Обзор OPPO A74: тонкий, стильный и технологичный

Полное соответствие году, бюджету и моде.



К нам на тест попала ещё одна новинка от OPPO. Вывеска у него очень неплохая: Амолед, подэкранный датчик, крутая селфи-камера и достойное количество памяти. Вот и нас этот набор очень заинтересовал. Большой обзор OPPO A74 уже на Блохе! Поехали!

Комплектация

OPPO всё ещё верны лучшим традициям и кладут в большую коробочку много всего: метровый Type-C кабель, ускоренный адаптер на 33Вт, чехол и даже наушники. Кроме того, уже из коробки дисплей защищён бронестеклом.

Прозрачный силиконовый чехол натягивается непросто, но зато сидит идеально. Материал не имеет цветовых примесей, так что все дизайнерские изыски будут видны так, как это и было задуманно. То есть защита не пошла в ущерб внешнему виду, что тоже плюс.

Остальные аксессуары белого цвета. Блочок нормального размера и веса, кабель приятный наощупь и не тонкий, а наушники напоминают уши от Эппл. Помните, когда и они комплектовали свои смарты наушниками.

За подход к комплекту ставим жирную пятёрку.

Дизайн

Спереди описывать особо нечего: большой экран, продырявленный в верхнем левом углу для селфи-модуля и массивный подбородок (остальные три стороны дисплея тонкие). А вот на задней части мы остановимся поподробнее.

Задняя крышка имеет очень красивый цветовой переход: от зеркально-серебристого до насыщенного голубого с фиолетовой примесью. Я не сторонник голубых телефонов (хотя производитель считает его синим), но этот насыщенный цвет мне понравился. Он какой-то свежий, весенний что ли. Одним словом: красиво. Такой же переход прослеживается и на рамке корпуса. Оттенки полностью соблюдены, так что впечатление от дизайна не портится.

Что меня расстроило, так это блок камер. Просто он снова такой же, как у всех: чёрный и слева вверху… Да-да, опять. Я совсем недавно хвалил OPPO A54 за более интересный дизайн блока камер, а в A74 всё, как у большинства. В A54 камеры там же, но с цветами поиграли и вышло наряднее.

Цвета: наш свежий синий и строгий чёрный. Кстати, классическая расцветка тоже интересна и не навязчива.

Материалы

В этом разделе новостей никаких: стекло и пластик. Пластик весьма крепкий и тест на скручивание прошёл. А маркая глянцевая поверхность собирает не только отпечатки, но и быстро покрывается царапинами.

Стёкла прикрывают дисплей и камеры, и вот за них беспокоиться точно не придётся.

Размеры и вес

Они вполне скромные: 160,3 х 73,8 х 7,95 мм и 178г. Телефоном пользоваться очень удобно: в руке – как нужно, в любом кармане – без оттягиваний или торчащих углов. Все современные смарты вытянуты для фильмов и игр, у OPPO к этому свой подход. Они сместили кнопки (питания и громкости) ближе к середине корпуса. Тянуться никогда не приходится – это удобно.

Экран

Ну вот мы и подошли к самой главной части любого смартфона – дисплею. А здесь ОППО А74 хорош: 6,43″ Амолед с FullHD+ разрешением (2400х1080, 409 ppi) и обновлением в 60Гц. А это не все преимущества: 100% охват sRGB, 800 нит яркости и закалённое стекло известного немецкого бренда SCHOTT.

А если говорить про саму картинку: сочно и ярко. Цвета очень насыщенные или даже слишком насыщенные. Пример: значок YouTube имеет более алый (тёмно-красный) цвет, чем на других тестируемых смартах. Конечно, дело только в оттенках и это вообще не минус, а нюанс. Яркости до 800 нит хватит на любые погодные условия. А если вы в тени, то всё будет идеально.

Углы обзора просто отличные – никакого дискомфорта. Отклик экрана на нажатия и жесты происходит мгновенно – придраться невозможно. Разрешения FullHD+ хватает этим 6,43″ с головой – даже мелкий шрифт отлично читается.

Дисплею ОППО А74 мы ставим пятёрку с минусом. Да, экран хорош, но кое-что докрутить можно.

Звук

Я начну с вывода: в OPPO A74 отличный звук. А теперь детали: громкое и чистое звучание имеет неплохой, но неидельный баланс. Верхних частот и середины – в достаточном количестве, а низов – маловато. Но общее впечатление отличное: фильмы, игры и фоновая музыка будут вас только радовать. Кроме этого присутствуют: кодек AptX для отличного звучания по беспроводу и классический 3,5мм вход для проводных ушей. Интересный факт: во всех, тестируемых нами смартфонах OPPO из 2021, звук был на пятёрку. Поэтому наши ожидания хорошего звука полностью оправдались.

Начинка

Процессор 662 от Qualcomm. Этот современный чип состоит из 8 ядер и ускоряется до 2ГГц.

Графика – Адрено 610 (до 950МГц).

Оперативки – 4ГБ (LPDDR4X).

Накопитель – 128ГБ. Его можно расширить при помощи обычной МикроСД (до 512ГБ).

Вай-Фай и Блютуз 5-х версий, NFC для бесконтактных платежей.

2 Сим-карты. Лоток на 3 позиции позволяет оставить сразу обе сим-ки + карту памяти. eSIM не поддерживается

Общая производительность

Современный чип от Snapdragon для того и поставлен, что должен работать хорошо. И наш 662-й ведёт себя именно так: система летает; никаких фризов и лагов замечено не было; «увесистые» игры и приложения идут без проблем. Да, смарт не игровой, так что делайте скидку при выборе настроек графики. Кстати, нагрева нет совсем. Чуть теплее становится у блока камер и всё – отличный показатель.

Камеры

В большом блоке камер спряталось три модуля: основа на 48МП (f/1.7 с углом в 79°), датчик глубины и макро-модуль по 2МП (f/2.4 с углом в 89°). Как снимают: основная камера – молодец, макро – вообще не молодец.

Главный модуль на 48МП сделает отличные дневные фото и видео. Будет много деталей, а зум (электронный) не слишком сильно снижает общее качество. Ночные кадры у главной камеры юолее-менее выходят. Движущиеся объекты снимать особого смысла не имеет. А вот неподвижные и в режиме «Ночь» могут получиться. Только не забывайте подержать смарт несколько секунд после нажатие на кнопку. Ах да, стабилизации для видео нет.

Макро на 2МП в блоке камер оказалось только для увеличения количества камер. Сносные фото возможны сантиметров хотя бы с 6, а ещё не забудьте про идеальный свет.

А вот датчик глубины своё дело знает: размытие фона за объектом происходит очень неплохо. Особенно при съёмке объектов правильной формы.

Селфи-камера на 16МП. Вот про неё очень хочется рассказать: куча деталей, отличный автофокус, прекрасная работа с контрсветом. Придраться можно только к отсутствию стабилизации видео, но сперва вспоминаем про бюджет.

Вывод: из четырёх камер расстроило только макро. Но зато основа, селфи и даже режим «Бокэ» вас не разочаруют.

Энергия

Если будете использовать штатные кабель и адаптер (на 33Вт), то 100% зарядки достигнете примерно через час с небольшим. У меня это занимало около 75 минут. А большая АКБ на 5000 мАч всю эту сотню процентов будет очень неспешно расходовать. Я заряжал телефон через сутки и даже через полтора дня. Кстати, даже тогда проценты оставались в запасе. Отличное решение: современная начинка, быстрая зарядка, большая АКБ и оптимизация. Молодцы! В рамках серии и бюджета обратной и беспроводной зарядок не предусмотрено.

Безопасность

Подэкранный датчик отпечатка пальца работает быстро и почти без ошибок. Промашки могут возникнуть только из-за не самого удобного расположения самого датчика – в самом низу. Просто не всегда удобно тянуться к пиктограмме отпечатка. А так молодцы, всё работает. Кстати, анимацию работы датчика можно выбрать аж из восьми вариантов. Приятные мелочи.

Где выбирать: «Настройки» → «Пароль и биометрические данные» → «Отпечаток пальца» → «Анимация отпечатков пальца».

Вибрация

Она жужжит и не слишком сильная, но тактильно отзывчивая и не вызывает отрицательных эмоций. Если короче: соответствует году и бюджету. Так что с вибрацией у этого ОППО всё ОК.

Связь

Обе симки ловят 4G, а Фай-Вай и Блютуз работают стабильно и на хорошей дальности. Активным пользователям навигации тоже не придётся грустить – спутники ловятся быстро и не теряются. Работе NFC трудно дать какую-то характеристику, а платежи проходят без проблем.

Комфортные размеры и вес позволяют вести долгие телефонные разговоры. Стандартная клавиатура от Гугл тоже не требует привыкания.

ColorOS

В конце мая 2021 OPPO A74 работает на ColorOS 11.1 – это собственная оболочка на 11-м Андроиде. Прошивка настолько интересна и необычна, что мы сделали отдельный большой обзор этой ОС. Несколько фактов: огромное количество доработок и улучшений по сравнению с обычным Андроид и многими другими оболочками; настраивается абсолютно всё и под любой вкус.

Цены

Официальный магазин OPPO предлагает A74 за 19990 руб. На официальном сайте постоянно проходят акции и распродажи. Например: в период написания статьи цена была снижена до 18490 руб.

Яндекс.Маркет поможет купить A74 по цене от 15400 руб.

На Али можно купить по цене Я.Маркета.

Вывод

OPPO A74 – очень интересный и современный смартфон. В нём достаточно плюсов: Амолед-экран, современный чип от Snapdragon, почти все камеры снимают отлично, да и звук вас не разочарует. Придраться можно только к макро-камере и к количеству оперативки. Да, пока 4ГБ хватает, но уже впритык.

Дизайн у телефона очень приятный и не вызывает негатива. Но даже не думайте носить его без чехла. Задняя крышка настолько зеркальная, что от следов вам никак не отделаться. Вы даже не представляете, как трудно было делать фотографии для этого обзора. И не забывайте, что царапины на задней крышке тоже будут вашими спутниками.

Стоит ли покупать OPPO A74? Это неплохой современный смартфон для жизни. Он не лишён хорошей начинки и дизайна. А продаётся по цене конкурентов, то есть ОППО в себе уверены. Да и мы уверены, что телефон хороший.

Стоит ли покупать A74? То, что смартфон хороший, вы уже поняли. Но мы считаем для него более актуальной ценой предложения от Я.Маркета и Али. Вот по их ценам можно смело покупать. Всем лайк!

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