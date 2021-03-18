Обзор ColorOS 7.2 – необычной прошивки от OPPO

Красиво. А удобно ли?

ColorOS – операционная система, созданная для линейки телефонов OPPO. Пока мы делаем обзор этой прошивки на Андроид 10 – у некоторых моделей OPPO уже КолорОС 11, построенная на 11-ом Android. Но и о ней мы тоже скоро расскажем, а пока поговорим о более актуальной и популярной версии ОС от Оппо. В чём отличие ColorOS от других андроидских прошивок и действительно ли она «красочная»? Давайте разберёмся вместе!

Обои. Когда берёшь в руки смартфон, первое, на что обращаешь внимание, это красивые обои. Ребята из OPPO постарались, создавая коллекции заставок. Они выбрали художников, сотрудничающих с лучшими мировыми агентствами. Получилось и правда очень красиво – смотрите сами!

Темы. Обратите внимание на тему, которую я выбрала: значки приложений маленькие и прозрачные, что позволяет полностью насладиться заставкой. Если, помимо красивого фона, хочется изменить иконки и стиль, то всё можно поменять всего за несколько секунд. Для этого просто качаем новые тему, шрифт или обои в магазине тем. Выбор огромный – лаконичные и пёстрые, платные и бесплатные, яркие и нейтральные.

Яркость экрана. В данном меню можно настроить не только авторегулирование яркости, но и защиту глаз. Очень актуально, если вы проводите много времени, смотря в экран. Что это за забота: синих оттенков экрана становится меньше и нашим глазам от этого хорошо.

Управление. ColorOS предусматривает различные жесты для управления телефоном. Например: скриншот можно сделать по старинке (кнопкой включения и повышения громкости), а можно и свайпом тремя пальцами сверху вниз. Жестами можно заменить стандартный кнопки управления. Помимо прочего, можно даже разделить экран для двух приложений. Тоже свайпом трёх пальцев, но снизу вверх.

Раз уж говорим про экран, то скажу что функция записи экрана, а это очень актуально.

Клавиатура. В устройствах с ColorOS установлена клавиатура SwiftKey от Microsoft, но есть возможность установить и другие клавиатуры – например, от Яндекса.

Частота обновления. Даже на бюджетных моделях Oppo есть возможность поменять частоту обновления картинки. Это напрямую не относится к прошивке, но нам так понравилось, что в недорогом Oppo A53 такой современный экран, что решили и здесь упомянуть о таком пункте в настройках.

Рабочий стол: темы, вид значков на экране, их размер – легко изменить под свои «хотелки». Можно даже выбрать: отображать все приложения на главном экране или в отдельном меню приложений (вызывается свайпом вверх).

Строка состояния. В ней много информативных и удобных значков. Но настроить их пока что их нельзя.

Оповещения. Их можно отложить. Пропущенное событие напомнит о себе через какое-то время. Это очень удобно, так как нам не всегда удобно отвечать на звонки, да или просто вы пропустили что-то важное. С функцией отсрочки точно не забудете перезвонить – удобно.

Цифровое благополучие. За этим загадочным названием таится аналог «Экранного времени» от iOS. Удобно видеть, на какие приложения вы тратите больше всего времени. Можно не только просматривать статистику, но и ограничивать своё нахождение в тех или иных программах.

Очистка кэша – очень классная функция. Она совмещена со сканированием состояния безопасности в одном приложении. Удобно, что можно и систему ускорить, если запустили сразу кучу всего, и тут проверить свою безопасность. Очень удобно!

Самая интересная функция, с которой я столкнулась при использовании устройства с ColorOS – блокировка экрана одним касанием. Просто нажимаете на особую иконку среди приложений и – оп! экран погас. Это точно пригодится, если вы держите телефон не очень удобно и тянуться до кнопки может быть опасно. Однако, она пока реализована не идеально: эта иконка всегда находится на одном и том же месте и не кочует по экрану. Но всё равно неплохо, ведь забота – всегда приятно.

Клонирование приложений. Кому может понадобиться данная функция? Например: у вас есть два разных аккаунта в WhatsApp, ведь симок в телефоне тоже может быть две. Можно создать копию приложения и войти в него со второго аккаунта на одном устройстве. То же самое можно сделать, например, с VK или Facebook. Удобно? Вот именно!

Музыкальный праздник – одно из классных приложений из ColorOS. Подобных программ мне не попадалось на других Андроидах, а уж тем более на Айфонах. Кстати, у колонок JBL также есть возможность воспроизведения одного и того же трека на нескольких устройствах, так это становится трендом. «Музыкальный праздник» даёт возможность нескольким телефонам воспроизводить один трек одновременно. А это действительно актуально на вечеринках или если вы просто хотите поделиться с другом музыкой. У OPPO есть стереодинамики, а значит, функция и правда крутая!

Oppo LAB. В ColorOS много незаметных, но приятных встроенных программ. Если вы думали, что рингтоны остались в эпохе кнопочных звонилок, то нет. В телефонах Oppo есть отличное приложение Oppo LAB, которое позволяет создать собственную мелодию. Если вы в этом разбираетесь, получится классно. Если нет – совсем не сложно научиться!

Что касается предустановленных рингтонов, среди них есть мелодии на любой вкус, а также можно выбрать трек из скачанных файлов.

Soloop. Кроме этого, ColorOS предлагает редактор видео Soloop, который может: помочь быстро смонтировать видеоролик, добавить в него эффекты, соединить несколько видео, а ещё есть возможность создания гифок. Отличное приложение. Жаль, что на другие телефоны поставить нельзя, так как в Плэй Маркет его не скачать.

Календарь. Что нового можно придумать в этом стандартном приложении? А вот создатели ColorOS умудрились покреативить и с таким банальным приложением, как календарь. Он выглядит красочно и оригинально.

Контакты. Тоже самое с ними – рядом с каждым именем затейливый значок. Вроде бы ни на что не влияет, а визуально приятно. Плюс можно поставить и за интеллектуальный поиск.

Таймер. Удобство – оно в мелочах. Например: удобно, что в таймере для вас уже отмерили время на варку яиц или чистку зубов. Первое удобно, когда вы отвлекаетесь на телевизор или другую готовку, а второе – для детей, чтобы они чистили зубки не меньше необходимого, но и не сворачивали процедуру раньше времени.

Кстати, в будильнике тоже есть интересная функция – предупреждение о будильнике. За несколько минут до звонка телефон провибрирует, как при обычном уведомлении. Лично мне это очень понравилось, иногда помогало комфортнее просыпаться.

Кнопка блокировки. Здесь тоже есть, о чём рассказать: удерживаете кнопку питания полсекунды – вызывается помощник, а если три секунды – открывается меню энергопотребления. Ну молодцы же!

Игровой режим. В этой прошивке предусмотрен даже он. Можно сделать так, чтобы уведомления и звонки не отвлекали от игрового процесса. А ещё можно посмотреть на сколько хватит заряда при активной игре – это действительно удобно.

Мой вердикт таков: ColorOS – отличная и очень продуманная прошивка с кучей приятных мелочей и собственных фишек. Конечно, есть к чему стремиться: например, разрешить пользователю управлять строкой состояния. Но вообще при пользовании смартфоном с КолорОС не покидает ощущение, что разработчики прислушиваются к мнению пользователей и именно поэтому добавляют новое. Отличная работа, OPPO!

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