы посмотрим как удалить iPhone из iTunes, правильно очистить устройство от своих данных и стереть информацию из смартфона о вашем Apple ID.

Перечисленные выше действия обязательны при продаже iPhone. Они не только являются правилами хорошего тона, но и избавят вас от необходимости получать тонны предупреждений о действиях с вашего старого смартфона (особенно в том случае если человек, купивший его, оказался очень активным).

Первым делом, необходимо создать самую последнюю резервную копию данных устройства. Делать это рекомендуется непосредственно перед продажей или передачей iPhone, так как за несколько дней эта самая резервная копия может «обрасти» информацией. О том как сделать резервную копию iPhone с помощью iTunes мы подробно писали в этой статье, но для полноты инструкции все же коротко опишем данный процесс.

Как сделать резервную копию iPhone

Шаг 1. Подключите iPhone к компьютеру и откройте iTunes. Если iTunes на компьютере не установлен, загрузить последнюю версию утилиты можно на официальном сайте Apple.

Шаг 2. Выберите iPhone в iTunes, перейдите на вкладку «Сведения», отметьте пункт «Этот компьютер» и нажмите «Создать копию сейчас».

Примечание: если вы привыкли создавать резервную копию в iCloud, то предыдущий шаг вы можете пропустить. Вместо этого на iPhone перейдите в меню «Настройки» → «iCloud» → «Сведения» → «Резервная копия» и нажмите «Создать резервную копию».

Шаг 3. В меню «Файл» → «Устройства» нажмите на «Переместить покупки». Выполнив эту операцию вы сохраните все покупки (приложения, игры, музыку, фильмы и т.д.) на компьютере, что позволит в будущем, в случае сбоя, восстановить весь контент.

Готово! Полная резервная копия вашего iPhone успешно создана.

Совет! О том как управлять резервной копией и редактировать файлы вы можете прочитать здесь.

Теперь необходимо поработать с iPhone, а именно — сбросить все настройки и очистить устройство от загруженного контента. Удалять вручную все фото, видео, контакты и приложения не советуем, да и нужно ли это? В iOS встроена отличная функция автоматического сброса, которая призвана помочь нам именно в такой ситуации.

Как сбросить все данные с iPhone

Внимание! Перед сбросом данных обязательно убедитесь в том, что вы создали резервную копию своего iPhone.

Шаг 1. Перейдите в меню «Настройки» → «Основные» → «Сброс».

Шаг 2. Нажмите на кнопку «Стереть контент и настройки». Внимание — для продолжения потребуется ввести пароль на ограничения, конечно, в том случае, если вы его устанавливали.

Шаг 3. Подтвердите сброс и дождитесь окончания процесса.

Не лишним будет еще раз предупредить — все данные будут уничтожены! Не забудьте перед сбросом данных с iPhone сделать его резервную копию.

Также не стоит удалять контакты, документы, фотографии, календари и другие данные iCloud в том случае если вы подключены к учетной записи iCloud. В таком случае контент будет удаляться не только с данного устройства, но и из облачного сервиса Apple, а значит и со всех других ваших устройств, связанных одной учетной записью iCloud. Чтобы такого казуса не произошло, лучше сразу выйдите из iCloud со своего iPhone, перейдя в меню «Настройки» → «iCloud» → «Удалить учетную запись».

Некоторым пользователям может понадобиться отвязка iPhone от Support Profile, но в странах СНГ это не очень актуально на данный момент, так как Apple Store у нас еще не открыт. Однако если вы хотите полностью распрощаться со старым устройством, вы можете прочитать про данный процесс в этой инструкции.

Ну вот, собственно, и все. Осталось лишь извлечь SIM-карту из телефона, хорошенько надраить экран вашего iPhone тряпочкой, сложить документы и имеющиеся аксессуары в коробочку и ехать продавать.

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