Обзор Honor 50 Lite: лёгкость + качество + практичность

Обзор младшего брата Honor 50

Всех приветствую на Блохе. Смартфоны Honor уже не первый год в России входят в 5-ку лидеров продаж. У бренда продвинутые дизайнерские решения, сбалансированные камеры, долгоиграющие батарейки и процессоры, благодаря которым страница любимого сайта открывается за считаные секунды. И сегодня на обзоре – представитель среднего сегмента, Honor 50 Lite. Чем же хорош смартфон, расскажем в обзоре. Итак, поехали!

Комплектация

В коробке следующее:

сам смартфон, на который наклеена защитная плёнка;

кабель для зарядки с разъёмом Type-C и адаптер питания Honor FastCharge, на 66 Ватт;

прозрачный силиконовый чехол;

булавка для извлечения сим-карты.

Что понравилось мне лично? Мощный адаптер питания. Зарядится смартфон за полчаса. Греет душу тот факт, что адаптер в коробке. Многие производители, к сожалению, от него отказываются.

И конечно же, прозрачный чехол, который не скрывает дизайн смартфона, но в то же время защищает от царапин и падений с небольшой высоты.

Дизайн и материалы

У меня на обзоре смартфон синего цвета. Honor называет его “Deep Sea Blue”. Мне нравится, как он смотрится.

Тренд на камеру-блинницу (называйте меня фанаткой блинов :)) тоже. Всё гармонично. Корпус сделан из пластика, который, к сожалению, глянцевый. Будет собирать отпечатки пальцев.

Вырез фронтальной камеры расположен слева. Как мне кажется, камера в центре корпуса смотрится и гармоничнее, и эргономичнее. Селфи удобнее снимать, когда камера расположена посередине. Но это уже придирки, дизайн Honor 50 Lite мне очень нравится.

Экран

Диагональ экрана – 6,67 дюйма, разрешение – 2376х1080 пикселей, матрица – IPS. Напоминает экран iPhone 11.

Что по факту? Смотреть кино и ролики в YouTube комфортно, приятная глазу картинка. Чёрный цвет = чёрный цвет, белый цвет = белый цвет. Такого качества в Honor смогли добиться и в IPS-экране.

О настройках режимов экрана. Приятно, что производитель заботится о зрении, ведь с компьютерами и телефонами мы 24/7. Доступен режим электронной книги, т.е. смартфон переключается в чёрно-белые тона, чисто для чтения текста. Есть режим “Защита зрения” – аналог TrueTone на iPhone. Смартфон подстраивается под текущие условия освещения: тёплые тона вечером в помещении и холодные на улице при пасмурной погоде. И тёмная тема, конечно же, присутствует.

Эргономика

О размерах. Они следующие: 161,8 мм x 74,7 мм x 8,5 мм. Вес – 190 г. Тяжести в руках не ощущается. Название говорит само за себя – Lite.

Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания, тянуться к него не придётся, что очень хорошо.

Управлять одной рукой, если вы привыкли, будет не совсем удобно. Но для таких случаев есть настройка “Управление одной рукой”, каждый будет в выигрыше.

Камеры

В Honor 50 Lite 4 объектива:

основная камера на 64Мп;

на 64Мп; широкоугольная на 8 МП;

на 8 МП; макрокамера на 8 МП;

на 8 МП; датчик глубины на 2 Мп. Задействуется при съёмке с размытым фоном.

Фронтальная камера – на 16 Мп с диафрагмой F 2/0.

Режимов достаточно: это и макросъёмка, и автосцена, где определяется, снимаете ли вы еду или цветы, портрет и диафрагма. Последний как раз позволяет снимать фото с режимом боке. Есть и ночной режим.

Теперь посмотрим на несколько примеров фотосъёмки.

День: улица и помещение

Посмотрим, как Honor 50 Lite справляется с дневными сценами на улице и в помещении.

На снимках много деталей, нет провалов в светообработке, снимки насыщенные. Но я бы подкрутила баланс белого в чуть тёплую сторону.

Селфи

Чёткость, насыщенность и свет и баланс белого мне нравятся. Навряд ли такой снимок отправила бы в фоторедактор, разве что для художественного эффекта (старое кино и тд).

Съёмка с разных объективов

Сравним, как снимают разные объективы. Для начала потестируем широкоугольную камеру.

Ширик близок по качеству к снимку с основной камеры. Потери минимальны. Но в этой сцене баланс белого слишком сильно ушёл “в холод”. И немного бы сделать снимок светлее.

Теперь переходим к макросъёмке. На первом снимке цветок снят с основной камеры:

Теперь – с макрообъектива:

К сожалению, шумы присутствуют. Но снимок мне понравился. Считаю, что производителям стоит больше уделять внимание макросъёмке.

Съёмка при искусственном освещении

Давайте посмотрим, как смартфон снимает при искусственном освещении:

Шумы минимальны, снимки насыщены. На снимке с кошкой сделала бы баланс белого чуть теплее.

Ночной режим

Давайте полюбуемся снимками, сделанными в ночном режиме:

Honor 50 Lite в сценах с хорошо подсвеченными зданиями довольно хорошо себя показывает. К сожалению, есть шумы и проблемы со съёмкой надписей.

Портрет

В 2022 году сложно представить себе смартфон, на котором нет портретного режима или режима съёмки с размытым фоном.

Первый снимок сделан в режиме “Портрет”:

Второй – в режиме “Диафрагма”. Именно он даёт размытие фона как на зеркалках:

Мне больше нравится снимок, снятый на “Диафрагму”. Да, в первую очередь из-за размытия заднего плана. И как мне кажется, деталей на втором снимке больше.

Видеосъёмка

Honor 50 Lite снимает видео в максимальном разрешении fullHD 1080p. Съёмка в 4К не поддерживается. Даже несмотря на это, в 1080p получается годная по качеству картинка.

Давайте посмотрим на пару примеров видео, и днём, и ночью:

К сожалению, стабилизация в видео отсутствует. Картинка дрожит. Проблему можно решить покупкой видеостабилизатора, если для вас вы занимаетесь видеосъёмкой. По насыщенности и светообработке нареканий нет. А при вечерней съёмке шумы присутствуют.

Общий вывод о камере: поставлю 7 из 10 баллов. Есть моменты, которым стоит уделить внимание: баланс белого, стабилизация изображения в видео. Но и стоит помнить, что часть настроек регулируется в фоторедакторах.

Начинка

Honor 50 Lite работает на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 662 с частотой 2 ГГц. Процессор был выпущен ещё в 2020 году. С повседневными операциями – интернет-сёрфинг, звонки, прослушивание музыки, камера и тд – смартфон справляется без проблем. Есть небольшое подвисание в играх размером 2 Гб. Критично только для игроманов.

Память

Встроенная память – 128 Гб, оперативная – 6 Гб. Вставить карту памяти microSD нельзя, но есть облачные решения. Памяти хватит за глаза, даже если вы много фотографируете и снимаете видео. Критично будет скорее для тех, кто много играет на смартфоне.

Связь

В смартфоне две SIM-карты формата nanoSIM. Поддерживаются сети 4G LTE. Поддержка 5G отсутствует. Это не критичный минус для России и стран СНГ, вышек 5G пока у нас нет.

NFC поддерживается: хотите, оплачивайте проезд в метро, хотите – делайте покупки. Всё лишь одним касанием!

Звук

Динамик в Honor 50 Lite один. Даже несмотря на это, звук громкий, помех нет. Да и есть ли смысл в стереодинамиках, если чаще всего вы слушаете музыку в наушниках?

Проводные наушники подключаются через USB Type-C, ну а если хотите насладиться хорошим звуком в беспроводных наушниках, рекомендуем приобрести Honor Earbuds 2 Lite.

Аккумулятор

В Honor 50 Lite – литий-полимерный аккумулятор с ёмкостью 4300 мАч. Отличие от литий-ионного аккумулятора – более безопасные материалы, что снижает риск воспламенения при транспортировке, менее активный износ.

Что по факту? Батарея продержит два дня при среднем использовании и примерно 1 – 1,5 дня, если нагрузить смартфон играми, активнее пользоваться камерой и путешествовать по магистрали с нестабильным покрытием сети.

Как уже сказали выше, в комплекте адаптер питания на 66 Ватт, который подзарядит смартфон за полчаса. А вот беспроводная зарядка отсутствует. Если у вас есть стол с встроенной беспроводной зарядкой, это можно назвать минусом, но лично мне кажется, что при повседневном использовании беспроводная зарядка – не жизненно необходимая фишка смартфона.

Прошивка

На Honor 50 Lite из коробки – Android 11, с фирменной оболочкой Magic UI 4.2. Интерфейс прост и понятен. В настройках не приходится гулять как по густому лесу в поисках съедобных грибов.

На смартфоны серии Honor 50 вернулись сервисы Google. Почему это важно? Всё-таки, главный магазин приложений для Android-смартфонов – это Play Market. Пользователи теперь не будут тратить много времени на поиск важных для них приложений. Да и один из главных критериев при выборе нового аппарата – это максимальная доступность приложений. Это пригодится не только для личных целей, но и для работы; компании всё чаще внедряют мобильные приложения для многих задач.

Цены

На момент написания обзора за Honor 50 Lite официальные ритейлеры просят от 18,5 до 22 тысяч рублей. Цена не кусается, даёт себя погладить. А если получится взять со скидкой, считайте, что вам повезло!

Вывод

Honor 50 Lite – smart casual, “рабочая лошадка”, на которую стоит обратить внимание. Ниже перечислю преимущества и недостатки смартфона:

Плюсы:

цена;

экран;

комплектация (спасибо за зарядку и чехол!);

дизайн.

Минусы:

камера, в т.ч. видеосъёмка пока не совсем дотягивает до топ-моделей;

только один вариант памяти – на 128 Гб.

Кому подойдёт Honor 50 Lite? В первую очередь смартфон подходит тем, кто не занимается созданием контента, а для повседневного использования: просмотр видео, соцсети и мессенджеры, чтение книг, прослушивание музыки, подкастов и тд. Если вы сильно не увлечены фото- и видеосъёмкой, нет необходимости вести блог и тд, рекомендуем к покупке Honor 50 Lite.

Если создаёте контент, присмотритесь к старшему брату – Honor 50. Его фишек хватит за глаза для любителей творчества: прокачана камера, другая начинка.

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