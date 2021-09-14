Обзор ноутбука Honor MagicBook 14 на новом Ryzen 5500U

Стиль, мощь и очень много энергии.

Всем привет, Honor с завидной частотой обновляет свои ноутбуки. У нас в руках новинка 2021 – Honor MagicBook 14 NMH-WDQ9BHNE. Вот нам и стало интересно: не просто ли это смена вывески/названия модели или всё-таки честное улучшение? А вообще звучит неплохо: Ryzen 5500U, шустрая зарядка на 65Вт, FullHD, стерео и компактный металлический корпус. Вот и проверим: это описание подобрано маркетологами или всё же техническими специалистами. Поехали!

Комплектация

В скромной коробочке (небольшие размеры и обычный картон) спрятан очень стильный ноут и пара аксессуаров. Внутри всё белое: блок адаптера на 65Вт с Type-C портом, кабель Type-C – Type-C на 1,8м и пара буклетов.

Адаптер небольшого размера и весит он не не так уж много, хотя и выдаёт 65W. Кабель очень качественный: толстенький, приятный на ощупь, с липучкой.

Сам ноут был упакован очень надёжно: упругие прослойки со всех сторон и пакетик.

Дизайн

Корпус этого MagicBook 14 узнаваем и не претерпел изменений. Думаю, что это правильно: дизайн из 2021, который ещё очень актуален и не приелся. Что мы имеем:

Цвет корпуса – графитово-серый с синеватым отливом. Цвет стал более глубоким, да и выглядит свежее и богаче, чем просто тёмно-серый. В корпусе больше прямых углов, а сглаживания минимальны.

корпуса – графитово-серый с синеватым отливом. Цвет стал более глубоким, да и выглядит свежее и богаче, чем просто тёмно-серый. В корпусе больше прямых углов, а сглаживания минимальны. Верхняя крышка сделана очень стильно. Этот тёмный цвет отлично подчёркивается фаской и названием бренда. Элементы выполнены красивым насыщенным цветом. Его выбор вполне понятен – фирменный синий. И самое главное, что это ненавязчиво.

сделана очень стильно. Этот тёмный цвет отлично подчёркивается фаской и названием бренда. Элементы выполнены красивым насыщенным цветом. Его выбор вполне понятен – фирменный синий. И самое главное, что это ненавязчиво. Внутри . Нижняя часть (с клавиатурой) выполнена из куска металла, клавиатура чёрная с серо-голубой подсветкой, а тачпад из стекла и выполнен под цвет корпуса. Верхняя часть с экраном почти полностью занята дисплеем. А обрамлён он тонкой рамкой из чёрного матового пластика.

. Нижняя часть (с клавиатурой) выполнена из куска металла, клавиатура чёрная с серо-голубой подсветкой, а тачпад из стекла и выполнен под цвет корпуса. Верхняя часть с экраном почти полностью занята дисплеем. А обрамлён он тонкой рамкой из чёрного матового пластика. Снизу тоже металл. Ещё : отверстия под динамики и охлаждение, а также нескользящие ножки.

тоже металл. : отверстия под динамики и охлаждение, а также нескользящие ножки. Итог: стильно, узнаваемо и оригинально.

Материалы

Как вы уже поняли, этот HONOR сделан отлично: алюминиевый корпус, стеклянный тачпад и немного пластика (клавиши и рамка дисплея). Всё как в лучших домах.

Измерения

Линейка: 322,5 х 214,8 х 15,9 мм. Весы: 1,38 кг. Это очень хорошие показатели: не тяжёлый и при этом очень компактный для своей диагонали.

Экран

Цифры: 14″ IPS-дисплей занимают 84%, имеет разрешение 1920х1080 и 100% sRGB-охват. Кроме этого: ребята из Хонор поработали над снижением мерцания и свечения синего спектра.

Эти показатели оставили у меня такое впечатление:

Чёрный цвет – очень чёрный. Вот такой, как нужно. Для неАмоледа – топ.

цвет – очень чёрный. Вот такой, как нужно. Для неАмоледа – топ. Белый цвет отлично сбалансирован для долгой работы с текстом. У него отличный баланс между тёплым и холодным белым.

цвет отлично сбалансирован для долгой работы с текстом. У него отличный баланс между тёплым и холодным белым. Оттенки передаются отлично. Самое главное, что вектор от серо-белого до полностью чёрного Honor MagicBook 14 отображает отлично. Мне показалось, что не все оттенки синего цвета отображаются так же идеально, как другие. Но и это не критично.

передаются отлично. Самое главное, что вектор от серо-белого до полностью чёрного Honor MagicBook 14 отображает отлично. Мне показалось, что не все оттенки синего цвета отображаются так же идеально, как другие. Но и это не критично. Подсветки в 300 нит достаточно для работы при ярком свете. Под прямыми солнечными лучами работать будет не так идеально, но всё равно комфортно.

в 300 нит достаточно для работы при ярком свете. Под прямыми солнечными лучами работать будет не так идеально, но всё равно комфортно. Разрешения достаточно для любых задач: кино, игры и особенно для работы. Работа пойдёт отлично, потому что даже мелкие детали или шрифты будут превосходно видны.

достаточно для любых задач: кино, игры и особенно для работы. Работа пойдёт отлично, потому что даже мелкие детали или шрифты будут превосходно видны. Матовое покрытие экрана спасёт вас от бликов и отпечатков на дисплее.

Вообще картинка выглядит очень хорошо: сочные цвета, огромное количество оттенков. Дисплей HONOR MagicBook 14 из 2021 отлично подходит для любых ваших увлечений или работы. А мне очень нравится, что глаза не устают после долгой работы с текстом.

Ещё:

Шкала подсветки просто огромна. Можно выбрать очень яркий экран, а можно максимально тусклый для работы ночью.

Функция ночного света меняет цветовую палитру на желтоватую. Что-то вроде ТруТон от Эппл.

Угол обзора зависит только от вас. Вы можете разложить ноут аж на 180°.

Звук

Звук оцениваем раньше начинки. Потому что он нам нужен гораздо чаще, чем максимальная производительность. Итак:

Громкость очень достойная. Средняя комната, кухня или офис точно будут двигаться под вашу музыку.

очень достойная. Средняя комната, кухня или офис точно будут двигаться под вашу музыку. Баланс : очень много середины; недостаток верхних частот; даже низких частот субъективно больше, чем верхних.

: очень много середины; недостаток верхних частот; даже низких частот субъективно больше, чем верхних. На максимальной громкости появляется дисбаланс в звучании. В принципе на максималке слышна только середина.

появляется дисбаланс в звучании. В принципе на максималке слышна только середина. Никаких похрипываний или других искажений не замечено.

похрипываний или других искажений не замечено. В наличии 3,5мм аудиовход, что не может не радовать.

Начинка

Чип Ryzen 5500U от АМД (это 6 ядер; 7НМ; усреднённая частота 2,1ГГц, но для этого процессора максимум является аж 4ГГц);

от АМД (это 6 ядер; 7НМ; усреднённая частота 2,1ГГц, но для этого процессора максимум является аж 4ГГц); Графика Radeon от АМД (это 7 ядер до 1,8ГГц);

до 1,8ГГц); 8ГБ оперативки (DDR4)/

оперативки (DDR4)/ 128ГБ накопителя.

накопителя. Аккумулятор на 56Вт/ч и очень шустрой зарядкой на 65Вт. А также с реверсивной подзарядкой других устройств.

и очень шустрой зарядкой на 65Вт. А также с других устройств. Wi-Fi 6 (!), Bluetooth 5.

(!), Bluetooth 5. 2Х USB-A; 1Х HDMI; 1Х Type-C; 1Х 3,5мм.

Стереодинамики на 2Вт.

Производительность

Очень свежий чип и 8ГБ оперативки не могли разочаровывать. Поэтому мы имеем просто отличное быстродействие при выполнении любых задач.

Активное охлаждение имеется, но вы о нём вообще не вспомните. Только в играх может немного зажужжать. Но это очень тихий и вообще не раздражающий фон. Заметен он только в полной тишине и при очень серьёзных нагрузках.

Но наша оценка – это одно. А бенчмарки – совсем иное. Поэтому мы воспользовались бенчем от Ворлд Оф Тэнкс и Cinebench. Скриншоты ниже.

Результат: уверенные позиции с отличными результатами и в бенчмарках, и в жизни. А я говорил, что всё будет ОК.

Нагрев

В долгих миссиях корпус немного нагревается на стыке с экраном. Но ведь именно там тепло выходит из ноутбука. А место под руками и тачпад остаются прохладными. Это очень хороший показатель. Уверен, что в этом заслуга не только АМД, а ещё и самой Хонор.

Клавиатура

В Honor MagicBook 14, как и вообще заведено у Хонор, с клавиатурой всё очень хорошо. Что мы имеем:

Отличный ход каждой клавиши. Он не длинный и не короткий, а вот прямо тот, какой нужен.

ход каждой клавиши. Он не длинный и не короткий, а вот прямо тот, какой нужен. Расположение кнопочек (то есть расстояние между ними) тоже не вызывает ни одного вопроса. Можно печатать в слепую и не ждать ошибок. Кстати, размер клавиш тоже выбран отлично – очень комфортно.

кнопочек (то есть расстояние между ними) тоже не вызывает ни одного вопроса. Можно печатать в слепую и не ждать ошибок. Кстати, размер клавиш тоже выбран отлично – очень комфортно. В верхнем ряду имеется всё необходимое: настройки яркости/звука/сетей и селфикамера. Чтооо? Да, интересное решение, но о нём ниже.

имеется всё необходимое: настройки яркости/звука/сетей и селфикамера. Да, интересное решение, но о нём ниже. Но в такой идеальной клавиатуре должен быть хотя бы один минус. И он есть – это уровень подсветки. Во-первых, выбрать можно всего 3 градации: откл, чуть-чуть и чуть больше. Во-вторых, даже «максимальная» подсветка видна только в темноте. Хотя тон подсветки мне и нравится (серо-голубой, прям под цвет корпуса), но её всё равно не видно.

Ощущения. Печатать и правда очень удобно, никаких вопросов к ходу или эргономике клавиатуры не возникает. Очень удобно, что все необходимые настройки вынесены на верхний ряд клавиш. Ещё очень немаловажным является звук клавиш и он тоже хорош: 1) глухой, а не звякающий; 2) весьма тихий; 3) звук дорогой и качественной клавиатуры. Вот если бы не подсветка, то поставил бы твёрдую пятёрку. А так приходится снимать полбалла.

Тачпад

Он очень хороший. Матовое стекло в цвет корпуса выглядит лаконично. А ещё он большой и отлично реагирует на все нажатия. Одинаково чувствителен на всей поверхности. Не было замечено ложных нажатий или неточностей. Снизу тачпад условно разделён на левую и правую клавши мыши, но нажать можно совершенно в любом месте сенсорной панели.

Ещё вам доступны жесты:

Показать все запущенные.

Скрыть всё.

Переключение между приложениями/столами.

Вызов поиска или панели уведомлений.

Где узнать о низ поподробнее: «Параметры» → «Устройства» → «Сенсорная панель». Здесь вы сможете не только ознакомиться с жестами, но настроить их.

Порты

По нынешним меркам их даже много: 2Х классических USB; 1Х обыкновенный HDMI; 1Х Tepe-C для подзарядки, подзарядки других устройств и передачи данных; 1Х 3,5мм вход. Набор чемпиона в 2021-м. Ну правда, сейчас производители всё реже «сверлят» полезные отверстия в ноутах. А в Хонор есть даже HDMI стандартного размера.

Селфи-камера

Не сразу замечаешь, что в такой узкой рамке дисплея не нашлось места для камеры. А потом начинаешь её искать и не находишь. Но ещё секунда поиска и преступление с пропажей камеры уже раскрыто. Нажимаем на клавишу с пиктограммой камеры и на вас уже кто-то смотрит.

Цифры: камера на 0,9МП с разрешением в 720P, видеозаписью и даже HDR.

Ну да, 0,9МП, мягко говоря, не рекорд. Но качество на удивление неплохое, даже хорошее. Есть зашумленность, но зато с контрсветом справляется весьма неплохо.

Ещё:

Имеется светодиод, который сообщает о задействовании камеры.

Если вы сворачиваете приложение, в котором вели видеобеседу, камера отключается.

Сразу два микрофона направлены на вас.

Если раньше вы заклеивали камеру изолентой, то теперь она полностью прячется в корпус.

Нюанс: камера расположена очень низко и смотрит аккурат на ваш подбородок. Надеюсь, он у вас лучше моего. Потому что я всё время смотрел только на свой полуторный подбородок.

Безопасность

Если с вашей видеобезопасностью вопрос уже решён. То вопрос о сохранности ваших данных пока открыт. То есть нет, он тоже уже закрыт – Хонор поставили датчик отпечатка. И место для неё выбрано вполне удобное – в кнопке вкл/выкл. Настраивается и работает быстро. Никаких претензий.

Энергия

На коробке написано о каких-то там 56Кв/ч. Наверное, это много. Или, может быть, маловато. Но мы посмотрим на время реальной работы. Итак:

При моей обычной эксплуатации (офис, поисковик, почта, немного котиков из интернета) выходило 14-16 часов. Яркость экрана обычно была ближе к максимальной и без подсветки клавиатуры (ну вы поняли, почему без неё).

моей обычной эксплуатации (офис, поисковик, почта, немного котиков из интернета) выходило 14-16 часов. Яркость экрана обычно была ближе к максимальной и без подсветки клавиатуры (ну вы поняли, почему без неё). В играх точное время работы оценить сложно. Но я уверен, что в «Сапёр» вы сможете дубасить целые сутки (шутка). Но самое главное, что даже в играх процент утекает разумно и не торопясь.

точное время работы оценить сложно. Но я уверен, что в «Сапёр» вы сможете дубасить целые сутки (шутка). Но самое главное, что даже в играх процент утекает разумно и не торопясь. Зарядка около 1,5 часов. Если в это время вы продолжаете игры/фильмы/работу, то время увеличится, но всё равно будет быстро. Комплектный блок на 65Вт – неплохой помощник в этом вопросе. Кстати, комплектный кабель – тоже не промах, на нём маркировка 3,3А, то есть точно соответствует адаптеру.

около 1,5 часов. Если в это время вы продолжаете игры/фильмы/работу, то время увеличится, но всё равно будет быстро. Комплектный блок на 65Вт – неплохой помощник в этом вопросе. Кстати, комплектный кабель – тоже не промах, на нём маркировка 3,3А, то есть точно соответствует адаптеру. С помощью вашего Honor MagicBook 14 вы можете заряжать и другие устройства. Причём не только, когда вы сидите за ноутом, но даже ещё час после закрытия лавочки. Ой, ноутбука.

вы можете заряжать и другие устройства. Причём не только, когда вы сидите за ноутом, но даже ещё час после закрытия лавочки. Ой, ноутбука. Зарядка из комплекта весит 151 г, кабель прибавит к сумке ещё 41 г.

Honor MagicLink

Очень удобная фишка от Хонор! Она позволяет вообще не брать в руки смартфон. Подключили и полностью пользуетесь им с экрана MagicBook. Вы можете передавать файлы с ноута в смарт и наоборот, отвечать на звонки, чатиться и так далее. Это действительно очень удобно!

Windows

Из коробки будет работать на самой последней сборке 20H2. Это актуальное обновление для Виндоус 10. Что это нам даёт:

Работа без багов. Наконец-то, это время пришло.

Никаких вылетов программ.

Закрыты известные прорехи в безопасности.

Общее удобство

Современные ноутбуки стали по-настоящему портативными. Они долго работают, быстро заряжаются, позволяют играть в нормальные игры и при этом обладают скромными размерами и комфортным весом. Honor MagicBook 14 2021 играет как раз в этой лиге. Удобно долго и продуктивно работать, заряжать обычным Type-C и подпитывать от ноута севшие наушники.

Цены

Официальная цена на HONOR MagicBook 14 на Ryzen 5500U названа такой:

HONOR MagicBook 14 – 59 990 ₽

HONOR MagicBook 15 – 69 990 ₽

В продаже обе модели ноутбука с 28 сентября 2021.

C 14 по 27 сентября можно оформить предварительный заказ на официальном интернет-магазине HONOR. При этом в подарок достанутся часы HONOR MagicWatch 2 46 мм и появится возможность выиграть смартфон HONOR 10X Lite. Более того, оформившие подписку на официальном сайте HONOR, смогут принять участие в розыгрыше нового ноутбука всего за 1₽.

Вывод

HONOR MagicBook 14 на Ryzen 5500U – это действительно актуальное и очень достойное устройство. Вам доступно сразу всё: отличный экран, прекрасная автономность, суперсовременная начинка, скромные размеры и стильный дизайн. Здорово, что с собой можно вообще не брать зарядку. Ноутбук от Хонор – как смартфон, то есть зарядил перед выходом и всё. Вес и габариты подходят для большинства сумок и любого рюкзака, но и в руках он будет удобен. По крайней мере, путь по офису и до машины будут пройден на ура. Всем лайк!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: