Как выбрать HDMI-кабель в 2020 году. На примере Moshi

Обычные HDMI-кабели — прошлый век.

Десятки, а может и сотни тысяч телевизоров по всему миру показывают контент в неоптимальном качестве из-за по сути смешной причины — устаревших HDMI-кабелей или адаптеров. Не исключено, что и у многих читателей этой статьи, телевизор работает не в полную мощь. И все из-за неверно подобранного кабеля.

В этом обзоре я на примере HDMI-кабелей компании Moshi рассказал, почему вопрос выбора HDMI-кабеля или адаптера стал гораздо сложнее и на что следует обращать внимание при их покупке, чтобы не остаться у разбитого корыта телевизора с ужасной картинкой.

Как выбрать HDMI-кабель в 2020 году. Два правила

Еще несколько лет назад с выбором HDMI-кабеля или адаптера редко могли возникнуть трудности. Достаточно было взять любой не из самых дешевых и откровенно низкокачественных. Однако за последние годы, с ростом качества записываемого видео и резким увеличением популярности телевизоров 4K HDR, все изменилось. К выбору HDMI-кабелей теперь стоит подходить куда более ответственно.

Только при использовании подходящего и качественного HDMI-кабеля или адаптера, передача HDR-контента в высоком разрешении будет происходить правильным образом. Это означает, что она будет выполняться в идеальном качестве и заявленном разрешении. Кроме этого, правильный HDMI-кабель исключает появление задержки, прерываний или каких-либо других дефектов при потоковой передаче видео.

HDR (расширенный динамический диапазон) — технология, которая улучшает детализацию изображения в сложных местах сцены (в самых темных и самых светлых). Благодаря этому картинка становится более естественной и насыщенной .

Большинство современных телевизоров поддерживает один из форматов HDR: HDR10, HDR10+ или Dolby Vision. Между ними имеются большие отличия, в том числе по глубине передачи цвета, количеству отображаемых цветов, максимально возможной яркости и прочим параметрам. Нагляднее всего разница самых популярных форматов HDR показана в представленной ниже таблице.

Но часть перечисленных преимуществ форматов HDR может быть утеряна по пути HDR-контента от источника к телевизору. Так происходит из-за использования неподходящих или дешевых и низкокачественных HDMI-кабелей.

Есть два ключевых требований к HDMI-кабелям. Их важно знать каждому.

Для передачи HDR-контента с разрешением 2K или 4K необходимо использовать по меньшей мере кабель стандарта HDMI 2.0a. Широко распространенные кабеля стандартов HDMI 1.4 и HDMI 2.0 не подходят для потоковой передачи HDR-контента, который значительным образом ограничивается — теряется глубина цвета и снижается широта цветовой гаммы. HDMI-кабель должен поддерживать технологию защиты цифрового контента HDCP (последняя версия — 2.2). Вне зависимости от того, как вы относитесь к пиратскому контенту, поддержка HDCP должна быть. В ином случае происходит автоматическое снижение разрешения воспроизводимого видео. В отдельных случаях воспроизведение видео в принципе не начнется, если вы пытаетесь передавать его по кабелю HDMI без поддержки HDCP.

Если эти условия не соблюдены, то вы, вероятнее всего, смотрите видео в ограниченном разрешении и с ухудшенным качеством. Какое бы качественное видео вы не транслировали со внешнего источника на телевизор.

Какие HDMI-кабели выбирать. Модели Moshi

Когда критерии выбора HDMI-кабелей понятны, с их выбором проблемы быть не должно. Если вы хотите транслировать с ноутбука или игровой консоли на телевизор 4K HDR видео, то первым попавшимся кабелем за пару сотен рублей обойтись не получится.

Больше всего стоит опасаться длинных дешевых HDMI-кабелей. Такие кабели могут поддерживать потоковую передачу 4K HDR согласно характеристикам, но на практике они не будут справляться с передачей по всей длине. Как итог, падение качества картинки обеспечено.

Я решил поделиться с читателями советами по выбору HDMI-кабелей в 2020 году после того, как сам осознал, что пользуюсь устаревшей неподходящей моделью. Произошло это в процессе тестирования HDMI-кабелей компании Moshi для обзора.

Тестирование первого же кабеля показало, что использовавший ранее кабель был неоптимальным. Когда я стал передавать 4K-видео с ноутбука на телевизор через качественный кабель, качество картинки моментально преобразилось. Цвета стали более насыщенными и глубокими по всей сцене.

Сперва я просто не поверил глазам. Вернул старый кабель на место и понял, что проблема была именно в нем. В этот же вечер изучив спецификации разных стандартов HDMI я понял, в чем же здесь дело.

Для подключения MacBook к ТВ

Но вернемся к кабелям Moshi. Первый кабель — как раз-таки тот, переход на который подарил озарение. Это двухметровый кабель с USB-C на HDMI, при помощи которого я подключаю MacBook к телевизору для передачи видео.

Кабель имеет плотную силиконовую оплетку и штекеры из анодированного алюминия. По фактуре он мало чем отличается от обычных HDMI-кабелей и ощущается неубиваемым. Любой, кто хоть раз пользовался более-менее качественным кабелем HDMI сразу понял о чем речь.

Ключевое преимущество кабеля — соответствие стандарту HDMI 2.0b. С использованием кабеля возможно передавать видео в формате 4K HDR с частотой обновления 60 Гц и расширенной цветовой гаммой. Передача такого видео возможна в том числе в реальном времени, благодаря поддержке технологии Hybrid Log Gamma.

Кабель идеально подходит для актуальных моделей MacBook, в котором разъема HDMI не предусмотрено, только USB-C.

Для подключения компьютера или консоли к ТВ

Также я протестировали классический HDMI-кабель Moshi. Кабель длиной два метра имеет упрочненную оплетку и алюминиевые анодированные коннекторы. В Moshi заявляют, что особая обработка коннекторов позволяет снизить уровень магнитных помех. Верить приходится на слово, так как проверить это на практике не представляется возможным.

Кабель используется для подключения к телевизору любых внешних источников с разъемом HDMI. Я подключал при помощи кабеля к телевизору домашний компьютер и игровую консоль PlayStation 4.

Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0b, что является стандартом для кабелей Moshi. За счет этого кабель лучше всего подходит для потоковой передачи видео в формате 4K HDR. Передача видео выполняется с частотой обновления 60 Гц, что обеспечивает дополнительную плавность и исключает мерцание.

Для владельцев Macbook

У пользователей MacBook и других ноутбуков без разъема HDMI часто возникает другая проблема. Качественный кабель HDMI есть (2.0a и новее), а вот разъема для того, чтобы вставить его в ноутбук — нет. Спасающий в таких случаях адаптер тоже протестировал в рамках знакомства с HDMI-аксессуарами Moshi.

Адаптер с USB-C на HDMI дает возможность подключить ноутбук с одним лишь разъемом USB-C в качестве источника звука к любому телевизору. Адаптер соответствует стандарту HDMI 2.0b, передавая потоковое видео в исходном разрешении 4K HDR без потерь. Высокому качеству передачи также способствует разъем HDMI из анодированного алюминия.

Порадовало, что для использования адаптера не требуется установка никакого дополнительного софта или драйверов. Достаточно подключить адаптер к ноутбуку через USB-C, а после соединить адаптер и телевизор HDMI-кабелем. С настройками заморачиваться не приходится.

Передача видео, как и в предыдущих случаях, кристально чистая и с частотой обновления 60 Гц. Все благодаря тому, что речь идет о самом современном стандарте HDMI.

Знали ли вы о том, что не каждый HDMI-кабель подходит для правильной работы с современными телевизорами? Рассказывайте, какими кабелями или адаптерами пользуетесь вы.

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