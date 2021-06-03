Обзор ASUS ZenFone 8: настоящее исключение из правил

В нём полно отличного и столько же неоднозначного.

Если вы устали от одних и тех же брендов в салоне связи (как и мы), то для вас (и нас) подготовили кое-что новенькое и очень амбициозное. Не все знают, но компанию Асус выпускает не только крайне популярные игровые смарты, а ещё и «гражданские» телефоны. У этих ребят иной подход вообще ко всему. И это подкупает. Ну меня точно подкупило, поэтому мы решили сделать очень большой (огромный) обзор. Итак, все подробности о новом ASUS ZenFone 8 уже на Блохе. Поехали!

Первое впечатление

Редко я начинаю обзор с впечатления. Но Асус подошли иначе не только к смартфону, но и к коробочке. Она серая и явно сделана из переработанной бумаги. Но не грязно-серая, а песочно-серая и выглядит интересно. Не дорого-богато, а именно необычно и лаконично. На картоне имеется оттиск модели и бренда, но внимание привлекает две окружности, составляющие цифру 8. Ну да, модель-то восьмая, всё верно.

Вы скажите, что такие восьмёрки вы уже видели и будете правы. Но и дизайнеры ASUS не просто так на работу ходят. Верхний круг имеет серебряную окружность, а нижний не имеет окружности. Но зато весь переливается нежными жемчужными переливами. Вы скажите, что не стильно? Ещё как стильно! Но и это не всё. Вы снимаете верхнюю часть и видите надпись: «Брось вызов обычным» (Defy ordinary). Кстати, эта надпись тоже заключена в круг. Ну круто же!

Комплектация

Что мы имеем внутри: быстрый адаптер на 30Вт, метровый кабель Type-C — Type-C и жесткий пластиковый чехол.

Адаптер слегка вытянутой формы и сделан из приятного матового пластика. Напомню, что у него современный Type-C вход, а не устаревший USB-A. Кабель тоже приятный: из качественного силикона и вмеру толстенький.

А вот про чехол хочется рассказать побольше. Он сидит строго по размеру, не утолщает корпус и не портит внешний вид. То есть это не тот, самый простой силиконовый трёхцентовый аксессуар, который не хочется использовать. А настоящий годный чехол, за который не стыдно. На внешней стороне он имеет фактуру «в ромбик».

Дизайн

И здесь ZenFone 8 есть, что вам сказать. Наш Асус чёрного цвета и обычно мы знаем, чего ожидать от чёрных смартфонов. Зачастую производители используют блики и переливы от тёмно-серого к чёрному. Но ребята из Асус поступили интереснее или даже благороднее. Они использовали чёрный матовый. Это глубокий насыщенный чёрный, без бликов и всяких синих примесей. Дизайнеры выбрали классику и спорить с ними мы не будем. Я не люблю выражаться стандартными фразами, вроде: «нестареющая классика» и тд. Но в данном случае, действительно, срока актуальности вовсе нет. Такое решение всегда будет к месту.

По большому счёту, кроме богатой расцветки, имеется всего один запоминающийся элемент – кнопка включения. Она насыщенно-голубая и интересно контрастирует с полностью чёрным корпусом. Кстати, у неё есть нестандартное применение, но об этом ниже.

Но придраться к дизайну 8-го Зена я всё же могу. Блок камер… Он снова вертикальный и левом верхнем углу… Что за сговор с целью сбыта смещённых к левой части блоков камер? Все, как один, клепают однообразные выступы с камерами. В этом месте лозунг «Брось вызов обычным» как-то уже не кажется уместным.

Есть ещё один момент, но это вкусовщина и объективным минусом не является. Я говорю про отверстие под селфи-камеру. Оно имеет окантовку из серебряного кольца. Не знаю, для чего Асус решили так явно выделить селфи-камеру, но у них это получилось. А ведь гораздо лаконичнее было бы обойтись без такого акцента. Тем более, что от подобной окантовки отказались конкуренты, у которых я уже подмечал такой ход. Ну да, это не минус и даже не нюанс, но сказать очень хотелось.

Ах да, кроме нашего, вечно выигрышного чёрного, вы можете выбрать и менее строгий серый цвет. Он тоже по-своему красив и «вечен». К цветовым решениям придраться невозможно. Да, контрастная кнопка включения есть и у светлой версии.

Материалы

ASUS ZenFone 8 держит марку: алюминий и стекло. Алюминиевая рамка имеет сглаженные углы и не особо интересна. А вот со стёклами поработали.

Спереди используется новейшее Горилла Гласс Виктус. Ну это топ, здесь комментарии вообще излишни. Стекло выдерживает падение с высоты двух метров. Важно: так считает производитель стекла, мы не проверяли. При этом задние стёкла не менее интересны – это Горилла Гласс 3-го поколения. Да, это не самое современное решение. Но таким стеклом редко прикрывают блок камер, а вот Асус поступили именно так. Задняя крышка матовая, так что царапины не собирает. Да и про отпечатки на таком стекле вы тоже не вспомните. Общая оценка за материалы – 5 баллов. Молодцы!

Размеры и вес

Первое впечатление будет и в этом разделе. Ведь телефон имеет весьма скромную диагональ в 5,9″. А это вообще не вяжется с общим трендом 6,4-6,7″. ASUS ZenFone 8 просто идеально лежит в руке. Причём в любой. Так же идеально он помещается вообще в любой карман. В данной категории не так уж много смартфонов.

Если перейти к цифрам: 148 х 68,5 х 8,9 мм и 169 г. Высота и ширина дарят только положительные эмоции. Хотя небольшой подбородочек всё-таки остался: рамки почти со всех сторон равны, но вот снизу есть утолщение около миллиметра. И это странно, потому что рамки тонкими не назовёшь. До конца раскрывая тему рамок: нижняя – как у iPhone Xr/11, а остальные – тоньше. А вы и без меня знаете, что у тех Айфонов рамки будь здоров. К ним не так много придирок именно из-за равномерности. А раз она не соблюдена в Асусе, то придиркам быть.

Толщину малой не назовёшь, но, повторюсь, телефон отлично себя чувствует и в руке, и в ручке. А всё засчёт покатых граней задней крышки и зализанной рамки.

Снизить вес ребята из ASUS тоже не слишком торопились. Но на то есть объективная причина – увесистый во всех смыслах аккумулятор. Но к нему мы вернёмся ниже.

Итак: тактильно и по размерам – супер; рамки чуть-чуть расстроили; толщина большевата, но умело скрыта изгибами корпуса; вес – нормальный, делая скидку на АКБ.

Экран

Одна только вывеска «Амолед-экран от Самсунг с обновлением в 120Гц» уже создаёт хорошее впечатление об аппарате. И как вы думаете, экран действительно хорош? Отвечу коротко: идеален. Я с большой теплотой отношусь к дисплеям от Самсунг. И считаю их лучшими. Мы посовещались с ребятами из Асус и решили использовать именно эти экраны в ZenFone 8. И не прогадали: яркость в 1100 нит, идеальнейшие углы обзора, разрешение 2400х1080 (446 ppi), HDR10 и HDR10+, а так же невероятный цветовой охват. Мало не покажется, да?

Картинка и правда выше всяких похвал. Сочное и яркое изображение не может не радовать. Совершенно в любую погоду вам будет комфортно. Для ночного времени суток есть тёмная тема. А ведь Амолед просто создан для тёмного оформления.

Кстати, можно выбрать герцовку экрана: 60, 90, 120Гц или автоматический режим. Я, понятное дело, сразу выставил максимальные 120. Уж больно это круто.

Придраться можно лишь к одному моменту: отсутствует пробуждение экрана по двойному тапу. Точнее не так: с ним появляется только пиктограмма отпечатка.

Дисплей может загореться при поднятии телефона, но лично мне более удобен именно двойной тап. Пробуждения при поднятии ищите в разделе «Экран».

Звук

Музыкальная составляющая не менее важна, чем сам экран. Ведь мы играем, смотрим сериалы и видео. Но не всегда используем наушники. А порой мы включаем музыку погромче, если где-то попался хороший трек. Так что со звуком-то?! Этот Асус сможет удивить любого! Очень громкий, очень чистый, хорошо сбалансированный стереозвук – это главные характеристики звучания в ASUS ZenFone 8. Думаете, слишком нахваливаю? Нет, звук – бомба.

Я могу придраться только к одному моменту. Роль второго динамика выполняет слуховой. Нет, это ещё не придирка. Придирка в том, что звук из динамиков распределяется не 50 на 50, а скорее 60 на 40. Это не очень важно, когда музыка играет пока телефон на столе. А в руках стерео немного рассыпается. Звук всё ещё громкий и чистый, но вот стереоэффект не такой ярковыраженный. Придирка? Возможно, но и она вообще не портит впечатление о звучании. Мы ставим твердую пятёрку!

Кстати, не забываем про кодек AptX и уходящий в прошлое 3,5мм вход для простых наушников.

Начинка

В этом разделе все флагманы играют мускулами. И Асус в сторонке стоять не будет. Итак:

Процессор номер 888 от Qualcomm. Да-да, это самый топ в 2021-м и он заключён в такой малый корпус. Детали: 8 ядер, 5НМ процесс, ускорение до 2,84ГГц.

номер 888 от Qualcomm. Да-да, это самый топ в 2021-м и он заключён в такой малый корпус. Детали: 8 ядер, 5НМ процесс, ускорение до 2,84ГГц. За графику отвечает Адрено 660 (840МГц). В этом моменте тоже всё ОК , претензий быть не может.

отвечает Адрено 660 (840МГц). В этом моменте тоже всё , претензий быть не может. Оперативки 16ГБ (LPDDR5), а этого более чем, сами понимаете. Даже слишком много на данный момент, но вы покупаете запас актуальности на несколько лет вперёд. Так что ставлю лайк за такое количество быстрой оперативки. Да, есть версия на 8ГБ оперативы, она тоже себя в обиду не даст, но всё же уступает более крутой модификации.

16ГБ (LPDDR5), а этого более чем, сами понимаете. Даже слишком много на данный момент, но вы покупаете запас актуальности на несколько лет вперёд. Так что ставлю лайк за такое количество быстрой оперативки. Да, есть версия на 8ГБ оперативы, она тоже себя в обиду не даст, но всё же уступает более крутой модификации. Хранилище в нашем смарте тоже немалое – 256ГБ. В версии с 8ГБ оперативки памяти будет 128ГБ. Флешку вставить нельзя, что не есть гуд. Ведь это до сих пор многим важно. Если не очень важно, то точно очень удобно. А эту публику тоже нужно ценить и манить в свои ряды. Асус, ну что же ты так промахнулся?

в нашем смарте тоже немалое – 256ГБ. В версии с 8ГБ оперативки памяти будет 128ГБ. Флешку вставить нельзя, что не есть гуд. Ведь это до сих пор многим важно. Если не очень важно, то точно очень удобно. А эту публику тоже нужно ценить и манить в свои ряды. Асус, ну что же ты так промахнулся? 5G , 4G, Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.2 и, конечно же, NFC. Набор просто великолепный. Беспроводная связь самых современных стандартов, опять же с запасом по актуальности.

, 4G, Wi-Fi , Bluetooth и, конечно же, NFC. Набор просто великолепный. Беспроводная связь самых современных стандартов, опять же с запасом по актуальности. 2 Нано-сим. А вот eSIM не завезли и это очень странно. Вроде, стремится в топ, а такую опцию не предлагает. Да, в России это всё ещё непопулярно, но в остальном мире – весьма. Неоднозначный выбор сделал Асус и в этом разделе.

Производительность

Ну я сразу скажу, что ASUS ZenFone 8 очень (очень-очень) быстрый. Всё просто летает, открывается так быстро и плавно, что этому не перестаёшь удивляться. Вместе со 120-герцовым экраном создаётся невероятный эффект. После такого почти любой другой смарт кажется дико медленным. Ну, кроме подобных топов, конечно. И что вообще нет проблем? К сожалению есть. И эта проблема огромная, даже гигантская.

Нагрев

Отличную производительность портит сверхнагрев всего корпуса. Честно говоря, такого я ещё не видел. И тем более не ожидал от ASUS и чипа номер 888. Но факт остаётся фактом. Я даже раскрою вам небольшой секрет: меня так поразил кипяток этого Асуса, что я тут же купил пирометр.

Пирометр – это инфракрасный термометр, который измеряет температуру дистанционно. Такими же штуками вам меряют температуру при входе в общественные места. Разница лишь в диапазоне: обычный термометр рассчитан на 0-100° (а чаще вообще всего до 42°), пирометр покажет от -50° до +400°. Бывают и более широкие диапазоны, но у меня именно такой. Перед началом тестирования я измерил температуру у всего, чего только возможно: я, кошка, продукты в холодильнике и морозилке. Самые достоверные данные были получены именно из холодильника и его морозильной камеры, потому что температуру охлаждения я сам выставлял на экране год назад. И показания термометра (пирометра) совпадают с настройками. Да, погрешность присутствует, но она в рамках 0,1°, так что её, считайте, и нет.

Зачем такие сложности? Уж больно хотелось узнать точную температуру нагрева. Сперва мне показалось, что на смартфоне можно испечь блины. Кроме шуток, было очень горячо.

А теперь сам тест. Мы скачиваем бенчмарк АнТуТу. Нет, меня не интересуют баллы, которые получит наш Асус. Там есть кнопку «Стресс-тест», при нажатии на неё, проц максимально нагружается на 15 минут. Эти нагрузки равны показателям самых крутых игр. Испытание автоматически подгоняется под железо. Так что всё честно.

Сперва сильно нагревается заднее стекло возле блока камер. Точнее: у правого нижнего угла блока, то есть по центру ширины под камерами. Позже всё тепло передаётся на металлическую рамку и экран. Результат: 15-минутный тест не был завершён. Сам бенчмарк отменил его из-за повышения температуры АКБ до 45 градусов! Пирометр зафиксировал нагрев до 52,6 градусов! И это точно не предел: погрешность пре измерении стеклянных поверхностей и ещё 5 минут теста повысили бы температуру. Уважаемый Асус, это провал.

Да, это не игровой смартфон, а просто телефон за 74000 руб. За эти деньги он не должен нагреваться настолько сильно. Напомню, что речь идёт не про первые поделки от Медиатек (их ранние чипы грелись и пожирали энергию), а про топовый чип от Qualcomm. Подробное видео залито ниже. Оно не идеальное (в плане постановки и последовательности), но зато суть передаёт идеально! Приятного просмотра!

Камеры

Сразу скажу, что и здесь не всё гладко. Техническая часть: основа от Сони на 64МП (IMX686), сверхширик от Сони на 12МП (IMX363). А теперь детали.

Основа делает очень хорошие снимки днём. Будет очень много деталей, а цвета будут переданы близко к действительности. 4-осная стабилизация работает хорошо и неплохо держит кадр. При фотосъёмке доступен 8-кратный зум (электронный), при видеосъёмке – 4х (электронный). При зумировании появляется зашумленность, при этом детали всё равно будут хорошо видны. Ночные кадры выходят неплохо и не заставят расстраиваться. А вот ночное видео будто лишается стаба и качество куда-то пропадает.

Ширик не имеет стабилизации. Но тоже делает отличные кадры с множеством деталей, но это днём. А вот ночью качество съёмки у ширика так себе. Так что лучше используйте его под солнцем или с качественным искусственным светом.

Приятный бонус: полоса горизонта всегда отлично видна. А это действительно удобно.

Макро-съёмка. Как вы поняли, отдельного макро-объектива не предусмотрено. Попытка сделать макро на основную камеру заставит вас психовать. Потому что у вас вообще ничего не выйдет. Ни одного даже более-менее кадра. Нужно отодвинуть объектив хотя бы на 10-12 см. Но разве это макро? Ситуация становится получше, если вы будете использовать для макро-кадра ультраширокий объектив. Да, неоднозначное решение. Но в таком случае вы можете на что-то рассчитывать. Уже сантиметров с 5, а при идеальном освещении – с 4-х см фотки будут уже ничего. Но всё равно это будет не то макро, которое вы хотите. Макросъёмке я поставлю отдельный балл – троечку с плюсом.

Селфи-камера на 12МП заслуживает оценку: 4 – днём, 3 с минусом – ночью. Подробности: хороший автофокус, неплохая работа с контрсветом, деталей много при солнечном освещении. При искусственном – мелкие детали (щетина, брови, изъяны) объединяются в более крупные. Я не скажу, что деталей мало, их вполне достаточно, но бывает и побольше. А вот ночью… Ночью всё очень плохо. Если любите ночные прогулки, то снимайте на другой телефон. Я долго старался сделать нормальный селфи-кадр. Более-менее выходит через раз и реже (либо мажется; либо шумов больше, чем вас в кадре).

Энергия

Встроенный аккумулятор на 4000 мАч сможет отработать весь день. Но всё это зависит от сценария использования. Например: я сразу выбрал максимальное обновление картинки в 120Гц. А при всевозможных тестах и играх режим работы переходил в максимально эффективный. То есть вся начинка и экран были выкручены на полную. Так я разряжал этот Асус за 4 часа. Но если выбрать оптимизированные настройки экрана и расхода энергии, то до конца дня без подзарядки дотянуть можно.

Заряжаться можно быстрыми адаптерами до 30Вт. Напомню, что именно такой лежит в коробочке. С ним (и другими хорошими зарядками) до 60% можно дойти за полчаса. А полная зарядка занимает больше часа.

Вы заметили, что про беспроводную зарядку я не сказал ни слова? А потому что её нет в дорогом смартфоне из 2021-го. Хотя запас технологий вопросов не вызывает, а задняя крышка из стекла, то есть идеально пригодна для подпитки по беспроводу, но увы. Зато есть реверсивная зарядка, то есть вы можете отдавать энергию другому устройству через специальный кабель. Выходит, что никому ненужная функция поддерживается, а очень популярная – нет. Вот такие дела.

Вибрация

К вибрику претензий вообще ноль: очень информативно и весьма сильно. Тактильные отклики сопровождают работу всей системы, так что качественная вибрация обязаны быть в недешёвом устройстве. В этом разделе ASUS ZenFone 8 получает пятёрку.

Безопасность

Встроенный в экран датчик отпечатков неплох. Он срабатывает быстро, а ошибки бывают редко. Так что с разблокировкой всё ОК. А вот добавление отпечатка происходит не всегда гладко. Иногда просто не хватает нормальной подсказки. Например: вам нужно сместить палец для продолжения сканирования, а всплывающая подсказка говорит, что датчик загрязнён. Хотя он чист, да и палец был как новый. Я добавлял несколько отпечатков, чтобы понять характер ошибки или частоту её повторения. Итог: некоторые добавления происходят идеально, а какие-то с нюансами. Никакого лайфхака я выработать не смог, просто пробуйте снова.

Сам датчик расположен очень удобно, а именно: не в самом низу. Вот за это лайк, а то нередко приходится тянуться прямо к подбородку девайса. Это не всегда удобно, а из-за неидеального хвата возникают ошибки.

Разблокировка по лицу тоже имеется. Но особых инфракрасных датчиков нет, всё происходит через селфи-камеру. Добавить лицо можно за пару секунд, разблокируется молниеносно и при любом освещении (что лично у меня вызывает недоверие). В полной темноте вам будет достаточно подсветки экрана, она как раз для этого повысится почти до максимума. Но не забывайте, что этот способ не самый надёжный. Особенно, учитывая ночную зашумленность селфи-камеры. Но зато быстрый и комфортный.

Влагозащита

ASUS заявляет защиту по IP68. Для нас с вами это означает полчаса под водой, на глубине до 1,5 метров. При этом: морская, хлорированная и другая неидеальная вода может навредить вашего девайсу. Но дождь и душ точно ваш ASUS ZenFone 8 не убьют.

Световой индикатор

Ребята из Асус очень оригинально и толково подошли к световому индикатору. Начать хотя бы с того, что он вообще есть. А ведь это уже становится большой редкостью. Уж не знаю почему, но производители лишают свои смартфоны маленького и такого полезного светодиодика.

У ASUS ZenFone 8 он ещё и расположен в необычном месте. На нижней части металлической рамки, между динамиком и коннектором Type-C. Огонёк умеет сообщать о пропущенных и статусе батареи (зарядка или мало энергии). Здесь всё на отлично: присутствие в телефоне 2021-го, выбранное место и размер светодиода.

Прошивка

Асус работает на собственной оболочке без особого названия. В настойках телефона можно найти вкладку с ПО, а там будет надпись ZenFone. Да, без всяких «UI» или «OS». Конечно же, прошивка построена на Android 11, к этому вопросов нет. Система лишь немного меняет «голый» Андроид, но это если касаться только внешности. А вот полезных улучшений хватает. Например:

Выбор быстрой функции при двойном нажатии на кнопку питания. Подобным образом реализован вызов ЭпплПэй в сами знаете, каких смартфонах. Примечательно, что выбрать можно вызов конкретного приложения. По умолчанию вызывается Гугл Ассистент.

Умный игровой режим – Game Genie. Там можно управлять оповещениями, обновлением экрана, вызовами и другим – удобно.

Другие улучшайзинги и просто удобные фишки.

А самое главное – система вообще не перегружена и поэтому отлично работает. Никаких лагов или фризов не было, да и не может быть: чип 888 и 16ГБ оперативки всё-таки.

Телефонные функции

Скромный корпус располагает к длительным разговорам. И они действительно проходят на ура. Рука не устаёт, а слышимость с обеих сторон идеальна. Остальные стандарты связи тоже не подведут, не просто же так выбраны самые современные стандарты. Во время навигации спутники не теряются, а при запуске карты – находятся очень шустро.

Цены

Официальный магазин ASUS предлагает ZenFone 8 за 63990 руб и 73990 руб за 8/128 и 16/256 соответственно.

Я.Маркет поможет купить подешевле – от 56900 и 62900 соответственно.

Али ещё интереснее: от 49000 руб за 8/128, а вот 16/256 стоит уже от 65000 руб.

На Авито тоже можно купить такой Асус от 55000 руб.

Вывод

Я даже не знаю, с чего начать. Начну с хорошего:

Прекрасный 120-герцовый Амолед-экран.

Отличная начинка (чип, память и всё остальное).

Скромные размеры.

Отличный звук.

Нестандартный подход к очень многим мелочам.

И с такими вводными данными вы уже думаете, что ценник от 49000 руб (на Али) вполне себе адекватный.

Но затем вы вспоминаете:

Не все камеры топовые. Ночная съёмка не особо, а макро-кадры вообще пройдут мимо вас.

Нет флешки, eSIM и беспроводной зарядки.

Рамки экрана не самые тонкие, а ещё и этот подбородочек (хотя подбородком я его назвать не могу, но и пропустить его наличие – тоже).

Бешенный нагрев, даже накал всего корпуса. Вот это меня просто поразило.

Из всего списка вас может оттолкнуть только нагрев. Кстати, его могут устранить в последующих обновлениях, но этого я гарантировать не могу. Кроме того, нужно быть честными, и учитывать, что нам просто мог попасться бракованный телефон. В этом случае мы готовы протестировать другой ASUS ZenFone 8. А после теста мы сделаем соответствующую пометку в этом обзоре.

Для кого Асус сделал свой Зенфон 8? Для тех, кто устал от огромных лопат многих других брендов. Для тех, кто ценит Айфон за скромные размеры, но очень хочет перейти на Андроид (или вернуться к нему). Для тех, кто искал мощь в мини-корпусе. А своим потенциалом ASUS ZenFone 8 никого не сможет разочаровать. Ведь не для всех важны зарядка по беспроводу и виртуальная сим-ка.

Стоит ли покупать ASUS ZenFone 8? Если устранят нагрев (перегрев/накал), то отталкивающих минусов уже не останется. В таком случае к покупке рассмотреть точно стоит. Я бы подождал обновления, других обзоров и отзывов. А то, вдруг, нам действительно достался брак.

Есть ли конкуренты у этого Асуса? Первым мне на ум приходит такой же нишевый продукт – смартфоны от Сони. Они тоже компактные и технологичные. А из более привычных – топовые Самсунги S-серий. Без приставок «Plus», конечно, иначе погоня за Мини не удастся.

Если ещё подытожить вывод: вау-эффект куда-то улетучивается при более пристальном внимании. Но стоит заметить, что к этому телефону действительно привыкаешь или даже прикипаешь. Всем лайк!

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