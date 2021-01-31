Magic UI 3.1: чем интересна оболочка от Honor? Полноценный обзор

Обзор очень популярной прошивки.



Всем привет, Honor является отдельной компанией. Теперь у них даже собственная прошивка – Magic UI. Мы разберём версию 3.1 и найдём все плюсы и минусы. А ещё выясним, чем вообще отличается прошивка Honor от хуавеевского EMUI. Поехали!

Первое впечатление: выглядит симпатично. Но чтобы вас ничего не расстраивало, используйте фон с однотонным низом. Иконки сидят близко друг к другу, а ещё под каждой есть название с тенью от букв. Если у фоновой картинки будет много деталей внизу, то получится каша.

Рабочий стол. Magic UI не допускает пустых рабочих столов и это, конечно, плюс. У многих взрослых пользователей такие столы не редкость. Просто потому, что они не умеют их удалять. Пустой стол добавить можно, но это целая отдельная процедура, к тому же совсем ненужная.

Здесь настроек достаточно:

Оформление значков и их количество на экране.

Темы.

Все приложения на экране или только важные, а остальное – по свайпу снизу вверх.

Бесконечное количество обоев: классических и подвижных.

Даже перелистование столов можно настроить. Целых 8 вариантов эффектов.

Виджеты есть для многих встроенных приложений, также появляются новые вместе с установленными программами.

Виджеты. Добавить их непросто. Точнее: это не очевидно. Я не читаю чужих обзоров, так что не сразу разобрался с виджетами. Как оказалось, нужно свести два пальца вместе на свободном месте экрана (ущипнуть, если хотите). Тогда откроется отдельное меню, где можно добавить виджеты, сменить обои, эффект смены стола и вообще настроить вид экрана.

Экран блокировки. По умолчанию картинки на нём всегда новые. При каждой блокировке экрана вас ожидает новый фон экрана блокировки. Выглядит интересно, картинки всегда приятные и цветастые. Ещё: можно включить «Постоянное отображение» (аналог Олвейс Он Дисплей) и добавить надпись на экран блокировки.

Экран. Изображение на дисплее тоже неплохо настраивается:

Цветовой режим и температура: сочные/стандартные, тёплые/холодные/по умолчанию.

Размер текста.

Защита зрения (аналог Тру Тон от Эппл).

Включить снижения мерцания ради заботы о глазах.

Тёмный режим.

Настроить разрешение: высокое, низкое или умное. Умное само определит, когда стоит экономить заряд и снизит его.

Можно скрыть вырез под селфи-камеру. Сверху появится чёрная полоса.

Жесты позволяют забыть о стандартных кнопках навигации:

Скрыть всё – свайп снизу вверх.

Диспетчер защущенных – свайп снизу вверх с задержкой ближе к середине экрана.

Назад – свайп к центру экрана с левой или правой стороны.

Ещё доступен поиск по содержимому телефона – свайп сверху вниз.

Кроме этого: в меню «Специальны возможности» есть строка «Быстрый доступ и жесты». Там можно настроить: разделение экрана, активацию экрана поднятием телефона, снижение/отключение звука/громкости при перевороте телефона экраном вниз, запись видео с экрана и скриншота.

Спортивную активность, количество шагов и другое отлично будет проанализированы и показаны в «Здоровье». Понимает: бег, бег на дорожке, ходьбу, велосипед и даже предлагает планы тренировок.

AI Lens – это очень любопытная функция. Она включается в камере (верхний левый значок). Наводите на любой предмет, QR-код или текст и получаете ответ или перевод.

TODAY можно найти, если пролистать все рабочие столы слева направо. Это настраиваемая лента с новостями, напоминаниями и важными событиями.

Приложения. Из коробки вы уже имеете полно всего нужного. Если попалось ненужное, то просто удаляете долгим нажатием на миниатюру приложения. Ещё в папке с играми будут показываться рекомендации на эту тему – удобно. Другие приложения и игры ищите в фирменном магазине – AppGallery, это аналог Гугл Плей от Хуавей. Ой, от Хонор. Там можно найти много всего, но многообразия Гугла не ждите, по крайней мере, пока. В остальных случаях: другие магазины и скачивания напрямую из интернета (apk-файлы).

Гугл, по слухам, скоро снова пропишется в смартфонах Honor. Но в январе 2021 этого не произошло. Как быть с приложениями, я уже написал выше. G-pay не работает и пока вы его никак не поставите. Имеется собственная платёжная система от Хуавей (ищите приложение «Кошелёк»), но добавить вы туда сможете только скидочные карты – с картами российских банков не дружит. Единственный вариант – это SberPay. Но минус в том, что подключается он из «Онлайн», так что другие банки вам недоступны.

Шторка быстрых функций стандартная. Просто Андроид и всё. Обычные кругляши, порядок и количество настраивается. Но вы не можете добавить больше, чем хотите, убавить всё лишнее тоже нельзя. А то у всех нас в шторках будет по 5-6 значков.

Галерея выглядит тоже по-андроидовски – ничего необычного. Но есть и очень положительный момент: встроенные редакторы фото и видео. Они умеют очень много, всё интуитивно понятно и работают шустро.

Звуки и анимация целиком и полностью от Huawei. Так что звуки – приятные, а анимация – красивая. Мелодии звонков и уведомлений тоже отличные, что-то интересное вы точно найдёте.

Звонки и СМС. Приложения телефонных функция совершенно обычные, так что напутать ничего не получится. По умолчанию установлены 2 клавиатуры: Swiftkey от Майкрософт и наша от Яндекса. Американцы перегрузили каждую клавишу доп. значками, а Яндекс просто позаимствовал дизайн из iOS.

Батарея. Соответсвующий раздел в меню подскажет многое о расходе и позволит выбрать режим работы (производительный, экономный, ультраэкономный) и другое. Кстати, при постановке на зарядку вас тоже ждёт приятный звоночек и отличная анимация, которая ещё меняет цвет по мере накопления энергии.

Офисные программы понятны и интуитивны. Мне очень нравится будильник, уж больно красиво выполнен. Заметки позволяют рисовать. Ничего нового, но всё выполнено красиво и лаконично. В «Файлах» всё можно посмотреть по папкам, категории или в недавних.

Музыка и видео. Из коробки доступны собственные приложения с говорящими названиями «Музыка» и «Видео». Аудио проигрывается по жанрам, настроению и тд, но популярных исполнителей там нет, поиска тоже нет. То есть вы выбираете только плейлист и наслаждаетесь. Но, если честно, музыка там приятная, я как-то поставил её фоном на целый рабочий день. И мне ни разу не показалось, что играет что-то странное или неприятное. «Видео» – это вроде агрегатора контента от знаменитых онлайн-кинотеатров. Вы можете скачать и привычный сервис для прослушивания музыки или фильмов. В этом плане в AppGallery есть очень многое.

Встроенный браузер визуально почти полная копия Хрома. Но не умеет обновлять страницу, если потянуть её вниз. Это неудобно, в остальном – браузер и всё, пользоваться можно.

Цифровой баланс – это аналог экранного времени в iOS. Но можно не только просмотреть статистику, а ещё и ограничить время использования конкретного приложения или вообще телефоном (на телефонные функции это не повлияет).

Отличия от EMUI. Ну как вам сказать… Их нет, это одна и та же прошивка. Но Magic UI 3.1 – это EMUI 10. В скором времени ожидается выход новой версии Magic UI с полным копированием EMUI 11. Обзор на 11-ю читайте здесь, как раз будете знать, что будет за обновление.

Сходства с iOS имеется и не малое:

Удаление строчки свайпом справа налево (Например: смс, заметка, будильник).

Свайп вниз для поиска (аналог Spotlight).

Сходство иконок, их количества на рабочем столе и вообще их нахождение на столах в полном составе (по умолчанию).

Заметки тоже очень похожи.

Ещё больше сходства подарит новая прошивка на основе EMUI 11.

Вывод. Неплохая прошивка, в которой всё удобно. Но сначала у вас возникнет пару вопросов: почему раздача интернета включается в не самом логичном месте – в мобильных данных (а не в отельной вкладке или меню «Другие соединения»), а настройка навигационных клавиш и времени находится в меню «Система и обновления». Но если закрыть на это глаза, то всё логично и красиво. Приятные анимация и звуки, удобные встроенные приложения и куча настроек всего, что угодно. Если вы прочитали этот обзор, чтобы понять, стоит ли вам покупать смартфон от Honor, то я скажу, что стоит. Прошивка вас точно не расстроит. Главное: знать про отсутствие Гугл и о том, что пока оплата доступна только через Сбер. Всем лайк!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)