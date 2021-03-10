Обзор Honor Pad V6: мощная начинка, 4 динамика, 2К-экран, стилус и клавиатура

Обзор универсального планшета почти для каждого.

Всем привет, в 2020 планшеты показали неожиданный рост и сохраняют его в 2021. Спасибо самоизоляции и удалёнке. И компания Хонор решила порадовать не только любителей мобильных игр и фильмов, а ещё и удалёнщиков. Причём сразу всех, ведь планшет Honor Pad V6 поддерживает умный стилус и клавиатуру, встроенную в магнитную подставку. То есть может быть полезен почти каждому. Звучит здорово, да? Мы тоже так подумали и решили протестировать все 3 девайса. Поехали!

Коробка у V6 выглядит нарядно. Будто её обернули в подарочную упаковку. Белая компактная коробка почти не имеет надписей: название планшета и упоминание про AppGallery. Но самое интересное не в этом, а в приятной фактуре. Всю коробку пронизывают диагональные линии. Это выглядит красиво, а на ощупь – приятно.

Внутри: сам планшет, быстрый адаптер на 22,5W, Type-C кабель, переходник Type-C – 3,5мм. Ещё есть скрепка для извлечения лотка и бумажки, но это не самая важная информация.

Первые впечатления: планшет очень компактный. Боковые рамки кажутся металлическими, а задняя сторона – стеклянной. Но так ли это на самом деле? Узнаем позже. Зачем-то сделали выпирающий блок камер, когда камера всего одна. Причём выпирает миллиметра на 2. В целом дизайн удачный, ну а теперь обо всём по порядку.

Внешний вид. Спереди ничего особенного, но сделано хорошо: большой экран и не толстые одинаковые рамки вокруг дисплея. Окантовка корпуса (боковая рамка) покатая и сперва кажется металлической. Но нет – пластик, хотя и сделана отлично: без стыков и любых других некачественных моментов. Задник кажется стеклянным, но тоже пластиковый. Похоже на обман века, да? А на самом деле это практичное решение. Тем более, что ребятам из Хонор удалось тактильно приблизить этот пластик к матовому стеклу. А дизайн у задника неоднозначный. Лично у меня всё время вызывает впечатление, что взяли Honor 30 и просто растянули до необходимого размера. Но это я фантазирую, а не выражаю объективное мнение.

Сборка хорошая, я провёл тест на скручивание и скрипов не появилось. Но есть нюанс, который является и минусом, и условным плюсом: зазор стекла и рамки. Он меньше миллиметра, но пыль собирает уверенно, что со временем выглядит уже не очень. А где же плюс? В том, что при необходимости замена дисплея будет более лёгкой. Ведь подцепить экран и не повредить корпус будет проще благодаря именно этому зазорчику.

Размеры и вес: 245,2 х 154,9 х 7,8 мм и 475 г. Планшет действительно компактный, хотя я бы немного снизил вес. Но лишь потому, что вместе с клавиатурой он набегает уже немалый.

Экран. Honor Pad V6 может похвастаться 10,4″ IPS-экраном разрешением в 2К (2000х1200) и яркостью около 500 нит. А вот плотность пикселей не очень высокая – 225 ppi. Олеофобное покрытие неплохое: палец скользит приятно, отпечатки стираются легко. Кстати, экран занимает 84% всего переда, для планшета это просто отличный показатель.

Картинка неплохая, но неидельная:

Углы обзора отличные – искажений нет.

отличные – искажений нет. Сочности немного не хватает. Я бы изменил цветовую схему, но в настройках её нет. Можно выбрать только естественный тон или стандартный. Лично мне не хватает «яркого».

немного не хватает. Я бы изменил цветовую схему, но в настройках её нет. Можно выбрать только естественный тон или стандартный. Лично мне не хватает «яркого». Невысокая плотность пикселей тоже заметна сразу, но не мешает в работе, играх и кино.

тоже заметна сразу, но не мешает в работе, играх и кино. Про хорошую яркость я уже написал: хватит почти в любую погоду.

я уже написал: хватит почти в любую погоду. Моя оценка 7 из 10.

И ещё кое-что про экран. Есть крутая функция «Мультиэкран»: подключаете свой смартфон Honor к Pad V6 и пользуетесь им прямо с экрана планшета. По мне, так супер!

Звук очень громкий. Не просто же так инженеры Хонор старались и поставили 4 динамика в 1 планшет. Стерео играет хорошо, его действительно слышно. И это не может не радовать. Сам звук весьма чистый, даже с кое-какой басистостью. Эквалайзер настроен хорошо, но отыгрывает так процентов до 70 от общей громкости. Далее: чем выше громкость, тем больше середины и тем меньше верхов и низов. Но если мы говорим о том, чтобы музыка играла на всю комнату, то Honor Pad V6 справляется с этой задачей на все 100.

Начинка:

Чип от Хуавей – Kirin 985 . Это 8 ядер до 2,58ГГЦ. Сделан по 7НМ процессу, а это значит, что энергия будет потребляться в меру.

. Это 8 ядер до 2,58ГГЦ. Сделан по 7НМ процессу, а это значит, что энергия будет потребляться в меру. Видео – Mali G77.

6/128 ГБ памяти, ещё можете поставить МикроСД до 512ГБ при желании.

памяти, ещё можете поставить МикроСД до 512ГБ при желании. Wi-Fi6 , Bluetooth 5.1 .

, . Сим-ка и NFC отсутствуют.

Общая производительность на очень высоком уровне: система летает и не имеет ни единого намёка на фризы. Игры идут отлично, причём на высоких настройках. Даже большое количество запущенных не ведут к подтормаживаниям. Нагрев присутствует, но минимальный, к тому же только с тяжёлыми играми.

Батарея. В этом разделе нашего обзора мы немного расстроились. Потому что время работы не блещет: онлайн-видео показывал около 7 часов, в играх время работы оценить сложно, ведь все игры потребляют разное количество энергии. В режиме ожидания батарейка держит и не высаживается, но с горящим экраном проценты начинают исчезать весьма быстро. Полностью заряжается за 2,5 часа.

Камеры. Обычно в планшетах камеры ставят для галочки. Селфи-камера на 8МП, действительно, не очень: мыльная, без деталей и более-менее справляется только в идеальных условиях. А вот фронтальная камера на 13МП делает неплохие кадры. А если помнить, что вы фотографируете на планшет – то очень хорошие.

Безопасность. Даже и не знаю, с чего начать. Разблокировка доступна тремя способами: без пароля, с паролем и определением вашего лица через посредственную селфи-камеру. Ну вот так решили ребята из Хонор.

Вибрация. Вот здесь решили сэкономить. И лично мои впечатления немного смазались. Вибрик жужжит и приятной отдачей похвастаться не может.

Magic UI. В марте 2021 доступна прошивка под номером 3.1. Её подробной разбор уже есть на Блохе, рекомендую. В этом планшете вся анимация летает, приложения запускаются максимально быстро. Да и устанавливаются так же.

Приложения. Вы и без меня знаете, что Гугл пока не вернулся в устройства от Honor. Но я снова говорю, что отсутствие большой G – вообще никакая не проблема. Да, приходится качать приложения из фирменного магазина AppGallery или других магазинов приложений. И всё. Никаких сложностей, а для большинства приложений (вроде YouTube) есть аналоги, которые работают точно так же. Если вы что-то не нашли в магазинах, то всегда можно скачать установочный файл напрямую (APK-файлы).

Стилус Honor Magic-Pencil поставляется в стильной коробочке. Она очень лаконично сделана, мне нравилась. Внутри: стилус, магнитная зарядка к нему и аж 4 сменных наконечника в комплекте.

Магнитная зарядка стилуса подключается к Type-C порту, имеет индикатор и весьма крепко магнитится к стилусу. Причём положения имеет 2. Но во время зарядки использовать не получится. Также во время зарядки место примагничивания к стилусу нагревается. Но: только в месте зарядного контакта и не слишком сильно.

Использование стилуса. Он может полностью заменить ваши пальцы: отлично отрабатывает все жесты и нажимает так, как нужно.

Рукописный ввод работает в штатном приложении Nebo. Жестов полно: активно зачёркиваете (заштриховываете) – удаляет букву/слово/приложение/текст; полоской можно разделить/соединить слова и предложения и так далее. Ещё: можно скачать пакет с русским языком (12,3МБ) и ваш почерк будет отлично распознан и переведён в текст. Я записывал слова на весу, не разделяя буквы, а программа почти всегда понимала мой не самый простой почерк. Просто супер!

Ещё для стилуса подготовили встроенное приложение для математических вычислений – MyScript Calculator 2. Стилусом записываем любое уравнение, оно будет решено и переведено в читаемые знаки.

Клавиатура встроена в чехол. Что мы имеем в этой конструкции:

Подключается через Блютуз.

Планшет защищён.

Экран автоматически гаснет и загорается при закрытии/открытии крышки.

Планшет для работы фиксируется при помощи магнитов – надёжно и удобно.

Но наклонить его нельзя – положение только одно.

Чехол имеет порт Type-C для подзарядки и даже собственный «флажок» включения.

У клавиатуры мягкий и приятный ход, а поверхность, на которой расположены кнопки, – софт-тач.

Имеются 2 индикатора: зарядки/подключения (в правом верхнем углу) и Capslock (белый светодиод на самой кнопке).

Суммарный вес – 790 г.

Подключения. В какой-то момент я решил включить фоновую музыку через колонку, но ведь по Блютуз уже подключены клавиатура и стилус. И что вы думаете произошло при попытке послушать музыку? Всё получилось: я подключил третье устройство! Ниже скриншот.

Цены в марте 2021. Официальный магазин Honor хотел бы получить 29990 руб за планшет и 7990/9990 руб за клавиатуру и стилус соответственно. Дороговато. В Я.Маркете планшет можно отыскать за 27000 руб, на Али – за 23000. За клавиатуру просят в обоих маркетплейсах от 6000 руб, за стилус просят тоже от 6000 на обеих площадках. В итоге комплект выходит: в магазине Honor – 48000 руб, Я.Маркет – 39000, Али – 35000 руб. За 35 ещё куда не шло, да?

Вывод. Honor Pad V6 – очень интересный, но весьма неоднозначный планшет. К тому же – за дорого (для России). Главные плюсы: 2К-экран, 4 стереодинамика, мощный процессор, поддержка умных аксессуаров, быстрая зарядка, обычная MicroSD (а не фирменная Нано-флешка). Но минусы тоже есть: высокая цена, никакая селфи-камера, отсутствие сим-карты, отсутствие сканера отпечатков, работать мог бы и подольше. Клавиатура неплохая, но экран наклонить нельзя – положение только одно. Стилус тоже неплохой, но на силу нажатия линия не реагирует. Да, поддерживает растушёвку (при сильном наклоне), но в обычном режиме – линии пера всегда одинаковые. Для кого Honor Pad V6? Думаю, что это люди, которые учатся или работают. То есть те, кому нужна клавиатура или стилус (вместо карандаша и бумаги). Для тех, кто по пути домой посмотрит сериал или поиграет в крутую игру. Honor Pad V6 не заменит вам графический планшет, а вот ноутбук, кипу бумаг и ворох карандашей – точно. Стоит ли покупать этот планшет? Думаю, что да. Ведь при своих минусах он имеет кучу плюсов. Это действительно универсальное устройство, которое подходит почти каждому. Всем лайк!

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