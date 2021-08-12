Обзор наушников Honor Earbuds 2 Lite: smart casual с хорошим звуком

Активное шумоподавление за суперадекватные деньги.

Всем привет! У меня в руках – Honor Earbuds 2 Lite. Я успела их послушать и хочу поделиться своими ощущениями.



Сравнивать Honor Earbuds 2 Lite я буду со своими AirPods 2, которыми пользуюсь уже два года.

Внешний вид, коробка, дизайн. Компактная коробка. В комплекте – сами наушники, длинный кабель для зарядки с разъёмом Type-C, сменные амбушюры для разных размеров ушей.

Всё выполнено в белой гамме, в лучших традициях многих брендов.

Кейс лёгкий, по размеру больше, чем AirPods 2 поколения, но его также удобно класть в карман или маленькую дамскую сумочку. Сразу хочу упомянуть один момент: прямо из коробки кейс Honorов «люфтит». Чего не скажешь о кейсе AirPods 2, у которого с конструкцией дела обстоят лучше даже после двух лет использования. Но не торопитесь с общим выводом, ведь вы ещё не знаете цену на эти наушники от Honor.

Советую приобрести защитный чехол для кейса Honor Earbuds тем, кто щепетильно относится к внешнему виду гаджетов. Поверхность кейса чувствительна к царапинам.

Удобство использования. Наушники удобно доставать из кейса и при этом они хорошо магнитятся. Можно быть уверенным, что наушник не улетит на несколько метров. Наушники плотно сидят в ушах, в них можно заниматься спортом. В том числе и бегом. Но лично у меня после вакуумных наушников через полчаса устают уши и голова. Поэтому я перешла на обычные наушники-вкладыши, в моём случае – AirPods 2-го поколения. Если у вас такой проблемы нет и не было, то с вашими Honor Earbuds 2 Lite будет всё в порядке.

Подключение к смартфону. На смартфонах серии Honor при подключении подробно написано, какой заряд каждого наушника и кейса. Очень похоже на подключении AirPods к iPhone.



Слушая музыку в этих наушниках Honor на iPhone, я по привычке попробовала остановить песню двумя постукиваниями по наушнику. Жесты работают и их можно настраивать отдельно для каждого наушника. На iPhone так сделать нельзя, да и из настроек доступна только остановка воспроизведения. Та же ситуация и с другими смартфонами (не Хонор).

На Honor доступны разные опции для левого и правого наушников. При помощи жестов можно:

Остановить или продолжить воспроизведение;

Переключить следующую композицию;

Вернуться к предыдущей композиции;

Активировать голосового помощника;

Деактивировать жесты.

При помощи Honor Earbuds 2 Lite можно записывать звук на диктофон и разговаривать по телефону. Для записи видео они тоже подойдут, но если хочется идеального звука, лучше приобрести микрофон-«петличку». Как и AirPods, Honorы работают по отдельности, то есть, совсем не обязательно доставать оба наушника из кейса, если нужно ответить на звонок сразу. Пока один наушник используется для разговора, второй заряжается в кейсе или просто чего-то ждёт.

Теперь о главном – звуке. Звучание мне очень понравилось. Приятно осознавать, что Honor развиваются и в этом направлении. Неплохие басы. Да и в целом, звук хорошо сбалансирован. Низких частот явно больше, чем у Эйрподс 2. Наушники мне удалось протестировать и на iPhone, и на Honor, и на Samsung. На iPhone и Samsung звук одинаковый. А с Honor, что ожидаемо, наушники звучат громче.

Шумоподавление. Очень удобная функция для тех, кто часто слушает музыку и подкасты в метро. Ведь вам не мешают посторонние звуки. Шумодав даёт совершенно другое звучание. Эффект присутствия в музыкальной студии налицо. Функцию можно вовсе отключить в настройках, либо выбрать вариант «звуконепроницаемость». Это значит, что внешние шумы направляются вовнутрь: услышите собеседника и гудок автомобиля.

Шумоподавление не доставляет дискомфорт. Но громкость на все 100% лучше не увеличивать. Вашим ушам это пользы точно не принесёт. Да и гулять по городу так может быть небезопасно: вам сигналят или кричат, а вы слышите только музыку.

Аккумулятор и время автономной работы. Ёмкость кейса Honor Earbuds Lite 2 – 410 мА*ч, самих наушников – 55 мА*ч. Производитель обещает до 32 часов использования без подзарядки. Что касается AirPods 2, то Apple не раскрывает ёмкость аккумуляторов своих продуктов, но обещают до 24 часов без подзарядки. При активном использовании – ежедневные поездки в метро на работу и обратно – хватит на полтора дня. Спустя 2 года мои AirPods столько уже не проработают. Но судя по характеристикам, так долго они не работали и когда были новые. Сейчас мне приходится заряжать уши каждое утро перед выходом на работу. Представьте, как мне понравилась суперавтономность Нonor Earbuds 2 Lite.

Влагозащита. В этой модели используется стандарт IPX4, который защищает устройство от водяных брызг. Совсем небольшое количество воды им будет не страшно. Сильный ливень – уже не лучший сценарий для использования. Да и раковина с водой – тоже.

Цены. Даже на старте продаж ценник на Honor Earbuds 2 Lite максимально интересный – 4990 руб. И это у официальных продавцов! А если вы готовы подождать посылку с Али, то заплатите ещё меньше – около 3500 руб. Да-да, это цена новых наушников с активным шумоподавлением.

Итог. Honor Earbuds 2 Lite – хороший выбор на каждый день. Конечно, если вы эксперт и будете сравнивать их с Hi-End-наушниками, то можете разочароваться. Но если вы не звукорежиссёр, а просто любитель хорошей музыки и подкастов, то эти наушники вам точно подойдут. Готова рекомендовать на 100% пользователям Honor, так как все фишки работают именно на этих смартфонах. А вот пользователям других смартфонов лучше немного подождать полной адаптации/оптимизации и к другим брендам. А до тех пор вам придётся обратить внимание на и на конкурентов Honor Earbuds 2 Lite. Так как больше фишек доступно именно с фирменными решениями. Так что вы получаете за 3500-5000 руб? Список не малый: современный внешний вид, качественное звучание с активным шумодавом и отличную автономность. Стоит ли присматриваться и покупать? Это 100%-ный кандидат на роль вашего девайса! Всем лайк!

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