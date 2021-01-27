Обзор ноутбука Asus ZenBook Flip UX371E: сенсорный трансформер с 8 ГБ оперативки и i5 11-го поколения

Большой обзор небольшого, но мощного ноутбука.

Всем привет, Asus продолжает расширять линейку своих ноутбуков-трансформеров. В Asus ZenBook Flip UX371E: i5 11-го поколения, 8/512 ГБ, интересный дизайн, сенсорный экран и стерео от Harman/Kardon. В нашем обзоре вы узнаете: хороший ли это ноутбук, удобно ли им пользоваться и стоит ли его вообще покупать этот Асус за не самые маленькие деньги. Поехали!

Комплектация. Ноутбук поставляется в очень симпатичной коробке. Внутри нас ждут: переходник с Type-C на 3,5 мм, Ethernet-переходник под Type-C, зарядка на 65W, умный стилус, фирменный чехол и сам ноутбук. Комплект очень достойный: положили всё, что только можно. Но а как иначе, ведь портов стало не очень много – ультрабук всё-таки.

Размеры и вес: 305 х 211 х 13,9 мм и 1,2 кг соответственно. Ноут компактный и лёгкий. Для сравнения привожу размеры MacBook Air 2020 с такой же диагональю (13,3″): 304,1 х 212,4 х 15,6 и вес 1,25 кг.

Внешний вид. Asus UX371E выглядит солидно: чёрный матовый корпус из алюминия с медными гранями создают очень приятное впечатление. Верхняя крышка имеет медный логотип производителя и расходящийся от него круги шлифовки. Это выглядит интересно: издалека не видно, а в близи – смотрится приятно и ненавязчиво. Внутри нас тоже ожидает алюминий, но не на всей внутренней поверхности, а только ниже клавиатуры (нижняя треть). Снизу ноутбук защищает крышка из пластика.

IPS-экран показывает очень хорошую картинку. Эти 13,3″ имеют FullHD-разрешение (1920 х 1080) с плотностью пикселей – 165,6 ppi, а картинку обновляют в 60Гц. Изображение действительно отличное: цвета красивые и сочные, а яркости хватает для работы и в солнечную погоду. Прикрывает всё это дело стекло, но без матового покрытия. Иначе никак – экран же сенсорный. Удобная функция «Ночной свет» – это что-то вроде True Tone в iPhone. Картинка начинает желтить, заботясь о ваших глазах. Можно настроить по часам (например: только в ночное время) или вообще отключить.

Здесь у Асус видна работа над ошибками: прикрывать сенсорный дисплей стеклом вместо пластика – отличное решение. У меня был Asus UM462DA и там применялся пластик, который легко можно было продавить до самой матрицы. Я постоянно боялся повредить экран.

Клавиатура выглядит красиво: символы на ней имеют лунный оттенок, а при выключенной подсветке соотносятся с медными фасками алюминиевого корпуса. Расположение клавиш удобное: компактно, но расстояние между кнопка достаточное, чтобы не очень часто промахиваться. Ход клавиатуры приятный: в меру короткий и не пустотелый. Для ноутбуков Asus – это норма.

В расположении клавиш у меня есть вопрос только к стрелкам: две кнопки управления по вертикали (вверх/вниз) расположены на месте одной кнопки. Из-за этого пользоваться ими неудобно, а играть – сложно. Но это вопрос эргономики, дизайна и экономии места.

А вот действительно серьёзное недовольство у меня вызвала подсветка клавиатуры:

1. Медный цвет символов – это красиво, но всегда приходится выкручивать подсветку на максимум, чтобы хоть что-то было видно при тусклом освещении. В полной темноте подсветка символов выглядит красиво и приятна для глаз.

2. Неравномерность подсветки клавиатуры: верхний ряд системных клавиш светит прямо в глаза. Этого не видно только, когда вы находитесь ровно над клавиатурой. Немного отодвигаете ноут от себя для более удобного положения и всё – вы смотрите только на светодиодную полосу. Но и это ещё не всё: символы медные, а светодиоды бело-голубые и их свечение пробивается по контуру клавиш. И даже это она делает неравномерно: где-то светит сильнее, а где-то – меньше. В нашем образце сильнее всего светит из-под клавиш: 5, 6, вверх, вниз. Смотрится некрасиво.

3. Шкала уровня подсветки состоит всего из трёх делений. Этого мало.

Начинка очень бодрая:

Процессор i5 от Intel 11-го поколения , версия – 1135G7 – это 4 ядра с частотой 2,4-4,2 ГГц. Это мощный и энергоэффективный чип из 2020. То есть последнего поколения, произведён по 10Нм техпроцессу.

, версия – 1135G7 – это 4 ядра с частотой 2,4-4,2 ГГц. Это мощный и энергоэффективный чип из 2020. То есть последнего поколения, произведён по 10Нм техпроцессу. 8ГБ быстрой LPDDR4x-памяти хватит почти на всё. Расширить её нельзя.

За графику отвечает встроенный ускоритель Intel Iris Xe. И работает он отлично.

SSD на 512 ГБ будет работать быстро, а памяти в нём хватит каждому.

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.

Но и к начинке вопрос имеется. Непонятно, почему в недешёвом ноутбуке из 2020-го отсутствует поддержка сим-карт. Тем более, что в России даже eSim можно использовать, операторы уже предоставляют такую возможность.

Порты: USB-A 3.0 x1, USB-C (Type-C) x2, MicroHDMI x1. Зарядка осуществляется через любой из 2-х портов Type-C. Как видите, Асус не просто так комплектует UX371E переходниками для 3,5 мм и интернет-провода.

Intel Evo. Этот значок на корпусе заслужить сложно и вот почему. У каждого ноута с такой маркировкой: выход из сна не более 1 секунды, экран не менее FullHD, процессор 11-го поколения, работа от одного зарядка более 9 часов и так далее. Ноутбук Asus UX371E такой стикер на корпусе имеет. И он заслужил его полностью.

Звук от Harman/Rardon играет хорошо. На корпусе о нём написали не просто так. Играет чисто, громко и качественно. Динамики расположены снизу, в ближних к вам углах. Так что звук отражается от стола и всегда звучит громко. Но алюминиевая поверхность около тачпада, расположенная над динамиками, начинает нагреваться. Уже минут через 30-40 музыкального сопровождения алюминий начинает теплеть. Температура становится немного выше вашей собственной. Это не сильно мешает, но от металла ждёшь прохлады, а он теплее, чем вы сами.

Сенсорный экран активен постоянно и очень чувствительный, давить на него сильнее, чем требуется, не нужно. К нему вообще нет вопросов – всё ровно так, как и должно. Лично я им часто пользуюсь: нужно что-то исправить: стилусом или пальцем прикасаешься к нужному место на экране и всё. Не нужно смотреть, где курсор и искать то самое место, наводя мышку.

Режим планшета включается, когда вы складываете Asus UX371E экраном наружу. Это можно и отключить или каждый раз подтверждать включение режима. Сам режим из себя представляет видоизменённый Windows – плитки и интерфейс полностью преображается под сенсорное управление.

При раскладывании в режим планшета обе половины не соединяются полностью. Они смыкаются только, когда вы кладёте девайс на стол. Это очень странно, в моём более дешёвом трансформере от Asus такой проблемы не было. При классическом закрытии ноутбука всё фиксируется магнитами. Почему так же нельзя было сделать для работы в режиме планшета – неизвестно.

Ещё: в режиме планшета не работают вентиляторы. Об этом сообщает всплывающее уведомление от Asus. Так что серьёзные игры лучше запускать в стандартном виде ноутбука, чтобы не доиграться до перегрева.

Зачем вообще нужен этот режим? Если вы занимаетесь дизайном или просто любите рисовать, то можно купить только этот трансформер и заменить сразу несколько других устройств. В этом режиме удобно играть во многие игры и вообще многое делать руками или стилусом гораздо удобнее и быстрее, чем через мышку или тачпад.

Тачпад большой и удобный, поддерживает небольшое количество жестов: переключиться на другое приложение или между раб. столами, свернуть всё, просмотреть все запущенные программы. На сенсорной панели реализовано числовое поле. Производить расчёты на калькуляторе или записывать номер телефона очень удобно. Включается отдельно клавишей на тачпаде. Подсветка символов для вычислений тоже регулируется и имеет две градации.

Сборка. В целом она хорошая, но присутствует позвякивание каких-то внутренних частей при работе на клавиатуре (клавиши в центре и правее). А сами звуки слышны у левого шарнира, держащего экран. Звук похож на трение металлических и пластиковых частей. Это заметно, если нажимать на клавиши немного сильнее, чем вы бы тестировали ноут в магазине. Например: когда я тороплюсь, то по буквам начинаю стучать не только быстрее, но и немного сильнее. Именно в таком режиме и появляются эти звуки. Вообще слабым местом сборки является панель над клавиатурой, она не из толстого пластика, а ещё под ней выходит горячий воздух из ноутбука. Я уверен, что со временем посторонние звуки усилятся из-за постоянного нагрева и охлаждения пластика.

Зарядка. АКБ на 67 Вт/ч держит заряд действительно долго – часов 10 вам обеспечено. Если решили смотреть фильмы, то немного поменьше, но показатели очень и очень хорошие. Полностью заряжается Asus ZenBook Flip UX371E за час с небольшим. А это вообще суперпоказатель.

Вы уже знаете, что подпитка энергией происходит через любой из 2-х портов Type-C. В этом решении я вижу 2 плюса и 2 минуса:

Вы точно не перепутаете , через какой порт ставить на подзарядку.

, через какой порт ставить на подзарядку. Можно использовать неоригинальную зарядку (дорогой Type-C и хороший быстрый адаптер).

неоригинальную зарядку (дорогой Type-C и хороший быстрый адаптер). Кабель родного адаптера немного болтается внутри ноута при зарядке. То есть стоит внутри не намертво.

внутри ноута при зарядке. То есть стоит внутри не намертво. Такое решение кажется очень хрупким .

Ещё: я бы разнёс порты Type-C по разным сторонам ноута. Это было бы гораздо удобнее, ведь розетки расположены в разных местах. Например: в офисе мне удобнее – справа, а дома – слева. А в этом ноуте они находятся рядом – на левой стороне.

Из коробки вас ждёт домашняя Windows 10. Советую сразу отключить автообновление системы, чтобы в неудобный момент не пришлось ждать завершения установки. В фоне Windows обновляться не умеет, а запускает его, при включении/перезагрузке ноутбука всегда в неожиданное время.

Общее удобство. Начну с того, что вес распределён слишком равномерно. Это не звучит как минус, правда? Но экран почти такой же тяжёлый, как и корпус. А по глянцевым поверхностям ноут ездит почти без трения. Это связано с ножками-опорами у этого Асуса. Из-за формы эти четыре ножки соприкасаются с поверхностью лишь своей малой частью. К тому же две ближние к экрану ножки – резиновые, а ближе к динамикам – пластиковые. Но возвращаясь к развесовке, хочется добавить, что и настроить угол наклона дисплея не так просто. Ничего не болтается и стоит как нужно, но люфт для наклона очень большой. То есть вам нужно немного больше потянуть на себя, чтобы крышка немного вернулась назад в то место, которое вы задумали заранее. В итоге: петли тугие и держат экран крепко, но люфтят при выборе наклона, да и наклон выбирать неудобно. Мне кажется, что петли слишком тугие. Было бы хорошо, если они разработались со временем.

А как этот Асус вообще работает? Всё очень быстро и плавно, игры идут отлично. Но ноут постоянно нагревается: около тачпада – от динамиков, от работы – ближе к экрану. Очень часто (и достаточно громко) работают вертиляторы.

Цены. Asus ZenBook Flip UX371E найти непросто, ведь он совсем недавно вышел на рынок. В январе 2021 мы нашли его только в магазине DNS за 99 999 руб. Дорого? Мы тоже так считаем, а ведь конкурентов за такие деньги хватает. Но представителей Intel Evo на рынке пока немного.

Цена кажется завышенной, но вам хотя бы дают кучу технологий. При этом на Я.Маркете Макбук (тоже 13″ 2020-го года) можно подобрать за эту же сумму: Air – от 79/95 тыс руб (на Интел/ собственном чипе M1), Pro – от 95000 руб (на Интел).

Вывод. Asus UX371E – интересный ноутбук за слишком большие деньги. Он красивый, но при использовании ощущение премиума куда-то улетучивается. Почему мы говорим о премиуме? Ценник в 100 тыс руб сам наводит на такие мысли. Что очень понравилось в этом ноутбуке: дизайн, ультрабук-трансформер c отличный сенсорным экраном, быстро заряжается и долго теряет заряд, отличная начинка (i5 11-го поколения, 8/512, Intel Evo) с отличным звуком от Harman/Kardon, компактные размеры и умеренный вес, богатая комплектация. Что не понравилось: частый нагрев и, как следствие, частая работа вентиляторов, непродуманная развесовка, странная подсветка клавиатуры, посторонние звуки при использовании некоторых клавиш, не фиксируется при раскладывании в режим планшета. Стоит ли его покупать? Плюсов очень много, но и минусы существенные. За эти же деньги можно купить и другой ноутбук, но скорее всего он не будет трансформером с сенсорным экраном. Выходит, что это копромиссный девайс для решения любых задач. То есть подходит каждому. А если вы заранее знаете о минусах и они вас не пугают, то это отличный выбор. Всем лайк!

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