Обзор наушников Honor Magic Earbuds: стиль и активное шумоподавление без проводов

Ищите наушники? Прочитайте это обзор!

Всем привет, сейчас все говорят про наушники с активным шумоподавлением. Многие производители ценят свои наушники очень высоко и просят немало денег. Honor пошли иным путём: продают свои Magic Earbuds за адекватные деньги. Но стоит ли их покупать? А про шумодав написали для галочки или он действительно работает? На эти и многие другие вопросы мы подготовили исчерпывающие ответы. Поехали!

Коробка стильная и уже вызывает положительные эмоции: фирменный цвет, магнитная застёжка.

Внутри всё тоже в порядке: центральное место на верхнем ярусе занимают сами наушники. А в подполе этой коробочки расположились: Type-C кабель для подзарядки (1М), сменные амбюшуры (ещё 3 доп. комплекта) и бумажки. Собственно, положили всё самое необходимое, молодцы.

Первое впечатление очень хорошее. Материалы и исполнение в духе Apple – белый глянец. Царапается кейс, кстати, тоже в духе Эппл. Помимо классического белого цвета вы можете выбрать и фирменный бирюзовый цвет. Он выглядит очень стильно и необычно. Сами уши глянцевые и тоже очень похожи на знаменитого конкурента. Ну здесь ничего не поделать: людям нравится, а против рынка не пойдёшь. Шаг в сторону – это дополнительный яркий цвет. Верное решение, я считаю.

Кейс небольшой, даже компактный и вытянутый. Верхняя крышка с названием бренда откидывается и открывает вашему взору сами наушники. Внутри они расположены удобно, перепутать местами невозможно. Тем более, что у каждого посадочного места присутствует значок «R» и «L». Магнитятся они на 5 баллов: достаточно сильно, чтобы не выпадать и уверенно закрепляться в своём месте, но при этом вытаскивать наушники легко.

Подключение к телефону выполняется нажатием кнопки. Всё как у всех – точно не запутаетесь. Кнопочку ищите на задней стороне кейса под шарниром. Индикация подключения и поиска нового устройства моргает/горит внутри. Зелёный огонёк – всё «OK», моргающий белый – готов к новому сопряжению. Также присутствует внешний индикатор, он указывает на зарядку: зелёный, оранжевый, красный.

Анимация. При подключении к смартфонам от Huawei и Honor всё выглядит красиво и очень похоже на подход Эппл. Частенько пишу об этом, да? Но что делать, если так и есть. При подключении к смартам других производителей такой красоты вы не увидите. А как тогда узнать оставшийся заряд или настроить что-то? Для этого скачиваем приложение AI Life. Его легко можно отыскать в магазинах приложений для iOS или Android.

AI Life. В этом приложении:

Доступна информация о заряде каждого наушника и кейса.

каждого наушника и кейса. Настройка функций по двойному тапу для каждого наушника: плей/пауза; следующий/предыдущий трек; вызов голосового помощника. Также можно вообще отключить такие возможности.

для каждого наушника: плей/пауза; следующий/предыдущий трек; вызов голосового помощника. Также можно вообще отключить такие возможности. Выбор режима шумоподавления при долгом нажатии на каждый наушник: Шумоподавление, Звукопроницаемость («прозрачность») и Выключено. Можно поставить все 3 галочки в этом списке. Тогда при долгом нажатии все режимы будут переключаться циклично. Зажимаем и слышим разницу, кроме того: женский голос оповестит вас о выбранном режиме. Эти голосовые уведомления звучат на английском языке и весьма тихо, чтобы не мешать вам слушать музыку. Всё это тоже можно отключить и управлять шумодавом из приложения.

при долгом нажатии на каждый наушник: Шумоподавление, Звукопроницаемость («прозрачность») и Выключено. поставить все 3 галочки в этом списке. Тогда при долгом нажатии все режимы будут переключаться циклично. Зажимаем и слышим разницу, кроме того: женский голос оповестит вас о выбранном режиме. Эти голосовые уведомления звучат на английском языке и весьма тихо, чтобы не мешать вам слушать музыку. Всё это тоже можно отключить и управлять шумодавом из приложения. Обновить ПО наушников.

наушников. Переименовать ваши Honor Magic Earbuds.

Шумоподавление действительно работает. Если вы никогда не слушали музыку с таким режимом, то вам точно понравится. Непривычно слышать только музыку, когда идёте по городу. Ведь вам слышна только композиция, но при этом посторонних звуков или рёва машин будто не существует.

Звукопроницаемость («прозрачность», если говорит по-эппловски) тоже справляется хорошо. Голоса людей или особо громкие звуки транслируются вам в наушники, а это и правда круто. Это полезно:

Когда к вам могут обратиться во время работы, но слушаете музыку с шумодавом. У меня такое было – правда круто.

Если вы переходите дорогу. Ведь вам могут посигналить, если вы заслушались новым треком и ещё в каком-то случае.

При работе в шумных помещения. Мой знакомый использует именно эти наушники от Honor на работе. А работает он на заводе, шума там хватает.

Звук. Honor Magic Earbuds очень громкие, я даже не ожидал такого уровня громкости. Но в этом есть и минус: на предельных громкостях эквалайзер уже не справляется и слышен больше верх, чем середина. Басов всегда много и они неплохие, насыщенные и приятные. Любой жанр отыгрывается очень хорошо. Но: чем выше громкость – тем больше выделяется голос. Это не минус, а нюанс. Если уж говорить про мою субъективную оценку, то я бы поставил 8 из 10. За что снизил: за небольшое ухудшение звука на высоких громкостях. Но если вы не собираетесь так делать, то всё будет отлично. Да и вредно для здоровья использовать затычки с такой громкостью.

Разговоры тоже являются сильной стороной наушников от Honor. Вы слышите всех просто идеально (затычки с шумоподавлением всё-таки), вас слышно тоже громко и чётко (спасибо микрофону в каждом наушнике). Удобно ли долго говорить по телефону? Удобно, но если вы не привыкли подолгу находить в наушниках такого типа, то дискомфорт может и появиться через время. Дело привычки и не более того. Каждый наушник весит всего по 10 г, так что проблем не возникнет.

Работа каждого наушника. Во время разговоров или прослушивания музыки можно использовать:

Оба наушника .

. Только левый .

. Только правый .

. Левый и правый по очереди. Для подзарядки или когда появился дискомфорт от очень долгого разговора. Важно: разговор не прервётся, а вот музыку встанет на паузу.

За все эти возможности нужно благодарить датчики в каждом наушнике. Они помогают вам в не только переключаться во время разговора с комфортом, но и экономят заряд. Ведь наушник понимает, что он не используется и отключается сам.

Я надеюсь, вас не напугали мои слова про дискомфорт? Даже когда вы говорите по обычному телефону, то меняете руку. А я просто стараюсь максимально рассказать вам про наушники.

Дальность. Что здесь я могу сказать:

Используется Bluetooth 5.0 , что уже обещает нам уже метро 10 отличного соединения.

, что уже обещает нам уже метро 10 отличного соединения. Я отходил от телефона и на бОльшее расстояние (думаю, метров 15), а звук не прерывался и не искажался.

Пыле/влагозащита. В Honor Magic Earbuds используется IP54. Для нас это означает защиту от брызг и пыли. Кратковременное (случайное) попадание в воду/под дождь выдержать должны, но я не проверял.

Батарея. В кейсе она составляет 410 мАч и даёт возможность слушать музыку до 13 часов. Сами наушники могут играть до 3,5. В сумме выходит неплохо – до 16,5 ч. Что вышло у меня: с постоянно активным шумодавом музыка играла часов 13. А без него вышло бы как раз заявленное время. Да, при этом я ещё много говорил по телефону, что тоже зарядку потребляет немало. Кейс полностью заряжается минут за 30. За автономность ставлю лайк.

Цены на Honor Magic Earbuds в марте 2021. Официальный магазин Honor рассчитывает на 7990 руб (на сайте купон на 1000, а без него 8990 руб). Официальный магазин Honor на Али просит 7590 руб. В Я.Маркете можно отыскать от 6000 руб.

Кстати, вот наш очень свежий обзор на Beats Powerbeats Pro.

Вывод. Honor Magic Earbuds – отличные наушники с активным шумоподавлением, которые стоят своих денег. Особенно при покупке в Я.Маркете. Главные плюсы: дизайн, активный шумодав с «прозрачностью», долгое время работы и адекватная цена. К минусу я могу отнести только небольшое снижение качества звука на максимуме. Стоит ли покупать эти наушники от Хонор? Конечно, ведь это отличные уши по отличной цене. Тем более, что Magic Earbuds с шумоподавлением стоят дешевле очень многих простых беспроводных затычек. Я уверен, что вы не пожалеете. Всем лайк!

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