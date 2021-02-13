Обзор Beats Powerbeats Pro: спорт с мощным звуком

Реальный опыт использования.

Всем привет, Beats продают свои беспроводные Powerbeats Pro достаточно давно. Они созданы в первую очередь для активного образа жизни и спорта. Но что у них со звуком и автономностью? А удобно ли вообще слушать музыку, ведь форма наушников нестандартная? На эти и многие другие вопросы у нас уже есть подробные и честные ответы. Поехали!

Комплектация включает в себя только самое необходимое: сами наушники с кейсом и кабель для подзарядки. Поскольку Beats принадлежит Apple, то и кабель должен быть эппловским. Именно так рассуждали ребята из Битс. Так что в комплекте вас ждёт Lightning. Сменные амбюшуры тоже идут в комплекте, причём сразу четырёх размеров. Ещё вас может обрадовать наличие наклеечки с фирменным логотипом. Вот и весь комплект. Ничего особенного.

Зарядный кейс бывает только чёрного цвета. А сам по себе он большой (огромный) и тяжёлый. Если хотите взять его с собой, то задумайтесь о большом кармане, который будет прилично оттянут, или месте в вашей сумке. Всё сделано из пластика. Он матовый, что очень хорошо, ведь боксу придётся болтаться в сумках и рюкзаках. Но металлическая часть всё же есть – планка, прикрывающая шарнир. Сделано, как у Apple AirPods. Но никакой премиальности, в отличие от Эйрподсов, не ощущается – кейс и всё. Из хорошего: заряжается быстро; может полтора раза зарядить наушники; крышка на магните. Из плохого: одной рукой не откроешь; если наушники уже внутри, то скрипит как старый очечник. Ещё: внутри, в местах соприкосновения с наушниками, пластик немного затирается. На чёрном пластике это видно, хотя смотреть туда и незачем. Это больше мои придирки. А вообще форма у кейса удобная – имеет полностью скруглённые углы. Держать в руках приятно.

На корпусе есть световой индикатор, а внутри маленькая кнопочка для сброса текущего соединения.

Важно: для сброса текущей пары клавишу нажно зажать на 4 секунды. После чего индикатор начнёт пульсировать.

Вес и размеры кейса я измерял сам, так что некоторая погрешность допустима: 7,5 х 7,5 х 4 см и вес 110 г. Это без наушников, но они особо тяжести не добавят – чуть более 20 г.

Цвета наушников: чёрный, слоновая кость, голубой, синий розовый, жёлтый, оливковый и красный. Напомню, что кейс всегда чёрный.

Укладывать наушники в кейс непросто. Первое время – тот ещё квест. Для упрощения процесса с завода даже идёт небольшая наклеечка, она расположена на внутренней части крышки. Но даже по прошествии времени я каждый раз думаю, что здесь инженеры перемудрили.

В кейсе наушники примагничиваются крепко и надёжно. Достаточно, чтобы не болтаться. Но при этом не слишком, чтобы не прикладывать усилия при извлечении из кейса.

Автономность. Каждый наушник способен играть музыку до 9 часов, вместе с зарядом кейса получится до 24 часов. Результат отличный, на то и все размеры немаленькие. Вес каждого наушника чуть более 10 г.

Теперь поговорим про сами наушники. Их форма называется «заушники». Выглядит это не очень модно, но и задумывались Powerbeats Pro как спортивные. И в спорте они действительно хороши, ведь сидят крепко и не выпадают. Соединение по Блютуз стабильное, каждый наушник подключается самостоятельно. Так что сигнал отличный, а дальность идеальная. Я ходил по спортзалу в дальние углы пока телефон лежал на подоконнике, музыка не прекращалась и даже не искажалась.

Посадка на ухе надёжная, выпасть они не смогут вообще ни при каких обстоятельствах. Заушины выполнены из резины, так что не могут давить или натирать. Но (!) при ношении наушников вместе с очками достаточно быстро возникает дискомфорт. Мне хватило всего полчаса, чтобы начать выбирать между музыкой и зрением.

Управление происходит с каждого наушника. У обоих имеются: качелька громкости и функциональная кнопка с логотипом Beats. Настройка громкости обычная, здесь сказать нечего. А клавиши с логотипом умеют выбирать следующий/предыдущий треки, нажимать на плей/паузу, вызывать Siri, принимать/завершать звонки. Плей/пауза – одно нажатие на левую или правую клавишу. Выбор трека: два нажатия слева – предыдущий, справа – следующий. Siri – долгое нажатие до звукового сигнала. При звонках – по одному нажатию с каждой стороны для ответа/отбоя.

Анимация. Если пара между телефоном и Powerbeats Pro уже создана, то при открытии кейса, вы увидите приятную анимацию. В нижней части экрана появится отдельное окно, где вокруг своей оси красиво кружатся кейс и наушники. Оформлено точно так же, как и у AirPods. Там же отображаются название устройства и заряд. Процент заряда указывается для кейса и отдельно для каждого наушника.

Автоподключение при открытии кейса происходит и с Андроид-телефонами. Но такой анимации там не будет. Да вообще никакой не будет, если честно.

При надевании или при отключении наушников вы услышите очень приятный звуковой сигнал. Именно такими мелочами и отличаются супербренды от маленьких компаний. Для них нет ни одной неважной детали. Приятно.

Разговоры можно вести через оба наушника или через каждый по отдельности. Вы можете достать из кейса один наушник (заушник) и уже вести беседу. А потом подключить к разговору второй. Или же подключить второй и убрать первый. Powerbeats Pro отлично поймут все ваши действия.

Звук. Вот мы и подошли к самому главному в наушниках. Начать следует с того, что это вкладыши, которые выглядят как затычки. Да-да, при том, что они вообще заушники. Что это означает для нас? Амбюшура не погружается в вас, как у обычных затычек, а находится, так скажем, при входе. По этой причине ждать глубокого баса не стоит. А окружающие смогут распознать ваши треки, ведь звук пробивается между амбюшурами и ухом.

Если вы уже решили, что всё плохо, то нет. Как раз наоборот. Всё дело в том, что звук просто отличный: громкий, очень чистый и сбалансированный. Спасибо аудиочипу H1, который Apple начала использовать с первого поколения AirPods и до сих пор ставит во всё подряд. Даже в дорогущие AirPods Max.

Если пуститься в детали:

Громкость высокая, но бывает и выше. Зачем выше, я и сам не знаю. Слуху такая запредельная громкость точно ни к чему. Например : Honor Magic Earbuds громче этих Битсов процентов на 12-15, но на такой громкости слушать невозможно, а ещё и качество звука у Хонор снижается.

высокая, но бывает и выше. Зачем выше, я и сам не знаю. Слуху такая запредельная громкость точно ни к чему. : Honor Magic Earbuds громче этих Битсов процентов на 12-15, но на такой громкости слушать невозможно, а ещё и качество звука у Хонор снижается. Очень чистый звук . Никакой зашумленности, ватности или звука в мукЕ. Вообще не придраться, а наушники-то спортивные, между прочим.

. Никакой зашумленности, ватности или звука в мукЕ. Вообще не придраться, а наушники-то спортивные, между прочим. Басы есть и нормальные. Да, временами их не хватает, но это вам и не затычки, а вкладыши. Хотя и прекрасного качества.

есть и нормальные. Да, временами их не хватает, но это вам и не затычки, а вкладыши. Хотя и прекрасного качества. Баланс звука отличный: слышны низы и верхи, а середины ровно столько, сколько нужно. Да, есть наушники лучше. Но мы говорим про спортивную модель, которая вообще является вкладышами с заушинами. Лично мне придираться даже не хочется.

звука отличный: слышны низы и верхи, а середины ровно столько, сколько нужно. Да, есть наушники лучше. Но мы говорим про спортивную модель, которая вообще является вкладышами с заушинами. Лично мне придираться даже не хочется. Шумоподавления нет. Но для спорта оно и не нужно, как и чрезмерные басы, про которые вы уже знаете.

Что лучше всего слушать? Вообще все жанры отыгрываются на отлично. Но если вы любите электронную музыку, где бас, как говорится, решает. То Powerbeats Pro не доставит вам такого удовольствия. Напомню, что звук очень качественный и чистый, но баса вам может не хватить.

Посадка на голове. В комментариях многие писали, что лучше выбирать определённый угол. Изгиб заушины не должен плотно прилегать к уху. Ну, в принципе, согласен, иначе совсем скоро появится дискомфорт. Но мне показалось, что наушники и так сами занимают нужную позицию. Как проверить, что всё отлично: наденьте наушники, полностью спрятав заушину, а потом поправьте наушник. Поправить – то есть повернуть его обратно миллиметров на 5. Так вы сразу почувствуете наиболее удобное положение и сами остановитесь на нём. Кстати, при любом положении я не замечал ухудшения звучания, хотя люди писали и об этом.

Влагозащита присутствует, её стандарт – IPX4. Что это означает для нас: плохая и дождливая погода, активный спорт с высоким потоотделением. Но в душ с Powerbeats Pro ходить нельзя.

Обновление прошивки. Да, теперь и у наушников прошивка обновляема. Но вам ничего делать не нужно, всё произойдёт автоматически. Когда наушники будут подключены к смартфону, который в свою очередь имеет доступ к Вай-Фай, ПО само обновится.

Цены в феврале 2021. Официалы (Apple и Beats) просят 18990 руб. На Я.Маркете можно купить от 14300 руб.

Вывод. Beats Powerbeats Pro – очень хорошие спортивные наушники без проводов. Часто уши для спорта имеют посредственный звук, но у Битс совсем другой подход. Их звук очень качественный и чистый. Да, этот продукт нишевый и не для каждого, но Повербитсы правда крутые. Даже с учётом огромного кейса, который ещё и поскрипывает со временем. Стоит ли их покупать? Для активного образа жизни – точно, для всех остальных случаев можно подобрать что-то другое. Честно говоря, Powerbeats Pro подойдут и для обычной (неспортивной) жизни, но только внешний вид не слишком подходит к повседневной городской одежде. В целом это очень хорошие наушники. Очень.

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