Обзор Honor X10 Lite: очень много за не очень много

Настоящий средний класс.

Всем привет! К нам в руки попал бесспорный хит среди смартфонов за умеренные деньги. Интернет-запросы о Honor X10 Lite бьют все рекорды. А интерес покупателя – главный критерий успеха. Естественно, после статистики продаж. Так что же интересует людей? Всё просто, им нужен: большой сочный экран, достаточно памяти, уверенный процессор и адекватная цена. На бумаге этот Хонор полностью подходит на роль такого «идеального» телефона. Но так ли всё на деле? Вот и посмотрим. Поехали!

Комплектация

Коробочка немалых размеров оформлена в фирменном стиле: белый и фирменный голубой цвета. А вот комплектация оказалась немного скромнее, чем обычно у Honor: Type-C кабель на 1м, адаптер на 22,5Вт и плёночка. Да-да, чехол не положили. В этом смарте производитель решили защитить экран, а не корпус.

О качестве аксессуаров: белый кабель очень приятный на ощупь и точно не бюджетный; адаптер тоже белого цвета и очень скромных размеров (сопоставим с обычным, но только быстрый); а плёнка – просто плёнка и всё.

Дизайн

Honor X10 Lite был анонсирован в октябре 2020, а в ноябре уже оказался на полках. Уже на момент анонса дизайн напоминал многие другие смарты. Сейчас – он просто как все. Спереди выделиться возможностей не очень много – это рамки и отверстие под селфи-камеру. И вопросов к этим параметрам нет, но об этом ниже. А вот задняя часть... Ну она просто типична для всего рынка смартфонов 20/21: глянцевая крышка со скошенными краями-водопадами и блок камер как у всех. Камеры заключены в вытянутый вертикальный блок. И как вы думаете, с какой стороны он расположен? Верно! В левой верхней части. Ничего запоминающегося сзади вы не найдёте. Рамки экрана равные с трёх сторон, нижняя часть потолще. Но это уже не те массивные подбородки, а вполне аккуратное утолщение. Рамка корпуса вполне обычная, но там и вообще не так много можно выдумать.

Цвета корпуса

Доступно 3 варианта: изумруд, наш чёрный и серебристо–розовый. Последний цвет самый необычный и называется закатом. Это переход от серебряного к немного розоватому и правда напоминает закат.

Размеры и вес

165,65 х 76,88 х 9,26 мм и 206 г соответственно. Вполне нормальные показатели для диагонали и объёма АКБ. Подробности ниже.

Материалы

Здесь удивить мне вас нечем: закалённое стекло и полностью пластиковый корпус. Стекло имеет неплохое олеофобное покрытие и не слишком царапается. Рамка корпуса из очень крепкого пластика и не вызывает вопросов. А вот задняя крышка совсем хлипкая. Она тоненькая и её можно легко продавить. Так что вряд ли она защитит Honor X10 Lite при падении на «спину».

Экран

В Honor 10X Lite используется TFT LCD. Диагональ в 6,67″ имеет разрешение 1080х2400 (394ppi). Что вполне нормально для цены смарта, а зернистости нет вовсе. Во всей площади закалённого стекла дисплей занимает 84,3 процента. Ещё: дырочка под селфи-камеру, обновление в 60Гц, HDR не завезли, по двойному тапу не просыпается.

Что касается самой картинки: она вполне хорошая. Цвета насыщенные и достаточно яркие. Подсветки не очень хватает в солнечный день. Углы обзора хорошие, но при любом отклонении вы видите преломление света. Белый цвет хорошо сбалансирован, но при некоторых отклонениях могут появиться жёлтые или синие примеси. Чёрный цвет не очень чёрный, а скорее тёмно-тёмно-серый, но это вам и не Амолед.

Итого: красивая картинка с весьма сочными цветами. Но и минус тоже есть: маловато яркости.

Звук

Монозвук играет громко, но только слушать музыку так вам не захочется. А всё потому, что звучание вообще не сбалансировано. Вы услышите только средние частоты, а вот верхних и нижних почти не будет. Громкость неплохая, но на максималке могут проявиться небольшие похрипывания.

Наушники:

Для проводного звука есть миниджек.

Для беспроводного – кодек AAC. AptX отсутствует, но и с обычным AAC звук вполне неплохой: в меру чистый и басистый, а громкости вполне хватит и для шумных мест.

Камеры

В блоке камер много всего: 4 модуля и вспышка. Объективы: основа на 48МП, сверхширик на 8МП, макро и глубинный датчик по 2МП.

Как снимают:

Основные 48МП делают очень неплохие кадры и даже видео при хорошем дневном освещении. В сумерках/искусственном освещении – похуже, появляются шумы. Ночью – только статичные объекты с включённым режимом «Ночь», а лучше снимать подсвеченный объекты. Но зато есть стабилизатор для видео! Да, он электронный, но он есть. А это просто отлично для такого бюджета.

делают очень неплохие кадры и даже видео при хорошем дневном освещении. В сумерках/искусственном освещении – похуже, появляются шумы. Ночью – только статичные объекты с включённым режимом «Ночь», а лучше снимать подсвеченный объекты. Но зато есть для видео! Да, он электронный, но он есть. А это просто отлично для такого бюджета. Ширик опять же неплох днём, вечером – хуже, ночью – очень плохо. Видео с ним вообще никуда не годятся.

опять же неплох днём, вечером – хуже, ночью – очень плохо. Видео с ним вообще никуда не годятся. Макро-камера что-то сносное покажет только при дневном освещении.

Селфи на 8МП совсем не очень: деталей будет мало, а шумов – много. Примеры ниже.

Начинка

Чип Kirin 710A от Хуавей. Это 8 ядер до 2Ггц по 14Нм процессу.

от Хуавей. Это 8 ядер до 2Ггц по 14Нм процессу. За графику в ответе Mali-G51 .

. Памяти может быть только 4/128ГБ , что уже вполне неплохо. А ещё можно поставить флешку, причём обычную МикроСД до 512ГБ .

, что уже вполне неплохо. А ещё можно поставить флешку, причём обычную МикроСД . Сети: 4G, Wi-Fi5, Bluetooth5.1 и NFC для удобных покупок.

для удобных покупок. Слот на 3 посадочных места: 2 нано-сим + 1 карта памяти.

Работа и нагрев

Приложения не только быстро запускаются, но так же быстро и устанавливаются. Работа системы вообще не вызывает вопросов – плавно и достаточно шустро.

От нагрева Honor 10X Lite вообще не страдает. Ресурсные задачи могут сделать ваш смарт немного теплее, но точно не горячим. А если вы притормозите с играми, то очень быстро всё станет по-прежнему прохладным.

Энергия

Встроенные 5000 мАч позволят вам быть на связи около 1,5 дней. Если вы не игрок, конечно. Штатным быстрым адаптером заряжается неплохо: почти половина батареи за полчаса, а полностью – почти за два. Придраться вообще не к чему.

Безопасность

На боковой грани имеется кнопка вкл/выкл. Вот именно в ней и спрятался датчик отпечатка. Добавляется палец быстро и без лагов. А разблокируется смартфон весьма шустро.

Можно выбрать:

Вкл/выкл вибрации и звука при блокировке/разблокировке.

Способ разблокировки: просто прикосновением к кнопке или всё-таки классическим нажатием на неё.

Вибрация

Вообще не информативная и не слишком сильная. Но зато и жужжит не очень громко.

Что там по Гуглу

В августе 2021 большая G с Хонор ещё не подружилась. Но мы все привыкли обходиться и без неё: встроенный магазин AppGallery от Хуавей, умный поиск приложений Petal, куча иных магазинов и даже самостоятельная установка APK-файлов. Всё это – заменители Гугл Плей. Так что жизнь не остановилась. А вот бесконтактная оплата пока доступна через банковские приложения (например, СберПэй) и платёжную систему МИР (с середины августа 2021).

Прошивка

Фирменная оболочка MagicUI в версии 3.1 работает на 10-м Андроиде. Да, это переименованная система от Хуавей. Но интересного и удобного меньше не стало. Подробный обзор уже есть на Блохе.

Общее удобство

Honor 10X Lite – удобный смартфон. Даже с не малой батареей и диагональю телефон получился умеренным по толщине и по весу. Телефонные функции отрабатываются на 5 баллов, а спутники не теряются. Смартфон помещается не в каждый карман, но вы же сами хотели такую диагональ (6,67″). В общем – телефон молодец.

Цены

Официально Honor 10X Lite можно купить примерно от 15 тыс руб. На Али – за ту же сумму. А на Авито можно и от 8000 руб.

Вывод

Honor 10X Lite – телефон своего времени. Он не лучше и не хуже, а в рамках рынка 20/21. При этом у него есть неоспоримые козыри: отличные дневные кадры со стабилизацией, очень неплохой дисплей, большая батарея и нестыдная начинка.

Да, дизайн и материалы не блещут. Но вы покупаете начинку и комфорт. А за премиум-материалы нужно отдать совсем другие деньги. Стоит ли покупать 10X Lite? Да, при своей цене он даёт достаточно и даже немного больше. Можно ли жить без G? Вполне, ведь почти всё находится и скачивается в пару кликов. Для кого это смартфон? Он подойдёт вообще каждому. Но мне кажется, что такая диагональ больше по душе мужской части покупателей. Всем лайк!

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