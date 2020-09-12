Мощный редактор PDF-файлов Wondershare PDFelement

Лучшая альтернатива Adobe Acrobat.

Wondershare PDFelement — программа для работы с PDF-файлами на профессиональном уровне. Не занимает ли техническая рутина слишком много времени и сил? Если такое ощущение есть, читайте об инструменте, который поможет сэкономить ценные ресурсы.



Программа будет полезна:

производственным и торговым компаниям;

учебным заведениям;

интернет-магазинам;

предприятиям сферы услуг;

тем, кто изготавливает продукцию под заказ.

Почему PDF

PDF — универсальный формат, в котором форматированный текст сочетается с графикой. Изначально предназначался для удобной отправки файлов на печать. В 2020 остается наиболее удобным форматом для отправки.

Приложения, позволяющие открывать PDF-файл есть для всех настольных и мобильных ОС, в том числе старых. Поэтому они будут открыты на любых устройствах. Отправляя свои коммерческие предложения или эскизы в PDF, вы можете быть уверены в том, что их смогут просмотреть даже на ПК и смартфонах, где не установлен Office.

Не рекомендую отправлять файлы в форматах DOC и XLS, если в этом нет необходимости. Многие предпочитают открывать вложения с телефонов, на которых не установлен необходимый для работы с документами Office софт.

Удобство и скорость работы

В PDFelement предусмотрено создание файла PDF из документов Microsoft Office и изображений, а также конвертация PDF в форматы приложений, в числе которых Word, Excel, PowerPoint. Форматирование и шрифты исходных документов сохраняются.

Редактирование документа производится в окне программы. Интерфейс подобен привычному текстовому редактору. Поддерживается выбор шрифта, выделение текста жирным, курсивом, подчеркиванием и зачеркиванием. Можно выравнивать текст и вставлять объекты.

Порой для того, чтобы создать красивый и качественный PDF-файл приходится сначала отредактировать текст в Word, вставить изображения и лишь затем преобразовать в нужный формат. С PDFelement вы сможете создавать PDF-файлы без использования других программ.

Интерфейс редактора проще, чем у текстового процессора. Оптимальное решение в тех случаях, когда необходимо подготовить документ, не требующий сложного форматирования. Предусмотрены необходимые инструменты. Даже пользователь с минимальным опытом работы за несколько минут создаст красивое коммерческое предложение или описание продукта.

Важное преимущество для малого офиса: с задачей справится любой менеджер. Специалист с опытом работы в издательских системах не понадобится.

Распознавание текста

Оптическое распознавание символов (OCR) включено в Pro версию программы. Технология находит текст и позволяет его редактировать, также видит изображения, позволяя изменять их размер либо удалять из документа.

Эффективность

Если задача более сложна и нужно, чтобы PDF-файл включал в себя ранее подготовленные текстовые документы, электронные таблицы и презентации или их элементы — нужный функционал в PDFelement также предусмотрен.

Сочетание простоты интерфейса и широкого набора функций позволяет создать PDF практически из любых исходных материалов, в том числе и тех, которые еще не переведены в цифровой формат.

Есть возможность установки пароля для защиты отправляемого файла. Непосредственно из окна приложения файл может быть отправлен по электронной почте, помещен в аккаунт Google Drive или Dropbox для совместного использования. Сканирование производится в процессе работы над проектом.

При совместной работе над проектом полезны опции комментирования. Для этого предусмотрена специальная панель инструментов. Редактор может добавлять заметки, подчеркивать важные моменты, зачеркивать рекомендованное к удалению.

Функционал полезен в тех случаях, когда необходимо согласование содержания итогового документа сотрудниками различных подразделений компании или нескольких организаций.

Созданные в приложениях Office формы в один клик преобразуются в заполняемые. Любое поле можно сделать заполняемым, добавить нужные элементы, в том числе текстовые поля и кнопки.

Упрощает сбор аналитических данных от клиентов с помощью PDF-форм на основе исходных электронных или бумажных документов.

Защита

Никакой способ отправки файлов через интернет (включая электронную почту, мессенджеры и облачные сервисы) не обеспечивает полной конфиденциальности информации.

Установка пароля и шифрование PDF-файла существенно снизит вероятность доступа к нему тех, кому он не предназначен. Позаботьтесь о том, чтобы пароль знали только отправитель и адресат. Без необходимости не расширяйте круг пользователей, которым он известен.

Предусмотрен инструментарий, позволяющий подписать согласованные документы. В функционал программы входят опции безвозвратного удаления конфиденциальных данных, в том числе определенных текстов и иллюстраций.

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Wondershare PDFelement — выгодное по цене предложение для компаний, которым необходимо:

наладить электронный документооборот;

организовать работу предприятия «на удаленке»;

ускорить процесс согласования проектов различными подразделениями;

готовить красочные и привлекательные коммерческие предложения клиентам;

вести статистику и аналитику;

организовать эффективную обратную связь с потребителями.

Акция Back to school на PDFelement от Wondershare

Акция не только упростит вам работу, но и сбережет финансы. Например, индивидуальная годовая подписка PDFelement PRO со скидкой 30%. В стоимость подписки входит: Полнофункциональный PDF-редактор, оптическое распознавание символов (OCR), с легкостью редактируйте, конвертируйте, объединяйте и сжимайте PDF-файлы, распознанные с помощью OCR PDF-файлы или изображения. И все это по скидке всего за 3989. Это и многие другие предложения проходят по акции назад в школу. Акция действует на предложения, которые упростят работу и помогут собрать вам подписи гораздо быстрее.

Программа доступна для двух самых распространенных операционных систем: Windows и macOS. А также есть мобильные версии приложения для iOS и Android.

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