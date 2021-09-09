Обзор OPPO Reno6: когда новое поколение – это не просто слова

Топовая новинка за нетоповую цену.



Сентябрь – пора новинок на рынке смартфонов. OPPO не оставляет своим конкурентам ни одного шанса и представляет новое поколение Reno6. В этой линейке сразу несколько смартфонов. Но мы решили сделать обзор на самую многообещающую модели серии – OPPO Reno6 без каких-либо приписок. Почему? Самые большие надежды всегда возлагаются на основную модель, а дополнительные слова или аббревиатуры на коробке – это упрощения или небольшие улучшения основной/оригинальной модели. В этом обзоре вы узнаете: действительно ли камеры выше всяких похвал (особенно ночью); правда ли задняя крышка вообще не царапается; почему на коробке написано про 8ГБ оперативки, а на самом деле их 13? И не только!

Уже стало интересно? Ну а мы о чём! Поехали!

Комплектация

В этом разделе, традиционно для OPPO, придирок быть не может. И вот почему: скоростной адаптер на 65Вт, метровый Type-C, проводная гарнитура (!), силиконовый чехол и плёночка на экране. Чтоооо? В 2021-м году кто-то ещё продаёт смарты с таким комплектом?!

И всё это дело ещё и лежит в очень нарядной коробочке. Красивая внешняя часть Тиффани-цвета, а сама чёрная коробочка из богатого плотного и приятного наощупь картона.

Качественно абсолютно всё:

Аксессуары белого цвета с приятным тактильным эффектом.

Отличный прозрачный чехол. Который просто идеально сидит и точно не разболтается со временем.

Плёнка на экране имеет олеофобное покрытие.

Ну и само коробочку приятно держать в руке: тяжёленькая, красивая и приятная наощупь.

Дизайн телефона

Про переднюю часть в смартфонах сказать особо нечего. Ну большой экран, ну почти нет подбородка, ну отверстие под селфи-камеру. Но мы это видели уже десятки раз. Обо всех этих деталях мы ещё поговорим, но уже не по части дизайна. Поэтому скажу следующее: спереди всё чёрное и выглядит в духе времени, то есть современно и не стыдно.

Сбоку уже гораздо интереснее. Полированная металлическая рамка цвета ночного неба выглядит дорого. Немного о цвете: графитого-ночной и очень глубокий. Ещё рамка интересна кнопкой блокировки – она с красивым зелёным маркером.

А вот сзади – вообще топ: чёрный, переходящий в тёмно-синий. Такое вы тоже где-то видели? Нет, не видели. Это матовый насыщенный и ненавязчивый цвет. То есть не цвет, а игра богатых оттенков. Не так-то просто передать на фото этот необычный цвет, поэтому ещё раз скажу: цвет – просто бомба.

Цвета

Кроме нашего полуночного чёрного есть ещё и светлая вариация. Светлый корпус описать ещё сложнее, чем тёмный: жемчужно-серебристый с красивыми небесными переливами. В итоге: ненавязчивые эталонные градиенты богатых цветов.

Материалы

Здесь ребятам из OPPO есть, что вам сказать:

Спереди – закалённое стекло;

Сбоку – полированный анодированный алюминий;

Сзади – новый фирменный нецарапающийся пластиковый материал. И блок камер, прикрытый стеклом.

Тактильно – просто супер: прохлада металлической рамки и приятная шероховатая задняя часть.

Размеры и вес

Миллеметраж: 159,1 х 73,3 х 7,8. А взвешивание показало, что новый OPPO Reno6 весит 178 г.

Экран

Самое главное – это дисплей. И он действительно удался: настоящий чёрный цвет, сбалансированный белый, очень неплохие углы обзора и отличная яркость.

Детали: Амолед на 6,4″ с картинкой FullHD+ (2400х1080, 410ppi), герцовкой на выбор (60Гц или 90Гц) и яркостью в 430 нит. Экран занял 91,7% всей передней части. Ещё: закалённое стекло, очень неплохое олеофобное покрытие, миниатюрное отверстие под селфи-модуль.

Цифры и показатели – это, конечно, хорошо. Маркетологи же не просто так получают свою зарплату. Но что с самой картинкой? А изображение оказалось под стать характеристикам – отличное. Что мы имеем:

Очень насыщенные цвета с широким диапазоном контрастности ;

с широким диапазоном ; Настоящий чёрный-пречёрный цвет;

цвет; Сбалансированный белый без синевы, зелени и так далее. Баланс белого в дисплее заключается в подборе оттенка. То есть не слишком холодный, но не и чересчур тёплый. При этом он должен быть белым, а не молочным/серо-белым или ещё каким-то. Этого не так-то просто добиться на самом деле.

без синевы, зелени и так далее. Баланс белого в дисплее заключается в подборе оттенка. То есть не слишком холодный, но не и чересчур тёплый. При этом он должен быть белым, а не молочным/серо-белым или ещё каким-то. Этого не так-то просто добиться на самом деле. Достаточную яркость для солнечной погоды. Приятно , что уровень подсветки равномерный по всему экрану. То есть вы не найдёте засвеченный участков или тёмных пятен.

для солнечной погоды. , что уровень подсветки равномерный по всему экрану. То есть вы не найдёте засвеченный участков или тёмных пятен. Прекрасную анимацию при переходах/запусках/скроллинге и тд (90Гц всё-таки!). Только не забудьте их активировать, а то из коробки вас будет ждать только 60Гц. Вообще странный подход, да? Ведь принято сразу показывать все козыри, а OPPO беспокоится о вашей зарядке и по умолчанию ставит 60Гц. Да, ускоренное обновление картинки потребляет немного больше заряда.

Ещё: экран просыпается по двойному тапу или при поднятии со стола. В настройках можно будет выбрать: оба варианта, только один из них или вообще отказать от такого.

Я могу придраться только к небольшому преломлению цвета. Как я это обнаружил: выкрутил яркость на максимум, открыл полностью белый фон (заливку) и начал отклонять экран в разные стороны. Часто ли вы с этим будете сталкиваться? Очень сомневаюсь, что до этого вообще дойдёт. Просто мы тестируем смартфоны во всех режимах и во всех условиях.

Что касается выреза и подбородка. Рамки тонкие и равномерные с трёх сторон. Снизу есть утолщение миллиметра на 2, но выглядит прилично и в глаза не бросается. Отверстие под селфи-модуль расположено в левом углу, оно небольшое и аккуратное. Всё в рамках года и разумных решений.

Звук

Мы традиционно уделяем звуку большое внимание. Вам ведь ещё сериалы смотреть через динамики вашего OPPO Reno6. Так вот:

Громкости полно и её хватит на небольшую комнату/кухню/офис. Даже при том, что играет один нижний динамик.

полно и её хватит на небольшую комнату/кухню/офис. Даже при том, что играет один нижний динамик. Баланс звука : средних и высоких частот достаточно и к ним вообще нет вопросов. А вот низких не доложили. Не критично, но немного докрутить и будет вообще шик.

: средних и высоких частот достаточно и к ним вообще нет вопросов. А вот низких не доложили. Не критично, но немного докрутить и будет вообще шик. Хрипов, помех или дисбаланса нет даже на максимальной громкости .

. Комплектная гарнитура намекает на наличие 3,5мм отверстия в корпусе. Так оно и оказалось, так что не обманули. Кстати , гарнитура имеет очень приятное звучание и не разочарует.

отверстия в корпусе. Так оно и оказалось, так что не обманули. , гарнитура имеет очень приятное звучание и не разочарует. Для противников дополнительных проводов предусмотрен кодек AptX. А это означает, что качество звучания будет на отличном уровне.

Камеры

Если честно, я давно поражаюсь тому, насколько камеры в смартфонах ушли вперёд. И если раньше этот самый «вперёд» был доступен только топовым девайсам за целую тучу денег. То теперь в этой гонке можно найти лидера и с адекватным/справедливым/честным ценником. Всё, лирика окончена. Поехали дальше!

Итак, камер положили аж с горочкой: основная на 64МП (f/1,7 с автофокусом и стилизацией), ультраширик на 8МП (f/2,2; угол в 119°), макро на 2МП (f/2,4), модуль-монохром на 2МП (f/2,4) для эффекта Боке.

Основа на 64МП снимает просто великолепно! Детали:

Днём видны все детали снимка. А готовый кадр можно приближать и качество вас удивит повторно. Не просто же так разрешение камеры составляет до 6936×9248.

видны все детали снимка. А готовый кадр можно приближать и качество вас удивит повторно. Не просто же так разрешение камеры составляет до 6936×9248. Искусственное освещение вообще ничего не меняет! Такие кадры тоже будут на высоте.

освещение вообще ничего не меняет! Такие кадры тоже будут на высоте. Ночная съёмка . Она меня просто покорила! Ночью видно абсолютно всё. И вообще не имеет значения: подсвеченный объект или нет; темнота на улице или городское ночное освещение. Ночная съёмка на OPPO Reno6 – это бомба.

. Она меня просто покорила! Ночью видно абсолютно всё. И вообще не имеет значения: подсвеченный объект или нет; темнота на улице или городское ночное освещение. Ночная съёмка на OPPO Reno6 – это бомба. Стабилизация есть и действительно работает. Да, она не самая навороченная, но со своей задачей справляется уверенно.

есть и действительно работает. Да, она не самая навороченная, но со своей задачей справляется уверенно. Зум до 10Х . Он «электрический», но до 3,5Х зашумленности нет. Около 4Х начинает появляться, но опять же ничего критичного. Вот на максимальной «десятке» – да, шум есть. Но опять же у вас есть возможность крутого приближения, а пользоваться ей можно совсем по-разному.

. Он «электрический», но до 3,5Х зашумленности нет. Около 4Х начинает появляться, но опять же ничего критичного. Вот на максимальной «десятке» – да, шум есть. Но опять же у вас есть возможность крутого приближения, а пользоваться ей можно совсем по-разному. Замедленная съёмка до 240 кадров/сек и до 960 кадров/сек при сглаживании движения.

съёмка до 240 кадров/сек и до 960 кадров/сек при сглаживании движения. Немного оценочного мнения: превосходная чистота снимка без каких-либо «муки»/«тумана»; естественная передача цветов без обмана; отличный автофокус; детализация на суперуровне; ночью без Reno6 на улице делать вообще нечего.

Ширик на 8МП тоже по-своему хорош:

Днём качество очень хорошее и придираться не хочется.

качество очень хорошее и придираться не хочется. При искусственном освещении появляются шумы. Но это только в сравнении с эталонной основной камерой.

освещении появляются шумы. Но это только в сравнении с эталонной основной камерой. Ночью шумов больше. Но при этом качество съёмки остаётся на высоком уровне. Откровенных провалов нет вообще.

шумов больше. Но при этом качество съёмки остаётся на высоком уровне. Откровенных провалов нет вообще. Снимает на 0,6Х .

. Оценочное мнение: цветопередача на хорошем уровне; детализация высокая; картинка не слишком сильно смазывается по краям; свою задачу выполнит на ура – вместит в кадр всё, что нужно.

Монохромный модуль на 2МП:

У него есть одна и очень важная задача – размытие/заблюривание заднего фона. И знаете что? К работе модуля вопросов быть не может вообще: размывает только то, что нужно. Промахи возможны только с очень сложным фоном из множества разных деталей. Но в таком случае и моё зрение тоже подводит. Так что уверенно ставим лайк OPPO Reno6.

Макро-модуль на 2МП:

Днём вполне сможет сделать очень неплохой кадр.

вполне сможет сделать очень неплохой кадр. Под электрическим светом уже похуже. В этом случае решения два: дать больше света или продолжить съёмку по дню, если подсветить нечем.

светом уже похуже. В этом случае решения два: дать больше света или продолжить съёмку по дню, если подсветить нечем. Оценочное мнение: хорошая цветопередача возможна только при дневном освещении; автофокусу нужно помогать при сложной съёмке; неудачным модуль назвать точно нельзя, я бы назвал его требовательным к освещению.

Фишки камеры OPPO Reno6:

Про монохромный модуль вы уже знаете . Но вся суть в том, что он позволяет выделить ваши фотопортреты и короткие видео (в портретном режиме) на новый кинематографический уровень. Зачем вообще этот модуль нужен, ведь я могу добавить фильтр? Вы действительно можете использовать фильтр на каком-нибудь другом смартфоне. Но это будет лишь эффект и сразу станет заметна искусственная обработка. Как пример : использование чёрно-белой (монохромной) фототехники и просто ч/б фильтр. Ведь есть же разница, согласитесь. Фильтр – это подражание эффекту, а использование дополнительного фото-модуля – это уже создание оригинального кадра.

. Но вся суть в том, что он позволяет выделить ваши фотопортреты и короткие видео (в портретном режиме) на новый уровень. Вы действительно можете использовать фильтр на каком-нибудь другом смартфоне. Но это будет лишь эффект и сразу станет заметна искусственная обработка. : использование чёрно-белой (монохромной) фототехники и просто ч/б фильтр. Фильтр – это подражание эффекту, а использование дополнительного фото-модуля – это уже создание оригинального кадра. Автофокусу вообще не нежно время . Вы просто запускаете камеру и всё необходимое уже в фокусе. И это крайне важно, когда вы можете упустить момент. Вот у меня таких случаев была масса, так что лайк за подход.

. Вы просто запускаете камеру и всё необходимое уже в фокусе. И это крайне важно, когда вы можете упустить момент. Вот у меня таких случаев была масса, так что лайк за подход. Помните, выше я говорил про великолепную ночную съёмку? Так вот это преимущество можно использовать и для красивейших ночных фотосессий, а не только для объектов архитектуры. Вы удивитесь, насколько ночные портреты и другие ваши снимки будут идеальны без фильтров или цветокоррекций.

Так вот это преимущество можно использовать и для красивейших ночных фотосессий, а не только для объектов архитектуры. Вы удивитесь, насколько ночные портреты и другие ваши снимки будут идеальны без фильтров или цветокоррекций. В озможности встроенных камер можно объединить и сделать снимок с разрешением в 108МП (выбираем « ExstraHD »). Что это даёт, помимо возросшего разрешения? Новые визуальные эффекты и воплощение новых задумок.

и сделать снимок с разрешением в 108МП (выбираем « »). Что это даёт, помимо возросшего разрешения? Новые визуальные эффекты и воплощение новых задумок. Разнообразные улучшайзинги видео: сглаживания, повышения контрастности, эффекты.

Из доп. функций тоже много всего интересного: одновременная видеосъёмка на селфи и заднюю камеры; замедленная/ускоренная съёмки; панорамный снимок; режим «ПРО»; сканирование текста и др.

Селфи

Этот модуль на 44МП слишком хорош. Нет, ну правда. Я вообще не нашёл, к чему придраться! Вас доступны:

Просто куча деталей . В кадре будет абсолютно всё: каждая прядь волос будет видна по отдельности, а каждый миллиметр вашего лица можно будет досконально разглядеть.

. В кадре будет абсолютно всё: каждая прядь волос будет видна по отдельности, а каждый миллиметр вашего лица можно будет досконально разглядеть. Такое количество деталей порождает другую необходимость – улучшайзинг . И этого тоже полно: изменение формы лица; коррекция глаз, носа и подбородка; нанесения виртуального макияжа и изменение фактуры кожи. Вы себе всё это представляете? А самое главное: всё это действительно работает и может быть очень тонко настроено!

. И этого тоже полно: изменение формы лица; коррекция глаз, носа и подбородка; нанесения виртуального макияжа и изменение фактуры кожи. Вы себе всё это представляете? А самое главное: всё это действительно работает и может быть очень тонко настроено! Автофокус и контрсвет – тоже сильные стороны этого OPPO. Так что видеосвязь, видеозапись или просто использование селфи-камеры в качестве зеркала пройдут на все 100.

Начинка

Чип 720G от Qualcomm (это 8 ядер до 2,3ГГц по 8НМ процессу).

(это 8 ядер до 2,3ГГц по 8НМ процессу). За графику отвечает Adreno 618 (750МГц).

(750МГц). Хранилище на 128ГБ + возможность расшириться через MicroSD ещё на 256ГБ .

+ возможность расшириться через MicroSD . Оперативки аж 8ГБ . Но и её можно увеличить до 13ГБ (!) . Каааак?! Читайте ниже!

. Но и её можно увеличить . Читайте ниже! Акумулятор на 4310 мАч и 50-ваттной зарядкой.

зарядкой. 4G, Wi-Fi5, Bluetooth 5.1 и NFC для ваших покупок.

для ваших покупок. Сим-лоток на три места: две Нано-сим + одна МикроСД.

Производительность

Ну что здесь скажешь: современный чип и много оперативки – лучшее решение. Никаких лагов или даже небольших «лАгушек» вы не встретите. Это исключено. Причём совершенно в любом режиме.

А если вы собрались покорять пространство виртуальных сражений. То можете перестраховаться и шагнуть в будущее – увеличить оперативку. Да, такое уже применялось на ПК, но это игра совсем в другой лиге, даже в другом виде спорта. Решение очень необычное для смартфонов, но интересное и перспективное. А ещё оно действительно работает! Вы можете добавить 2ГБ ,3ГБ или даже целых 5ГБ.

О любителях игр подумали не только в части производительности. Но ещё подумали о ваших долгих и очень долгих миссиях. А в них, кроме «босса уровня», дискомфорт доставляет ещё и нагрев. Но ребята из OPPO встроили полноценное охлаждение. Чтоб вы понимали: используют графен и медный радиатор с испарительной камерой. Знаете, что из этого следует? Полное отсутствие нагрева!

⛅Небольшое потепление ожидается в регионе блока камер. Но исключительно в рамках климатической погрешности. ❄ Повышение уровня влажности рук полностью исключено. 👌

Энергия

В тонкий и вовсе не тяжёлый корпус поставили вполне себе неплохую батарею на 4310 мАч. Ну да, это не рекорд, но не забывайте про вес и толщину.

Более того, о вас снова подумали ребята из OPPO. Reno6 поддерживает сверхбыструю подпитку на 50Вт.

Что это значит для нас: полная зарядка за 45 минут! И самое главное, что никакого обмана. Но нюанс всё-таки есть: 45 минут – это при условии родного адаптера и полного покоя телефона пока он на шнурке. Ну лааадно, потерпим мы 45 минут без смартфона в руках. Кроме шуток, это поразительный результат!

Безопасность

Отпечаток добавляется очень быстро, а работает ещё быстрее. Полминуты на настройку и менее секунды на разблокировку. Вы можете настроить несколько пальцев и даже выбрать анимацию работы датчика. Пиктограмма пальца расположена в нижней части и почти никогда не выдаёт ошибок. И это я уже начинаю придираться к концу обзора. А то как бы не перехвалить.

Вибрация

Ну вот здесь мы немного и придерёмся к телефону. Вибрик не слишком информативный, но зато сильный и вообще не жужжит. Но и неудачным его назвать не могу. Просто можно немного улучшить и не более.

Прошивка

OPPO Reno6 работает на 11-м Андроиде и собственной оболочке ColorOS 11.1. В этой ОС столько изменений и улучшений, что мы даже сделали полноценный обзор на эту прошивку. Тезисно: переделано всё, что только можно переделать; много фишек, которые так и просились, но их никто другой так и не воплотил в жизнь; красиво и оригинально.

Удобство

Если бы у удобства был какой-нибудь измерительный прибор, то он бы зашкаливал. Начать хотя бы с позиции в руке: тонкий и в меру лёгкий смартфон отлично лежит в любой руке. Нескользящая и не царапающаяся задняя крышка выше всяких похвал. А яркий и сочный дисплей отлично подходит для сёрфинга/кинопросмотров/игр и пр. А ещё этот телефон очень удобно покупать в любых сетевых магазинах. Ой, это я что-то забежал вперёд.

Цены

На старте продаж OPPO Reno6 оценён в 32990 руб. А купить его можно во всех сетевых магазинах и салонах связи, хотя это вы уже знаете.

Но не забудьте оценить выгодные предложения в каждом магазине. Например: в фирменном магазине OPPO на OZON вас ждёт скидка на любой аксессуар аж в 3790 руб (при оформлении вашего Reno6 вы увидите скидку в корзине), а DNS подарит фирменный умный браслет OPPO Band.

Вывод

OPPO Reno6 – это полноценное новое поколение, а не просто следующее цифровое обозначение. Нового столько, что в этот обзор даже не вошло всё, что можно было рассказать. Самое главное:

Сумасшедшие фотовозможности (особенно селфи и ночная съёмка);

Расширяемая оперативка (!);

Полная зарядка за 45 минут;

Честный Амолед с отпечатком пальца под экраном;

Современнейшая начинка с настоящим охлаждением;

Благородные цвета корпуса;

Новый приятный и не царапающийся материал задней крышки;

Крайне богатая комплектация;

Слишком адекватный ценник для таких возможностей.

Ещё ряд не менее важных, но не таких «громких» преимуществ.

То есть вы получаете максимально современное, продуманное и красивое устройство. Для кого это смартфон? Пол, возраст и увлечения не имеют вообще никого значения – подходит всем. Стоит ли он своих денег? OPPO Reno6 стоит каждого рубля, о покупке вы точно не пожалеете. Всем лайк!

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