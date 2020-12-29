MiUI 12.5: что нового, стоит ли обновляться, когда и для каких телефонов выйдет

Отличное обновление.

Всем привет, уже тестируют новую версию MiIU 12.5 для телефонов Xiaomi, Redmi и Poco. Что в ней нового, стоит ли обновляться, когда выйдет и для кого будет доступна? Все ответы у нас. Поехали!

Начнём с нововведений:

1. Суперобои. Это выглядит очень круто: движение анимированного фона идёт по направлению, куда вы смахиваете страницу с иконками меню. На видео ниже всё очень наглядно.

2. Да и вообще обои стали очень красивыми и смотрятся превосходно, особенно на устройствах выше среднего. Можно выбрать целую тематику обоев, которые будут меняться в зависимости от времени суток.

3. Безопасность тоже подтянули. Дошло до того, что система оповестит вас об использовании приложением в фоне: камеры, микрофона и тд. Встроенная защита от вирусов тоже на месте: устанавливайте приложения из магазинов гугл или фирменного и всё. Вы в безопасности.

4. Звуки уведомлений стали вообще чем-то необычным. Такого нет ни у кого: более 120 различных звуков природы или животных.

5. Энергия. Специалисты из Xiaomi переписали алгоритмы по потреблению энергии в фоне, особенно системных программ. И в итоге научили свои телефоны экономить до 20% заряда.

6. Теперь связать смартфон с Mi UI 12.5 и компьютер с Windows 10 можно с новой функцией – MiUi+. Достигнута почти максимальная синхронизация и взаимозаменяемость возможностей.

7. Скорость работы выросла очень существенно. И раньше всё открывалось очень быстро, а сейчас всё полетело даже на недорогих смартах. Оптимизировали как нужно, ничего не скажешь.

Для каких смартфонов будет доступно. Пока список включает в себя: все версии Mi 10, Redmi K20/K30/Note9, Xiaomi CC9/CC9e и все новые устройства конца 2020 и более новые.

Когда выйдет. Пока идёт Бета-тест для ряда моделей. А в начале следующего года начнётся раздача прошивки для флагманов. В течение года ждите обнову для своей модели.

Следите за новостями вместе с Блохой. Всем лайк!

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