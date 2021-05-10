Обзор Honor MagicBook 14 2021: мощь в фирменном стиле

Отличный баланс начинки, красоты и качества.

А вы заметили, что ноутбуки стали выходить раз в год как смартфоны? Каждый год выходит новая генерация процессоров и под них делается новое поколение компьютеров. Я считаю, что это не только маркетинговая хитрость, которая подталкивает вас к покупке нового ноута. А ещё и правильный подход, ведь если вы задумались купить новинку, то она должна быть топовой. Даже если конфигурация будет не максимальная, то стандарты связи, видеокарта и процессор будут современными и актуальными ещё несколько лет. Вот такой подход мне нравится. К нам на длительный тест попал очень интересный ноутбук от Honor – Magicbook 14 2021-го года с современным процессором 11-го поколения, FullHD матовым дисплеем и другими крутыми фишками. Но всё ли так хорошо, как на первый взгляд? Мы начинаем наш большой тест, чтобы разобраться во всех деталях. Поехали!

Комплектация

Курьер доставит вам обыкновенную картонную коробку с голубым логотипом Honor. Ну я тоже ждал чего-то поинтереснее. При том, что Хонор умеет делать красивые и стильные коробочки для своих ноутов. Но в этот раз стиль и красота вас ждут внутри этой картонки. Аааа, я понял! Это такой особый ход: вам дают что-то обычное, а внутри вас ждёт что-то неожиданно привлекательное. Интересно, прав я или просто додумываю лишнее. Ждём комментария от представителя компании под этим обзором.

Если всё-таки вернуть к комплектации: быстрый адаптер на 65Вт с отверстием под Type-C и соответствующий кабель. Оба аксессуара белого цвета. Кабель на обоих концах имеет Type-C коннектор. А его составляет целый 181 см (!), сам он приятный наощупь и толстенький. Чтобы удобно носить с собой такую длину, предусмотрена даже лента-липучка. Если так много вам не требуется, то просто купите сторонний кабель покороче. На штатном шнурке имеется маркировка 3,3А. Так что самый дешёвый кабель из перехода вам не подойдёт.

Выходит, что положили необходимый минимум. Так и хочется сказать про комплектный чехол, которого в комплекте не оказалось. Он бы не помешал, конечно. А мы не будем выпрашивать. Пойдём и купим под свой вкус и бюджет. Хотя лично мне это кажется странным. Ведь идёт борьба за каждого покупателя, а ценник за наш ноут мог в себя вместить небольшой бонус в виде чехла.

Дизайн

В этом разделе всегда есть, что сказать. В Honor работают талантливые дизайнеры. Что мне больше всего нравится, так это сдержанность. То есть деталей, дизайнерских и инженерных фишек много, но они не кричат о себе. А просто привлекают и задерживают на себе ваш взгляд.

Цвет очень интересный. Его так просто и не опишешь. Оттенок называется космическим серым, но всё не так просто. Этот спэйс грей с примесью синего кажется очень глубоким и насыщенным. Очень стильно и очень богато, ничего не скажешь. Верхняя крышка имеет окантовку фирменного сине-голубого цвета и лого Honor с таким же отливом. Синяя фаска придаёт ещё большую красоту сложному цвету корпуса. За дизайн ставлю твёрдую пятёрку.

Материалы

Сразу хочется сказать, что у Honor Magicbook 14 почти всё из алюминия. Пластик прикрывает шарнирный механизм и обрамляет дисплей. Пластик матовый и вообще немаркий. Сначала я был не очень доволен полностью пластиковой рамкой экрана. Но матовое покрытие дисплея отлично сочетается с этим пластиком. Алюминий корпуса стал бы бликовать, если солнце или яркая лампа были бы позади вас. Так что выбор материалов лично я одобряю.

Размеры и вес

322,5 х 214,8 х 15,9 мм и 1,38 кг соответственно. По длине и ширине у меня вопросов вообще нет. Иначе быть и не могло, если рамки экрана такие тонкие с трёх сторон. К толщине особых претензий тоже нет. Всегда хочется потоньше, но 15,9 мм – объективно нормальная толщина. Вот вес я бы снизил, но здесь тоже нужно всё здраво оценить. А то вам и батарею побольше и корпус из металла, а за всё это приходится расплачиваться лишним весом.

Первое включение

Вообще я достал этот ноутбук из коробки и просто взял с собой. Я был уверен, что какой-то заряд должен быть «из коробки», но на всякий случай зарядку тоже бросил в сумку. И оказался совершенно прав. Ноут отказывался включаться: я нажал на кнопку включения, потом надолго её зажал, но это не помогло. Пришлось подключать к сети и тогда дело пошло. Кстати, Хонор был заряжен на 80%, но активировать его можно было, только сперва подключив к питанию.

Почему я вообще говорю про активацию? Потому что всё происходит так: подключаем к Вай-Фай, создаём/входим в аккаунт Майкрософт, немного настроек и согласий. А затем можно пользоваться. Почти все настройки можно пропустить, но без создания/входа в аккаунт не обойтись. Так что при первом включении предоставьте вашему MagicBook Вай-Фай и розетку.

Экран

Вот мы и подошли к важному. Этот IPS-дисплей с матовым покрытием и FullHD-разрешением (1920х1080, 157ppi) показывает очень неплохую и весьма яркую картинку. Работать на улице вполне возможно. В тени или в облачную летнюю погоду будет суперкомфортно. А всё благодаря неплохой яркости в 330 нит и матовому покрытию. Если говорить про само изображение, то оно красивое и весь сочное.

Матовое покрытие дарит не только комфорт, а ещё и немного снижает насыщенность цвета. Поэтому я люблю глянцевые покрытия дисплеев. С ними картинка кажется мне более сочной и насыщенной. Но здесь приходится выбирать: комфортный антиблик или немного больше сочности, но с солнечным зайчиком посреди экрана. В Honor Magicbook 14 2021 победила практичность.

Цветовой охват – 100% sRGB. Из-за матового экрана немного недотягивают оттенки серого, а цвета немного высветлены. Это детали, которые вообще не имеют никакого значения, если вы не дизайнер или фотограф. В обычной жизни – всё ОК. Обновление картинки – 60Гц, но можно выбрать и 48Гц. Зачем выбирать более низкое значение? Для просмотра фильмов, чтения/создания документов и текстов и снижения расхода энергии. С более низким обновлением ваши глаза будет меньше уставать, так что включайте по необходимости. Автовыбор недоступен, по крайней мере – пока. Как всегда, я скажу: наличие выбора – всегда лучше, чем его отсутствие.

Звук

Картинку и звучание я ценю выше начинки, потому что в современных устройствах она обычно на уровне. По крайней мере, она соответствует бюджету и ожиданиям. А вот на звуке многие экономят. Но Honor Magicbook 14 2021 с этим полный порядок. Я оцениваю звучание на твёрдую пятёрку: очень громко, очень чисто и отлично сбалансировано. Два динамика спрятались в нижней крышке. Они играют в стороны и вниз, причём всегда громко и качественно. На столе ноутбук способен играть как колонка, настолько громко он способен запустить ваш любимый трек. А самое главное – баланс всегда отличный, хрипоты нет и на максимальной громкости. Фильмы, игры и даже прослушивание фоновой музыки будут проходить просто отлично. Звук очень насыщенный и глубокий. Сразу заметно, что инженеры подошли к этому вопросу основательно и не экономили.

Начинка

Ч ип из 2021 – i7 11-го поколения от Интел (1165G7). Это 10Нм, 4 ядра с подстраивающейся частотой 1,2-4,7ГГц. Также доступна версия с i5 11-го поколения (10Нм, до 4,2ГГц).

i7 11-го поколения от Интел (1165G7). Это 10Нм, 4 ядра с подстраивающейся частотой 1,2-4,7ГГц. Также доступна версия с i5 11-го поколения (10Нм, до 4,2ГГц). За графику отвечает Iris Xe, тоже из 2021 и от Интел. Причём она будет в паре к любому из двух процессоров. Справляется неплохо: пойдёт всё, но не каждая крутая игрушка пойдёт на максималках.

Iris Xe, тоже из 2021 и от Интел. Причём она будет в паре к любому из двух процессоров. Справляется неплохо: пойдёт всё, но не каждая крутая игрушка пойдёт на максималках. Оперативки в нашем образце 16ГБ (DDR4). В более простой версии с i5 её вдвое меньше – 8ГБ.

в нашем образце 16ГБ (DDR4). В более простой версии с i5 её вдвое меньше – 8ГБ. Хранилище на 512ГБ. Интересно, что объём SSD вообще не зависит от процессора и оперативки.

на 512ГБ. Интересно, что объём SSD вообще не зависит от процессора и оперативки. Wi-Fi6, Bluetooth5.1. Эти современные стандарты связи вас не подведут: дальность и устойчивость будут на высоте, а зарядка не страдает. С любым процессором идут именно такие стандарты связи.

Общая производительность

Такая современная начинка не может вас разочаровать. Ниже мы приводим скриншоты из бенчмарка World Of Tanks и Cinebench. WOT: отличный результат на средних настройках и хороший на ультранастройках. Cinebench после каждого теста присваивает место в общей сводной таблице: 3 – в одноядерном тесте, 10 – в многоядерном. Все эти результаты очень хороши и вообще не вызывают вопросов к Honor MagicBook 14 2021.

Клавиатура

Вот мы и подошли к главному рабочему инструменту любого ноутбука – клавиатуре. А я немало могу рассказать о них: печатал на очень многом и подолгу. Расположение – удобное: расстояние и размер клавиш выбраны отлично. Всё очень логично и привыкать ни к чему не приходится. Если вы думали, что так у всех, то нет. Мне попадались ноуты, где некоторые кнопки были смещены в не самое логичное место. У Хонор такого нет – всё образцово-показательно.

Ход клавиш составляет примерно 1,5 мм – это не много и не мало, а просто нормально. Ощущения: ход немного натянутый, туговатый и не пустотелый. Мне нравится более лёгкое нажатие, чтобы вообще не ощущать никакого сопротивления.

Звук при нажатиях глухой и не дребезжащий. Но такой ход клавиш и не может сопровождаться непородистыми щелчками. При этом клавиши Delete и пробел звучат иначе – звонко и будто от другой клавиатуры. Остальные увеличенные клавиши звучат сравнимо с более мелкими. То есть даже CapsLock, Enter и Shift «стучат» как обычные квадратики. В целом при равномерно-высокой скорости печати звук мне очень нравится. Он сливается в единый и вы вообще перестаёте его слышать.

Подсветка имеет серо-голубой оттенок и соотносится с цветом корпуса. Хорошо ли это? Неоднозначное решение: с точки зрения стиля – класс, удобства – на четвёрочку. В полной темноте видно отлично, а вот в сумерках яркости немного не хватает. Почему просто не сделать чуть ярче? А потому, что градаций всего две. Я их назвал так: «чуть-чуть» и «недостаточно». Подсветка гаснет через 15 секунд, если вы её не используете. Выбрать иной интервал или отключить его, видимо, нельзя. Я в настройках такого пункта не нашёл. Ах, да, чуть не забыл рассказать о качестве подсветки: все клавиши подсвечены равномерно, контур тоже немного обрамлён светом. Но из-под некоторых кнопочек свет выбивается сильнее. На фото вы можете увидеть яркую полосу под клавишами в правом верхнем углу. Причём слева такого нет. Возможно, дело только в нашем экземпляре, но я и говорю именно про наш тестируемый образец.

Клавиша «Fn» поможет вам использовать нужные функции верхнего ряда клавиш (функциональный ряд). У кнопки «Функции» есть белый светодиодик, если он светится, то верхний ряд – F1-F12. А если «лампочка» не горит, то верхний ряд для вас – быстрые настройки громкости, подсветки и тд.

Символы хорошо читаются. Но кириллица традиционно написана этажом ниже и более мелко. К этому у меня всегда вопросы. Я понимаю, что английский язык – международный и нужен нам постоянно. Но ведь русская раскладка нам нужна в сотню раз чаще, а она всё равно мельче. Хотя мы говорим про Ростест, а не «серые ввезёныши». К Honor претензий никаких, это обычное дело и присутствует абсолютно у всех производителей. Но, знаете, что бы я сделал? А я бы выпустил ноут и отдельную клаву для обычных ПК, где всё сделано под нас (кириллица – основная и крупная, а латиница – мельче и ниже этажом). И устроил бы неплохую рекламную кампанию про ноутбук для России, где родной язык важнее импортного. Всё, выключаем лирическую волну и возвращаемся к обзору Honor Magicbook 14 2021.

Подводя итог такого подробного отзыва о клавиатуре: ход туговат, подсветка несовершенна, звук клавиш приятный, читаемость символов и расположение кнопочек – отличные.

Кстати, в верхнем функциональном ряду спряталась одна интересная клавиша, На ней изображена камера. Но об этом необычном решении поговорим ниже.

Тачпад

Сенсорная панель выполнена из пластика. Физическое нажатие доступно в любом месте, нужно просто немного сильнее надавить. Это удобно, если вы привыкли так делать с прошлыми своими ноутбуками.

В нижней части тачпад нажимается легче и заменяет левую и правую клавиши мышки. Доступны некоторые жесты: переключиться между приложениями/раб. столами, свернуть всё, показать все запущенные.

Вообще качество тачпада очень хорошее. Тактильно – приятно, на прикосновения реагирует ровно так, как должен. С этим тоже бывают провалы в некоторых ноутбуках. У Honor здесь всё на высоте.

Селфи-камера

Выше я уже намекнул на чудо-клавишу с пиктограммой фотоаппарата. Я, кстати, полностью забыл о таком решении Honor, хотя точно знал про него. Так вот, я увидел эту клавишу и стал нажимать на неё, как на обыкновенную. А она не нажимается. Нажал сильнее, а она как выпрыгнет. Это правда было интересно. Конечно же, я сразу включил селфи-камеру. Уж больно было интересно узнать угол обзора и посмотреть на свой полуторный (почти второй) подбородок с нового ракурса.

Поверьте, эта камера мотивирует на более редкие покупки шоколада… Угол обзора идеальным не назовёшь, вас всегда показывают снизу вверх. В онлайн-конференциях будет не очень хорошо, что вы как король. И смотрите не в камеру, а куда-то выше собеседника. Если вы сидите с прямой спиной, то будет виден только подбђородок. Чтобы полностью попасть в кадр, нужно откинуться/отклониться. А если вы на лавочке в парке или на табуретке? Тогда держите сам ноут под наклоном. А это менее удобно, чем немного отклонить экран при стандартном расположении камеры.

А как с качеством? Здесь я приятно удивлён. Я частенько говорю, что на камерах ноутбуков экономят. А вот Honor не экономили и поставили отличную камеру. Просто отличную HD-камеру на 720P! Видны все детали, автофокус работает чётко и где нужно. При любом освещении разговор будет в отличном качестве. Приятно, что при выборе режима (фото или видео) качество не меняется совсем, то есть вообще. За это лайк!

Микрофоны расположены очень логично – на ближней к вам грани под тачпадом. Это максимально верное решение. Так ваш голос будет передам без помех и посторонних звуков.

Кстати, камера отключается, если свернуть приложение, в котором вы показывали себя. К тому же имеется светодиод рядом с камерой. Так что включение не станет неожиданностью.

В самой конструкции есть несомненные плюсы: более тонкая верхняя рамка экрана и ваша конфиденциальность. Ведь камера физически убирается в корпус, а значит, что вы всегда всё контролируете. Для многих это очень важно.

Порты

Type-C X1, через него же поступает энергия при подзарядке.

USB-A 2.0 X1.

USB-A 3.0 X1.

HDMI X1. Этот порт вообще редко встретишь в ноутбуках, а тем более в 2021-м году.

3,5мм для обычных наушников тоже имеется. И он, кстати, тоже потихоньку пропадает из современной техники.

Количество и разнообразие портов в Honor Magicbook 14 2021 приятно удивляет. Лично я не ожидал встретить такой набор. Так что просто нельзя быть недовольным толщиной в 15,9мм. Всё обусловлено максимальной заботой о каждом пользователе. Мы ведь не любим переходники, эмуляторы и другие «хитрости». За такой подход хочу сказать большое пользовательское спасибо ребятам из Хонор.

Энергия

Главное – Honor Magicbook 14 2021 работает очень долго. 10 честных часов работы вам обеспечено. Всё благодаря немальнькому аккумулятору на 7330 мАч (56 Вт/ч) и новейшему процессору 11-го поколения от Интел. Здорово, что в режиме ожидания ноутбук энергию не тратит вообще. Закрыли на 93%, открыли через двое суток – всё ещё 93. На бОльший срок компьютер не могу оставить без работы, так что гарантировать 3 или более дней без потерь в процентах не смогу. Но разумная потеря пары процентов за несколько дней – уже отлично, согласитесь.

Заряжается компьютер быстро – часа 2-2,5. Это зависит от загруженности процессора и экрана во время зарядки. Если играете во время зарядки, то и до 100 будете идти дольше. Энергию принимает через Type-C на левом торце. О зарядке/разрядке сигнализирует светодиод возле порта Type-C. Кстати, при подзарядке алюминий возле коннектора начинает нагреваться. Не обжигает, конечно, но согрет будет ощутимо.

Безопасность

Помимо обыкновенных паролей и ПИН-кодов можно использовать более надёжный способ – отпечаток пальца. Он встроен в кнопку включения и срабатывает быстро. Датчик не очень любит влажных рук. И это приводит к небольшому количеству ошибок. Но это нормально. Отпечаток начинает считываться после физического нажатия на кнопку блокировки. Просто приложить палец и ждать не получится.

Honor Magic-link

Это очень интересная и удобная функция. Но для её использования вам необходим смартфон Honor. Зачем вообще нужен Magic-link? Вы просто подключаете свой смартфон и можете полностью управлять и пользоваться им с экрана вашего ноутбука. Сам телефон можете вообще не трогать. Вам доступны: звонки, сообщения, заметки, файлы и вообще всё, что есть в вашем смартфоне. Удобно? Я тоже так думаю!

Windows

А операционка стала работать гораздо лучше, заметили? Вылетов и лагов уже и не встретишь. А ещё: наконец-то появилась возможность отключать автообновление. Причём сделать это можно прямо в момент активации. Установка обновлений ведь всегда происходит невовремя. На борту вас ожидает Windows 10 (домашняя версия) и она работает так, как нужно. Никаких нервов – а это главное.

Общее удобство

Начну с открытия ноутбука. Шарнир такой тугой, что нижняя часть с клавиатурой поднимается вместе с экраном. То есть одной рукой открывать не очень удобно. Но в этом есть определённый плюс – положение экрана всегда неизменное. А для наклона лишняя энергия не нужна совсем – всё выверено так, как нужно.

Даже на стеклянном столе ноут не ездит, а стоит цепко и надёжно. Именно для этого резиновые подставки имеют такую немалую длину.

Крышка откидывается до совершенно идеальных 180°. А это невероятно удобно, когда вы работаете без стола, положив ноут на колени, или на слишком низкой к вам поверхности. Если вам неудобно, то спина или шея быстро напомнят о себе, а Honor Magicbook 14 2021 позволяет раскладывать себя в любое удобное положение.

При захлопывании экран не магнитится, но уверенный в себе шарнир крепко держит всю конструкцию. Но если ваша рука соскользнёт и вы отпустите крышку, лишь немного приоткрыв. То услышите не очень приятный звук. Откуда звук? Помните, что рамка экрана полностью пластиковая? Обрамление – тоже пластиковое, а не привычное прорезиненное. Вот отсюда и звук закрытия. Но его вы услышите только при спешном (экстренном) захлопывании или если рука дрогнет.

Система работает идеально, мощности хватает на все современные занятия и забавы. Беспроводные соединения всегда стабильны и не отваливаются.

Цены

Официальный магазин Honor просит 79990 и 99990 руб за i5 и i7 версии соответственно. Напомню, что, кроме чипа, меняется ещё и оперативка – 8 против 16. Официальный магазин Honor на Али просит за каждый вариант на 1000 руб меньше. А вот в Я.Маркете можно неплохо сэкономить. Цены на i5 начинаются от 69990, а на i7 – от 82990. То есть вы можете купить более крутую версию почти по цене более дешёвой (если сравнивать с официалами).

Вывод

Самое главное ощущение от использования ноутбука Honor MagicBook 14 2021 – это качество. Вам даже на секундочку не покажется, что на чём-то сэкономили. Вся самая современная начинка помещена в красивый и полностью металлический корпус. Матовый экран позволит наслаждаться картинкой без бликов даже в солнечную погоду. А звук не оставит равнодушным даже очень придирчивого слушателя. Весь этот набор ещё способен проработать часов 10. Есть ли минусы у ноутбука Honor из 2021? Я вижу 4 спорных момента: Селфи-камера, но не её отличное качество, а спорная позиция в корпусе; Отсутствие чехла в комплекте; Цена в официальном магазине; Очень бюджетная коробка. Стоит ли покупать Honor MagicBook 14 2021? Да, это хороший ноутбук, который будет актуален ещё несколько лет. А если вас смущает цена, то покупайте в Я.Маркете или дождитесь акций. В официальном магазине регулярно проходят распродажи. Или обратите внимание на MagicBook из 2020, они тоже очень хороши, а стоят заметно дешевле. Всем лайк!

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