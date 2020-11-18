Обзор MacBook Air M1: стоит ли гнаться за новым процессором?

Если очень коротко, то он того стоит.

10 ноября 2020 Apple показала свои новые компьютеры на собственном процессоре M1. И вот наш обзор на потенциальный хит – MacBook Air M1. Поехали!

Начну с дизайна. Он тот же, что и был у MacBook Air 2020. По большому счёту это обновление начинки в старом корпусе. Корпус, конечно, не старый, мы же говорим про Air 2020.

Теперь поговорим о самом процессоре M1 от Apple.

Историческая справка: Apple уже переводила все свои Mac на новые процессоры без отрыва от производства, разработки и продаж. Это было в 2005-ом. Тогда гениальный Стив Джобс решил разорвать стратегические партнёрство с IBM и использовать решения от Intel. Сотрудничество с IBM длилось 14 лет, а после них с Intel – 15.

Про сам процессор мы уже писали, но здесь главное – это не цифры или результаты синтетических тестов. Apple, кажется, и сама не ожидала, что у них получится так хорошо. Они слишком сильно превзошли все решения на рынке. А Air 2020 с процессором от Intel новый Эйр обгоняет в 3,5 раза.

Характеристики MacBook Air M1.

Отличий от MacBook Air 2020 на Intel, кроме процессора, почти нет. Работают на последней macOS 11 Big Sur. У них одинаковый вес, всё та же идеальная клавиатура и лучший трекпад на рынке. Экран с разрешением 2560×1600 с P3 Wide Color и True Tone. Батарея, кстати, тоже не изменилась (44,9 Вт.ч), но заряд M1 держит лучше. Отличия 2020 от M1:

Немного изменён верхний ряд клавиш на клавиатуре.

Порт Thunderbolt 3 теперь поддерживает только встроенный дисплей, решение от Intel подразумевало подключения нескольких внешних дисплеев и внешних графических процессоров.

Производительность.

Здесь представлены скриншоты со всех синтетических тестов. Такое превосходство или равенство с топовыми процессорами комментировать излишне. Но если коснуться не цифр, а фактов: это Mac на M1 работает дольше и быстрее. Это можно почувствовать и увидеть своими глазами без всяких тестов.

Графика.

Apple M1 имеет 7 ядер графического процессора. Всё летает, а графика очень плавная. Ниже представлены результаты тестов.

Программы.

С совместимостью программ сейчас есть сложности. Либо эмулятор, либо вообще – вылет. Adobe сейчас делится Бетой Фотошопа, который поддерживает новый процессор из Купертино, его стабильной версии пока нет.

А как же поддержка приложений от iOS/iPadOS?

Да, они работают. Вы просто загружаете их из App Store и всё. Покупать уже оплаченные проги не нужно. Но нужно понимать, что разработчики ещё не внесли новый размер экрана в свои приложения. Так что выбор будет между разрешениями iPhone и iPad.

Автономность.

Она ожидаемо выросла. Но неожиданно сразу на 50%. Вот это впечатляет меня больше всего.

Вывод.

Нужно брать Маки с новым процессором. Это однозначный факт. Я уже раздумываю продать свой MacBook Pro и взять Air M1.

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