Обзор Honor 50: первый шаг к творчеству

Одной ногой к флагманам.



Привет всем читателям Блохи. После теста Honor 50 Lite ко мне прибыл его старший брат – Honor 50. Модель отличается улучшенной камерой, материалами и начинкой. Обо всём подробнее – в нашем обзоре. Итак, поехали.

Комплектация

В комплекте с Honor 50:

сам смартфон, на нём – защитная плёнка;

кабель для зарядки с разъёмом usb type-c;

скрепка для извлечения сим-карты;

проводные наушники с подключением usb type-c;

зарядный адаптер Honor SuperCharge на 66 Ватт;

прозрачный чехол.

Что понравилось? Адаптер для зарядки, при помощи которого смартфон зарядится за полчаса. Не стал производитель экономить и на наушниках. Ну и прозрачный чехол, конечно же, придётся в пору.

А вот качество защитной плёнки оставляет желать лучшего. Через неделю стала облезать по краям. Пришлось снять.

Дизайн и материалы

У Honor 50 закруглённые углы, напоминает время Samsung Galaxy Edge. Одобряю такое дизайнерское решение. Больше места для просмотра контента. Корпус стеклянный, советую использовать чехол, который в комплекте.

Эргономика

Размеры смартфона – 160х73,8х7,8 мм. Весит 175 г. Удобно держать даже одной рукой. Но для тех, кому великоват смартфон, есть режим “Управление одной рукой”:

Защита и безопасность

На Honor 50 есть несколько вариантов защиты:

пароль (ну куда же без него);

по отпечатку пальца (встроен в экран);

распознавание лица.

Что удобнее? Маски научили нас любить разблокировку по отпечатку пальца. Но рано или поздно их с нас снимут. Так что это неудобство отпадёт на второй план. В данный момент, конечно, выигрывает отпечаток.

Экран

Про дизайн экрана я уже высказалась. Мне нравятся закруглённые края. Это позволит вмещать больше контента.

Теперь о размерах и характеристиках. Размер экрана – 6,57 дюймов с разрешением 2340х1080 пикселей. Установлена OLED-матрица. Мне нравятся углы обзора, цвета. Глаза не устают, фильмы и ролики на YouTube смотреть одно удовольствие.

Из настроек есть тёмная тема и режимы, позволяющие поберечь ваши глаза: режим электронной книги, настройки под текущее освещение (TrueTone, привет!).

Камера

У Honor 50 4 объектива:

основная камера на 108 МП (диафрагма f 1,9)

широкоугольный модуль на 8 Мп (диафрагма f/2.2)

датчик боке на 2 Мп (диафрагма f/2.4)

макромодуль 2 Мп (диафрагма f/2.4)

Оптического зума нет, только цифровой, 10-кратный.

Фронтальная камера – на 32 Мп с диафрагмой f/2.2. Настроек предостаточно: основная сцена с автоматическим определением режима (ночь, животные и тд), макросъёмка, портрет и тд.

От характеристик – к примерам на практике.

Посмотрим на фото днём и в помещении:

Что по факту? Насыщенные естественные оттенки, смартфон хорошо справляется с простыми сценами. Дневная – как раз из таких.

Съёмка на разные объективы:

Теперь посмотрим, как снимает Honor 50 на разные объективы с разного расстояния:

Что по факту? При приближении (а зума оптического нет) смартфон справляется на отлично. Потери в качестве минимальны. Широкоугольный объектив чуть хуже по качеству, но в целом с дневной сценой справляется.

Макрообъектив

Сравним съёмку с обычного объектива и снимок в режиме макро.

Первый снимок сделан через стандартный объектив:

Теперь – снимок на макрообъектив:

Макрообъектив помог разглядеть яблоко ближе. Нам чем стоит поработать? Возможно, приспособиться к освещению. Объектив гиперчувствителен к свету.

Селфи

Теперь посмотрим на работу фронтальной камеры.

Фронтальная камера сработала на “Отлично”. Детализация, чёткость и контрастность на высоком уровне.

Портреты

Давайте посмотрим, как снимает Honor 50 портретные снимки. Первый снимок сделан в режиме портрет, второй – в режиме “Диафрагма”:

Как и в случае с Honor 50 Lite портретный режим мне нравится именно с “Диафрагмы”. Узнаваемое размытие заднего фона. Довольно качественное.

Ночь

Что по факту? Смартфон в целом справляется хорошо с ночной фотосъёмкой. Возможно, есть некоторые провалы при съёмке надписей ночью, но они не критичны. Явных пересветов также не наблюдается.

Видеосъёмка

Honor 50 умеет снимать видео в 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Но и обычный Full HD не проигрывает. К сожалению, нет оптической стабилизации. Но эта проблема решаема, например, покупкой стабилизатора. Если вы не так сильно увлекаетесь видеоблогингом и видеосъёмкой в целом, то этот минус для вас не будет таким критичным. Все недочёты можно также исправить в видеоредакторе

Давайте посмотрим на два примера видео: днём и вечером.

Что нравится? В дневной сцене картинка чёткая, проблем не было. Да и ночная сцена тоже на уровне. Есть у меня нарекания по звуку. Мне кажется, не хватает стерео, звук немного плоский.

У Honor 50 есть очень классная фишка – “Мультивидео”. Можно записывать одновременно изображение с двух камер. Давайте посмотрим на пример:

Как мне кажется, за “Мультивидео” будущее. Полезно при репортажной съёмке и в том же видеоблогинге. Один недостаток мультивидео: отсутствие стабилизации. Но как я упоминала выше, проблема решается покупкой оптического стабилизатора.

Начинка

В Honor 50 установлен 8-ядерный процессор Snapdragon 778G с частотой 2400 МГц.

Что по факту? Смартфон хорошо справляется с играми, при повседневных операциях подтормаживаний нет. Конечно, при большой нагрузке процессор нагревается. Такое происходит со многими смартфонами.

Связь

Есть поддержка всех стандартов связи, в том числе 5G. Но для России и стран бывшего СССР 5G пока не актуален. В общем, с прицелом на будущее.

NFC тоже присутствует. Оплатить покупки и проезд в транспорте можно без проблем.

Память

У Honor 50 несколько вариантов оперативной памяти: 6 ГБ и 8 ГБ. Внутренняя память – 128 или 256 ГБ. Версия на 128 Гб продаётся с обоими вариантами оперативки.

Что выбрать? В зависимости от того, для каких целей будете использовать устройство. Если вам важны игры, советую приобрести версию на 256 ГБ. То же самое готова посоветовать и для любителей фото и видео.

Аккумулятор

В Honor 50 литий-полимерный аккумулятор с объёмом 4300 мАч. Зарядку держит от 1,5 до 2 дней. Всё зависит от вашей активности. Да и адаптер питания в комплекте зарядит смартфон за полчаса, не стоит переживать.

Звук

В смартфоне стоит один динамик, стереозвука нет. Несмотря на это, слышимость динамика мне нравится. Звук громкий, чистый. Слышно на несколько метров песню или фильм, или подкаст. Можете совмещать с ежедневными делами.

Разъёма 3,5 мм для наушников нет, подключение через Type-C. С появлением беспроводных гарнитур надобность отпадает в устаревшем разъёме.

Прошивка

Важно: на Honor 50 вернулись сервисы Google. Смотреть ролики на YouTube, пользоваться диском Google можно без проблем. И конечно же, без Play Market никуда. Ограничений в скачивании нет.

Из коробки установлен Android 11 и собственная оболочка Magic UI 4.2. Интерфейс прошивки не нагружен лишним. В настройках не заблудитесь.

Цены

Honor 50 в официальных магазинах продаётся от 35 до 45 тысяч рублей в зависимости от объёма памяти. Довольно демократичные по сравнению с некоторыми флагманскими смартфонами.

Хотим предупредить, что в связи с известными событиями 20-х чисел февраля, курс рубля нестабилен. Цены могут повыситься в любой момент. Также могут быть проблемы с поставками. Если у вас есть лишние средства на покупку смартфона и вы действительно нуждаетесь в этом (на старом разбит экран, либо ваш смартфон вовсе не включается), стоит уже позаботиться о покупке.

Вывод

Honor 50 – “золотая середина” между флагманами и смартфонами эконом-класса. Смартфон справляется с повседневными задачами, не лишён прокачанного экрана и камеры. Итак, о плюсах и минусах смартфона лично для себя.

Плюсы:

дизайн

экран

фотовозможности

цена (не кусается на момент написания обзора).

Минусы:

не дотягивает видеосъёмка;

нет телеобъектива.

Honor 50 подойдёт и для тех, кто делает первые шаги в фото- и видеосъёмке, блогинге (именно поэтому я так назвала обзор), и для тех, кто использует смартфон для повседневных операций (звонки, мессенджеры и соцсети).

Если вам нужен телевик (а фишек у него много), большие возможности по видео, то советуем присмотреться к моделям сегмента премиум, богатые на настройки камеры.

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