Обзор Moshi Overture, iGlaze и Altra. Есть ли чехлы для iPhone лучше?

Красивые и технологичные.

За последние пару лет я перепробовал десятки разных чехлов для iPhone. От моделей с AliExpress из разных ценовых категорий, до оригинальных чехлов Apple из новейших коллекций, только-только поступивших в продажу. Признаюсь, все они просто померкли на фоне новых чехлов Moshi для iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Такого внимания к деталям и такой технологичности (!) не довелось встретить нигде. Рассказал подробнее, чем же так удивительны новые чехлы Moshi в этом обзоре.

Moshi Overture: максимум удобства

Overture — первый чехол из протестированного трио. И именно он понравился мне больше всего по ряду вполне конкретных причин.

Чехол Overture состоит из двух частей. Первая часть — основной защитный чехол, который надевается на корпус смартфона как бампер. Вторая часть, представляющая собой чехол-кошелек, магнитится сверху на бампер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bloha.ru (@bloha_ru) 17 Июн 2020 в 9:02 PDT

Согласитесь, элегантное решение? Чехол можно использовать в открытом виде, не надевая на него сверху откидную часть. В таком случае откидная часть не будет мешаться, что сильнее всего скажется на удобстве съемки.

С другой же стороны, примагнитив чехол-кошелек на место, чехол становится куда более функциональным. Для меня «полная» версия чехла с кошельком стала идеальным летним вариантом. Летом карманов всегда не хватает. Носить телефон, ключи, карточки и прочую мелочь жутко неудобно. Вместительные отверстия в крышке чехла решают эту проблему, позволяя меньше беспокоиться.

В откидной части чехла есть два кармашка для карточек и отделение для наличных и чеков. Последнее довольно вместительное. Туда получится положить в том числе некоторые документы, если потребуется.

Верхняя часть чехла выполнена отделана высококачественной искусственной кожей. Материал выглядит действительно современно, плюс он очень приятен на ощупь. Несмотря на то, что материал светлый, пачкается он неохотно. За месяц активного использования на чехле не осталось никаких заметных потертостей. Конечно, в итоге он, как и все светлые чехлы, обречен перебраться на «темную сторону». Но, как кажется по первым дням, случится это не скоро.

«Внутренний» чехол, надевающийся на корпус самого айфона, выполнен из прочного нетоксичного поликарбоната. Его прочность заслуживает особого внимания. Как заявляет производитель, чехол обеспечивает защиту телефона при падения на уровне армейского стандарта MIL-STD-810G.

Разумеется, я не стал специально ронять айфон в чехле на землю. Но точно могу сказать, что облаченный в чехол iPhone по ощущениям становится более защищенным. Его комфортнее держать в руке. Знакомое многим владельцам стеклянных iPhone тревожное чувство о том, что смартфон может выскользнуть, полностью пропадает.

Moshi iGlaze: защита на стиле

Второй чехол iGlaze более классический, но со своими интересными особенностями. Назвать его обычным определенно нельзя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bloha.ru (@bloha_ru) 29 Июн 2020 в 11:09 PDT

Чехол имеет прочную металлическую рамку, за счет которой достигается дополнительный амортизирующий эффект. Созданная с использованием процесса испарения металла рамка устойчива к ударам и царапинам. Ее укрепленность явно ощущается по увеличенной плотности по сравнению с задней поверхностью чехла.

iGlaze тоже защищен от падений по армейскому стандарту MIL-STD-810G. Это стандарт для большинства чехлов Moshi.

По личным ощущениям iGlaze — самый защитный чехол из всех протестированных. При этом, чехол крайне тонкий — всего 1,14 см с учетом приподнятой спереди рамки, нужной для того, чтобы смартфон в чехле можно было спокойно класть экраном вниз. Толщина смартфона увеличивается столь незначительно, что никакого первоначального дискомфорта от использования чехла не возникает.

Moshi Altra: для почитателей свободы

Чехол с ремешком сложно сделать одновременно красивым и удобным, поэтому в последние годы многие даже известные бренды перестали их выпускать. В линейке аксессуаров Moshi же такие остались. Altra — безусловно самый крутой из чехлов с отстегнутым ремешком.

Зачем вообще ремешок на чехле? Здесь все просто — он нужен для обретения большей свободы.

Представьте, что вы отправляетесь в отпуск. В наше непростое время представить это сложно, но вы уж постарайтесь. И вот вы приехали в аэропорт, где традиционно начинается суета. В одной руке у вас багаж, во второй бутылка с водой. Каждые пять минут приходится лезть в карман или сумку для того, чтобы проверить телефон, ответить на сообщение или звонок. Стоит ли говорить, что это дико неудобно.

Если же айфон висит на шее или на поясе, то проблема снимается сама собой. Смартфон всегда под рукой. Лазить за ним специально не нужно. В этом и есть главная сила чехла с ремешком.

Интересно, что уже в отпуске, когда вы долетели и, как кажется, паники быть не должно, чехол со съемным ремешком продолжает спасать. Просто разгружая ваши руки, которые вечно заняты, даже в ходе самых спокойных прогулок по городу (бутылка воды, сумка и т.д.).

Еще чехол Altra хочется отдельно похвалить за классное текстурированное покрытие. Держать iPhone в руке становится гораздо удобнее и безопаснее.

Беспроводная зарядка на новом уровне

Все эти чехлы объединяет одна интересная фишка. Все они совместимы с другой классной разработкой Moshi — автомобильным креплением для беспроводной зарядки SnapTo.

Что это такое? Крепление SnapTo устанавливается на различные поверхности, например, на приборную панель автомобиля. Облаченный в чехол Moshi айфон с изящной легкостью примагничивается к этому креплению, после чего автоматически начинается беспроводная зарядка.

Удивительная легкость сохраняется и при снятии смартфона с крепления. Не приходится применять практически никаких усилий для того, чтобы отсоединить iPhone в чехле от SnapTo.

Магия же заключается в том, что во время поездок, даже по откровенно ужасным дорогам, iPhone держится на креплении как влитой. В самой компании Moshi не рассказывают, как им удалось добиться такого поразительного эффекта. Но факт остается фактом.

Лично тестировал чехлы с креплением в течение месяца. Ездил много по Москве, а также отъезжал в область, где дороги совсем переставали радовать. Ни одного случайного падения айфона с крепления не случилось.

Замечу, что встроенный магнит есть только в чехле Overture. У двух других чехлов имеются особые пластиковые вставки, вместо которых необходимо эти самые магниты вставлять. При этом, магниты не идут в комплекте с чехлами, но поставляются с зарядным креплением SnapTo. Вот такая система.

Что касается беспроводной зарядки, то она через крепление SnapTo выполняется с мощностью 10 Вт. При этом, зарядка происходит чуть медленнее, чем при помощи штатного 5-ваттного зарядного адаптера для iPhone с использованием кабеля.

Впрочем, обойтись можно и без SnapTo. С обычными ковриками для беспроводной зарядки чехлы тоже совместимы. Снимать чехол с iPhone для выполнения зарядки не потребуется.

Интересно, что в компании Moshi утверждают об обратном. Видимо, из желания привлечь как можно больше покупателей к креплению SnapTo. Признаю, гаджет впечатляющий и уникальный в своем роде, но все-таки по карману не всем. Именно поэтому радует, что заряжать iPhone в чехлах Moshi беспроводным образом получится от любых зарядных ковриков.

Оценка

Moshi не зря признается ведущим производителем аксессуаров для iPhone. Компания каждый год придумает что-то новое, хотя, казалось бы, каких чехлов только уже не выходило. Тем не менее, Moshi продолжает удивлять.

Все протестированные чехлы так сильно понравились, что искренне захотелось пользоваться каждым. Overture с кармашками стал для меня идеальным летним вариантом, Altra с ремешком — совершенно точно лучше других чехлов в поездках, а iGlaze — лучший классический «открытый» вариант. По причине того, что чехлы такие разные, посоветовать какую-то конкретную модель из новой коллекции Moshi не получится. Выбирать определенно точно нужно по вашим собственным потребностям.

Плюсы

Современные чехлы, выполненные из качественных материалов.

Идеальная сборка — никаких зазоров или неровностей.

Чехлы не препятствуют нажатию кнопок и доступу к разъему Lightning.

Защита от падений по армейскому стандарту.

Возможность «магического» крепления к беспроводной зарядке SnapTo.

Минусы

Высокая цена.

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