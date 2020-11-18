Обзор на смартчасы Honor Watch ES: фитнесс-тренер у вас в кармане

Интересные часы за скромную плату.



Посмотрим на умные часы Honor Watch ES. Помимо цены, у них есть ещё несколько козырей, чтобы удивить вас. Поехали!

Начну с дизайна.

Циферблат имеет необычную прямоугольную форму. Они похожи на вытянутые Apple Watch. Но когда эти часы оказываются на вашем запястье, то вы просто не ощущаете их на себе. Очень удобная форма огибает руку, а тонкий корпус (10,7 мм) и очень малый вес делают своё дело.

Сбоку имеется всего одна кнопка. Она нужна для вызова меню, возврата к циферблату, выбора подсказок во время тренировок и другого.

Дисплей.

Амолед-экран с высоким разрешением под изогнутым стеклом. Кстати, можно настроить постоянно горящий экран.

Корпус.

Я уже написал, что его толщина 10,7 мм. Ещё он из пластика. Доступные цвета: чёрный, белый и нежно-розовый. Благодаря вытянутой форме нужно быть внимательнее с выбором. На тонких руках они будут сильно выпирать сверху и снизу. Но нас самом деле выглядят и сидят на руке эти часы отлично.

Тренировки.

Всего предусмотрено 12 вариантов тренировок: от упражнений на пресс до растяжки всего тела. Особенно любопытны подсказки на экране. Понятно, что это нужно для мотивации в тонировках. Ведь вас там будут хвалить или просить увеличить стараться. Ещё предусмотрены трёхминутные тренировки на работе. Они похожи на разминку или зарядку. Для офиса или работы на удалёнке – самое то. В остальном отслеживание физической активности включает в себя 95 активностей. Всё как и в других смартчасах Huawei/Honor. Ещё отслеживается пульс и мониторится ваш сон. Но у пульсометра бывают провалы: неверно считает или постоянно показывает, что пульс зашкаливает.

Использование смарт-функций.

На экране часов можно управлять музыкой, просматривать погоду и другое. Дизайн циферблатов можно выбрать из нескольких предустановленных.

Часы работают с Андроид и iOS через приложение Huawei Health. Судя по отзывам пользователей, иногда приходится перезапускать приложение для корректной работы или возобновления уведомлений. Но это качается некоторых моделей смартфонов.

Аккумулятор.

Honor заявляет о 10-и днях работы. Реальные показатели не сильно отличаются от цифр на бумаге. При постоянно горящем экране, регулярных тренировках и контроле пульса их хватает на 7 дней. А это вообще отличный показатель.

Цена.

Она просто супер – 7990 руб за штучку. А если поискать на Я.Маркете, то можно ещё сэкономить около 1500 руб. Стоит ли брать? Не вижу никаких противоречий к такой покупке.

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