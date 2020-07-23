Обзор Porto Q 5K, Otto Q и держателей SnapTo для iPhone. Гений инженерной мысли

Крутые аксессуары.

Когда я начинаю думать, что аксессуары для iPhone уже точно не удивят, компания Moshi выпускает новую линейку своих гаджетов. Совпадение? Не думаю. С новыми гаджетами компании случилось точно такая же история. В этом обзоре я рассказал об опыте использования портативного аккумулятора с беспроводной зарядкой Porto Q 5K, самой маленькой и мощной станции для зарядки iPhone без проводов и двух удивительных магнитных держателях с приставкой 2.0. Все эти аксессуары — настоящая мечта любого владельца iPhone.

Porto Q 5K — портативный аккумулятор с беспроводной зарядкой

Первым делом расскажу о безумно полезном аксессуаре от Moshi, который выручает каждый день. Porto Q 5K — это портативный аккумулятор емкостью 5000 мАч с функцией беспроводной зарядки.

В первую очередь, гаджет цепляет своим дизайном. В этом плане компания Moshi просто осталась собой — любые ее аксессуары впечатляют стильным внешним видом.

Аккумулятор очень узкий и компактный. Он без проблем помещается в карман куртки или небольшую сумку, в том числе вместе со смартфоном. Верхнюю поверхность корпуса аккумулятора покрывает особый мягкий материал, выполненный в скандинавском стиле «под ткань». Смотрится такое решение современно и неброско.

Окантовка из силикона надежно фиксирует этот материал. За две недели активного использования поверхность ничуть не потемнела — долговечность ощущается.

На корпусе аккумулятора расположено несколько элементов. На одной из боковых граней имеется кнопка включения и четыре светодиодных индикатора уровня заряда. На одном из торцов находятся разъемы USB-A на выход и USB-C на вход.

Как вы уже поняли, заряжать при помощи Porto Q 5K можно любое устройство по кабелю. Когда сам аккумулятор находится на зарядке по кабелю USB-C, айфон можно класть на зарядку или же подключать к павербанку для зарядки любое другое устройство кабелем USB-A.

Но главная фишка устройства все-таки в возможности беспроводной зарядки. Она выполняется с мощностью 5 Вт. Показатель не самый высокий, тем более, что актуальные модели iPhone поддерживают 7,5-ваттную беспроводную зарядку. Однако практика показывает, что переживать не о чем.

За 30 минут зарядки iPhone 11 Pro с аккумулятором емкостью 3046 мАч заряжается на 23-26%. Если заряжать смартфон при помощи устройства с мощностью до 10 Вт, то за аналогичное время его заряд будет пополнен на 30-35%. Разница есть, но она не самая существенная.

В любом случае нужно помнить, что беспроводная зарядка — это не про скорость, а про удобство. Porto Q 5K позволяет подзарядить iPhone, не обременяя себя необходимостью доставать зарядный кабель Lightning.

С другой же стороны, аккумулятор дает возможность заряжать iPhone и по кабелю с полноценной скоростью. Это не раз пригодится, когда понадобится зарядить смартфон как можно скорее.

Porto Q 5K свободно заряжает любые устройства с поддержкой беспроводной зарядки. Помимо iPhone и смартфона Xiaomi Mi 10 (обзор) проверял на беспроводных наушниках AirPods. К слову, AirPods заряжать при помощи аккумулятора без проводов удобнее всего.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Подкованная Bloha.ru (@bloha_ru) 4 Июл 2020 в 6:49 PDT

За время использования аккумулятора я нашел ему еще одно применение. На время он переквалифицировался из «походного» в домашний. Расположил его на прикроватной тумбочке и использовал в качестве традиционного коврика для беспроводной зарядки. Это действительно удобно. При этом, потенциальная возможность в любой момент взять аккумулятор с собой и применить его в качестве «походного» павербанка грела душу.

Также отмечу, что аккумулятор располагает функцией определения посторонних предметов. Это защищает не столько посторонние предметы, сколько сам гаджет.

Otto Q — компактная, но стремительно быстрая беспроводная зарядка

Беспроводная зарядка сильно уступает проводной по скорости, причем это отставание растет с каждым годом. Тем не менее, скорость беспроводной зарядки постепенно увеличивается. Так, 10-ваттные устройства для зарядки без проводов уже стали доступными.

Otto Q — одно из самых интересных устройств для более быстрой беспроводной зарядки. Компактный гаджет оснащен особым модулем Q-coil с ферритовой пластиной толщиной 2,6 мм. Он обеспечивает повышенную скорость зарядки на мощности до 10 Вт, в том числе «пробивая» сквозь чехлы толщиной до 5 мм.

Здесь важно знать, что у iPhone есть ограничение на используемую мощность для беспроводной зарядки — 7,5 Вт. Это означает, что при зарядке iPhone потенциал Otto Q полностью не раскрывается. Впрочем, скорость зарядки адекватная — 35% за 30 минут. Для неспешной беспроводной зарядки в условиях, когда торопиться не надо, этого вполне достаточно.

Otto Q покрыт мягкой тканью, выполненной в скандинавском стиле. На верхней поверхности корпуса есть узкий силиконовый круг для того, чтобы смартфон надежно удерживался на месте. За это стоит отдельно похвалить дизайнеров Moshi. Зарядка такая компактная, что без силиконового фиксатора iPhone обязательно бы съезжал при любом контакте.

На корпусе Otto Q есть маленькие светодиодные индикаторы уровня заряда. Они начинают мягко мигать, когда происходит зарядка. Также на торце устройства разъем USB-C.

Как и Porto Q 5K, коврик Otto Q поддерживает технологию определения посторонних предметов и имеет многослойное теплопоглощающее расположение компонентов для улучшенной защиты от перегрева.

Магнитный автомобильный держатель SnapTo

Предыдущие гаджеты были нацелены на повышение повседневного удобства владельца смартфона. Следующий же аксессуар — настоящее спасение на каждый день. По крайней мере для тех, кому приходится ездить на автомобиле.

Магнитный автомобильный держатель SnapTo по праву можно назвать держателем нового поколения. Инновацией в сфере держателей, если хотите. Все эти комплименты абсолютно заслужены устройством — сейчас станет понятно почему.

Держатель SnapTo можно закрепить в автомобиле двумя способами. Основной — приклеив его ножку к панели приборов. Дополнительный, не требующий ничего клеить, установив его на решетку отопителя. Пробовал оба варианта — держатель фиксируется намертво.

После этого на ножку надевается основная магнитная часть держателя со встроенной беспроводной зарядкой. На ней помощи магнитов и удерживается смартфон, заранее облаченный в подходящий чехол. Речь идет про специальные чехлы от той же компании Moshi (подробный обзор), в которых есть отверстия для магнитов SnapTo, как на фото ниже. Эти магниты не нужно покупать отдельно — они идут в комплекте с магнитным держателем.

Примагниченный к держателю iPhone уже никуда не денется. Как я отмечал в обзоре чехлов Moshi, смартфон остается неподвижным даже при езде по откровенному бездорожью.

При этом, сам смартфон можно поворачивать как угодно — вверх-вниз или крутить на 90 градусов для использования в горизонтальной ориентации. Сразу скажу, что аккуратничать не нужно. Клей, на который ножка держателя крепится к приборной панели, очень мощный. Как следует из спецификаций, он отвечает промышленным стандартам и выдерживает нагрузку до одного килограмма.

Но важно правильно наклеить ножку держателя на панель. Поверхность для крепления должна быть чистая и сухая, а приклеенная к ней ножка держателя должна простоять в таком положении 24 часа. Пользоваться держателем в это время не нужно. В таком случае идеальная фиксация обеспечена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Подкованная Bloha.ru (@bloha_ru) 23 Июл 2020 в 7:01 PDT

Что касается беспроводной зарядки, то она выполняется исправно и на удивление быстро. Заявленная мощность беспроводной зарядки 10 Вт. Согласно моим замерам, так и есть. За 30 минут iPhone 11 Pro заряжается примерно на 30%.

Кстати, на держателе есть светодиодный индикатор, который показывает, когда зарядка успешно выполняется. Респект создателям за внимание к деталям.

Магнитное беспроводное зарядное устройство SnapTo

Последний аксессуар в этом обзоре — тоже магнитный держатель с зарядным устройством SnapTo. Но на этот раз созданный для использования дома. Да, вы правильно догадались. Гаджет позволяет закрепить iPhone на любой стене, причем без физических креплений — только на силе магнитов.

Для начала использования устройства необходимо закрепить его базу на стене. Делается это без применения каких-либо дополнительных инструментов — все, что нужно поставляется в комплекте. Затем на базу крепится магнитная часть гаджета, к которой впоследствии и будет магнититься iPhone. И вновь отмечу, что подключение магнитами будет выполняться только при условии облачения смартфона в один из специальных чехлов Moshi (обзор).

Когда все недолгие приготовления сделаны, iPhone можно смело подносить к магнитной части. Фиксация магнитами происходит крайне надежная, после чего сразу начинается беспроводная зарядка смартфона. В таком положении iPhone можно поворачивать в горизонтальную ориентацию — магнитная часть свободно крутится.

Фишка этого гаджета в том, что у пользователя в буквальном смысле освобождаются руки. iPhone на магнитном держателе можно поворачивать для наиболее удобного просмотра любого контента. При этом, смартфон всегда будет подключен к зарядке и точно не разрядится. Довольно оригинальное, но действительно рабочее решение для тех, кто хочет освободить место на рабочем столе.

Интересно, что магнитный держатель необязательно крепить на стену. Его можно использовать на любой горизонтальной поверхности — он для этого специальным образом адаптирован. Например, базу держателя можно наклонить так, что экран смартфона будет повернут к пользователю под удобным углом, который можно регулировать.

Встроенная в держатель беспроводная зарядка выполняется с мощностью 10 Вт. Здесь все честно — за 30 минут iPhone 11 Pro пополнил заряд на уже привычные 35%.

Оценка

Выпустив очередную линейку аксессуаров для iPhone, компания Moshi вновь доказала, что нет предела совершенству. Пользоваться всеми гаджетами из обзора безумно приятно. Они на самом деле находятся на совершенно новом уровне по удобству. В первые дни и вовсе не перестаешь удивляться, как инженеры и дизайнеры компании так детально продумали все мельчайшие моменты.

Единственный и главный минус аксессуаров Moshi — их цена. Однако хватает всего пару раз попользоваться ими и приходит понимание, что такие качественные вещи априори не могут быть бюджетными. Тут уже деваться некуда.

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