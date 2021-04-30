Обзор Infinix Hot 10 Play – недорогого и стильного смартфона

Стиль и 2 месяца без подзарядки.



Всем привет! К нам в руки попал интересный смартфон. За 8000 руб вы получаете 6000 мАч, набор камер, современный процессор, достойный объём памяти и приятный дизайн. Но всё ли так хорошо за этой вывеской? Мы начинаем тестировать Infinix Hot 10 Play. Поехали!

Смартфоны от Infinix только начинают осваивать российский рынок. Да и у меня в руках он оказался впервые. Чего уж таить. Но первые впечатления очень неплохие.

Комплектация

В комплектацию входят: гарантийный талон, защитная плёнка, пластиковый чехол, кабель на 1м, адаптер на 2А и даже наушники. Сейчас редко встретишь настолько полный комплект!

Чехол из прозрачного прочного пластика. Причём он не лишён изюминки – диагональные линии не только заметны глазу, а ещё и приятны наощупь. MicroUSB-кабель уже кажется вчерашним днём, но со своей задачей справляется. Он белый и тактильно приятный. Адаптер и наушники тоже белого цвета.

Коробка очень яркая и привлекающая взгляд. И толщина у неё немаленькая, спасибо такой богатой комплектации.

Дизайн

Hot 10 Play доступен в четырёх цветах: синем, чёрном, зелёном и фиолетовом. Сзади расположены две умные камеры и вспышка, а также датчик отпечатка пальца. На левой грани расположен только лоток под Сим-ки и флешку. Справа – кнопки включения и регулировки громкости. Снизу – микрофон, порт для подзарядки и 3,5мм вход для наушников. Да-да, хоть здесь 3,5мм на месте.

Задняя крышка имеет очень красивые переливы и выглядит нарядно. Блок камер сделан в духе 2020/2021 и размещён в левой верхней части. Точно так же, как и у других смартфон на полке в магазине. Спасибо красивым переливам, они помогают Infinix Hot 10 Play не потеряться в таком многообразии гаджетов.

Материалы

Переливающаяся задняя крышка и рамка корпуса – это одна большая пластиковая часть. Пластик очень хорошего качества и наощупь кажется добротным, экономии не замечено. Закалённое стекло имеет очень неплохое олеофобное покрытие. Кстати, за время нашего длительного теста стекло совсем не покрылось царапинами. Напомню, что в комплекте имеется защитная плёночка.

Размеры и вес

Этот телефон маленьким не назовёшь: 171,8 х 78 х 8,9 мм и 214г. Многовато? Вес и толщину будет легко объяснить немаленьким аккумулятором. А остальные размеры – диагональю экрана и не самыми тонкими рамками вокруг большого дисплея (особенно подбородком). При всё этом телефон лежит в руке уверенно и удобно. Задняя крышка имеет эффект водопада с левой и правой сторон. Ах да, если вы любите чехлы, то комплектный немного увеличит толщину. Но зато совсем не тронет ширину в местах вашего обычного хвата. Углы, конечно, будут прикрыты, не переживайте. Безопасность превыше всего.

Зарядка

Аккумулятор на 6000 мАч будет работать очень долго. Мне хватает на 2 дня при активном использовании. С играми будет меньше, но всё равно достаточно, чтобы порадоваться такой большой АКБ. А ведь ещё есть два режима экономии энергии: оптимизированный и ультра-экономичный. Оптимизация у меня продлевала работу на 5 часов. Она включает тёмную тему, отключает вибро и меняет ещё всякие мелочи. Ультра-экономия превращает ваш смартфон в обычную звонилку и выключает почти всё. Работать будут только звонки, смс и календарь. Как вы думаете, насколько в таком режиме продлится время работы? Ответ кажется невероятным – до 55 дней. Такое количество суток возможно при запуске режима на полностью заряженном смартфоне.

Заряжается Infinix Hot 10 play достаточно долго – около четырёх часов. Тому виной: большая батарея и не самый шустрый MicroUSB.

Экран

IPS на 6,82″ с разрешением HD+ (1620х720) выглядит неплохо, однако при длительном использовании устройства глаза начинают уставать. Режим «Защиты глаз» частично помогает решить эту проблему. Он заставит экран желтить, как с ТруТон в Айфоне. Но всю проблему это не решит, так как углы обзора у этого экрана не очень хороши. Даже при небольшом отклонении появляются искажения и преломления. А вот цвета неплохие и весьма насыщенные. Предельной яркости хватит на солнечный день, но если вы будете находиться в тени. Мы ставим экрану троечку.

Технические характеристики

Процессор MediaTek Helio G35 – сердце Hot 10 Play. Этот современный чип часто устанавливают в бюджетных смартфонах от Realme и Redmi. G35 не так прост, как кажется: он умеет экономить энергию и очень хорошо оптимизируется под ваши задачи. В играх он задействует все ресурсы, а в обычной жизни старается не растрачивать. Бенчмарки много очков этому чипу не дают. Но нам важны не просто цифры, а факты. Так вот: система работает стабильно (не летает, но и не задумывается), игры идут неплохо. Про максимальные настройки особо не думайте. У вас бюджет не тот всё-таки. Вообще со смартфонами ситуация точно такая же, как и с компьютерами. Если у вас есть ПК, то это не гарантирует запуск любых игр. На всё влияют бюджет и характеристики. Наш вердикт: смартфон для жизни и игр в очереди или самолёте.

Нагрева нет вообще. Это очень хорошо и объяснимо современным G35. Чуть теплее становится задней крышке в самом верху. Отличный результат!

Устройство поддерживает 5-ГГц Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Приятно, что поддерживаются современные стандарты связи. Это экономит энергию и отлично сказывается на дальности и стабильности соединения. Раз уже говорим про средства связи, то сразу скажу про сотовые данные. Обе Нано-сим поддерживают 4G, сигнал принимается хорошо. Интернет работает стабильно и не пропадает. А ещё в лотке три места: под две Сим и одну MicroSD. А это удобно, согласитесь.

Память. Есть 2 версии Hot 10 Play: 2/32 Гб и 4/64 Гб. Если встроенной памяти будет не хватать, спасёт слот для карт microSD. Наша версия на 4/64 отличается от младшей она не только хранилищем, а ещё и процессором. Там ставят уже G25 от Медиатек. Напомню, что в версии 4/64 установлен более шустрый чип – G35.

Игровой режим

В самом названии смартфона фигурирует слово play – играть. Оно настраивает на то, что устройство будет заточено под игры. Как раз для этого предусмотрен режим HyperBoost в Hot 10 Play. С ним игры становятся лучше: чип бросает все силы на графику, появляется панель быстрых действий и прочее. С таким подходом вы сумеете выжить максимум из своего Infinix. К тому же телефон вообще не нагревается, так что комфорт вам обеспечен. Крутые игры пойдут на минималках, но и это очень хорошо для устройства за очень адекватные деньги.

Камера

Основная камера на 13МП соседствует с умным объективом. Он помогает сделать хороший кадр в разных условиях. Кстати, связка и правда неплохая. Кадры хорошо сбалансированы: цвета и резкость на хорошем уровне, деталей много и в «мыло» не переходит. Основная камера лишена стабилизации, так что видео лучше снимать не на ходу.

А вы заметили хитрости дизайнеров? Если не всматриваться, то кажется, что камеры 4. Но объектива два + вспышка в таком же кружочке. А четвёртое место занято надписью AI.

Селфи-камера находится в каплевидном вырезе. При дневном освещении делает неплохие снимки, а при тусклом – появляются шумы. Общее качество: много деталей, автофокус почти всегда работает хорошо, но камера не любит резких движений. Наш вердикт – четыре с минусом.

На Infinix Hot 10 Play можно даже получить неплохие ночные фото при условии хорошо освещенного объекта. Как этот светящийся дом, например.

Звук

Единственный параграф нашего обзора, где всё неоднозначно. Начнём с того, что основной динамик совмещён со слуховым. Это хорошо для разговоров по телефону, ведь позволяет слышать собеседника громко и чётко. Рингтон тоже играет громко и не хрипит. Но прослушивание музыки через Infinix Hot 10 Play вызывает вопросы. Звук плоский, недостаточно громкий и вообще не сбалансированный. Если хотите посмотреть фильм или включить любимую композицию, то лучше через наушники. Тем более, что в комплект их для вас уже положили.

Вибрация

Часто в недорогих устройствах мы ругаем неприятную вибрацию. У Infinix с этим проблем никаких. Вибрик сильный, не жужжащий и достаточно информативный. Мы были приятно удивлены, кстати.

Разблокировка

Датчик отпечатка пальца расположили сзади. Место выбрано хорошее – под палец. Искать нужное место или тянуться не приходиться. Скорость срабатывания неплохая, но не рекордная. Из-за загрязнённого датчика или влажных рук могут происходить ошибки. Ещё доступна разблокировка через селфи-камеру, но этот способ будет хорошо работать только при очень хорошем освещении.

Прошивка XOS

На смартфоне установлено фирменное ПО Infinix XOS 7 на Android 10. Подробнее о нём можно прочитать в нашем большом обзоре прошивки. Сразу хочется сказать, что изменений много и они пошли на пользу. Очень неплохая получилось прошивка.

Цены на Infinix Hot 10 Play

В официальном магазине Infinix на Али просят 8163 руб и 9270 руб за 2/32ГБ и 4/64ГБ соответственно.

Кому рекомендую?

Infinix Hot 10 Play подходит очень большому количеству людей. Актуальная и не завышенная цена понравится очень многим. Начинающие пользователи (школьники и пожилые люди) оценят большой экран, стабильную работу и огромный аккумулятор. Путешественникам понравится режим ультра-экономии энергии (до 55 дней). Игровой режим и неплохие камеры нужны вообще почти всем. Hot 10 Play пытается угодить очень многим пользователям и это у него неплохо получается. Минусы тоже есть: экран не любит углов, а звук из динамика мог быть лучше. Но впечатления от Infinix остаются хорошие. За небольшие деньги вы получаете адекватный и современный смартфон. Всем лайк!

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