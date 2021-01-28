Обзор прошивки EMUI 11: Гугл сервисы, фишки, проблемы и особенности

Подробный разбор популярной прошивки.



Всем привет! EMUI от Huawei и Honor – одна из самых массовых вариаций Андроид в мире. И вот обзор на её 11-ю версию. Поехали!

Внешний вид. Лично у меня прошивка вызывает неоднозначную реакцию. Хотя всё плавно и приятно. Меня смущает почти полная заполняемость экрана иконками приложений. Любой фон теряется за миниатюрами и названиями. Обо всё остальном поговорим ниже. Когда я делаю такие выводы, то держу в голове, как всё реализовано у конкурентов – Samsung и Xiaomi. Также будут проведены параллели с iOS, сами увидите почему.

Беспроводные соединения. Здесь ничего необычного: всё просто и не вызывает сложностей. Но кое-что сделано не очень логично: включение точки доступа для раздачи интернета находится во вкладке «Мобильная сеть». А не вынесено в отдельное меню «Другие соединения». Также включить/отключить мобильную точку доступа можно и через шторку быстрого доступа.

Жесты. Управление телефоном может происходить с помощью жестов:

Свайп снизу вверх – закрыть приложение.

вверх – закрыть приложение. Свайп снизу вверх с задержкой ближе к середине экрана – диспетчер запущенных.

вверх ближе к середине экрана – диспетчер запущенных. Потянуть слева или справа – шаг назад.

– шаг назад. Потянуть слева или справа и задержать палец – меню приложений, которые можно одновременно добавить на экран. То есть разделить его на две независимые зоны.

палец – меню приложений, которые можно одновременно добавить на экран. То есть разделить его на две независимые зоны. Свайп сверху вниз в любой части экран – поиск.

Управлять телефоном можно и стандартными кнопками на экране: назад, меню, диспетчер. Их порядок и возможность исчезновения, когда не пользуетесь ими, можно настроить отдельно. Вот только это раздел («Системная навигация») спрятан в разделе «Система и обновления». Найти с первого раза непросто. В этом же окне настраиваются, время и дата. Это мне кажется тоже не слишком логичным.

Диспетчер приложений тоже имеет приятную графику, может удалить все приложения разом, ещё можно выбрать неудаляемые из него приложения.

Но про жесты я сказал ещё не всё. В меню «Специальные возможности» можно выбрать разделы: «Умное управление» и «Быстрый доступ и жесты».

Умное управление – это управление телефоном без прикосновений: прокрутка страницы, нажатие на экран и умный снимок экрана. Ниже представлены скриншоты.

– это управление телефоном без прикосновений: прокрутка страницы, нажатие на экран и умный снимок экрана. Ниже представлены скриншоты. Быстрый доступ и жесты – это что-то вроде быстрых команд. Можно: сделать быстрое фото без разблокировки телефона, сделать скрин, записать видео с экрана, активировать телефон, ответить на звонок и выключить звук/сделать тише. Ниже на скриншотах подробности.

Звонки и СМС. Звонилка и СМС-диалоги обычные и в них нет ничего особого. Всё просто удобно, логично и с очень приятной графикой. Гугл-клавиатура, естественно, отсутсвует. Заранее установлены клавиатуры от Яндекса и Майрософт (Swiftkey). Лично мне больше нравится отечественный вариант, потому что он более лаконичный (и очень похож на вариант из iOS). Но зато Свифт имеет очень приятный и необычный аудиоотклик при наборе текста. При этом вы можете установить и другие клавиатуры из магазина приложений и интернета.

Звуки и анимация. Системные звуки очень приятные: блокировка/активация экрана и постановка на зарядку происходят с очень приятными звуками. Звонки и оповещения приходят тоже с отличными мелодиями: в настройках их очень много, вы точно найдёте что-то для себя. Кстати, анимация очень приятная даже при установке приложений: новый значок время от времени переливается, привлекая внимание.

Сервисы Гугл на EMUI 11 поставить крайне сложно. Я не буду приводить примеры способов, потому что Google их регулярно блокирует. Но, если уж совсем честно, и без них можно прожить и ничуть не хуже, чем с ними. Неудобства есть: отсутствие YouTube (смотрим через браузер) и Gpay (есть СберПэй). Приложения нужно скачивать из стороннего или фирменного магазина приложений. Обо всём этом ниже.

В разделе Huawei Assistant есть много всего: поиск по фото, перевод по фото и другое.

Музыка и видео. Присутствуют встроенные приложения с музыкой и видео. Аудио, правда, немного странное: выбираете жанр/стиль/плейлист и слушаете подобранные композиции. Поиска там нет, известных исполнителей – тоже. Видео поставляется от партнёрских онлайн-кинотеатров. Помимо этого можно скачать музыкальные приложения (от Яндекса, Билайна, Spotify и тд) и онлайн-кинотеатры (IVI, Кинопоиск, MEGOGO и тд). Я уже написал выше, что отдельного приложения для YouTube официально поставить не получится (только через APK-файл из интернета). Но даже после установки Ютуб вы не посмотрите, потому что нет Гугл-сервисов. Просмотр роликов возможен только через Браузер.

Цифровой баланс – вроде «Экранного времени» из iOS. Но есть не только статистика, а ещё и удобные фишки. На фото ниже подробности.

Галерея реализована так же, как и у других. Из удобного:

Огромное количество настроек и исправлений готового фото.

Куча улучшений, фильтров и другого для изменения уже снятого видео. Можно даже наложить музыку.

Офисные приложения созданы красиво и работают плавно. Заметки подразумевает рукописный ввод, календарь похож на вариант из iOS, калькулятор удобный, диктофон не вызывает вопросов, приложение «Здоровье» умеет определять активности. Но активностей знает немного: бег, ходьба, беговая дорожка, велосипед и плавание.

Оплата. Если добавить карту в учётной записи Хуавей, то сможете покупать приложения, музыку или видео. А для оплаты покупок в магазине я смог воспользоваться только системой от Сбербанка. Для этого нужно приложение Сбера, внутри вы разберётесь (в настройках самой карты выбираем SberPay). Но минус в том, что вы ограничены только одним банком. При попытках добавить разные российские банковские карты в «Кошелёк» вы получаете ошибку.

Главный экран настраивается максимально гибко и имеет кучу всего. Можно выбрать или воспользоваться:

Вид значков встроенных приложений и вообще их количество на экране.

встроенных приложений и вообще их на экране. Темы для полного видоизменения.

для полного видоизменения. Подразумевается аналог True Tone от Эппл – « Защита зрения » (экран начинает желтеть). Доступно 8 градаций такого пожелтения.

» (экран начинает желтеть). Доступно 8 градаций такого пожелтения. Вырез под камеру может быть скрыт полным почернением верней части экрана.

может быть скрыт полным почернением верней части экрана. Приложения могут быть показаны на рабочем столе в полном составе. Или вы оставляете нужное, а остальное увидите при свайпе вверх.

могут быть показаны на рабочем столе в полном составе. Или вы оставляете нужное, а остальное увидите при свайпе вверх. На экране доступен поиск при свайпе сверху вниз.

при свайпе сверху вниз. При пролистовании экранов влево появится Хуавей Дэйли – новости, погода, советы, напоминая и тд. Всё настраивается и реализовано удобно.

– новости, погода, советы, напоминая и тд. Всё настраивается и реализовано удобно. Шторка быстрых функций тоже настраивается.

быстрых функций тоже настраивается. Можно добавлять виджеты.

Приложения. Теперь вы знаете, что Гугл Плей отсутсвует, а все скачивания ведутся через фирменный магазин. Но помимо этого есть возможность установить себе другие магазины приложений и даже скачивать программы напрямую из интернета (apk-файлы). Но на самом деле программ в AppGallery полно, многообразия Гугла нет, но всё необходимое есть точно. Сразу из коробки вы получаете много всего предустановленного. Удобно то, что эти сторонние приложения обычно не установлены, а имеют иконку и значок загрузки. Не нужно – игнорируете или удаляете. Также показываются тематические рекомендации: в папке «Игры» предлагают сами понимаете что.

Сходство с iOS: Кошелёк – аналог Wallet от Эппл, календарь тоже похож, поиск свайпом вниз, удалить сообщение или заметку свайпом влево, скрыть клавиатуру свайпов вниз. Даже количество миниатюр приложений такое же. Да и форма слишком похожа.

Общее удобство. Прошивка удобная и с кучей фишек. Я пользуюсь Huawei P40 и не замечаю лагов или подтормаживаний. Но уверен, что на недорогих смартфонах от Huawei/Honor подлагивания неизбежны. Например: при свайпе сверху вниз для поиска. Выше я описал вид раб.стола: куча значков с подписями и фона за ними не видно. Чтобы этого избежать: оставляем на экране только важное, а остальное скрываем в меню приложений («Настройки» => «Рабочий стол и обои» => «Стиль рабочего экрана»). Или просто меняем фон на свой, потому что все фоны из списка загруженных смотрятся недостаточно нарядно. Плюсы: красивая анимация, приятные звуки, куча фишек. Минусы: проблемы с оплатой по NFC, не всё можно скачать из AppGallery. Но общее впечатление очень хорошее, не зря же Huawei/Honor смогли занят такую позицию в России и мире. Всем лайк!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)