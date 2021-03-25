Обзор Oppo Reno 5 Lite: стильный смартфон с 8/128 и очень сочным Амоледом

Телефон, который удивляет каждую минуту.

Всем привет, OPPO бьёт рекорды по продажам в Китае уже не первый месяц. Например, в январе 2021 они заняли первое место. Кого обошли OPPO? Это были популярнейшие телефоны от Huawei. Вот и делайте выводы сами. А к нам в руки попал самый свежий смартфон OPPO Reno5 Lite. Мы тестировали его весьма долго и можем поделиться своим мнением. Но сразу хочу сказать, что Амолед в недорогом смартфоне – лучшее, что произошло в этом сегменте за последние годы. А теперь к самому обзору. Поехали!

Как всегда начинаем с коробки. Коробочка красивая, причём 2 раза. Ведь сначала вы будете приятно удивлены сдержанным цветным оформлением, но это, оказывается, фальшкоробка. Затем вы снимаете эту часть с коробки и удивляетесь повторно: чёрная, матовая, строгая и стильная. Я такого не ожидал, честно.

Внутри вас тоже есть, чем удивить:

Сам OPPO Reno5 Lite.

Умный адаптер на 30ВТ.

Type-C кабель (1м).

Прозрачный силиконовый чехол.

Наушники. Обычные проводные, на 3,5 мм.

Скрепка и бумажки.

Дизайн очень (очень) интересный. Самое примечательное в оформлении Oppo Reno 5 Lite – задняя крышка. Она двухцветная: переходящая от серо-стального до иссиня-чёрного (настолько чёрного, что немного переходит в синеву). Это выглядит очень свежо. Цвета подобраны просто идеально – красиво и незаезженно.

Но почему-то эту расцветку назвали «чёрной жидкостью». Считаю, что Oppo сами немного недооценивают популярность такого цветового решения. Я бы назвал поинтереснее. Может, «туманная ночь» или «ночное море». Но этот красивый переход от светлого к тёмному точно должен именоваться как-то по-особому. Кстати, такой переход имеется не только у задней крышки, а ещё и рамки.

Материалы: стекло и пластик. Закалённое стекло прикрывает дисплей, а рамки и задняя крышка сделаны из пластика. Но при этом он очень высокого качества. У вас нет совершенно никакого ощущения, что нас сэкономили.

Цвета. Доступно 2 варианта: наш чёрно-сине-стальной и зелёно–фиолетовый. Обе расцветки очень красивые, на фото игру этих цветов передать сложно. Так что рекомендую посмотреть на них вживую.

Размеры и вес: 160,1 х 73,2 х 7,8 мм и 172 г. Таким тонким и весьма лёгким телефоном пользоваться очень комфортно. Вытянутый корпус является нормой и очень удобен в играх и просмотре видео.

Экран. Начну с главного козыря OPPO Reno5 Lite – Амолед! Это 6,43″ экран имеет FullHD-разрешение (2400х1080) и яркость в 800 нит (!). При этом обновляется с частотой в 60ГЦ, а занимает 90,8% всего переда.

Вы можете подумать, что 60ГЦ – маловато в 2021. И здесь с вами спорить не стану. Конечно же, всегда хочется больше и лучше. На этот счёт у OPPO есть, что вам ответить: 60ГЦ потребляет гораздо меньше энергии, а новейшая оболочка на хорошем процессоре летает так, что вам и 60-и будет более чем достаточно. Тем более, почти все игры работают на 60ГЦ, увеличение частоты вы могли быть почувствовать в работе системы. Но она и так работает максимально шустро.

А ещё: экран умеет пробуждаться и засыпать двойным тапом – удобно. Где включать: «Настройки» => «Главный экран, экран блокировки и всегда включённый дисплей» => «Включение экрана двойным касанием». Здесь же можно включить и «Поднять для активации».

Что нам даёт Амолед:

Очень сочные цвета.

Превосходную яркость.

Минимальное искажение при наклонах экрана.

Чёрный цвет – по-настоящему чёрный, а не какой-нибудь тёмно-серый.

Доступен Олвейс Он Дисплей – то есть постоянное отображение важной информации на экране, когда телефон заблокирован. Энергию это почти не потребляет, а при этом очень удобно и информативно.

Постоянное отображение – это удобно. Ещё его можно настроить. Не очень сильно, но можно: показать/убрать дату, значки уведомлений, состояние аккумулятора. Отображение времени и пиктограмму отпечатка убрать нельзя, это произойдёт, если вы отключите «всегда включённый дисплей».

Где искать: «Настройки» => «Главный экран, экран блокировки и всегда включённый дисплей» => «Всегда включённый дисплей».

Общее впечатление от картинки: она сочная и яркая. Вы точно увидите, что перед вами Амолед. Углы обзора хорошие и не вызывают никаких вопросов. На таком экране приятно листать соцсети, смотреть видео и играть. Картинка – 10 из 10.

Звук. В OPPO Reno5 Lite поставили один динамик, хотя уже очень многие смартфоны в этой ценовой группе могут похвастаться стерео-динамиками. Сам звук неплохой и играет весьма качественно. Но он не слишком громкий. Не скажу, что он глухой или искажённый, с этим проблем нет, просто мог быть и погромче. А вообще за качество звука даю 4 из 5. Балл снят за громкость, которую неплохо было бы увеличить. Зато на нижней грани есть 3,5 мм для подключения обыкновенных наушников, а такое встречается всё реже. Как и сами наушники в комплекте. А они, напомню, в коробочке имеются. Ещё: поддерживаются AptX и AptX HD, а это значит, что музыка в ваших беспроводных наушниках будет играть отлично.

Рингтоны. Ну раз уж заговорил про звук, то расскажу про мелодии звонков и уведомления. Лично для меня это важно, потому что я не ставлю свои мелодии, а выбираю из предустановленных. Итак, рингтоны звучат необычно и приятно.

Начинка:

Процессор P95 от Медиатек. Это современный и бодрый чип: 8 ядер до 2,2ГГц, которые потребляют минимум энергии, но при этом умеют очень быстро запускать приложения. А игры пойдут на высоких настройках.

от Медиатек. Это современный и бодрый чип: 8 ядер до 2,2ГГц, которые потребляют минимум энергии, но при этом умеют очень быстро запускать приложения. А игры пойдут на высоких настройках. 8ГБ оперативки.

оперативки. 128ГБ хранилища. Ещё можно поставить MicroSD до 256ГБ , если вам маловато.

хранилища. Ещё можно поставить , если вам маловато. 4G, Bluetooth5.1, Wi-Fi5, NFC для бесконтактных платежей.

для бесконтактных платежей. 2 Нано-Сим. Обе работают на 4G-сети. Ещё: удобно, что слота в лотке 3. То есть выбирать между МикроСД и второй сим-кой не придётся.

Производительность. Игры идут, как нужно. Про ультранастройки в требовательных играх думать не приходится, но в обычной жизни и на средних настройках пойдёт всё. А система летает и не может лагать в принципе. Всё-таки современный чип, 8ГБ оперативки и очень хорошая прошивка подвести вас просто не могут.

Камеры. Сзади их 4: основа на 48МП, ультраширокий объектив на 8МП, макро и монохром-объектив по 2МП. Основная камера снимает очень хорошо. Вот прям очень. У основной камеры имеется даже стабилизатор для видео и он справляется вполне неплохо.

Ночной режим тоже молодец и умеет делать неплохие фото и видео. Он действительно не заставил меня нервничать. То есть снимает, как хорошее современное устройство.

Макро снимает неплохо, даже очень неплохо. Что мне большего понравилось в макро, так это нормальная фокусировка. То есть фокус там, куда вы нажали, а не в рандомном месте. Вот это действительно здорово. У многих конкурентов в этом разделе полный провал.

Ещё имеется: режим Боке и режим монохромного видео. Боке неплохо смазывает фон, так что результат вам обеспечен хороший. Монохромное видео: оно не просто Ч/Б, это монохром, в котором можно выделить какой-нибудь цветастый объект (шарф, свитер, букет и тд). Очень интересно!

Селфи-камера на 32МП делает отличные кадры. По-настоящему отличные! При любом освещении ваши фотки будут достойны инстаграма.

Съёмка видео на 2 камеры сразу. Я говорю про запись происходящего сразу на селфи-камеру и основной модуль. Выходит очень здорово, вы точно как блогер.

Безопасность. В OPPO Reno5 Lite поставили подэкранный датчик. Отпечаток пальца распознаётся не супербыстро, но и медленным его не назовёшь. Работает примерно на уровне конкурентов от Самсунг в этой ценовой группе. Сам датчик расположен в самом низу, что не очень удобно. Ведь приходится тянуться, а телефон вы не всегда держите удобно. Моя оценка – 4 из 5. Вы думали, что про датчик мне больше нечего добавить? А вот и есть: анимация работы датчика выполнена очень красиво. И всё? Нет, ещё имеет приятный звук при разблокировке и можно выбрать анимацию работы отпечатка. На видео ниже вы сможете всё оценить своими глазами.

Влагозащита по стандарт IPX1. Что это означает для нас: телефон не погибнет, если вы будете разговаривать по нему под прямым дождём. Звучит странно, да? В описании к самому стандартно написано, что IPX1 защищает от вертикально падающих осадков. Скорее всего телефон сможет выдержать и бОльшее, но уже никто ничего обещать вам не может.

Энергия. Внутри спрятан аккумулятор на 4310 мАч. Да, не рекорд, но у вас и толщина всего 7,8 мм, так что всё честно. Разряжается аппарат вполне себе: у меня живёт день-полтора. Как бы вы не старались, домой вернётесь ещё с каким-то количеством процентов. И это очень хорошо. Заряжается телефон тоже отлично – чуть более часа. Не просто же так в комплект положили такой бодрый адаптер на 30W.

Вибрация не очень сильная, не очень информативная, но и жужжит не сильно. Вибрик средненький такой, но он не раздражает, что уже очень хорошо.

Связь. Здесь придираться не к чему:

В навигаторе быстро покажет ваше место.

Сотовый оператор ловит отлично – как и у флагманов.

Блютуз и Вай-Фай современных поколений не сбоят, экономят энергию и имеют отличную дальность.

NFC работает без проблем и ошибок.

Общее удобство. Я пользовался OPPO Reno5 Lite достаточно долго и могу сказать, что привык к нему. Прикипел, если хотите. Что меня так зацепило? Да почти всё. То есть почти все его главные достоинства, о которых я писал выше. А ещё телефон удобно держать в руке, ведь он лёгкий и тонкий. Он помещается в большинство карманов и просто красивый. Очень красивый. И это ещё не всё: у него просто обалденная прошивка. Но о ней ниже.

ПО. Здесь всё вообще отлично. Reno5 Lite работает на ColorOS 11.1. Это новая прошивка на Андроид 11. На Блохе уже есть большой обзор этой прошивки. А главное я хочу сказать сразу: работает шустро; вся анимация красивая и плавная; настроить можно абсолютно всё: форму значков, их цвет и размер, анимацию перехода между рабочими столами, всю цветовую схему системы и так далее. В каждом приложении есть свои фишки и удобности. О ColorOS я могу говорить очень долго, советую прочитать обзор.

Цены на старте продаж. Официальный магазин OPPO и другие официальные продавцы просят за OPPO Reno5 Lite 25990 руб. И, если честно, это не кажется завышенной ценой за такой отличный смартфон.

Вывод. OPPO Reno5 Lite – один из лучших смартфонов в своей ценовой категории. Он заслуживает вашего внимания и готов дать вам максимум. То есть отработать каждый потраченный на него рубль на все 100%. Что вы получаете: яркий и сочный Амолед-экран, стильный внешний вид, богатую комплектацию, очень красивую и удобную прошивку на самом последнем Андроиде, долгое время автономной работы и современную начинку в тонком и лёгком корпусе, отличные камеры и датчик отпечатка в экране. При этом явных недостатков у OPPO Reno5 Lite мы вообще не нашли. Прокачать бы только звук из динамика и всё. Почти идеальный смартфон за идеальную сумму. Стоит ли покупать Reno5 Lite? Естественно. Я уверен, что этот смартфон не оставит вас равнодушным или хоть чем-то расстроенным. Для кого этот телефон? Как это ни банально звучит, но он вообще для каждого. Потому что в нём есть всё, что нужно человеку в 2021 и даже больше. А очень гибкая и красивая прошивка может быть настроена вообще под любые предпочтения. Любите играть, смотреть видео, делать много красивых фото и не думать о зарядке? OPPO Reno5 Lite способен решить любые ваши задачи. А что самое главное: за такой актуальный смартфон просят вполне актуальную сумму. Всем лайк!

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