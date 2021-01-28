Обзор Huawei P40: стоит ли его покупать в 2021. Реальный отзыв

Большой обзор актуального смартфона.



Huawei испытывает не лучшие времена из-за проблем с Google, но их смартфоны имеют огромную популярность в России. В этом обзоре вы узнаете: что же интересного в этом смартфоне, действительно ли у P40 такие крутые камеры, хорош ли чип собственного производства и другое. Поехали!

Комплектация. Большая белая коробка с названием модели и красным логотипов Leica содержит: быстрый адаптер (до 22,5W), кабель Type-C и силиконовый чехол. С завода наклеена плёнка с вырезом под камеру и датчик определения лица. О чехле: обычный силикон, но зато не слишком толстый.

Важно: для защиты экрана возможны только плёнки. Это связано с подэкранным датчиком отпечатков пальца.

Внешний вид. Выглядит смартфон действительно отлично: спереди – весь чёрный и почти полностью занят экраном (86,3%), сбоку – полированная стальная рамка, сзади – стеклянная крышка с интересным эффектом. Вроде, не градиент, но переливается на свету очень интересно и красиво.

Цвета задней крышки: чёрный, серый, белый, синий и золотой. У чёрного, золотого и синего цветов рамка имеет тот же цвет, а у белого и серого – просто полированная.

Размеры и вес: 148,9 х 71,1 х 8,5 мм и 175 г соответственно. Для примера привожу размеры Samsung S10 (у него тоже 6.1″): 149,9 х 70,4 х 7,8 мм и 158 г.

Экран и правда хорош: 6,1″ OLED-матрица с FullHD (2350×1080) и плотностью пикселей в 442 ppi обновляет изображение в 60Гц. Сама картинка сочная (охват sRGB в 129%) и весьма яркая (588 нит), поддерживает HDR10 и Олвейс Он Дисплей.

Защищает экран стекло от Горилла Гласс 5-го поколения. В экране есть вытянутый вырез под селфи-камеру и датчик распознавания лица. Лично мне экран нравится – картинка красивая, углы обзора отличные, но вот плотность пикселей могла быть и повыше. Присутствует аналог True Tone – «Защита зрения», экран начинает желтеть. Интересно, что градаций пожелтения аж целых 8 и на последней экран становится похоже на старую газету. «Постоянное отображение»(Always On Display) имеет кучу вариантов в настройках. Ещё интересная функция «Умное разрешение», она сама знает, когда можно снизить разрешение для экономии энергии.

Звук идёт из одного динамика. Но он очень и очень хорошего качества: чистый, басистый (в рамках своих возможностей) и насыщенный. Я уже сказал, что музыка играет просто отлично, а ведь ещё и очень громко. А если телефон лежит на столе, то вашу композицию услышат все окружающие. Стандартного 3,5 мм выхода для наушников нет. Из кодеков доступен только AAC, AptX не завезли.

Процессор собственного производства – Kirin 990 5G. Это 8 ядер до 2,86 Ггц, за графику отвечает Mali G76 MP16. Всё просто летает, настоящий топ от Хуавей.

Другая начинка:

8/128 ГБ памяти с возможностью поставить флешку . Но флешка непростая, а формата NM – собственная разработка. Её минус в дороговизне и наличии в магазинах. Но если надумаете покупать, то выбирайте до 256ГБ.

памяти с возможностью поставить . Но флешка непростая, а формата NM – собственная разработка. Её минус в дороговизне и наличии в магазинах. Но если надумаете покупать, то выбирайте до 256ГБ. 5G/4G/3G/2G, Wi-Fi6, Bluetooth 5.1, ИК-порт для управления техникой, NFC.

Камеры. Здесь Huawei при сотрудничестве с Leica есть, что показать. Снимает телефон действительно круто. Сзади блок камер очень сильно выпирает и содержит в себе: основу на 50МП с оптической стабилизацией, телефото объектив на 8МП и ширик на 16МП. Из интересного: есть полностью ручной режим, поддержка RAW, эффект Боке, автоматическая съёмка при обнаружении улыбки. Селфи-модуль тоже непрост – 32МП всё-таки. Кадры отличные: деталей много, всё чётко и нет никакого мыльного эффекта. Ниже вы увидите примеры фото и видео при дневном и ночном освещении.

Безопасность под контролем благодаря датчику отпечатка пальцев, встроенному в экран, и распознаванию вашего лица через соответствующий датчик в вырезе около селфи-камеры. Что здесь интересного:

Подэкранный датчик отпечатка расположен не в самом низу, а ближе к середине. Примерно треть экрана остаётся ниже отпечатка. И работает очень быстро, в целом технология немного капризная, но в Huawei P40 лично я не испытываю вообще никакого дискомфорта – быстро и чётко. Только обращайте внимание на чистоту пальца и экрана.

отпечатка расположен не в самом низу, а ближе к середине. Примерно треть экрана остаётся ниже отпечатка. И работает очень быстро, в целом технология немного капризная, но в Huawei P40 лично я не испытываю вообще никакого дискомфорта – быстро и чётко. Только обращайте внимание на чистоту пальца и экрана. Определение лица идёт не через камеру, как у большинства других андроид-смартфонов. Для этого имеет особый датчик, который работает просто великолепно. Срабатывает под разными углами и в темноте. Единственное, что мне не очень нравится, так это почти постоянная его активность. Вас пытаются распознать чаще, чем нужно. Датчик настолько мощный и чувствительный, что может вас увидеть отходящим от стола, когда вы только что положили телефон. В машине я ставлю телефон в подстаканник и несколько раз обращал внимание на уже разблокированный смартфон. Так бывает не постоянно: вы погасили экран и ещё секунд 10 смартфон будет вас искать. Или вы просто взяли его в руки, а он уже открыт, хотя до лица ещё очень далеко. Функция очень крутая и работает крайне быстро и качественно. Но не хватает дополнительных настроек чувствительности.

Зарядка. Начну с того, что Huawei P40 работает долго: современный процессор с кучей функций по оптимизации и АКБ на 3800 мАч. Подпитка через Type-C происходит очень быстро. Штатный умный адаптер на 22,5Вт может зарядить P40 на 50% за полчаса. А полностью – немногим более часа. Всё происходит с приятной анимацией, причём её цветовое оформление зависит от процентов. Даже звук постановки на зарядку приятный. Имеется беспроводная и реверсивная зарядки. В плане энергии жирные плюсы.

Ещё: комплектный адаптер небольшой и не тяжёлый, чего не скажешь, например, о Xiaomi – там адаптер гораздо крупнее и тяжелее.

Фоны, темы и звуки. Мелодий много и они очень приятные, вы отыщете что-то на свой вкус. Мне, например, очень нравится один штатный звонок, я даже поставил его на телефон другого производителя. Тем полно, помимо них можно очень сильно настроить раб.стол. Возможно даже выбрать варианты иконок штатных приложений. А фоновые картинки не очень. Их тоже много, но все они не очень. Я сразу начал искать что-то поинтереснее (на фото ниже ещё стандартная картинка).

Управления жестами реализовано очень хорошо. А жестов полно. Помимо замены жестами стандартных кнопок (назад, свернуть всё, диспетчер запущенных), есть куча всего разного. Предусмотрено даже управление телефоном без прикосновений.

EMUI. В январе 2021 доступна EMUI 11 на Андроид 10. Очень подробный обзор прошивки здесь. Если кратко: куча функций и фишек, всё удобно, но без Гугл сервисов у многих возникнут неудобства.

Телефонные функции отрабатываются Huawei P40 на 100 баллов. Вас слышно отлично, а вы слышите всех так же хорошо. Интересно, что слуховой динамик расположен под дисплеем. Слышно громко и чётко. Но минус тоже имеется: слуховой динамик не может подключиться к основному для создания стерео-эффекта.

Из интересного: слот для Сим гибридный (2 Сим или 1 Сим + 1 флешка), плюс к этому можно выбрать и eSIM. Удобно.

Оплата покупок через NFC возможна. Но платёжную систему от Гугл не поставить, собственная платёжка не умеет добавлять российские карты. Единственное решение, которое я нашёл, – SberPay. Но минус в том, что вы ограничены только одним банком. Если вы знаете другой способ, то напишите в комментариях, мне тоже интересно.

Сервисы Гугл, как вы знаете, отсутствуют на смартфонах Huawei и Honor. Жить можно и без них, но присутствуют некоторые неудобства. Лично меня беспокоит только возможность бесконтактной оплаты покупок. А приложения и игры есть в AppGallery. Это фирменный магазин приложений, там не такое огромное количество вариантов, как у Гугла. Но всё необходимое есть. А если что-то не нашли, то всегда можете скачать нужное напрямую из интернета (установочные apk-файлы).

Важно: при скачивании приложений из интернета выбирайте известные сайты, чтобы не скачать фейк или вредоносное ПО. Я выбираю: trashbox и apkpure.

Общее удобство. На самом деле телефоном очень удобно и приятно пользоваться. В руках лежит отлично, размеры не огромные. Прошивка удобная с кучей фишек. Связь не пропадает, придраться не к чему. Из неудобств только отсутствие Гугла. Но это не так уж и важно, когда вы всё настроили под себя и скачали все необходимые программы из фирменного магазина или из другого места.

Цены в январе 2021. Новые Huawei P40 оцениваются в 41000 руб на Я.Маркете и 45000 – у официалов. Б/у выглядит более интересной покупкой – от 26000 руб. Примечательно, что вышел P40 в марте 2020, так что почти все аппараты на Авито ещё на гарантии.

Вывод. Huawei P40 действительно отличный смартфон даже для 2021. Он небольшой, но мощный и с крутыми камерами, хорошим экраном и очень качественным динамиком. Минусом я считаю лишь сложности с бесконтактными платежами. В остальном: можно жить и без G. Huawei P40 вам понравится, как и мне. Так стоит ли брать Huawei P40 в 2021? Да, вы не пожалеете. Но только если заранее знаете про Гугл. Точнее, про его отсутствие. Всем лайк!

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