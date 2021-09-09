Обзор OPPO Reno6: когда новое поколение – это не просто слова
Топовая новинка за нетоповую цену.
Сентябрь – пора новинок на рынке смартфонов. OPPO не оставляет своим конкурентам ни одного шанса и представляет новое поколение Reno6. В этой линейке сразу несколько смартфонов. Но мы решили сделать обзор на самую многообещающую модели серии – OPPO Reno6 без каких-либо приписок. Почему? Самые большие надежды всегда возлагаются на основную модель, а дополнительные слова или аббревиатуры на коробке – это упрощения или небольшие улучшения основной/оригинальной модели. В этом обзоре вы узнаете: действительно ли камеры выше всяких похвал (особенно ночью); правда ли задняя крышка вообще не царапается; почему на коробке написано про 8ГБ оперативки, а на самом деле их 13? И не только!
Уже стало интересно? Ну а мы о чём! Поехали!
Комплектация
В этом разделе, традиционно для OPPO, придирок быть не может. И вот почему: скоростной адаптер на 65Вт, метровый Type-C, проводная гарнитура (!), силиконовый чехол и плёночка на экране. Чтоооо? В 2021-м году кто-то ещё продаёт смарты с таким комплектом?!
И всё это дело ещё и лежит в очень нарядной коробочке. Красивая внешняя часть Тиффани-цвета, а сама чёрная коробочка из богатого плотного и приятного наощупь картона.
Качественно абсолютно всё:
- Аксессуары белого цвета с приятным тактильным эффектом.
- Отличный прозрачный чехол. Который просто идеально сидит и точно не разболтается со временем.
- Плёнка на экране имеет олеофобное покрытие.
- Ну и само коробочку приятно держать в руке: тяжёленькая, красивая и приятная наощупь.
Дизайн телефона
Про переднюю часть в смартфонах сказать особо нечего. Ну большой экран, ну почти нет подбородка, ну отверстие под селфи-камеру. Но мы это видели уже десятки раз. Обо всех этих деталях мы ещё поговорим, но уже не по части дизайна. Поэтому скажу следующее: спереди всё чёрное и выглядит в духе времени, то есть современно и не стыдно.
Сбоку уже гораздо интереснее. Полированная металлическая рамка цвета ночного неба выглядит дорого. Немного о цвете: графитого-ночной и очень глубокий. Ещё рамка интересна кнопкой блокировки – она с красивым зелёным маркером.
А вот сзади – вообще топ: чёрный, переходящий в тёмно-синий. Такое вы тоже где-то видели? Нет, не видели. Это матовый насыщенный и ненавязчивый цвет. То есть не цвет, а игра богатых оттенков. Не так-то просто передать на фото этот необычный цвет, поэтому ещё раз скажу: цвет – просто бомба.
Цвета
Кроме нашего полуночного чёрного есть ещё и светлая вариация. Светлый корпус описать ещё сложнее, чем тёмный: жемчужно-серебристый с красивыми небесными переливами. В итоге: ненавязчивые эталонные градиенты богатых цветов.
Материалы
Здесь ребятам из OPPO есть, что вам сказать:
- Спереди – закалённое стекло;
- Сбоку – полированный анодированный алюминий;
- Сзади – новый фирменный нецарапающийся пластиковый материал. И блок камер, прикрытый стеклом.
Тактильно – просто супер: прохлада металлической рамки и приятная шероховатая задняя часть.
Размеры и вес
Миллеметраж: 159,1 х 73,3 х 7,8. А взвешивание показало, что новый OPPO Reno6 весит 178 г.
Экран
Самое главное – это дисплей. И он действительно удался: настоящий чёрный цвет, сбалансированный белый, очень неплохие углы обзора и отличная яркость.
Детали: Амолед на 6,4″ с картинкой FullHD+ (2400х1080, 410ppi), герцовкой на выбор (60Гц или 90Гц) и яркостью в 430 нит. Экран занял 91,7% всей передней части. Ещё: закалённое стекло, очень неплохое олеофобное покрытие, миниатюрное отверстие под селфи-модуль.
Цифры и показатели – это, конечно, хорошо. Маркетологи же не просто так получают свою зарплату. Но что с самой картинкой? А изображение оказалось под стать характеристикам – отличное. Что мы имеем:
- Очень насыщенные цвета с широким диапазоном контрастности;
- Настоящий чёрный-пречёрный цвет;
- Сбалансированный белый без синевы, зелени и так далее. Баланс белого в дисплее заключается в подборе оттенка. То есть не слишком холодный, но не и чересчур тёплый. При этом он должен быть белым, а не молочным/серо-белым или ещё каким-то. Этого не так-то просто добиться на самом деле.
- Достаточную яркость для солнечной погоды. Приятно, что уровень подсветки равномерный по всему экрану. То есть вы не найдёте засвеченный участков или тёмных пятен.
- Прекрасную анимацию при переходах/запусках/скроллинге и тд (90Гц всё-таки!). Только не забудьте их активировать, а то из коробки вас будет ждать только 60Гц. Вообще странный подход, да? Ведь принято сразу показывать все козыри, а OPPO беспокоится о вашей зарядке и по умолчанию ставит 60Гц. Да, ускоренное обновление картинки потребляет немного больше заряда.
Ещё: экран просыпается по двойному тапу или при поднятии со стола. В настройках можно будет выбрать: оба варианта, только один из них или вообще отказать от такого.
Я могу придраться только к небольшому преломлению цвета. Как я это обнаружил: выкрутил яркость на максимум, открыл полностью белый фон (заливку) и начал отклонять экран в разные стороны. Часто ли вы с этим будете сталкиваться? Очень сомневаюсь, что до этого вообще дойдёт. Просто мы тестируем смартфоны во всех режимах и во всех условиях.
Что касается выреза и подбородка. Рамки тонкие и равномерные с трёх сторон. Снизу есть утолщение миллиметра на 2, но выглядит прилично и в глаза не бросается. Отверстие под селфи-модуль расположено в левом углу, оно небольшое и аккуратное. Всё в рамках года и разумных решений.
Звук
Мы традиционно уделяем звуку большое внимание. Вам ведь ещё сериалы смотреть через динамики вашего OPPO Reno6. Так вот:
- Громкости полно и её хватит на небольшую комнату/кухню/офис. Даже при том, что играет один нижний динамик.
- Баланс звука: средних и высоких частот достаточно и к ним вообще нет вопросов. А вот низких не доложили. Не критично, но немного докрутить и будет вообще шик.
- Хрипов, помех или дисбаланса нет даже на максимальной громкости.
- Комплектная гарнитура намекает на наличие 3,5мм отверстия в корпусе. Так оно и оказалось, так что не обманули. Кстати, гарнитура имеет очень приятное звучание и не разочарует.
- Для противников дополнительных проводов предусмотрен кодек AptX. А это означает, что качество звучания будет на отличном уровне.
Камеры
Если честно, я давно поражаюсь тому, насколько камеры в смартфонах ушли вперёд. И если раньше этот самый «вперёд» был доступен только топовым девайсам за целую тучу денег. То теперь в этой гонке можно найти лидера и с адекватным/справедливым/честным ценником. Всё, лирика окончена. Поехали дальше!
Итак, камер положили аж с горочкой: основная на 64МП (f/1,7 с автофокусом и стилизацией), ультраширик на 8МП (f/2,2; угол в 119°), макро на 2МП (f/2,4), модуль-монохром на 2МП (f/2,4) для эффекта Боке.
Основа на 64МП снимает просто великолепно! Детали:
- Днём видны все детали снимка. А готовый кадр можно приближать и качество вас удивит повторно. Не просто же так разрешение камеры составляет до 6936×9248.
- Искусственное освещение вообще ничего не меняет! Такие кадры тоже будут на высоте.
- Ночная съёмка. Она меня просто покорила! Ночью видно абсолютно всё. И вообще не имеет значения: подсвеченный объект или нет; темнота на улице или городское ночное освещение. Ночная съёмка на OPPO Reno6 – это бомба.
- Стабилизация есть и действительно работает. Да, она не самая навороченная, но со своей задачей справляется уверенно.
- Зум до 10Х. Он «электрический», но до 3,5Х зашумленности нет. Около 4Х начинает появляться, но опять же ничего критичного. Вот на максимальной «десятке» – да, шум есть. Но опять же у вас есть возможность крутого приближения, а пользоваться ей можно совсем по-разному.
- Замедленная съёмка до 240 кадров/сек и до 960 кадров/сек при сглаживании движения.
- Немного оценочного мнения: превосходная чистота снимка без каких-либо «муки»/«тумана»; естественная передача цветов без обмана; отличный автофокус; детализация на суперуровне; ночью без Reno6 на улице делать вообще нечего.
Ширик на 8МП тоже по-своему хорош:
- Днём качество очень хорошее и придираться не хочется.
- При искусственном освещении появляются шумы. Но это только в сравнении с эталонной основной камерой.
- Ночью шумов больше. Но при этом качество съёмки остаётся на высоком уровне. Откровенных провалов нет вообще.
- Снимает на 0,6Х.
- Оценочное мнение: цветопередача на хорошем уровне; детализация высокая; картинка не слишком сильно смазывается по краям; свою задачу выполнит на ура – вместит в кадр всё, что нужно.
Монохромный модуль на 2МП:
- У него есть одна и очень важная задача – размытие/заблюривание заднего фона. И знаете что? К работе модуля вопросов быть не может вообще: размывает только то, что нужно. Промахи возможны только с очень сложным фоном из множества разных деталей. Но в таком случае и моё зрение тоже подводит. Так что уверенно ставим лайк OPPO Reno6.
Макро-модуль на 2МП:
- Днём вполне сможет сделать очень неплохой кадр.
- Под электрическим светом уже похуже. В этом случае решения два: дать больше света или продолжить съёмку по дню, если подсветить нечем.
- Оценочное мнение: хорошая цветопередача возможна только при дневном освещении; автофокусу нужно помогать при сложной съёмке; неудачным модуль назвать точно нельзя, я бы назвал его требовательным к освещению.
Фишки камеры OPPO Reno6:
- Про монохромный модуль вы уже знаете. Но вся суть в том, что он позволяет выделить ваши фотопортреты и короткие видео (в портретном режиме) на новый кинематографический уровень. Зачем вообще этот модуль нужен, ведь я могу добавить фильтр? Вы действительно можете использовать фильтр на каком-нибудь другом смартфоне. Но это будет лишь эффект и сразу станет заметна искусственная обработка. Как пример: использование чёрно-белой (монохромной) фототехники и просто ч/б фильтр. Ведь есть же разница, согласитесь. Фильтр – это подражание эффекту, а использование дополнительного фото-модуля – это уже создание оригинального кадра.
- Автофокусу вообще не нежно время. Вы просто запускаете камеру и всё необходимое уже в фокусе. И это крайне важно, когда вы можете упустить момент. Вот у меня таких случаев была масса, так что лайк за подход.
- Помните, выше я говорил про великолепную ночную съёмку? Так вот это преимущество можно использовать и для красивейших ночных фотосессий, а не только для объектов архитектуры. Вы удивитесь, насколько ночные портреты и другие ваши снимки будут идеальны без фильтров или цветокоррекций.
- Возможности встроенных камер можно объединить и сделать снимок с разрешением в 108МП (выбираем «ExstraHD»). Что это даёт, помимо возросшего разрешения? Новые визуальные эффекты и воплощение новых задумок.
- Разнообразные улучшайзинги видео: сглаживания, повышения контрастности, эффекты.
Из доп. функций тоже много всего интересного: одновременная видеосъёмка на селфи и заднюю камеры; замедленная/ускоренная съёмки; панорамный снимок; режим «ПРО»; сканирование текста и др.
Селфи
Этот модуль на 44МП слишком хорош. Нет, ну правда. Я вообще не нашёл, к чему придраться! Вас доступны:
- Просто куча деталей. В кадре будет абсолютно всё: каждая прядь волос будет видна по отдельности, а каждый миллиметр вашего лица можно будет досконально разглядеть.
- Такое количество деталей порождает другую необходимость – улучшайзинг. И этого тоже полно: изменение формы лица; коррекция глаз, носа и подбородка; нанесения виртуального макияжа и изменение фактуры кожи. Вы себе всё это представляете? А самое главное: всё это действительно работает и может быть очень тонко настроено!
- Автофокус и контрсвет – тоже сильные стороны этого OPPO. Так что видеосвязь, видеозапись или просто использование селфи-камеры в качестве зеркала пройдут на все 100.
Начинка
- Чип 720G от Qualcomm (это 8 ядер до 2,3ГГц по 8НМ процессу).
- За графику отвечает Adreno 618 (750МГц).
- Хранилище на 128ГБ + возможность расшириться через MicroSD ещё на 256ГБ.
- Оперативки аж 8ГБ. Но и её можно увеличить до 13ГБ (!). Каааак?! Читайте ниже!
- Акумулятор на 4310 мАч и 50-ваттной зарядкой.
- 4G, Wi-Fi5, Bluetooth 5.1 и NFC для ваших покупок.
- Сим-лоток на три места: две Нано-сим + одна МикроСД.
Производительность
Ну что здесь скажешь: современный чип и много оперативки – лучшее решение. Никаких лагов или даже небольших «лАгушек» вы не встретите. Это исключено. Причём совершенно в любом режиме.
А если вы собрались покорять пространство виртуальных сражений. То можете перестраховаться и шагнуть в будущее – увеличить оперативку. Да, такое уже применялось на ПК, но это игра совсем в другой лиге, даже в другом виде спорта. Решение очень необычное для смартфонов, но интересное и перспективное. А ещё оно действительно работает! Вы можете добавить 2ГБ ,3ГБ или даже целых 5ГБ.
О любителях игр подумали не только в части производительности. Но ещё подумали о ваших долгих и очень долгих миссиях. А в них, кроме «босса уровня», дискомфорт доставляет ещё и нагрев. Но ребята из OPPO встроили полноценное охлаждение. Чтоб вы понимали: используют графен и медный радиатор с испарительной камерой. Знаете, что из этого следует? Полное отсутствие нагрева!
⛅Небольшое потепление ожидается в регионе блока камер. Но исключительно в рамках климатической погрешности. ❄ Повышение уровня влажности рук полностью исключено. 👌
Энергия
В тонкий и вовсе не тяжёлый корпус поставили вполне себе неплохую батарею на 4310 мАч. Ну да, это не рекорд, но не забывайте про вес и толщину.
Более того, о вас снова подумали ребята из OPPO. Reno6 поддерживает сверхбыструю подпитку на 50Вт.
Что это значит для нас: полная зарядка за 45 минут! И самое главное, что никакого обмана. Но нюанс всё-таки есть: 45 минут – это при условии родного адаптера и полного покоя телефона пока он на шнурке. Ну лааадно, потерпим мы 45 минут без смартфона в руках. Кроме шуток, это поразительный результат!
Безопасность
Отпечаток добавляется очень быстро, а работает ещё быстрее. Полминуты на настройку и менее секунды на разблокировку. Вы можете настроить несколько пальцев и даже выбрать анимацию работы датчика. Пиктограмма пальца расположена в нижней части и почти никогда не выдаёт ошибок. И это я уже начинаю придираться к концу обзора. А то как бы не перехвалить.
Вибрация
Ну вот здесь мы немного и придерёмся к телефону. Вибрик не слишком информативный, но зато сильный и вообще не жужжит. Но и неудачным его назвать не могу. Просто можно немного улучшить и не более.
Прошивка
OPPO Reno6 работает на 11-м Андроиде и собственной оболочке ColorOS 11.1. В этой ОС столько изменений и улучшений, что мы даже сделали полноценный обзор на эту прошивку. Тезисно: переделано всё, что только можно переделать; много фишек, которые так и просились, но их никто другой так и не воплотил в жизнь; красиво и оригинально.
Удобство
Если бы у удобства был какой-нибудь измерительный прибор, то он бы зашкаливал. Начать хотя бы с позиции в руке: тонкий и в меру лёгкий смартфон отлично лежит в любой руке. Нескользящая и не царапающаяся задняя крышка выше всяких похвал. А яркий и сочный дисплей отлично подходит для сёрфинга/кинопросмотров/игр и пр. А ещё этот телефон очень удобно покупать в любых сетевых магазинах. Ой, это я что-то забежал вперёд.
Цены
На старте продаж OPPO Reno6 оценён в 32990 руб. А купить его можно во всех сетевых магазинах и салонах связи, хотя это вы уже знаете.
Но не забудьте оценить выгодные предложения в каждом магазине. Например: в фирменном магазине OPPO на OZON вас ждёт скидка на любой аксессуар аж в 3790 руб (при оформлении вашего Reno6 вы увидите скидку в корзине), а DNS подарит фирменный умный браслет OPPO Band.
Вывод
OPPO Reno6 – это полноценное новое поколение, а не просто следующее цифровое обозначение. Нового столько, что в этот обзор даже не вошло всё, что можно было рассказать. Самое главное:
- Сумасшедшие фотовозможности (особенно селфи и ночная съёмка);
- Расширяемая оперативка (!);
- Полная зарядка за 45 минут;
- Честный Амолед с отпечатком пальца под экраном;
- Современнейшая начинка с настоящим охлаждением;
- Благородные цвета корпуса;
- Новый приятный и не царапающийся материал задней крышки;
- Крайне богатая комплектация;
- Слишком адекватный ценник для таких возможностей.
- Ещё ряд не менее важных, но не таких «громких» преимуществ.
То есть вы получаете максимально современное, продуманное и красивое устройство. Для кого это смартфон? Пол, возраст и увлечения не имеют вообще никого значения – подходит всем. Стоит ли он своих денег? OPPO Reno6 стоит каждого рубля, о покупке вы точно не пожалеете. Всем лайк!
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.