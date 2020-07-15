Обзор iXpand Mini. Лучшая флешка для iPhone?

Гаджет, который я желаю каждому.

Ну вот всем хороши iPhone, только, эх, карты памяти microSD никак не поддерживают (ну и цены запредельные). К счастью, Apple прислушивается. За последние два года компания так сильно улучшила поддержку внешних накопителей в iOS, что флешки для iPhone получили вторую жизнь. По полной заинтересовался темой и активно протестировал iXpand Mini от SanDisk — одну из самых интересных флешек для iPhone на современном рынке. Стоит ли такая флешка покупки или это, как и раньше, только лишь костыли? Узнаете из этого обзора.

Технические характеристики iXpand Mini

Емкость: 32, 64, 128, 256 ГБ

Интерфейсы: USB-A 3.0, Lightning

Максимальная скорость чтения данных: 90 Мб/с

Совместимость с мобильными устройствами: iPhone и iPad с разъемом Lightning и iOS 8.2+

Совместимость с компьютерами: ПК (Windows 7 и новее, Chrome OS) и компьютеры Mac (Mac OS X 10.9 и новее)

Габариты: 53×12,1×4,6 мм

Дизайн

iXpand Mini выглядит как вполне обычная современная USB-флешка, не выделяясь какой-то особой формой корпуса. Однако ключевое отличие флешки от обычных аналогов рассмотреть несложно. Помимо USB-A у нее есть дополнительный коннектор Lightning для подключения к iPhone и iPad.

Коннектор Lightning прикрывается небольшим полупрозрачным пластиковым колпачком. Коннектор USB-A ничем не защищен и всегда готов к использованию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bloha.ru (@bloha_ru) 14 Июл 2020 в 1:06 PDT

Помимо коннекторов на корпусе флешке только один элемент — светодиодный индикатор. Он мигает, когда происходит передача данных, тем самым сигнализируя о том, что флешку нельзя извлекать, иначе процесс прервется.

Флешка выполнена из прочного алюминия с пластиковыми вставками, придающим корпусу приятный контраст. Сборка устройства на традиционно высочайшем для компании SanDisk уровне. Те, кто когда-либо пользовался флешками производителя сразу поняли о чем речь. Фактически эти флешки вечные и бронебойные, как раз-таки за счет своей идеально подогнанной сборки.

iXpand Mini — одна из самых компактных флешек для iPhone. Габариты устройства составляют всего 53×12,1×4,6 мм. С одной стороны, это плюс — флешка относительно незаметна, когда ее вставляешь в iPhone. Да и в целом места занимает немного.

С другой же стороны, флешка реально маленькая и легкая. Потерять такую — раз плюнуть. Именно поэтому отсутствие отверстия для шнурка можно считать минусом конструкции.

Флешка идеально совместима с чехлами. Она вставляется в разъем без проблем, вне зависимости от того, какой чехол надет на смартфоне. Проверял на трех разных чехлах, включая дешевый с AliExpress.

«Путешествуя» по карманам, флешка совсем не царапается. По крайней мере, у меня не получилось оставить на ней ни одной даже едва заметной царапины за неделю активного использования. Материал явно не маркий и устойчивый к царапинам.

Удобно ли пользоваться

Ключевая характеристика флешек для iPhone — скорость передачи данных. Но не менее важна эргономика, ведь пользоваться накопителем чаще всего придется в «походных» условиях. Например, в самолете, просматривая загруженный заранее фильм с флешки. Или в номере отеля, перекидывая сделанные на iPhone снимки на накопитель, чтобы освободить память на смартфоне.

Тестировал флешку в паре с 4,7-дюймовым iPhone SE 2-го поколения, габариты которого полностью соответствуют всем предыдущим моделям iPhone с таким же экраном.

Не буду кривить душой — сперва флешка кажется достаточно длинной. Будучи вставленной в смартфон, она не ощущается «невидимой» и не «сливается» с корпусом устройства.

Однако использование смартфона не становится сложнее из-за нее. iPhone по-прежнему удобно держать в любой ориентации, в том числе, если смотреть фильм.

Специально протестировал, каково это, смотреть целый двухчасовой фильм с флешки на iPhone. Неудобств не было ровным счетом никаких. Флешка не отвлекала и не перевешивала. Не был просмотр омрачен и лагами — все два часа прошли как по маслу.

Как это работает

Первые флешки для iPhone появились много лет назад. Но и в наше время многие пользователи iPhone в принципе не знают о существовании таких девайсов и о том, как они работают. Именно поэтому совсем не лишним будет рассказать.

iXpand Mini подключается к iPhone или iPad через разъем Lightning. Сразу после этого флешка моментально определяется в приложении «Файлы», где полноценная поддержка внешних накопителей реализована вот уже как пару лет.

Прямо из приложения «Файлы» любые данные можно скинуть с флешки на iPhone или наоборот. Оттуда можно экспортировать файлы в другие приложения, просматривать фотографии и видео, открывать документы и выполнять прочие стандартные действия с файлами.

Но весь потенциал флешки раскрывается при установке специального приложения — iXpand Drive. С его установкой накопитель расширяет возможности iPhone несколькими действительно уникальными опциями.

В первую очередь, это резервное копирование фотографий и видео с iPhone. Как только флешка подключается к iPhone, автоматически происходит загрузка снимков и видеороликов в оригинальном качестве на накопитель. Крайне полезная опция, особенно в отпуске, когда память iPhone забивается новыми фото и видео буквально каждый час, а «облаком» пользоваться заоблачно дорого.

Флешка в паре с приложением выручат и в ситуации, когда вас, что называется, «прижало». Если памяти на iPhone нет, а снять видео нужно здесь и сейчас, съемку можно выполнять прямо с сохранением на съемный накопитель. В таком случае съемка выполняется в обход приложения «Фото», да и памяти айфона в целом.

С приложением очень легко разобраться. Оно полностью на русском языке. При первом запуске появляется подробная инструкция, которая на всякий случай показывает, куда и где нажимать.

Встроенный в приложение видеоплеер, конечно, не VLC, но ничего раздражающего в нем нет. Кнопки управления воспроизведения большие, интерфейс плеера оперативно «прячется» с глаз долой, когда мы не нажимаем на экран iPhone.

Но никаких продвинутых функций, вроде подгрузки внешнего файла с субтитрами, в плеере не предусмотрено. Для любых подобных действий рекомендую открывать видеофайлы, те же фильмы, в нужных вам сторонних плеерах через приложение «Файлы». Сделать это очень просто через меню «Открыть с помощью».

Это же касается и встроенного в приложение аудиоплеера. Он работает, но широкой функциональностью не отличается.

Когда приходит пора перекидывать данные с флешки на компьютер, то iXpand Mini становится самой обычной USB-флешкой. Подключаете ее к компьютеру, заходите на диск и перекидываете любые файлы самым что ни на есть обычным образом. Подключать флешку желательно в разъем USB 3.0, так как в таком случае скорость передачи будет наибольшей.

Скорость передачи данных

iXpand Mini — современный флеш-накопитель для iPhone со скоростью чтения до 90 Мб/с и скоростью записи до 30 Мб/с. Благодаря этому снимаются многие ограничения, которые были у старых моделей флешек, в том числе тех, что мы не раз обозревали ранее.

Например, снимать видео с непосредственной записью прямо на флешку можно с разрешением 4K. Запись будет идти четко, без прерываний. Итоговое видео не запинается, да и никаких других дефектов не происходит.

Это же касается и воспроизведения видеофайлов с флешки. Фильмы в разрешении Full HD проигрываются без прерываний. Более высокое разрешение фильмов не тестировал — смысла от такого просмотра на iPhone мало.

Тест в Crystal Disk Mark подтвердил, что скорость чтения iXpand Mini соответствует заявленной — 90 Мб/с. Скорость записи составляет 28-30 Мб/с.

Флешка выпускается в четырех конфигурациях: с 32, 64, 128 или 256 ГБ памяти. Я тестировал 64-гигабайтную флешку. «Из коробки» на ней доступно 60 ГБ свободного места.

Оценка

iXpand Mini — идеальная флешка для iPhone или iPad в 2020 году. Она компактная, реально быстрая и с поддержкой всех необходимых функций. Флешка подойдет для всех возможных сценариев использования, планируете ли вы просто смотреть с нее фильмы в дороге или использовать как «замену iCloud» в поездке за границу, где памяти на iPhone традиционно не хватает.

Улучшить гаджет можно, пожалуй, только более функциональными плеерами — им явно есть куда расти. К счастью, их минусы перекрывает iOS, которая за последние два года, наконец, научилась практически полноценно работать с различными данными со внешних накопителей.

Плюсы

Стильный современный дизайн.

Удобное фирменное приложение и полноценная поддержка флешки в приложении «Файлы».

Опция автоматического резервного копирования фото и видео.

Высокая скорость чтения и передачи.

Минусы

Нет отверстия для шнурка на корпусе.

Небольшой набор функций во встроенных плеерах.

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