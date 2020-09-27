Чтобы не купить “кота в мешке”.

Заинтересовались подробными сведениями о своем iPhone, вплоть до даты выхода смартфона с одного из заводов? Узнать об этом, а заодно и о других интересных вещах можно на специальных сайтах, которые «пробивают» устройство по базе данных. В этой инструкции расскажем об этом процессе подробнее.

Понадобиться информация о дате выхода iPhone может в самых разных ситуациях, но чаще всего владельцами смартфонов движет обычное любопытство. Для того чтобы узнать дату выпуска и другие интересные подробности об iPhone первым делом нужно посмотреть серийный номер устройства. Мы уже писали подробную инструкцию по этому поводу, однако, повторимся и здесь.

Как узнать когда выпущен iPhone или iPad

Шаг 1. Перейдите в меню «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве».

Шаг 2. Пролистайте список до пункта «Серийный номер».

Шаг 3. Перейдите на этот сайт, впишите номер вашего устройства в окошке и нажмите «Проверить».

Шаг 4. Посмотрите год и неделю выпуска вашего устройства в одноименных графах.

Здесь же можно узнать и другие интересные подробности об устройстве, например, технические характеристики, завод, на котором был изготовлен смартфон и прочее.

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