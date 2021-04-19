Обзор Honor Band 6 – стильного и функционального смарт-браслета за 3490

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Недавно мне представилась возможность оценить новый умный браслет от Honor. Я уже пользовалась другими подобными устройствами от конкурентов. Однако именно Honor Band 6 я бы отдала первое место в моём рейтинге смарт-браслетов. Чем он мне так понравился? Сейчас с удовольствием расскажу!

Дизайн

Браслет выполнен в трёх красивых цветах под названием коралловый розовый, чёрный метеорит и песочный.

Honor Band 6 выглядит стильно и современно. Его легко представить на руке любого человека.

Материалы и удобство

Благодаря мягкому силиконовому ремешку и небольшому весу устройство практически не ощущается на руке. С ним удобно как спать, так и заниматься спортом.

Браслет довольно эргономичный. Он очень красиво смотрится, но главное – им удобно и просто пользоваться. Корпус Honor Band 6 изготовлен из матового ударопрочного пластика. Экран прикрыт закалённым стеклом.

Технические характеристики

Габариты браслета — 43*25.4*11.45мм, а вес — 18 гр (девайс действительно очень лёгкий).

С обратной стороны циферблата расположены датчики для измерения пульса и уровня кислорода в крови, а также порт для магнитной зарядки.

У Band 6 сенсорный 1,47″ AMOLED-дисплей 368х194 точек (283 PPI) с 2.5D стеклом. На него приятно смотреть, цифры и буквы видны при любом освещении. Цвета яркие и приятные для глаз.

У экрана олеофобное покрытие – на нём не остаётся отпечатков даже после длительного использования. При поднятии руки дисплей загорается, что очень удобно. На нажатия браслет реагирует быстро, не зависает.

Кроме того, по сравнению с предыдущим поколением полезная площадь экрана на 146% больше. Впечатляет! Рамки вокруг экрана одинаковые со всех сторон.

Комплектация

В неё входят магнитное зарядное устройство, инструкция, гарантийный талон и, конечно же, сам браслет.

Зарядка

Магнитная зарядка подключается удобно и не отходит. Необходимо просто подсоединить кабель с 2 магнитами к обратной стороне циферблата. Устройство напомнит, что порт для зарядки, а также ремешок надо держать чистым.

Полностью зарядить устройство получается примерно за полтора часа. Даже при активном использовании браслета на неделю о подзарядке можно забыть точно. Лайк аккумулятору!

Как пользоваться?

«Huawei Здоровье» – именно это приложение позволит вам эффективнее взаимодействовать с Honor Band 6. Программа доступна и для Андроидов, и для Айфонов. В приложении для Андроидов больше функций. В нём есть кнопка очистки кэша, отправки данных и управления уведомлениями.

Когда вы скачаете «Здоровье», в него надо будет добавить ваш браслет. Для этого нужно просто включить Bluetooth, и смартфон сам его увидит. Если этого не произойдёт, нужно зайти в Устройства->Добавить->Умный браслет. Далее из списка выбираете устройство Honor Band 6.

В приложении «Huawei Здоровье» можно легко поменять циферблат. Во вкладке с циферблатами каждый обязательно найдёт что-то на свой вкус. Более того, все циферблаты бесплатные. Очевидный плюс!

Что ещё удобно смотреть в приложении? Достижения (например, «пройти 10000 шагов за день» или «преодолеть 10 км за одну пробежку»), данные, планы и много другой полезной информации.

Разработчики очень оригинально подошли к оформлению раздела «Мои достижения». Например, за несколько дней пользования браслетом я сожгла 8415 калорий, что равняется ~28 куриным ножкам. Кроме того, я преодолела расстояние, равное 132 км – 1/160 Великой Стены. А прошла 180890 шагов – уже больше, чем треть пользователей. Взгляд на активный образ жизни с такого интересного ракурса мотивирует на новые достижения!

Свой прогресс очень удобно отслеживать. «Huawei Здоровье» показывает не только результаты в среднем, но и ваши персональные рекорды. Например, самое большое количество шагов у меня за сутки – 22670.

Небольшой недостаток Honor Band 6 – проблемы с отслеживанием дистанции по геолокации во время тренировок. Надеюсь, разработчики устранят эту неполадку в одном из ближайших обновлений ПО.

Управление смарт-браслетом происходит через сенсорный экран и кнопку с правой стороны. Кнопка чаще всего используется лишь для того, чтобы зайти в меню и выйти из него, однако без неё никак не обойтись – сейчас расскажу, почему.

Жесты, которые можно использовать:

Нажать боковую кнопку • Активация экрана • Доступ к списку приложений на главном экране • Возврат к главному экрану Нажать и удерживать боковую кнопку • Включение/Выключение/Перезагрузка устройства Провести вверх по главному экрану • Просмотр уведомлений Провести вниз по главному экрану • Меню быстрых функций Провести вправо или влево по главному экрану • Просмотр данных о частоте сердечных сокращений, стрессе, тренировках и информации о погоде Провести вправо • Возвращение к предыдущему экрану

Обновления. Чтобы проверить, свежая ли версия ПО установлена на вашем Honor Band 6, надо запустить приложение «Здоровье», перейти в раздел Устройства->Выберите устройство-> Обновление ПО. Далее необходимо нажать на кнопку «Обновить». Так вы увидите обновления, доступные для установки.

Что можно делать с Honor Band 6?

Тренироваться. Есть возможность запустить следующие тренировки: Бег на улице, Беговая дорожка, Ходьба, Ходьба на улице, Езда на велосипеде, Велотренажёр, Плавание в бассейне, Эллипс, Гребной тренажёр, Другое. В процессе занятий спортом вы сможете увидеть свой пульс, время тренировки и количество сожжённых калорий. Всё наглядно и удобно.

Смотреть записи своих тренировок. Можете увидеть информацию о том, когда была тренировка и какого результата вы на ней достигли.



Измерять пульс и насыщение крови кислородом. Для того, чтобы измерить последнее, надо запастись терпением и не двигаться целую минуту, пока браслет производит замер.

Смарт-браслет отслеживает ваш сон. В «Huawei Health» про качество и количество сна можно узнать в мельчайших подробностях. Программа расскажет, как долго длился глубокий, лёгкий и быстрый сон. Кроме того, она замерит количество ваших пробуждений и даже качество дыхания. На основании всех этих данных «Здоровье» даст вам советы по улучшению режима сна. Это действительно волшебно!

Уровень стресса также можно измерить. Более того, браслет будет ориентироваться конкретно на вас, если вы пройдёте тест от Huawei Health. Там будут заданы вопросы, помогающие прояснить, стрессоустойчивы ли вы и часто ли волнуетесь. Система узнает, насколько вы подвержены переживаниям, и, исходя из этого, будет оценивать уровень вашего стресса – высокий он, средний, нормальный или низкий.

Восстановиться после стресса помогут дыхательные упражнения. Выбирайте, как будете дышать: быстро, умеренно или медленно. Начинайте тренировку! Она длится минуту, так что на неё всегда можно найти время, даже посреди рабочего дня. По окончании упражнения браслет проинформирует вас об исходном и текущем пульсе, а также похвалит или посоветует больше практиковаться.

При условии подключения к Bluetooth и сопряжения со смартфоном на браслет будут приходить оповещения. Их удобно просматривать, правда, ответить нельзя. В Huawei Health можно настроить, от каких приложений вы будете получать уведомления (Настройки устройства->Уведомления).

Кольца активности наглядно показывают, сколько вы двигались сегодня, а также сколько калорий сожгли и какое расстояние прошли за неделю. Кроме того, тут можно отследить, какие из дней текущей недели были для вас более активными, а какие – наоборот.

Куда же без набора «Секундомер-Таймер-Будильник»? Гораздо быстрее и удобнее включить, чем на телефоне.

Секундомер можно ставить на паузу и снова включать, либо сбрасывать и начинать новый круг.

Таймер по умолчанию включается на 1, 3, 5, 10, 15 и 30 минут, а также на 1 или 2 часа. Впрочем, вы можете задать и своё значение. По истечении времени браслет пишет, что время истекло. Также он начинает вибрировать, пока вы его не отключите.

Будильник можно поставить на любое время и выбрать, по каким дням он будет повторяться. Можно установить и несколько будильников. В назначенное время браслет начнёт вибрировать. Это точно вас разбудит, да ещё и без раздражающих и резких звуков.

Есть возможность узнать погоду в ближайшие часы и прогноз на неделю вперёд. Для того, чтобы видеть информацию о погоде в данный момент, необходимо подключение к смартфону. Вы сможете увидеть погоду в вашем районе, если разрешите доступ к геолокации. В прогнозе мы можем видеть информацию об осадках и средней температуре в дневное и ночное время (в приложении можно выбрать отображение градусов по Цельсию или по Фаренгейту).

Есть и функция «Поиск телефона», которая работает всегда исправно и без перебоев при условии подключения к смартфону по блютусу. При нажатии на соответствующую кнопку на браслете Айфон начинает издавать резкий пищащий звук. А на Андроиде начинает играть громкая музыка, перемежающаяся словами «I’m here!» («Я здесь!») В итоге найти смартфон не составляет труда.

Замыкает список доступных в меню функций «Фонарик», ярко подсвечивающий весь экран браслета, и «Настройки». В настройках можно, к примеру, изменить яркость экрана (градация от 1 до 5) и уровень вибрации («Сильно», «Слабо», «Нет»), а также включить режим «Не беспокоить». Можно выбрать чтобы вас не беспокоили либо весь день, либо в определённые часы. Удобно, правда?

Вибрация у часов хорошо ощущается даже на минимальном уровне. Они не жужжат громко, но при этом интенсивности виброотклика достаточно, чтобы обратить на себя ваше внимание.

На старте продаж Band 6 работает на прошивке 10.1.2.12. Прошивка Honor Band 6, а именно: дизайн, анимация, иконки – в точности повторяет ПО от Huawei. Несмотря на то, что Honor отделилась от Huawei, принцип работы их устройств аналогичен. На девайсах не только визуально похожие оболочки, но и схожие предустановленные приложения и сервисы.

Интересно, что для работы с браслетом от Honor всё равно используется приложение от Huawei.

Цены

На европейском рынке гаджет можно приобрести за 49 евро. В официальном магазине Honor – 4490. А если оформите предзаказ, то ещё дешевле!

Вы сможете заказать Honor Band 6 у всех официальных дистрибьюторов с 20 апреля по 3 мая 2021 года. Успейте сделать предзаказ на сайте Honor и получите скидку 1000 рублей! В таком случае браслет будет стоить всего 3490. Старт продаж намечен на 4 мая.

На Алиэкспрессе цена устройства начинается от 3500. У официального поставщика Honor на Али – от 3500. На Авито Honor Band 6 можно купить за 3000 рублей. В других магазинах цена составляет около 4000.

Кому я рекомендую Honor Band 6?

В первую очередь, разумеется, любителям спорта и активного образа жизни. С девайсом удобно тренироваться и отслеживать свой прогресс.

Однако устройство придётся по вкусу каждому. Им удобно управлять, заряжать его надо редко, на руке браслет практически не ощущается.

Сочетание удобного и лаконичного дизайна, понятного управления и множества полезных функций выводят Honor Band 6 на первое место в моём рейтинге смарт-браслетов. Я очень быстро привыкла к Honor Band 6. Он не только не мешает спать или тренироваться, но и помогает улучшить режим сна и спортивные результаты, мотивируя на новые подвиги!

Я забыла, как пользоваться будильником, таймером или проверять погоду на смартфоне, ведь это очень удобно делать с помощью этого смарт-браслета! Проблема с отслеживанием дистанции бега/ходьбы/велопробега с помощью GPS расстраивает, но, надеюсь, её скоро устранят.

Мой вердикт: однозначно, советую всем! Особенно из-за цены, бескомпромиссного удобства и дизайна, который подойдёт для любого пола и возраста. Я не снимаю этот умный браслет и думаю купить его ещё для брата. Он любит хвастаться количеством пройденных за день шагов и сожжённых на футболе калорий, и такой удобный браслет идеально ему для этого подойдёт!

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