Обзор Honor 30: Амолед, зум, 8 оперативки и 50 минут до полной зарядки

На что способен Honor?

Всем привет, на рынке очень много качественных смартфонов. Производители бьются за каждого пользователя. Но большинство смартфонов нетопового уровня целятся на что-то одно, упуская другое. Например: увеличить диагональ, но поставить маленькую батарейку; выбрать неплохой процессор, но пожадничать на оперативке и так далее. А Honor пошли своим путём и решили создали очень сбалансированный телефон. В нём учли главное: Амолед, много памяти и камер, большой аккумулятор. Но получилось ли у Хонор сделать по-настоящему интересный смартфон? Или их Honor 30 – просто один из многих? Разберёмся вместе. Поехали!

Начинаем с коробочки. Она сделана неплохо: большая белая с играющими на свету точками. Но самое главное в ней расположено внутри, не зря же коробка такая большая по современным меркам. Комплект: быстрый адаптер на 40Вт, Type-C кабель на 1м, переходник для наушников с Type-C на 3,5мм. Положили и правда немало, но вот чехла не додали. А телефончик всё время пытается выскользнуть, так что подумайте о покупке чехла пока не поздно.

Дизайн и материалы. Задняя стеклянная крышка имеет очень приятные покатые грани. Верхняя и нижняя с небольшим 2,5D-эффектом, а левая и правая – с настоящим водопадом. В этом нет ничего нового, но выглядит красиво. Блок камер выпирает на добрых пару миллиметров, что уже тоже стало нормой. Боковая рамка из металла и очень приятно холодит. При этом она тоже не лишена деталей: срезанные нижняя и верхняя части выглядят приятно. А переднюю часть занимает экран с отверстием под камеру в левом верхнем углу. Хорошо ли выглядит Honor 30? Да, дизайн действительно удался. Он не кричащий, а наоборот по-взрослому сдержанный, но не лишённый изюминки.

Цвета. Сразу видно, что дизайнеры постарались для всех: строгий чёрный, интересный титановый с сиреневым отливом и нарядный изумрудный. Все цвета выглядят на отлично, но лично мой фаворит – серый титан. Он очень красиво переливается, но при этом цвет сдержанный и богатый.

Размеры и вес: 160,3 х 74,2 х 8,1 мм и 185 г. Телефон приятно держать в руке. ведь материалы и вес – отличные. Размеры соответствуют диагонали и тонким рамкам. Вообще форма у Хонор 30 отличная: сзади он уже, чем спереди. А всё благодаря «водопаду» задней крышки. Так что пользоваться очень удобно. А современная вытянутая форма экрана отлично подходит для игр и просмотра видео.

OLED-экран Honor 30 – большой молодец. Детали: 6,53″ с FullHD разрешением (2400х1080, 403 ppi) занимают 86,6% всего переда. Ещё: обновление в 60ГЦ, прикрыт закалённым Горила Гласс 5-го поколения, выдаёт 491 нит яркости, также доступен Олвэйс Он Дисплей (ОЛЕД всё-таки). Рамки экрана тонкие и с трёх сторона имеют одинаковую толщину, но подбородок всё же есть. Ещё: закалённое стекло защищено заводской плёночкой, что тоже плюс.

Постоянное отображение настраивается. Можно выбрать 10 стилей отображения и режим работы горящего экрана (постоянно, ночью или при поднятии телефона/прикосновения к экрану).

Общие впечатления о картинке: очень сочно и ярко. Цвета красивые и естественные. Яркости хватит и в солнечную погоду. Чёрный цвет не вызывает ни одного нарекания – он и правда чёрный. Одним словом – супер.

И ещё кое-что про экран: режим электронная книга. Это что-то необычное и очень нужное: делает ваш Honor 30 полностью чёрно-белым. Этот монохром пригодится при чтении и при усталости глаз.

Звук. Хотя с обычным моно-динамиком, а не с желанным стерео, но играет Honor 30 просто отлично. Звук громкий и очень чистый, при этом отлично сбалансирован и даже немного басист. Самостоятельного 3,5 мм входа нет, но в комплекте имеется переходник (Type-C на 3,5 мм). Ещё: кодек AptX на борту, так что музыка без проводов будет с отличным качеством.

Камеры. Их здесь полно: основная на 40МП, ультраширик и телевик по 8МП, макро на 2МП. Основная фишка – это зум. И он действительно хорош! Посмотрите на приближение в фото ниже. Макро тоже справляется хорошо, но лучше выбирать хорошо освещённые помещения, в идеале – выбирайте улицу. К ночным снимкам тоже не придраться.

Селфи-камера на 32МП снимает хорошо. Но не идеально: снимки могли быть немного посочнее, а деталей – больше. За селфи-модуль я ставлю 4 из 5. К количеству деталей, возможно, я и придираюсь, но вот к сочности снимков – точно нет. Сразу выбирайте фильтры в соцсетях.

Начинка:

Процессор – Кирин 985 от Хуавей . Это 8 ядер до 2,56ГГЦ по 7НМ процессу.

. Это 8 ядер до 2,56ГГЦ по 7НМ процессу. Графика – Mali-G77 MP8.

MP8. Оперативки 8ГБ .

. Хранилища возможны на 128 и 256ГБ . Можно расшириться фирменной флешкой (NM) до 256ГБ.

. Можно расшириться фирменной флешкой (NM) до 256ГБ. 5G/4G, Wi-Fi5, Bluetooth5.1, NFC и ИК-порт для управления техникой прямо со смартфона.

для управления техникой прямо со смартфона. 2 Сим. При этом eSim отсутствует, а если вы решили использовать флешку, то Сим-ку сможете поставить только одну.

Общая производительность. На таком шустром и современном процессоре всё летает. 8ГБ оперативки и отличное ПО тоже не просто так оказались внутри Honor 30. Всё идёт на очень высоких настройках и никаких подлагиваний быть не может. Мне очень нравится, что все приложения устанавливаются за секунду. Это действительно круто. Для нагрева нужны очень мощные игры. При этом: задняя крышка почти не нагревается (только у блока камер и еле-еле), а вот металлическая рамка сверху становится горячей. Но быстро остывает. Думаю, что это умный ход инженеров Хонор (тепло куда-то же должно деваться).

Энергия. Встроенный аккумулятор на 4000 мАч может проработать сутки. При активном использовании мне хватало до ночи и на зарядку я ставил ещё с процентами (15-30%). А заряжается Honor 30 просто на зависть всем конкурентам: 70% за полчаса, а полностью – за 50 минут. Штатный быстрый адаптер на 40Вт так и должен работать. Комплектный кабель тоже непростой и имеет маркировку «5А».

Вибрация приятная, но не топовая. Если подробнее: в меру информативная, достаточно сильная и не жужжит. Думаю, что на четвёрочку. Для нетопового смартфона – вполне неплохо. Раздражать не будет точно.

Безопасность. Вы можете выбрать для разблокировки:

Простые способы : пароль, графический ключ или пин-код.

: пароль, графический ключ или пин-код. Разблокировка по лицу – через селфи-камеру. Способ не идеальный, но при достаточном освещении вполне неплохой.

– через селфи-камеру. Способ не идеальный, но при достаточном освещении вполне неплохой. Отпечаток пальца .

. Умная разблокировка позволяет «открыть» смартфон, если рядом с телефоном находится сопряжённое устройство. Например, умные часы или браслет.

Отпечаток пальца считывается прямо с экрана. Работает весьма быстро, хотя положение для датчика выбрали не самое удачное – почти в самом низу. Не при каждом хвате удобно тянуться к пиктограмме отпечатка. Поэтому у меня и возникали ошибки в распознавании. А пиктограмма отпечатка отображается на экране блокировки и при постоянно горящем дисплее. Так что вы всегда видите, как далеко вам ещё тянуть палец.

Гугл. В начале апреля 2021 сервисы Google не вернулись в смарты от Хонор. Как же быть в этом случае? На самом деле в этом нет вообще ничего страшного. Почти всё вы сможете найти в фирменном магазине приложений AppGallery. В ином случае можно: скачать приложение в стороннем магазине или напрямую из интернета. Но (!) не используйте неизвестные или подозрительные сайты, а то поймаете ещё что-то неполезное.

Вы можете скачать аналоги приложений, где функционал будет точно таким же. Например: я скачал первый попавшийся клиент для YouTube-контента и всё заработало. Авторизовался и все подписку оказались на своих местах.

Бесконтактные покупки. Если с приложениями все сложности решаются за минуту, то здесь всё не так просто. Вроде бы, и NFC на месте, и приложение «Кошелёк» намекает на оплату касанием. Но нет. В «Кошелёк» вы сможете добавить только скидочные карты. Банковский пластик не привязывается. Выход есть – SberPay. Но вы ограничены только одним банком. Карты конкурентов, естественно, так использовать не выйдет. Но удобно, что никаких дополнительных программ не нужно. Всё уже есть в обычном «Онлайн», там нужно в настройках карты выбрать СберПэй и готово.

Прошивка. В начале апреля 2021 доступна Magic UI 3.1 на Андроид 10. Подробный обзор прошивки уже есть на Блохе. Из главного: всё нарядно и удобно, управлять можно жестами, а настроек внешнего вида – куча. Лично мне нравится.

Общее удобство на очень высоком уровне. Honor 30 в руке лежит удобно, привыкать ни к чему не нужно. Не какой-нибудь фаблет на 8″ всё-таки (вы уже, наверное, забыли о таком слове, да?). Обтекаемая задняя крышка дарит отличный хват, так что подходит всем – размер руки не имеет вообще никакого значения. Что касается средств связи, то здесь тоже всё ОК: уверенно ловит, быстро находит, не теряет и не сбоит. Придраться просто не к чему.

Цены. В апреле 2021 официальный магазин Honor рассчитывает на 34990 и 39990 руб за 8/128 и 8/256 ГБ соответственно. Я.Маркет поможет неплохо сэкономить и просит от 28000/32500 руб за 128/256ГБ. На Авито можно подыскать варианты от 17000 руб. Продажи Honor 30 начались в июне 2020, так что почти все смартфоны на Авито с действующей гарантией.

Вывод. Honor 30 – действительно сбалансированный смартфон, в котором учли почти все пожелания фанатов и пользователей. Получается, что этот смарт подходит каждому. Любителем фильмов – из-за экрана и отличного звука, поклонникам игр – из-за современной начинки (и экрана), фанатам мобильной фотографии – тоже подходит Honor 30. При всём этом заряжается телефон всего 50 минут, а проработать может полтора дня. Звучит ведь отлично, да? Но место нашлось и для минусов: не все камеры топовые (селфи-камера могла быть и получше), а бесконтактные покупки доступны пока только со сберовскими картами. Безусловно, плюсов – гора, а минусов – немного. При этом не стоит забывать про цену: в официальном магазине лично мне она кажется завышенной, так что я бы выбирал только в Я.Маркете. Стоит ли покупать Honor 30 в 2021? Да, это и правда хороший смартфон. Впрочем, он и не должен быть плохим за не самые маленькие деньги.

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