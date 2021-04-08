Обзор OPPO Reno5: почти круглый отличник

Стильный – снаружи, умный – внутри.



Всем привет, 2021-й год богат на новинки смартфонов. И дело не только в количестве новых моделей, а самое главное – в их прицеле на аудиторию. Ведь при таком богатстве выбора производителям нужно убедить вас купить именно их смартфон. Вот мы и проверим, чем готовы удивлять ребята из OPPO. Не просто же так они представили свой новый Reno5. Поехали!

Комплектация

Коробочка очень стильная и состоит из двух частей: красивой внешней части мятного цвета и самой коробки, а она чёрная, матовая и очень (очень) богатая на вид. Внутри тоже всё супер: фирменный супербыстрый адаптер на 65W (!), Type-C кабель (1м), проводные наушники и чехол. Про чехол скажу пару слов, он действительно этого заслуживает. Мягкий прозрачный силиконовый защитник идеально сидит, прикрывает всё самое главное и не скрывает красивую расцветку OPPO Reno5. Под защитой и экран: уже из коробки вас встречает наклеенная защитная плёнка. Плёнка больше похожа на защитное стекло: не тонкая, с олеофобным покрытием и защитой от царапин. К комплектации не просто нет вопросов, она идеальна.

Дизайн

Лично у меня очень много вопросов к дизайнерам смартфонов 20/21. Такое ощущение, что они сговорились или все сидят в одном чате. Я не понимаю, почему все задние крышки стали как под копирку. У всех одинаковый (вертикальный и вытянутый) блок камер в левом верхнем углу. Reno5 не лишён этого тренда, но хотя бы не ленится добавить дизайнерских элементов в «стандартный» вид. За это, конечно, ставлю плюс. Но почему вообще не использовать иной подход к компоновке? Всё, выговорился, а теперь к элементам дизайна. Самое интересное – это задняя крышка. Что вполне нормально, ведь спереди удивить можно только качеством картинки, так что вся творческая мысль направлена на заднюю часть. Там мы видим очень красивые переливы стеклянной поверхности. Градиент имеет продольный переход цвета. То есть идёт во всю длину телефона, а не поперёк. При этом переход от чёрно-баклажанового до титаново-серого происходит не на всей задней части – осветляется правая треть. Это очень красиво. Дизайнеры поработали и над блоком камер. Он представляет из себя прозрачный стеклянный прямоугольник. Камеры в нём тоже сделаны не просто: 3 объектива выпирают, а вспышка и четвёртый модуль камеры – слегка утоплены в стекло. Боковая металлическая рамка вся титаново-серая (без переходов). На рамке тоже нашлось место для изюминки – это кнопка включения. Она из металла и имеет красивый элемент – зелёную полосу. Так просто и так приятно. Кстати, остальные кнопки тоже из металла. Ах да, помимо нашего баклажана, есть ещё и жемчужно-белый цвет. Но и эта расцветка не из простых: там переливов ещё больше. Что в итоге по материалам: металл и стекло. Мой вердикт: дизайн и материалы тянут на 10 из 10.

Размеры и вес

Вытянутый корпус достаточно тонкий, а самое главное, что он не тяжёлый. Цифры: 159,1 х 73,3 х 7,7 мм и 171 г. OPPO Reno5 очень удобно пользоваться. А всё благодаря компактным весу и размерам, а также водопаду задней крышки – в руке лежит отлично.

Экран

Ну что тут скажешь, Амолед – есть Амолед. То есть картинка обещает быть сочной, яркой и показывать настоящий чёрный цвет. Но не все OLED-матрицы одинаковые, сами понимаете. Так что же с экраном у OPPO Reno5? А вот что: 6,43″ с FullHD+ разрешением (2400х1080, 410ppi) показывают очень сочное изображение, яркость в 599 нит позволит вам смотреть видео в яркую солнечную погоду. Но самое главное в этом экране – обновление в 90Гц. А вот это действительно круто! Плавность анимации и скорость переходов не сделают вас счастливым. Но зато доставят эстетическое удовольствие. После таких экранов вернуться обратно на 60Гц уже тяжеловато. Ещё: экран занимает 91,7% всего переда, прикрыт закалённым стеклом и плёнкой, а также имеет функцию «Всегда включённый дисплей». Углы обзора отличные, в синеву не уходят. Дисплей может загораться при поднятии или двойному тапу. Вы уже увидели, что плотность пикселей не рекордная (410 точек на дюйм), но зернистости нет. Конечно, если разглядывать экран с 5 сантиметров, то пиксели вы увидите. Но так вы делать вряд ли будете, а ещё не забывайте про яркость дисплея. То есть вглядываться из-за недостатка подсветки вам не придётся. Хорош ли экран? Экран отличный.

Уведомления

Световой индикатор почему-то ставить больше не принято, так что выходим из положения умными уведомлениями. Это бегущая по контуру экрана цветная змейка. Можно выбрать цвет и даже звонок, при котором появится такое уведомление (все пропущенные, избранные или VIP-|контакты).

Звук

Вот и первый раздел нашего обзора, где ругать я буду не меньше, чем хвалить. Что не так: звучание из единственного динамика мне не понравилось. И дело вовсе не в том, что я ожидал стерео (хотя оно и правда не помешало бы). Мне не понравилось само звучание: не сбалансированное, плоское и резкое. Подробнее: деталей в звучании нет, как и басистости; слышны преимущественно верхи – середины мало, низов вообще нет; на максимальной громкости появляется резкость; порой мне даже слышались искажения, но, думаю, что я их больше искал, чем на самом деле слышал. Но зато громкости более, чем достаточно (очень много). Моя оценка звука: 3 с полюсом из 5. Плюсик накинул за громкость. Из хорошего: присутствуют 3,5мм и AptX-кодек. А это значит, что звук по проводу и без него обещает быть отличным. Напомню, что в комплекте имеются проводные наушники.

Камеры

Мы имеем: основную камеру на 64МП, сверхширик на 8МП, макро и датчик глубины по 2МП. Как всё это снимает:

Основная камера очень хороша, вот прям очень: деталей полно, автофокус справляется без каких-либо проблем. 2х и 5х зум основного модуля приближают объект очень хорошо. А при съёмке видео присутствует стабилизация. К этой камере вопросов нет.

очень хороша, вот прям очень: деталей полно, автофокус справляется без каких-либо проблем. 2х и 5х зум основного модуля приближают объект очень хорошо. А при съёмке видео присутствует стабилизация. К этой камере вопросов нет. Сверхширокий своё дело знает и особенно хорош при достаточном освещении. Вообще к освещению ширик относится более требовательно. Так что в помещении идеальным его не назовёшь.

своё дело знает и особенно хорош при достаточном освещении. Вообще к освещению ширик относится более требовательно. Так что в помещении идеальным его не назовёшь. Макро неплохое, но не вау. С хорошим освещением даже сделает весьма приличный кадр. Но ждать чего-то сверхъестественного не приходится – 2МП всё-таки.

неплохое, но не вау. С хорошим освещением даже сделает весьма приличный кадр. Но ждать чего-то сверхъестественного не приходится – 2МП всё-таки. Времяпролётный модуль справляется хорошо. То есть неплохо размывает фон в режиме «Портрет». Если вам кажется, что размытие пока не очень, то помогите фокусу настроиться – просто нажмите на нужную область экрана.

модуль справляется хорошо. То есть неплохо размывает фон в режиме «Портрет». Если вам кажется, что размытие пока не очень, то помогите фокусу настроиться – просто нажмите на нужную область экрана. Ночная съёмка – гордость создателей Reno5. И она действительно удалась! Посмотрите на примеры ночных кадров, здесь любые комментарии излишни. Ну, кроме одного – топ.

Селфи-камера на 32МП делает вещи. Вообще OPPO уделяют селфи-модулям огромное внимание. И Reno5 не исключение:

Деталей просто куча – будет видно абсолютно всё.

просто куча – будет видно абсолютно всё. Есть встроенный улучшайзинг , который умеет подправить овал лица, увеличить глаза и не только.

, который умеет подправить овал лица, увеличить глаза и не только. Режим « Портрет » умело размывает фон. Причём угадывает контур отлично, не обрезая причёску у девушек.

» умело размывает фон. Причём угадывает контур отлично, не обрезая причёску у девушек. У селфи даже имеется стабилизация видео. Она не так хороша, как у основного модуля, но тоже очень даже.

Одновременная съёмка на селфи и фронтальную камеры. Это очень крутая функция, при этом не обязательно быть блогером. Такая фишка пригодится и просто для соцсетей. Суть в том, что вы записываете происходящее на основную камеру и одновременно показываете свою реакцию на увиденное. Экран делится между вашим селфи-видео и кадрами «с места событий». Вы можете выбрать, как именно это будет выглядеть: разделение пополам, круг или прямоугольник в углу. А ещё: именно вам решать, где какое видео будет отображаться: больше вас или событий (если выбрали круг или прямоугольник), сверху иди снизу (если разделили экран надвое). Ниже вы увидите пример такой записи.

Но есть у меня придирка и к камерам, хотя они на очень (очень) высоком уровне. Мне не очень нравится задержка при переключении между основной и ультраширокой камерами. Она занимает добрых пару секунд. Недочёт не очень большой, но его лучше бы устранить. Пример задержки на видео ниже.

Начинка:

Процессор 720G от Qualcomm . Это 8 ядер до 2,3ГГц по 8НМ процессу. Чип очень бодрый, ничего не скажешь.

. Это 8 ядер до 2,3ГГц по 8НМ процессу. Чип очень бодрый, ничего не скажешь. За графику отвечает Adreno 618 .

. Оперативки 8ГБ .

. Встроенной памяти завезли на 128ГБ . Если маловато, то используйте обыкновенную MicroSD-карточку.

. Если маловато, то используйте обыкновенную MicroSD-карточку. 4G, Wi-Fi5, Bluetoth 5.1 и NFC.

2 Нано-Сим. Удобно, что сим-лоток на 3 позиции: 2 сим и 1 карта памяти. А вот eSim отсутствует.

Общие впечатления о начинке

В OPPO Reno5 с производительностью всё очень неплохо: современный чип и отличное ПО заставляют систему «летать». Игры идут любые: на самых высоких настройках пойдёт не всё, но на высоких – уж точно каждая игрушка. А самое главное в отсутствии нагрева. Ну, не то чтобы вообще, телефон чуть теплеет возле блока камер и всё. Я такого не ожидал.

Энергия

Встроенной АКБ на 4310 мАч хватает надолго. Я ставил на подзарядку на ночь, при этом какие-то проценты оставались, а это очень неплохой результат для 90Гц и моего постоянного использования. Штатный адаптер способен полностью зарядить ваш Reno5 всего за 48 минут. Интересно, что комплектная зарядка готова выдавать до 65Вт, но смартфон не потребляет больше 50Вт. Запас – всегда хорошо. Беспроводной зарядки нет, но зато можете использовать ваш Оппо в качестве повербанка, но придётся купить специальный OTG-кабель. А возможность неплохая, согласитесь.

Безопасность

Вам доступен целый ряд возможностей: от простого пароля до разблокировки по лицу и отпечатку пальца. Ваше лицо будет распознано через селфи-камеру, так что освещение играет немалое значение. Но срабатывает быстро и почти без ошибок. Также не забывайте, что селфи-камеру можно и обмануть, так что способ этот не самый надёжный. А вот встроенный в экран датчик отпечатка – большой молодец. Работает крайне шустро и ошибок не выдаёт. Ещё: можно выбрать вариант анимации при разблокировке, там все варианта красивые (смотрите видео ниже). Но придраться всё же есть к чему: датчик расположен очень низко. И не каждый раз удобно тянуться в самый низ экрана для разблокировки.

Вибрация

Вибрацию вообще как-то обошли стороной в этом смарте. Она сильная, но вообще не информативная, а ещё и жужжит. Одним словом: сэкономили. Я всегда внимательно отношусь к этому, ведь вибрация – неотъемлемая часть в использовании телефона. Уверен, что и вам больше нравятся современные вибрики с интуитивным откликом. Моя оценка: 3 из 5.

Сборка

Здесь придраться просто невозможно: всё сделано на совесть. Ничего не скрипит, кнопки не люфтят, зазоров нет – идеал. А вот тест на скручивание привёл к небольшим похрустываниям внутри. Ничего серьёзного, но факт остаётся фактом.

ColorOS

Ооо, вот здесь мне есть, что вам рассказать. OPPO Reno5 работает на собственной версии Андроид-оболочки под названием ColorOS. На старте продаж используется ColorOS 11.1 на 11-м Андроиде. Максимально подробный обзор этой интереснейшей прошивки уже есть на Блохе. Почему я рекомендую его прочесть: прошивка очень красивая, с кучей фишек и удобностей, а ещё внешний вид можно полностью настроить под себя. Для примера приведу всего один скриншот, на нём вы увидите меню «Персонализация». В нём можно: выбрать тему, обои, вариант постоянного отображения на экране, стиль и количество приложений на раб. столе, цветовую схему и другое. При этом вы можете выбрать шаблоны настроек, а можете их изменить, то есть создать что-то уникальное под ваш вкус. Одно слово – бомба!

Цены

Официальная цена на старте продаж – 29990 руб за коробочку. Но Oppo тут же устроили акцию и подарили скидку в 2500 руб. Акция ограничена, так что лучше не тянуть. Я.Маркет поможет купить OPPO Reno5 по цене от 27000 руб.

Вывод

OPPO Reno5 – очень интересный смартфон, стремящейся к идеалу. В нём отлично почти всё: дизайн, размеры и вес, камеры и экран, супербыстрая зарядка и отличное ПО. Но есть то, что не успели допилить: баланс звука и качество вибрации. Придирки ли это? Думаю, что нет. Ведь мы готовы потратить не самые маленькие деньги и хотим получить устройство, превосходящее наши ожидания. И OPPO Reno5 многие мои желания превзошёл. Но не бывает всего идеального, порой чем-то приходится жертвовать. Даже при производстве смартфонов. Стоит ли покупать смартфоны от OPPO? В начале 2021-го именно Оппо продали больше всего смартфонов у себя на Родине – в Поднебесной. Согласитесь, только этого достаточно, чтобы поверить в них. А стоит ли покупать Reno5? Да, это отличный смартфон, который подойдёт каждому. Количество плюсов превосходит эту пару минусов. Кстати, у нас ведь есть и обзор OPPO Reno5 Lite, там тоже любопытно.

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