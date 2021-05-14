Обзор OPPO A54: стиль и отличный экран за 11990

Когда качество гораздо выше цены.



А вы тоже заметили, что производители смартфонов пользуются стратегией автопроизводителей? Вы получаете высокое качество и сравнимый комфорт в каждой модели бренда. А если вы хотите больше места или крутую мультимедийную систему, то нужно выбрать модели подороже. То же самое сейчас происходит и на рынке смартфонов. У среднего и даже бюджетного уровня экраны и камеры не в десять раз хуже, чем у топа. Да, вам доступно меньше память, разрешение экрана будет ниже и не приходится ждать 50-кратного зума. Но у вас всё рано будет стильный смартфон с неплохими камерами, достойным дисплеем и всем необходимым для комфортной жизни. Именно по такому принципу сделан новый OPPO A54. Хотя он из А-серии, но не лишён хорошего экрана и неплохих камер, а по дизайну вообще невозможно оценить бюджет. Звучит уже здорово, правда? Большой обзор OPPO A54 уже на Блохе, поехали!

Комплектация

Лаконичная белая коробочка не таит в себе сюрпризов, но зато всё самое необходимое внутри: Type-C кабель на 1м, быстрый адаптер на 18Вт и качественный силиконовый чехол. А ведь есть и бонус: дисплей уже из коробки защищает бронестекло. Да-да, это точно не плёнка.

Дизайн

Выше я уже сказал, что по дизайну стоимость этого телефона оценить невозможно. И действительно, OPPO A54 не выглядит бюджетником. Красивый переход от стального с жемчужным переливом до насыщенно-синего выглядит очень нарядно. Цвета подобраны очень профессионально: они не кричат, но смотрятся свежо; при это не слишком яркие, но достаточно насыщенные.

Цветовой переход сообщается с боковой рамкой. Я так и не понял, нравится мне это или нет. Если смотреть на заднюю часть, то рамка выглядит отлично, ведь полностью совпадает с переливом задней крышки. А когда телефон лежит на столе, этот переход смотрится неоднозначно. Может понравиться не всем, но с другой стороны: решение интересное и поклонники точно найдутся.

Боковая рамка интересна не только цветом, а ещё и кнопкой включения. Чтобы дать её побольше места, небольшая часть боковинки даже залезла на заднюю крышку. Дизайнеры очень здорово обыграли этот момент, мне нравится.

Блок камер расположен в стандартном месте – левый верхний угол. Но зато выглядит нестандартно. Ведь он не полностью чёрный, как у всех. Нижняя его часть синего цвета с ненавязчивым, но приятным отливом. В этой синей планке спрятана вспышка. Кстати, обрамление блока камер тоже синее.

Согласитесь, что над дизайном A54 хорошенько поработали. Чуть не забыл: есть ещё вариант с классическим чёрным корпусом. Но и он не так прост: строгий цвет тоже может красиво играть на солнце.

Материалы и сборка

Задняя крышка и боковая рамка из пластика. Но он очень крепкий и качественный. Мой тест на скручивание был пройден на отлично – никаких поскрипываний. Дисплей и блок камер защищают стёкла. Напомню, что переднее закалённое стекло дополнительно защищено бронестеклом. Собран A54 отлично: никаких зазоров или люфтов, кнопочки не болтаются, а сидят в своих местах.

Размеры и вес

163,3 х 75,7 х 8,4 мм и 192 г соответственно. Ширина и толщина – отличные. Высота увеличена массивным подбородком. А вес легко объясняется большой АКБ, так что вопросов к нему тоже нет.

Экран

Этот IPS на 6,51″ имеет разрешение HD+ (1600х720, 269 ppi), обновляется с частотой в 60Гц, занимает 89,2% всего переда. 480 нит яркости вам хватит и в солнечную погоду. А углы обзора можно назвать вообще идеальными: никаких неожиданных искажений при наклонах.

Теперь картинка: она сочная и яркая. Все цвета насыщенные и приятные, чёрный цвет действительно почти чёрный (по сравнению с Амолед). К этому экрану вообще не хочется придираться. Ну правда отличный дисплей.

Ещё доступна защита глаз – это что-то вроде Тру Тон от Эппл. То есть экран желтит, чтобы ваши глаза меньше уставали. Тёмная тема пригодится при недостаточном освещении или опять же, если ваши глаза устали.

То есть минусов нет? Ну как нет, есть. Разрешение недостаточное для 6,51″, пиксели видны на мелких пиктограммах (на фото ниже). Но это А-серия, так что всё идеальным быть и не должно из-за стоимости. При этом сочность и яркость экрана OPPO A54 вообще не вызывает вопросов, а только наоборот – похвалу.

Звук

Монодинамик играет очень даже неплохо! Даже хорошо, чего я не ожидал, если честно. Громкий и неплохо сбалансированный звук вас не огорчит. Самое главное, что верхние и средние частоты очень хорошо слышны, низы тоже есть, но поменьше. Учитывая бюджет, звучанию я ставлю 5 баллов.

А ведь это ещё не всё: ребята из OPPO не забыли про стандартный 3,5мм вход и даже про AptX. Отличный подход к звуку!

Начинка

Процессор P35 от Mediatek. Это 8 ядер (до 2,3ГГц) по 12Нм процессу.

За графику отвечает IMG PowerVR GE8320 с частотой 680МГц.

Оперативки будет только 4ГБ.

Хранилище может быть на 64ГБ и 128ГБ. Можно расшириться обыкновенной МикроСД до 256ГБ.

4G, Wi-Fi5, Bluetooth5 и NFC для бесконтактных покупок.

2 Нано-Сим. Лоток на три карточки, так что вторая симка не пойдёт в ущерб памяти.

Общая производительность

Система работает отлично и вообще не подтормаживает. Задумываться может, но для этого нужно свернуть много всего тяжелого (игры, фото/видеоредакторы и тд). Процессор тянет всё, но многое на низких настройках. К достоинствам чипа можно отнести полное отсутствие нагрева. Чуть теплее становится под блоком камеры (посередине), но это максимум, который вам стоит ждать. Вы вообще не станете переживать, если вас мало интересуют навороченные игры. А если вы без них не можете, то вам нужен аппарат с другим бюджетом. И соответствующим игровым потенциалом.

Камеры

Начну с оформления блока камер. Он крупный и не лишён изюминок: камеры три, а кружочка – четыре (в одном из них спрятана надпись «AI», а не объектив); кружочки не нарисованы, а выгравированы. Всё очень симпатично.

Теперь к самим камерам: основная на 13МП, макро и датчик глубины по 2МП.

Основная камера делает неплохие снимки. Автофокус срабатывает отлично. Сложные кадры с кучей мелких объектов (примеры ниже) отрабатываются нормально. Но самые мелкие детали объединяются в более крупные. То есть, приближая готовый кадр, много деталей не будет, но в целом фото будет смотреться хорошо. Стабилизации у видео нет, хотя в какой-то момент мне показалось, что чуть-чуть есть, но это лишь показалось. Цифровой зум удивил своими умениями. Эти х10 не так уж сильно портят качество. Молодцы! А вот ночная съёмка – слабое место. Но сносный кадр получить удалось. Это был режим «ночь», с ним камеру нужно несколько секунд держать неподвижно. И качество становится лучше.

Макро-камера на 2МП… Ну она как бы есть, но её как бы и нет. При идеальном дневном освещении и сантиметров с 10-и у вас что-то выйдет. Но вообще на макро-объектив рассчитывать не стоит.

Селфи-камера на 16МП действительно неплохая. Автофокус отрабатывает на 5 баллов, ему не страшен даже контрсвет. Деталей достаточно и цвета передаются хорошо, немного высветлено, но хорошо.

Энергия

Встроенной АКБ на 5000 мАч хватает на день-полтора. OPPO A54 и правда очень долго живёт без розетки. Штатным ускоренным адаптером (18Вт) до 100% заряжается около 2 часов. Обратной зарядки нет, без проводов заряжаться тоже не обучен.

Безопасность

В кнопку включения встроен датчик отпечатков пальца. Он состоит вообще из одних плюсов: добавляется палец секунд за 10, а считывается молниеносно. Ошибок я не заметил, даже когда руки были влажными. Есть 2 способа разблокировки: с физическим нажатием на кнопку или просто прикосновением к ней.

Где выбрать: «Настройки» → «Отпечатки пальцев, распознавание лица и пароль» → «Отпечаток пальца» → «Разблокировка выключенного экрана» → «Лёгкое касание/Сильное нажатие».

Влагозащита

Производителем она не заявлена, поэтому делаем вывод, что влагозащиты нет. Но рамка сверху не имеет отверстий, так что небольшой дождь скорее всего будет не страшен вашему ОППО.

Вибрация

Ну здесь особо ничего не скажу: жужжит, информативность так себе, но зато вибрирует сильно. Ясно, что это недорогой телефон и топовую вибрацию сюда не поставят. Понимая это, скажу: вибрация хорошая и не раздражает.

ColorOS

Смартфон появился в продаже в апреле 2021, а работает на 10-м Андроиде. Если вас интересует точное название, то это ColorOS 7.2. Из коробки была версия 7.1 и тут же было предложено скачать обновление на 3ГБ, я с радостью согласился. Но прилетела 7.2 с исправлениями и патчем безопасности. ColorOS 11 на Андроид 11 тоже будет, но придётся подождать. А вообще прошивка классная, в ней столько изменений и улучшений, что вы точно останетесь довольны своим OPPO. Кстати, вот наши обзоры на нынешний ColorOS 7.2 и будущий ColorOS 11.

Цены

Официальный магазин OPPO просит 14990 руб и 16990 руб за 4/64ГБ и 4/128ГБ соответственно. Яндекс.Маркет готов продать вам от 11990 и от 14900 руб соответственно.

Вывод

OPPO A54 – это телефон, который отработает каждый потраченный на него рубль. Вы получаете больше, чем ожидаете. Вы получаете: сочный дисплей, большую батарею, отличный звук через динамик или в наушниках, неоспоримый стиль и многое другое. Чего ещё можно можно хотеть за такую адекватную цену? Да, корпус пластиковый, а из всего набора камер самой крутой окажется именно селфи-камера. Но держа в уме бюджет, вы прекрасно осознаёте, что OPPO A54 – это отличный кандидат для вашей покупки. Кому подходит этот смартфон? Перечислять всех, у кого в руках я представляю A54, не имеет смысла. Он подходит всем, для кого не имеют значения крутые игры или ведение тревел-блога через встроенную камеру. Стоит ли покупать OPPO A54? Он стильный и даёт больше, чем за него просят в магазине. Всем лайк!

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