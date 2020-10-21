Обзор ноутбука ASUS ZenBook Flip 14 UM462DA

Честно и по делу.

Всем привет, расскажу вам про свой ноутбук. По пунктам раскрою все плюсы и минусы. Поехали!

1. Сложность выбора. Я понятия не имел, какой именно ноутбук мне нужен и для чего. Я даже не очень понимал, брать мне Windows или MacOS. Да, я знаю, что Мак сильно дороже. Но если бы мне стало очень нужно, то взял бы б/у. Обстоятельства у всех бывают разные, так что я тоже так размышлял.

Я решил начать новую жизнь. Но ещё не знал, какую именно). Так что выбирал по таким критериям: 14″, FullHD, мощный процессор, много памяти, большая батарея и сенсорный экран со стилусом. Я уже сказал, что толком не понимал, чем буду заниматься. Так что решил на всякий случай иметь сенсорный экран под рукой. И это мне очень пригодилось, но не для графического дизайна, подробности ниже.

Список моделей был сразу коротким. Осталось всего два производителя в моём блокноте. Ну и выбрал я Asus, это вы уже поняли). Потому что к HP у меня отношение не лучшее. Цены у них задраны, а на дисплеях экономят. Для меня экран – главное, так что я даже время на них не стал тратить. Может, и стоило на них посмотреть, но они всё равно были дороже.

Помню, ещё во времена КПК почти все производители перешли на разрешение дисплеев 640×480, а HP продолжали ставить 320×240…

Совет: лично я не советую выбирать ноутбуки с диагональю в 15″. Обычно их качество никуда не годится. Потому что это самая ходовая диагональ, а производитель гонится за дешевизной. На бумаге описание матрицы будет выглядеть неплохо, но глаза ваши разочаруются. Поэтому я выбрал 14″, 16″ просто слишком большой для меня, я ношу ноутбук с собой ежедневно.

2. Выбор характеристик. У этой модели было два варианта конфигураций. На бумаге разница только в процессоре и объёме SSD-накопителя, но это не совсем так. Эти отличия существуют, но список ими не ограничивается. В первых двух отличиях: Ryzen 5/Ryzen 7 и 256Gb/512Gb. Остальные технические характеристики совпадают. Но (!) в более дорогой версии в комплекте идут умный стилус и фирменный чехол. А это не мелочь. Ведь стилус в России официально не купить, а в Европе за него просят €50, что по нынешнему курсу… Вы и сами всё знаете. Разница между версиями была 5000 руб, так что я переплатил с удовольствием.

3. Характеристики:

Процессор AMD Ryzen 7 (3700U).

Видеокарта AMD Radeon RX Vega 10.

8-512 памяти.

Сенсорный 14″ FullHD (1920×1080) экран с LED-подсветкой.

Музыка Harman/Kardon.

Разблокировка по лицу.

Батарея – 3830 мАч.

Размеры: 32.2 x 21 x 1.9 см.

Вес – 1,6 кг.

Цена: 69990 руб.

Дальше пойдут мои оценки качеств этого ноутбука. Он со мной почти 2 месяца, так что отзыв будет объективным. Итак:

1. Экран. Очень хороший: углы обзора отличные, картинка яркая и сочная. А ещё он действительно сенсорный). Рамки вокруг дисплея тонкие.

2. Клавиатура. Очень приятная, как на Маке. Подсветка почти равномерная. Почти, потому что неидеально, но почти без претензий. Сравнивал с HP ProBook 450 G7: у него она тугая какая-то. Дело привычки, конечно, но и я здесь высказываю своё мнение. Кстати, экран у G7 хуже, чем у моего Asus, а описано цифрами всё идентично.

Кстати: есть прикольная фишка на тачпаде. Набор символов для калькулятора, очень удобно и эффектно включается. Ни разу не было нужно, но я всем показываю).

3. Звук. Просто песня. Честно. Всего два динамика от Harman/Kardon и вы получаете удовольствие. Не дискотека, конечно, но очень чисто и очень громко. За это ставлю два плюса сразу.

4. Время работы. Здесь всё неоднозначно. Работает долго, часов на 6 хватает. Как я использую эти 6 часов:

Работа в интернете: набор текстов, поиск информации и картинок и тд.

Экран почти всегда на полную.

Работа в фоторедакторах, в том числе и Фотошопе.

Фоном играет музыка, если хорошая песня, то на полную.

Заряжается часа 3, думаю, но я не ставлю отдельно на зарядку. Обычно заряжается во время работы.

5. Производительность. Честно говоря, мне её оценить сложно. Всё работает быстро. Вентилятор слышно изредка, так что с моими задачами ноут не напрягается. Засёк время запуска Photoshop 2020 – 20 секунд. Это быстро или нет?) До этого работал в фотошопе на телефоне и Маке. Кстати, MacBook запускал PhotoShop так же быстро, по-моему.

Результаты синтетических тестов: PCMark 10 – 5830 пунктов (общая продуктивность); Cinebench R15 – 651 (многоядерный тест) и 142.24 (одноядерный тест); 3DMark 11 – 3455 пунктов.

6. Безопасность. Разблокировать ноутбук можно паролем или предъявив своё лицо. Мне нравится последнее. Причём работает это не через камеру, а при помощи биометрических датчиков. Даже при очень плохом освещении срабатывает. При полной темноте протестировать не могу, ведь экран включен, когда ноутбук пытается меня узнать. Ставлю жирный плюс.

7. Windows 10 Домашняя. Ну вот мы и подошли к первому минусу. И речь идёт про операционку. Она лагает и часто вылетает. Может вообще закрыть все окна и показать отправку отчёта ошибок в космос. Это происходит не каждые 5 минут и даже не каждый день. Но я использую одни и те же программы.

8. Тачпад. Вы наверное думаете, что я расскажу про его удобство. Нет. Ничего подобного. Выше я сказал, что мне очень помогло наличие стилуса. И вот почему: когда лагает тачпад… Да, он это делает, а начал сбоить вообще со старта. Можно коснуться пальцем панели и не двигаться, а курсор будет шататься по экрану. Сколько же раз я удалял вкладки браузера, закрывал приложения… В этот момент нервы были на пределе. И если бы не сенсорный экран, то я сдал бы ноутбук в ремонт. Почему всё-таки не сдал? У меня нет запасного компьютера, времени за экраном я провожу очень много. Поэтому просто не могу сдать его в гарантийную службу.

На этом, по большому счёту, минусы заканчиваются. С проблемами Windows можно мириться, каждый вылет отнимает пару секунд. Но как мириться с тем, что тачпад работает некорректно? Кстати, у меня такое уже было. У моего очень старого ноутбука Sony Vaio тоже начал барахлить тачпад. Но только спустя 4 года непрерывной работы.

9. Интересные фишки:

Этот ноутбук в названии имеет приставку « Flip ». Он трансформер, как Lenovo Yoga. Полный переворот экрана я использовал всего несколько раз. А вот раскладывание в 90 градусов – частенько. И мне это было очень кстати. Ещё: полный переворот экрана включает режим планшета, что тоже удобно в этом случае.

». Он трансформер, как Lenovo Yoga. Полный переворот экрана я использовал всего несколько раз. А вот раскладывание в 90 градусов – частенько. И мне это было очень кстати. полный переворот экрана включает режим планшета, что тоже удобно в этом случае. В Windows 10 есть функция «Windows Ink Workspace». Очень крутая штука. Экран становится доской для рисования. Есть несколько режимов работы, вот это они молодцы.

Поворот изображения работает во все четыре стороны. Такое даже не у всех планшетов есть, а это вообще ноутбук.

Фирменный стилус удобный. Есть две кнопки, заменяющие клавиши мышки. Если поднести умное перо к экрану, то появится точку, на которую попадёт стилус. Это очень удобно.

Ну и цифры на тачпаде, конечно. Они включаются сенсорной кнопкой в углу поверхности. В выключенном состоянии символов не видно.

Если вам интересно, как себя проявляет эта машина в играх. То пишите в комментариях, всё поставлю и протестирую. Но я уверен, что этот сильный процессор и отличная видеокарта справятся почти с любой задачей. Всем лайк!

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