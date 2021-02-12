Обзор Honor 30S: отличные камеры, сочный экран, мощный процессор. Но стоит ли покупать?
Большой обзор удобного телефона.
Всем привет, на рынке полно смартфонов среднего уровня. Но не все так хорошо смотрятся, как Honor 30S. К тому же выделяется этот смартфон не только дизайном, а ещё фото и видеовозможностями. В этом обзоре вы узнаете: что крутого в 30S, а что в нём не очень, да и стоит ли вообще покупать эту модель в 2021. Поехали!
Комплектация небогатая. Но зато весь комплект отличного качества: Type-C кабель с маркировкой 5А и супербыстрый адаптер на 40Вт. Чехла нет даже самого простого. Это не минус, ведь обычно кладут простой и скучный силикон. Но на первое время он бы не помешал.
Внешний вид вполне обычный для 2020: большой экран с отверстием под селфи-камеру, задник переливается и играет на солнце, а блок камер – крупный. Материалы: спереди и сзади – стекло, рамка металлическая. Заднее стекло быстро пачкается, но зато имеет олеофобное покрытие. А металлическая рамка будет спасать экран при падениях.
Цвета корпуса: чёрный, наш серебристый и фиолетовый.
Размеры и вес: 162,3 х 75 х 8,6 мм и 190г соответственно. Телефон не очень крупный и не тяжёлый. В руках лежит отлично.
Экран. Для Honor 30S выбрали IPS-матрицу с диагональю 6,5″ и разрешением в 2400х1080 (405 ppi). Занимает 83,8% всей передней поверхности, а обновляется с частотой 60Гц. Яркость очень неплохая – 458 нит. Ещё из хорошего: поддержка HDR10 и наличие закалённого стекла с отличным олеофобным покрытием. Вообще картинка очень сочная, цветовая палитра передаётся отлично. Яркости достаточно, но на солнце её не хватит. Я оцениваю дисплей Honor 30S на пятёрку.
Чёрный цвет не очень чёрный, это вам и не Амолед. Кстати, вот наш материал про IPS и Amoled, полезно.
Нюанс: у нашего аппарата около селфи-камеры присутствует небольшой засвет. Это не бросается в глаза и заметно только, когда у вас полностью чёрный фон. Засвет в самом тонком месте: угол возле камеры, так что внимания не привлекает.
Ещё: экран не умеет загораться по двойному тапу или при поднятии, что я считаю минусом. Но зато умеет заботиться о ваших глазах: снижает мерцание и имеет аналог Тру Тон от Эппл.
Звук неплохой, но и не очень хороший. Достаточно громкий и через это плоский. Звук резковат и звенящий, басистости тоже ждать не приходится. Думаю, что четвёрку это моно-динамик заслуживает. Из хорошего: наличие обыкновенного 3,5мм входа для наушников.
Начинка:
- Процессор производства Хуавей – Kirin 820. Это отличный шустрый чип: 8 ядер до 2,36ГГц по 7Нм процессу.
- Графика: Mali-G57 MP6. Игры тянет все, даже серьёзные. Графика просаживается при долгих нагрузках в крутых играх. Но всё равно отлично справляется.
- Оперативки положили 6ГБ. Причём на ней не стали экономить и поставили весьма «быструю» память.
- Накопитель только один: на 128ГБ. Но можете докупить флешку. Это собственный формат NM – дорого покупать и нелегко найти.
- 5G/4G, Wi-Fi5, Bluetooth 5.1 и NFC.
- 2 физические Нано-Сим. Слот гибридный, но зато поддерживается флешка.
Общая производительность. Система работает быстро, не тормозит и не зависает – всё так, как и должно быть. В приложениях и играх тоже всё отлично, даже когда свернули немало всего. Нагрев присутствует только при долгих играх.
Камеры. Сзади целых 4 модуля: основа на 64 МП, телефото и ширик по 8 МП, датчик глубины в 2 МП. Селфи-камера на 16МП. Дневная съёмка просто на отличном уровне. Присутствует даже макро-режим и снимает он неплохо, при том, что макро-объектива нет. Съёмка в ночное время… Ниже представлены примеры фото и видео.
А вот селфи-камера вообще бесполезная: просто мыльная картинка без деталей. Автофокус ничего не понимает и вам приходится самостоятельно касаться нужного места на экране. Единственное, что мне понравилось: работа со светом, но не забывайте фокусировать, куда нужно.
Энергия. Встроенная батарея на 4000 мАч работает долго. Но так и должно быть, ведь экран не прожорливый, а процессор – современный. Мне хватает до ночи и ещё немного остаётся, но это без игр, конечно. Вам особенно понравится сверхбыстрая подпитка штатным 40-ватным адаптером – 70% за полчаса. Полная зарядка занимает менее часа. Не забывайте использовать качественный кабель, если «родной» потеряете. Не просто же так положили шнур с маркировкой «5А». А вот беспроводной зарядки нет. Лично я не считаю это большим минусом, но лучше бы она была, ведь случаи бывают разные.
Отпечаток пальца считывается с кнопки включения. Плюсы: почти не ошибается, срабатывает быстро, находится в удобном месте (сразу под палец).
А вот вибрация просто жужжит. Вибрик весьма сильный, но от обыкновенного жужания не кажется хорошим и понравится не может.
Связь:
- Спутники ловит быстро и не теряет, а положение определяет точно.
- Связь принимает там, где и должен. Я ни разу не заметил потерю сигнала или снижение скорости интернета. Всё так, как и других хороших телефонов.
- Вай-Фай и Блютуз имеют современные стандарты. А это значит: хорошая дальность, безопасность соединения и умеренные аппетиты к вашей АКБ.
- Телефонные разговоры проходят на пятёрку: громко и чётко с обеих сторон.
Приложения. Вы знаете, что Гугл пока не вернулся в смартфоны Honor, это вопрос времени. Но даже сейчас у вас не возникнет никаких проблем с выбором или скачивание приложений и игр. Всё есть в собственном магазине AppGallery. Там найдёте почти всё, а если чего-то нет, то идём в другое встроенное приложение – Petal Search. Эта программа найдёт для вас любую программу в других источниках. Ещё можете скачать нужное из интернета (APK-файлы) всё сами и поставить на свой Honor. Например: официальное приложение YouTube работать не будет, но в AppGallery и Petal Search вы сможете скачать аналоги, которые работают точно так же.
Бесконтактные платежи. Вот здесь не так просто и хорошо, как с приложениями. Gpay не работает, ведь нет Гугл Сервисов. В собственную платёжку невозможно добавить карту российских банков. Единственный выход – SberPay. Но, естественно, он работает только с собственными картами. То есть выход есть, но только если у вас Сбер.
Прошивка очень удобная – Magic UI. В феврале 2021 доступна версия 3.1. Здесь подробный разбор прошивки, рекомендую. А вообще прошивка удобная и построена логично, лично мне она нравится.
Цены в феврале 2021. Официальный магазин Honor просит 27990 руб, но даёт скидки, рассрочку и бесплатную доставку. Неофициалы просят меньше – от 22300 руб за штучку. Официальный магазин Honor на Али готов продать вам 30S за 25490 руб. На Авито можно найти неплохие варианты от 16000 руб. Почти все телефоны ещё с гарантией, ведь в продажу смарт поступил только в июне 2020.
Кстати, вот ещё наши обзоры из 2021: Redmi Note 9 Pro, Redmi 9, Samsung A50 и A51, S10 и S10e, Huawei P40, P40 Lite и Honor 30i.
Вывод. Honor 30S – хороший смартфон за совершенно адекватные деньги. Его приятно держать в руках, а дизайн нравится. Плюсов полно: отличные камеры, сочный экран, современная и мощная начинка, долгое время работы и супербыстрый адаптер в комплекте. Минусы: почти бесполезная селфи-камера, отсутствие нормальной платёжной системы (кроме Сбера) и беспроводной зарядки. Я не устаю говорить, что жизнь без Гугл есть, просто нужно чуть больше времени потратить на настойку телефона. Советую ли я Honor 30S к покупке? Да, это хороший телефон. Но лучше брать у неофициалов или вообще б/у с гарантией. Потому что за полную стоимость уже можно начать придираться к наличию IPS, а не Amoled. Стоит ли покупать в 2021? Стоит, дизайн и качество вас не разочарует (кроме селфи). Всем лайк!
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.