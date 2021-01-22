Мультфильм «Душа»: анимационный фильм о тебе и обо мне. Реальный отзыв

Глубокий смысл в прекрасном исполнении.



Всем привет, 21 января 2021 в российском прокате появился новый анимационный фильм от Дисней – «Душа». Мы уже посмотрели этот мультфильм и делимся своим впечатлением. Поехали!

Мультиком этот анимационный фильм называть не хочется, потому что он рассчитан на думающую аудиторию. Хотя и имеется допуск 6+, но в таком возрасте оценить всю глубину мысли не получится. Юным зрителям тоже будет интересно, ведь снято красиво и даже местами с юмором. Теперь к самой идее «Души».

История начинается со знакомства с главным действующим лицом мультленты. Учителем музыки в обыкновенной школе, который всю жизнь мечтал оказаться на большой сцене. Даже этот эпизод снят очень здорово. Идея, музыка и рассказ самого героя о любви к искусству тут же притягивают вас к экрану и погружают внутрь тех самых моментов.

И счастливый час для Джо Гарнера (того самого учителя) настаёт. Уже вечером он будет выступать в одном очень известном джаз-бэнде. Ошеломлённый такой новостью, главный герой бежит домой готовиться к вечернему концерту. Но происходит то, чего никто не ожидает. Джо оказывается в реанимации. А его душа попадает в пространство между жизнью и смертью.

Душе пианиста выпадает второй шанс, чтобы вернуться обратно в тело и успеть на вечерний концерт. Но для этого нужно побыть наставником для другой души. Которая уже несколько столетий не может найти своё предназначение для жизни на Земле. Душа под номером 22 уже повидала очень многих наставников, но смысл жизни или скорее искра для жизни так и не была найдена. Джо Гарнеру предстоит помочь 22-й обрести себя. Дальнейший сюжет я вам рассказывать не стану, потому что советую посмотреть этот замечательный анимационный фильм каждому. Да, именно каждому.

Отдельно хочу коснуться того мира, где оказалась душа учителя. Я даже не представляю как, но авторам действительно удалось передать на экране то, что сложно описать даже словами. Незримые истины и действительный смысл обрели форму анимации. Хотя я и не мог отделаться от мысли, что цвета, формы и звуковые эффекты были позаимствованы у ребят из Нинтендо. Но снято просто, элегантно и в какой-то степени гениально.

А какой же смысл этой картины? Смысл в том, что у каждого из нас есть свой путь в жизни. Своя искра для того, чтобы уметь преодолевать трудности. Для того, чтобы просто быть счастливым. Это так просто и так сложно одновременно. Именно об этом снят анимационный фильм «Душа».

Что ещё важного было в этой анимации? Лично я сделал вывод: мешайте детям развиваться, дайте им определённую свободу для раскрытия потенциала и талантов. Я считаю, что душа 22 – это и есть тот самый ребёнок, который не сумел найти себя в жизни. Когда взрослые не помогали в поиске себя, а только пытались ровнять по своим критериям, по своему опыту или взгляду на то, что правильно или неправильно.

Концовка фильма говорит нам о том, что доброе и правильное дело может быть нелёгким. А терпение и труд всегда приводят к желаемому результату. Добро и отзывчивость способны изменить жизни тех, кто нас окружает.

Для кого этот фильм? Скорее для взрослых. Особенно для тех, кто считает, что ещё не нашёл свой путь в жизни. А также для родителей, чтобы они правильно оценивали своих детей, ценили их выбор и чаще прислушивались к ним.

Стоит ли смотреть этот фильм? Обязательно. Я смотрел его в одиночестве, а теперь хочу сходить на него повторно, но уже со своей второй половиной. Лично на меня этот фильм произвёл очень сильное впечатление. Уверен, что отклик он найдёт и в вас. Будьте собой и будьте лучше. Всем лайк!

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