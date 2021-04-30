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Обзор Infinix Hot 10 Play – недорогого и стильного смартфона

30 Апр, 2021

Обзор Infinix Hot 10 Play – недорогого и стильного смартфона

Стиль и 2 месяца без подзарядки.

Всем привет! К нам в руки попал интересный смартфон. За 8000 руб вы получаете 6000 мАч, набор камер, современный процессор, достойный объём памяти и приятный дизайн. Но всё ли так хорошо за этой вывеской? Мы начинаем тестировать Infinix Hot 10 Play. Поехали!

Смартфон Infinix Hot 10 Play

Смартфоны от Infinix только начинают осваивать российский рынок. Да и у меня в руках он оказался впервые. Чего уж таить. Но первые впечатления очень неплохие.

Комплектация

В комплектацию входят: гарантийный талон, защитная плёнка, пластиковый чехол, кабель на 1м, адаптер на 2А и даже наушники. Сейчас редко встретишь настолько полный комплект!

Комплектация смартфона Infinix Hot 10 Play

Чехол из прозрачного прочного пластика. Причём он не лишён изюминки – диагональные линии не только заметны глазу, а ещё и приятны наощупь. MicroUSB-кабель уже кажется вчерашним днём, но со своей задачей справляется. Он белый и тактильно приятный. Адаптер и наушники тоже белого цвета.

Коробка очень яркая и привлекающая взгляд. И толщина у неё немаленькая, спасибо такой богатой комплектации.

 

Дизайн

Hot 10 Play доступен в четырёх цветах: синем, чёрном, зелёном и фиолетовом. Сзади расположены две умные камеры и вспышка, а также датчик отпечатка пальца. На левой грани расположен только лоток под Сим-ки и флешку. Справа – кнопки включения и регулировки громкости. Снизу – микрофон, порт для подзарядки и 3,5мм вход для наушников. Да-да, хоть здесь 3,5мм на месте.

Задняя крышка имеет очень красивые переливы и выглядит нарядно. Блок камер сделан в духе 2020/2021 и размещён в левой верхней части. Точно так же, как и у других смартфон на полке в магазине. Спасибо красивым переливам, они помогают Infinix Hot 10 Play не потеряться в таком многообразии гаджетов.Hot Ten Play

Материалы

Переливающаяся задняя крышка и рамка корпуса – это одна большая пластиковая часть. Пластик очень хорошего качества и наощупь кажется добротным, экономии не замечено. Закалённое стекло имеет очень неплохое олеофобное покрытие. Кстати, за время нашего длительного теста стекло совсем не покрылось царапинами. Напомню, что в комплекте имеется защитная плёночка.

Размеры и вес

Этот телефон маленьким не назовёшь: 171,8 х 78 х 8,9 мм и 214г. Многовато? Вес и толщину будет легко объяснить немаленьким аккумулятором. А остальные размеры – диагональю экрана и не самыми тонкими рамками вокруг большого дисплея (особенно подбородком). При всё этом телефон лежит в руке уверенно и удобно. Задняя крышка имеет эффект водопада с левой и правой сторон. Ах да, если вы любите чехлы, то комплектный немного увеличит толщину. Но зато совсем не тронет ширину в местах вашего обычного хвата. Углы, конечно, будут прикрыты, не переживайте. Безопасность превыше всего.

infinix hot 10

Зарядка

Аккумулятор на 6000 мАч будет работать очень долго. Мне хватает на 2 дня при активном использовании. С играми будет меньше, но всё равно достаточно, чтобы порадоваться такой большой АКБ. А ведь ещё есть два режима экономии энергии: оптимизированный и ультра-экономичный.  Оптимизация у меня продлевала работу на 5 часов. Она включает тёмную тему, отключает вибро и меняет ещё всякие мелочи. Ультра-экономия превращает ваш смартфон в обычную звонилку и выключает почти всё. Работать будут только звонки, смс и календарь. Как вы думаете, насколько в таком режиме продлится время работы? Ответ кажется невероятным – до 55 дней. Такое количество суток возможно при запуске режима на полностью заряженном смартфоне.

Заряжается Infinix Hot 10 play достаточно долго – около четырёх часов. Тому виной: большая батарея и не самый шустрый MicroUSB.

Hot Ten Play зарядка

Экран

IPS на 6,82″ с разрешением HD+ (1620х720) выглядит неплохо, однако при длительном использовании устройства глаза начинают уставать. Режим «Защиты глаз» частично помогает решить эту проблему. Он заставит экран желтить, как с ТруТон в Айфоне. Но всю проблему это не решит, так как углы обзора у этого экрана не очень хороши. Даже при небольшом отклонении появляются искажения и преломления. А вот цвета неплохие и весьма насыщенные. Предельной яркости хватит на солнечный день, но если вы будете находиться в тени. Мы ставим экрану троечку.

Технические характеристики

Процессор MediaTek Helio G35 – сердце Hot 10 Play. Этот современный чип часто устанавливают в бюджетных смартфонах от Realme и Redmi. G35 не так прост, как кажется: он умеет экономить энергию и очень хорошо оптимизируется под ваши задачи. В играх он задействует все ресурсы, а в обычной жизни старается не растрачивать. Бенчмарки много очков этому чипу не дают. Но нам важны не просто цифры, а факты. Так вот: система работает стабильно (не летает, но и не задумывается), игры идут неплохо. Про максимальные настройки особо не думайте. У вас бюджет не тот всё-таки. Вообще со смартфонами ситуация точно такая же, как и с компьютерами. Если у вас есть ПК, то это не гарантирует запуск любых игр. На всё влияют бюджет и характеристики. Наш вердикт: смартфон для жизни и игр в очереди или самолёте.

Нагрева нет вообще. Это очень хорошо и объяснимо современным G35. Чуть теплее становится задней крышке в самом верху. Отличный результат!

 

Устройство поддерживает 5-ГГц Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Приятно, что поддерживаются современные стандарты связи. Это экономит энергию и отлично сказывается на дальности и стабильности соединения. Раз уже говорим про средства связи, то сразу скажу про сотовые данные. Обе Нано-сим поддерживают 4G, сигнал принимается хорошо. Интернет работает стабильно и не пропадает. А ещё в лотке три места: под две Сим и одну MicroSD. А это удобно, согласитесь.

Память. Есть 2 версии Hot 10 Play: 2/32 Гб и 4/64 Гб. Если встроенной памяти будет не хватать, спасёт слот для карт microSD. Наша версия на 4/64 отличается от младшей она не только хранилищем, а ещё и процессором. Там ставят уже G25 от Медиатек. Напомню, что в версии 4/64 установлен более шустрый чип – G35.

Игровой режим

В самом названии смартфона фигурирует слово play – играть. Оно настраивает на то, что устройство будет заточено под игры. Как раз для этого предусмотрен режим HyperBoost в Hot 10 Play. С ним игры становятся лучше: чип бросает все силы на графику, появляется панель быстрых действий и прочее. С таким подходом вы сумеете выжить максимум из своего Infinix. К тому же телефон вообще не нагревается, так что комфорт вам обеспечен. Крутые игры пойдут на минималках, но и это очень хорошо для устройства за очень адекватные деньги.

Hot Ten Play

Камера

Основная камера на 13МП соседствует с умным объективом. Он помогает сделать хороший кадр в разных условиях. Кстати, связка и правда неплохая. Кадры хорошо сбалансированы: цвета и резкость на хорошем уровне, деталей много и в «мыло» не переходит. Основная камера лишена стабилизации, так что видео лучше снимать не на ходу.

А вы заметили хитрости дизайнеров? Если не всматриваться, то кажется, что камеры 4. Но объектива два + вспышка в таком же кружочке. А четвёртое место занято надписью AI.

Селфи-камера находится в каплевидном вырезе. При дневном освещении делает неплохие снимки, а при тусклом – появляются шумы. Общее качество: много деталей, автофокус почти всегда работает хорошо, но камера не любит резких движений. Наш вердикт – четыре с минусом.

Фото на Hot Ten Play

На Infinix Hot 10 Play можно даже получить неплохие ночные фото при условии хорошо освещенного объекта. Как этот светящийся дом, например.

Пример фото на Hot Ten Play

Звук

Единственный параграф нашего обзора, где всё неоднозначно. Начнём с того, что основной динамик совмещён со слуховым. Это хорошо для разговоров по телефону, ведь позволяет слышать собеседника громко и чётко. Рингтон тоже играет громко и не хрипит. Но прослушивание музыки через Infinix Hot 10 Play вызывает вопросы. Звук плоский, недостаточно громкий и вообще не сбалансированный. Если хотите посмотреть фильм или включить любимую композицию, то лучше через наушники. Тем более, что в комплект их для вас уже положили.

Вибрация

Часто в недорогих устройствах мы ругаем неприятную вибрацию. У Infinix с этим проблем никаких. Вибрик сильный, не жужжащий и достаточно информативный. Мы были приятно удивлены, кстати.

Разблокировка

Датчик отпечатка пальца расположили сзади. Место выбрано хорошее – под палец. Искать нужное место или тянуться не приходиться. Скорость срабатывания неплохая, но не рекордная. Из-за загрязнённого датчика или влажных рук могут происходить ошибки. Ещё доступна разблокировка через селфи-камеру, но этот способ будет хорошо работать только при очень хорошем освещении.

Прошивка XOS на смартфоне Infinix Hot 10 Play

Прошивка XOS

На смартфоне установлено фирменное ПО Infinix XOS 7 на Android 10. Подробнее о нём можно прочитать в нашем большом обзоре прошивки. Сразу хочется сказать, что изменений много и они пошли на пользу. Очень неплохая получилось прошивка.

Цены на Infinix Hot 10 Play

В официальном магазине Infinix на Али просят 8163 руб и 9270 руб за 2/32ГБ и 4/64ГБ соответственно.

 

Кому рекомендую?

Infinix Hot 10 Play подходит очень большому количеству людей. Актуальная и не завышенная цена понравится очень многим. Начинающие пользователи (школьники и пожилые люди) оценят большой экран, стабильную работу и огромный аккумулятор. Путешественникам понравится режим ультра-экономии энергии (до 55 дней). Игровой режим и неплохие камеры нужны вообще почти всем. Hot 10 Play пытается угодить очень многим пользователям и это у него неплохо получается. Минусы тоже есть: экран не любит углов, а звук из динамика мог быть лучше. Но впечатления от Infinix остаются хорошие. За небольшие деньги вы получаете адекватный и современный смартфон. Всем лайк!

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