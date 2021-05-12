Обзор Poco Launcher: чем отличается от обычной MIUI

Что внутри у смартфонов POCO?



Всем привет, смартфоны Poco выходят с завидной регулярностью и привлекают всё больше внимания. Они имеют свой стиль не только снаружи, но и внутри. В них установлена особая версия MIUI для Poco. Но чем она отличается? И идут ли на пользу такие изменения? Разберёмся вместе. Поехали!

Начну с самого главного. Poco Launcher – это надстройка над MIUI. Причём это интересный симбиоз «чистого» Андроида и его Mi-версии. Изменения есть и они призваны визуально разделить смарты от Xiaomi/Redmi и уже независимого Poco.

Приложения

Миниатюры всех приложений у Poco имеют круглую форму. Круглыми будут не только предустановленные, а и скаченные программы. Это подход чистого Андроида и выглядит лаконично. Даже свежо, ведь мы привыкли к видоизменённому «роботу» от производителей смартфонов, а не к оригинальному.

Иконки приложений отличаются от обычной MIUI не только по форме, а ещё и по цветовому решению. Кружочки на рабочем столе более яркие и цветастые. Особенно это выигрышно смотрится с классической светлой темой оформления. Кстати, а какой темой вы обычно пользуетесь? Я включаю тёмную тему только, если ночью не спится, а так всегда использую классический вид.

Рабочий стол

Визуально он такой же, как и в оригинально MIUI. То есть вы смахиваете страницу налево для появления новой. А если смахнуть главный стол направо, то попадёте в Google Now и узнаете главные события из новостей, ваши планы и тд.

Меню приложений

В смартфонах Mi и Redmi по умолчанию особого меню для приложений нет. То есть вы можете включить его, но для этого нужно идти в настройки рабочего стола и уже там выбирать между обычным видом и этим (с отдельным меню для всех установленных приложений и игр). Как это работает: для доступа к полной библиотеке приложений из любого рабочего стола нужно просто свайпнуть снизу вверх. Причём сделать это можно в любой части экрана, лишь бы жест был именно снизу вверх.

В этом меню не всё так просто и есть, о чём рассказать:

В самом верху вы увидите категории. Они формируются автоматически: игры, общение, инструменты и тд. Для перемещения по ним можно: листать столы или нажать на название категории.

вы увидите категории. Они формируются автоматически: игры, общение, инструменты и тд. Для перемещения по ним можно: листать столы или нажать на название категории. Справа от категорий будет значок настроек. Там можно выбрать количество приложений в ряду, изменить/добавить или вообще отключить категории и другое.

от категорий будет значок настроек. Там можно выбрать количество приложений в ряду, изменить/добавить или вообще отключить категории и другое. В общем списке вы увидите разделение всех приложений на два больших лагеря. Первый будет всегда выше и он формируется из ваших самых популярных приложений, а уже под ним будут вообще все программы в алфавитном порядке. Избранное формируется онлайн. То есть, если вы начали чем-то активно пользоваться, то оно появляется в этом быстром списке само.

вы увидите разделение всех приложений на два больших лагеря. Первый будет всегда выше и он формируется из ваших самых популярных приложений, а уже под ним будут вообще все программы в алфавитном порядке. Избранное формируется онлайн. То есть, если вы начали чем-то активно пользоваться, то оно появляется в этом быстром списке само. В самом низу расположена строка поиска. Там вы сможете искать приложение или игру по названию. Удобно, что результаты поиска появляются даже при наборе одной буквы.

Меню быстрых функций

Если список программ вызывается свайпом снизу вверх, то панель управления вызывается свайпом сверху вниз. Причём вызывать её можно тоже из любого места, ваш жест всегда будет распознан корректно.

Здесь у вас тоже есть выбор: стандартный вид или обновлённый. Обыкновенный стиль: по свайпу в любой части экрана опускается одна шторка. На ней сверху будет панель с быстрыми функциями, а ниже – все уведомления. Новый стиль центра управления: для шторки с уведомлениями – свайпаем в левой части экрана, для доступа к панели управления – по правой половине. Новый вид копирует iOS, но там это легко объяснимо «чёлкой», то есть свайпаем слева от выреза или справа от него. Причём это не касается Айфонов без выреза, но MIUI сделали что-то похожее и для обычной формы дисплеев.

Настройки

За обновлённой круглой иконкой содержится привычное меню из MIUI. Понять, что перед вами смарт именно от Poco получится только в меню «О телефоне». Там в версии MIUI в скобках написано «для POCO».

Других изменений нет. Все меню, настройки, рингтоны, обои и другое – просто MIUI.

Стандартные приложения

Все они тоже выглядят привычно и никаких изменений вы не встретите. То есть: звонки, калькулятор, погода и все остальные приложения будут точно такими же.

Скорость работы

При упоминании слово «надстройка» и «лаунчер» мы сразу начинаем задумываться о скорости работы. Ведь любые добавления могут отразиться на быстродействии и даже времени работы от одного заряда. У Poco с этим полный порядок. Симбиоз оригинального Андроида и Mi-оболочки дали отличный результат. Косметические изменения вообще никак не отразились на скорости и зарядке. А уж в эффективности прошивки от Xiaomi/Redmi сомневаться вообще не приходится, правда? Тем более современные смартфоны от Poco в любой ценовой группе имеют отличное сочетание начинки и батареи. Так что по этому поводу переживать вам точно не придётся. Итог: система работает отлично – быстро и без каких-либо проблем.

Вывод

Poco смогли сделать свою прошивку, не утяжелив или испортив оригинальную MIUI. Они ограничились: меню приложений из оригинального «робота» и цветастыми кругляшками приложений. И своей цели разработчики достигли: система смотрится иначе, а иконки стали более нарядными. А самое главное – новое не вредит старому, то есть быстродействию и зарядке. Всем лайк!

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