Обзор Poco X3 Pro: Snap 860 и необычный дизайн за 18000

Мощный и непохожий на других.

Всем привет, к нам в руки попал очень перспективный смартфон от компании Poco. Нужно знать всего несколько фактов, чтобы сразу появились мысли о покупке: почти флагманский Snapdragon, много памяти и крайне адекватная цена. Так чего же мы ждём? Большой тест Poco X3 Pro уже на Блохе. Поехали!

Комплектация

Начинаем с коробочки, а она и правда хороша. Чёрный матовый цвет скрывает под собой ярко-жёлтую фактуру. На чёрном фоне указано только название смартфона – Poco X3 Pro. Во внутренней жёлтой части спрятан минимум и бонус. Комплектация: Type-C кабель, быстрый адаптер на 33Вт, качественный силиконовый чехол, скрепка и фирменные наклеечки. По традиции из коробки нас встречает наклеенная плёночка. На комплекте точно не экономили, это приятно.

Дизайн

Спереди описывать особо нечего, сами понимаете: экран и экран. Боковые рамки – тоже: ну есть они и есть. Хотя нет, они глянцевые и тёмно-сине-графитовые. Смотрится приятно. А вот сзади Поко большие молодцы. Задняя часть очень самобытная. Больше всего мне нравится, что блок камер не как у всех. Кстати, вам не надоели эти одинаковые блоки камер? Они же у всех в левом верхнем углу и форма одна на всех. В салоне связи смарты 20/21 сзади как под копирку. А вот X3 Pro имеет свой собственный блок камер, лично я одобряю.

И сама задняя крышка очень любопытная. Матовая поверхность разделена глянцевой полосой. А расцветка заслуживает отдельного рассказа: матовые части имеют очень сложный отлив (от сиренево-графитового до графита с морской волной), средняя часть с тёмно-синем отливом. Но и она не так проста: всю её пронизывают диагональные линии, которые очень здорово играют при любом освещении. Даже название бренда на задней части красиво переливается, но при этом не навязывается. Причём всё это время я описывал телефон чёрного цвета. Вот такой вот необычный чёрный. Кроме нашего цвета доступны: синий и золотистый, у них тоже очень сложные и красивые оттенки. С дизайном у Poco полный порядок, ничего не скажешь.

Материалы

Дизайном прикрывают простой материал корпуса – пластик. Из него сделана не только задняя крышка, а ещё и рамка. Но зато экран прикрывает стекло 6-го поколения от Горилла Гласс. Пластик выбран очень крепкий и качественный. Я провёл тест на скручивание и нигде ничего не хруснуло. Но лучше держите телефон крепче, потому что при падении пластиковая рамка не такая надёжная, как металлическая.

Размеры и вес

Габариты в духе последних смартфонов от Redmi и Poco: 165,3 х 76,8 х 9.4 мм и 215 г веса. К ширине претензий нет, высота тоже неплохая. Её, конечно, подпортил подбородок, но к такому положению вещей мы уже привыкли. А вот толщина и вес могли быть и поменьше. Понимаю, что это обусловлено крепким корпусом и немалой АКБ. А ведь ещё и чехол с лёгкостью накинет целый миллиметр. У меня таких карманов нет – только в сумку.

Экран

Вытянутый IPS-дисплей (20:9) в 6,67″ имеет FullHD разрешение (2400 х 1080, 395 ppi), крутое обновление в 120Гц и поддержку HDR10. Ещё: нестыдная яркость в 533 нит, занимает экран 84,6% всего переда, отверстие под селфи-камеру стало чуть меньше.

Картинка действительно очень выросла по сравнению с прошлогодними Xiaomi/Redmi/Poco. Насыщенность и яркость постоянно увеличиваются и потихоньку подбираются к идеальным значениям. Белый цвет не желтит, а чёрный – почти чёрный, но уже лучше прежнего (не Амолед, но уже хорошо) Углы обзора стали гораздо лучше. Да здесь и говорить нечего: экран действительно хорош. Фирменная цветастая оболочка очень выигрышно смотрится именно со светлой темой, рекомендую. Напомню, что этот очень неплохой экран прикрыт закалённым стеклом 6-го поколения и дополнительно защищён плёночкой.

Звук

А вот здесь Poco X3 Pro огромный молодец. Я даже был удивлён качеством звука и одним интересным решением. Стереозвук очень громкий и неплохо сбалансирован: середина и верхи отлично слышны, низы тоже есть, даже кое-какая басистость присутствует. Чистое, громкое и качественное звучание вам обеспечено. Роль верхнего динамика на себя берёт слуховой. И у него есть своя фишка – это дополнительное отверстие в боковой рамке. А это значит, что стерео слышится очень хорошо, как бы в не держали ваш смартфон. Будьте уверены: фильмы, игры и даже фоновая музыка с Poco X3 Pro – то, что нужно. А ведь я ещё не сказал про обыкновенный вход на 3,5мм и кодек AptX. Набор просто отличный!

Начинка

Набор технологий себя в обиду не даст:

860 -й чип от Snapdragon. Это 8 ядер до 2,96ГГц по 7Нм процессу.

-й чип от Snapdragon. Это 8 ядер до 2,96ГГц по 7Нм процессу. За графику отвечает Андрено 640 с неплохой частотой в 675МГц.

с неплохой частотой в 675МГц. Оперативки бывает 6 и 8ГБ . Кстати, мы тестируем младшую конфигурацию. Если она покажет себя хорошо, то версия на 8ГБ вас вообще не сможет разочаровать.

. Кстати, мы тестируем младшую конфигурацию. Если она покажет себя хорошо, то версия на 8ГБ вас вообще не сможет разочаровать. Хранилище на 128/256ГБ . При этом вы можете воспользоваться и MicroSD до 512ГБ. Но вам придётся выбирать между флешкой и второй Сим.

. При этом вы можете воспользоваться и MicroSD до 512ГБ. Но вам придётся выбирать между флешкой и второй Сим. 4G, Wi-Fi5, Bluetooth5, NFC и ИК-порт для управления домашней техникой.

Слот на 2 места (2 Сим или Сим + флешка), eSim и 5G отсутствуют.

Общая производительность

В этот околофлагманском смартфоне не всё так однозначно. Бодрый чип потянет всё, но будет греться при видеомонтаже и в крутых игрушках. 6ГБ оперативки для Poco X3 Pro достаточно, но впритык. Нет, он не тормозит и не лагает, но фризы бывают. Причём я их замечал даже во время прокрутки пункта управления. То есть страницы с иконками быстрых функций листались неидеально. Когда это происходило? Только когда включено обновление в 120Гц, с обычными 60-и такого не было. Задумчивость может появляться только при одновременной загрузке кучи тяжёлых программ. И это вина только оперативки. В обычной жизни никаких проблем у вас точно не возникнет. Вывод: очень активным пользователям лучше немного переплатить, но взять версию уже с 8ГБ оперативки.

Нагрев

В играх вы встретите не только босса, а ещё и повышение температуры корпуса. Горячим становится верхний левый угол (рамка и задняя крышка), а тепло передаёт на стекло блока камер. Оно нагревается не так сильно, а вот угол – очень существенно, даже сильно. Такого я не ожидал, если честно.

Камеры

Их вполне достаточно: основа на 48МП (Sony IMX582, f/1.8), сверхширик на 8МП (f/2.2), макро-камера и датчик глубины по 2МП (f/2.4 у обеих).

Основная камера делает весьма неплохие снимки с кучей деталей. Но цвета будут более холодные, чем они есть в действительности. Стабилизация (цифровая) работает только в режиме «Видео», так что смазать обычный фотокадр будет несложно. Видеостаб работает неплохо, но не идеально. А вот зум очень неплох, даже хорош.

Ультраширик умеет стабилизировать тоже только при съёмке видео. Цвета, как и у основного модуля, высветлены. Из плюсов: шумов почти нет, а при достаточном освещении кадр будет очень неплохим.

Макро. Если до объекта сантиметров хотя бы 8, то кадр будет вполне себе. Если меньше, то и качество упадёт. Но если освещение позволяет, то и с 5 см кое-какой кадр поймаете. Что самое главное в макросъёмке у Poco X3 Pro, так это адекватный фокус и автофокус. Фокусировка происходит в нужном месте. Если вы думали, что так у всех, то нет. С фокусом именно в макро-режиме частенько возникают проблемы у не топовых устройств.

Селфи-камера на 20МП неплохая. Сантиметров с 25-30 кадры будут очень даже: деталей достаточно, автофокус соображает неплохо, но всё равно мог бы и получше. Если вы поднесёте телефон к лицу сантиметров на 15 и ближе, то картинка резко начнёт ухудшаться. Появится мылкость, а детали куда-то пропадут. Их хорошего: есть HDR, FullHD-запись при 30-и кадрах в секунду и бьютификация. Стабилизации не обнаружено. Ну или она такая, что хоть есть, хоть нет.

Энергия

Встроенная батарея на 5160 мАч может проработать и 2 дня. А если ваш Poco X3 Pro – ваш второй телефон, то он протянет ещё дольше. Штатным адаптером заряжается очень быстро: полчаса – 55%, полностью – за 1 час 15 минут. Это если вы не играете пока смарт заряжается, иначе процесс будет завершён не так скоро. Беспроводной и обратной зарядки не завезли.

Безопасность

В кнопку включения встроен датчик отпечатка. Именно эту кнопочку (по форме и размеру) мы видим во всех последних Redmi и Poco. Но самое главное, что срабатывает датчик всегда идеально. Руки могут быть влажными, а кнопка не самой чистой, а это никак не скажется на скорости и точности.

К тому же есть два варианта срабатывания датчика: после нажатия на кнопку или при прикосновении в любой момент (без физического нажатия). Второй вариант поражает своей точностью, но и разблокируется смарт чаще, чем нужно. Ведь вы можете случайно докоснуться до кнопки, когда просто несёте свой Poco в руках. А кнопка как раз и расположена максимально удобно – прямо под палец. Датчик отпечатка у Poco X3 Pro работает на отлично.

Где это настроить: «Настройки» → «Пароли и безопасность» → «Разблокировка отпечатком» → «Способ распознавания» → «Касание/Нажатие».

Вибрация

Я всегда очень внимательно отношусь к этому пункту в обзорах. И Poco X3 Pro мои придирчивые требования к вибрации выдержал: информативно и достаточно сильно. Всё так, как должно быть у современных качественных девайсов.

Влагозащита

Poco заявляет, что их X3 Pro защищён по IP53. Что это нам даёт: пыль и влага вообще не страшны. Но погружать смартфон в воду не рекомендуется, потому что на давление воды он не рассчитан. Но под краном, по идее, помыть смартфон можно.

Световая индикация

Здорово, что Poco всё ещё ставит светодиодные индикаторы в свои смарты. Это уже и правда встретишь всё реже почему-то. Индикатор будет гореть во время зарядки и моргать, если вы напропускали уведомлений.

Прошивка

В смартфонах Poco используется видоизменённая MIUI. В настройках так и написано «для POCO». В мае 2021 X3 Pro работает с MIUI 12 на 11-м Андроиде. Изменений не очень много, но выглядит система иначе. Подробный обзор прошивки от Poco уже на Блохе.

Общее удобство

Если мы говорим про телефонные функции, то у Poco всё OK: всё ловится стабильно и ничего не отваливается. Разговоры по телефону проходят на отлично: вас слышно идеально, а вы всех слышите громко и чётко. А вот носить такой крупный смарт с собой не всегда удобно. Потому что не в каждом кармане он сможет поместиться, а он ещё и в чехле, то тем более.

Цены

Официальный магазин Xiaomi готов продать вам Poco X3 Pro за 20990/23990 руб, это версии 6/128 и 8/256 соответственно.

Официальный магазин Poco: 22990/25990 руб соответственно.

Официальный магазин Poco на Али сейчас отдаёт только синий цвет и только 8/256ГБ, но всего за 19089 руб с доставкой.

Официальный магазин Xiaomi на Али продаёт уже обе версии (на 6 и на 8ГБ) за 18330 и 19860 руб соответственно.

Яндекс.Маркет предлагает от 18800 и 22200 руб соответственно.

На Авито можно найти по цене Алиэкспресса.

Вывод

Poco X3 Pro – смартфон с очень современной начинкой и интересным дизайном задней крышки. Но наощупь он совершенно не кажется каким-то особенным – просто пластиковый корпус и всё. Плюсов у этого Poco хватает: достойный экран, отличный звук, 860-й Snapdragon, неплохие камеры и очень долгое время работы от одного заряда. Видно, что Poco очень стараются быть непохожими. Для этого они модифицировали прошивку и уделяют большое внимание дизайну задней части. Вышел действительно неплохой смартфон среднего уровня за очень адекватные деньги. Сумма будет максимально актуальной с покупкой на Али. Стоит ли покупать Poco X3 Pro? За сумму до 20000 руб – это отличный смарт, он не премиум, а просто работящий товарищ на каждый день. Но за полную стоимость Ростеста лучше подумать ещё. Кому подходит этот Poco? Фильмы, игры и целые дни без подзарядки нужны очень многим, согласитесь. Всем лайк!

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